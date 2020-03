Les 10 meilleurs buts du Round 9 de Clausura 2020

Il a conclu le jour 9 de la Clausura 2020, qui était une journée de classiques, alors que Pumas a joué contre l’Amérique et Atlas contre Chivas. Rien que dans le match entre Puebla et Tigres, il n’y a eu aucun score, mais au total 30 buts ont été marqués le week-end dernier.

Nous présentons les 10 meilleurs buts de la journée.

1. Leonardo Suarez vs Pumas

Leo Suarez a égalé le match contre Pumas avec un coup franc en première mi-temps. L’Argentin l’a frappé à gauche au-dessus de la barrière et avec un excellent placement, il a laissé le ‘Chicken’ Saldivar ‘sans possibilités.

2. Leonardo Fernández vs Querétaro

Un autre Leo a marqué un superbe but ce week-end, Leonel Fernández contre Querétaro. Il s’est accroché hors de la zone et a tiré pour marquer avec un tir puissant.

3. Roberto Alvarado vs Tijuana

Le ‘Piojo’ Alvarado a marqué un double contre Xolos, mais le premier était une œuvre d’art, presque sans voir, il a tiré autour de l’arche pour accrocher le ballon aux filets.

4. Germán Berterame vs Monterrey

Le but était Germán Berterame, mais le grand jeu de Javier Cortés, qui a coupé au centre et avec une élégante balle filtrée a trouvé l’Argentin pleinement qualifié, qu’il a défini dans le bon sens.

5. José Juan Macías contre Atlas

Chivas a construit le but d’en bas, de la défense. Isaac Brizuela a repris l’attaque, a traîné plusieurs joueurs et a passé le ballon à Macías, qui entre une mer de jambes, a trouvé le fond du filet.

6. Henry Martin vs Pumas

À l’heure et au dernier jeu du match, Henry Martin a obtenu le match nul contre Pumas avec une tête de corner, pour égaler le score de 3-3.

7. Juan Delgado vs Morelia

Maxi Salas a élaboré le jeu des buts, s’est jeté dans le milieu de terrain et avec une belle passe à trois doigts, a permis à Delgado, qui a été laissé seul devant le gardien de but et défini avec un tir croisé.

8. Juan Dinenno vs América

Juan Ignacio Dinenno, renfort de Pumas, continue de faire ses preuves et a marqué un but très précieux pour l’Amérique après avoir remporté le dos de Paul Aguilar et s’être parfaitement défini contre Ochoa.

9. Jonathan Rodríguez contre Tijuana

Le gardien de but actuel était présent sur le tableau de bord avant Tijuana, ce qui a mis fin à une longue possession de Cruz Azul. Il dirigeait parfaitement le centre d’Elías Hernández.

10. Aké Loba vs St. Louis

Aké Loba a finalement fait ses débuts en tant que marqueur avec Monterrey et était sur une pièce où il a montré toute sa force physique, ainsi que sa vitesse.