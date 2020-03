Les 10 meilleurs couples, classés

«Parfois, je commence une phrase et je ne sais même pas où ça va. J’espère juste que je le trouverai en cours de route. »

Bien dit, Michael Scott. C’est le moyen idéal pour présenter l’hommage de For The Win à The Office, la comédie NBC qui célèbre le 15e anniversaire de sa première cette semaine (24 mars). Pour le spectacle qui est toujours si intégré à la culture américaine et Internet, nous décomposerons tout, des meilleurs moments sportifs aux meilleurs couples. Parce que, comme le dit Wayne Gretzky Michael Scott, “vous manquez 100% des photos que vous ne prenez pas.”

Lorsque nous avons dressé une liste de couples de The Office, nous avons rapidement réalisé à quel point ce lieu de travail était ridiculement incestueux (bien qu’il soit assez standard pour les sitcoms de longue durée). La liste allait des prétendants évidents pour le meilleur de l’émission à ceux que nous avons totalement oubliés et sont donc assez insignifiants.

Nous l’avons donc limité aux 10 meilleurs couples. Il ne s’agit pas des relations les meilleures ou les plus saines, ni de celles qui sont des #RelationshipGoals. Ce sont nos couples préférés à regarder, du réconfortant au totalement dysfonctionnel et tout le reste.

10. Oscar et le sénateur

L’affaire d’Oscar avec le mari d’Angela, le sénateur, ajoute un peu de profondeur à son personnage. Mais cela aussi, étrangement et de manière inattendue, rapproche Oscar d’Angela quand ils réalisent qu’ils sont tous les deux en relation avec (et des accessoires politiques pour) une personne terrible qui les utilise. Mais tout au long, vous savez que cette relation va finir par une catastrophe, et les couples catastrophiques sont amusants à regarder. Vous ne pouviez donc pas vous empêcher de vouloir savoir ce qui se passerait ici. Et même si Oscar et Angela se blessent, ils deviennent également de vrais amis à cause de cela, ce qui est plutôt doux. – Michelle Martinelli

9. Jim et Karen

Jim et Karen étaient un bon match, pas génial. Avec la chimie solide, ils se sont amusés et semblaient tout aussi ambitieux quant à leur avenir. Mais Jim n’a jamais été pleinement investi dans Karen parce qu’il était toujours amoureux de Pam, et vous saviez que cette relation n’allait jamais marcher. Jim et Pam étaient la principale relation de volonté-ils-ou-ne-pas-ils au début, et Karen a juste servi d’obstacle dans ce scénario dans lequel vous n’étiez pas vraiment investi. – MM

8. Andy et Angela

Regardez les choses de cette façon: nous avions besoin qu’Andy et Angela «sortent ensemble» alors qu’elle avait une liaison illicite avec Dwight (qui contenait tellement de punch comique), qu’elle finirait par épouser. Cela a de la valeur! Il y a aussi de la valeur dans “The Duel”, dans lequel Dwight et Andy se battent pour ses affections. – Charles Curtis

7. Darryl et Kelly

Quel désordre hilarant et tordu. Kelly est initialement uniquement avec Darryl – et l’étalage dans une mesure ridicule – pour rendre Ryan jaloux, donc vous pourriez normalement vous sentir mal pour lui. Mais son indifférence totale envers Kelly est comique, surtout quand elle augmente l’intensité chaque fois que Ryan est là. Et quand elle rompt avec Darryl pour Ryan, sa réponse est parfaite: “C’est cool.” – MM

6. Phyllis et Bob Vance, Vance Refrigeration

Notez que nous avons dû utiliser Bob Vance, le nom complet de Vance Refrigeration.

En tous cas! Leur amour est pur et simple, avec un drame ZERO, et leur mariage était si bon, même s’il a emprunté généreusement à ce qui était censé être les noces entre Pam et Roy. – CC

5. Michael et Holly

Michael a eu le cœur brisé à plusieurs reprises et a souffert de Jan, mais a finalement trouvé son âme sœur. Holly est le match parfait de Michael à tous égards, et bien que leurs personnalités exceptionnellement stupides puissent conduire à des moments dignes de mention, il est attachant de savoir que Michael se retrouve avec son match parfait, ce qui est finalement confirmé des années plus tard dans la finale de la série. Tu dois aimer ces deux-là ensemble. – MM

4. Michael et Jan

D’accord, regarde. Ce fut le désastre d’une relation, un naufrage absolu. MAIS! C’était fascinant de voir Jan se convaincre que c’était quelque chose qu’elle voulait, incroyable de voir Michael comme une figure romantique… et ensuite il fallait le regarder s’écraser et brûler de façon spectaculaire. En plus de cela, cela a donné à Michael une chance de voir que Jan n’était pas bon pour lui. – CC

3. Jim et Pam

Alors, voici le truc avec Jim et Pam. L’arc qu’ils veulent ou ils ne veulent pas est fantastique, et Jim a finalement demandé à Pam de sortir pendant qu’elle parlait à la caméra est l’une des scènes les plus parfaitement conçues. Ils sont drôles et loufoques et forment une excellente équipe tout en faisant des farces à Dwight. Mais une fois qu’ils se sont réunis et ont un bébé, ils deviennent un peu fades et existent simplement en couple dans la série. Une solution facile à cela aurait été des problèmes de mariage importants avant la dernière saison. Ils sont toujours super, mais ils ne sont pas les meilleurs. – MM

Jim et Pam sont au panthéon des couples de sitcom de tous les temps. Je veux qu’ils soient SI BADLY plus élevés, car même dans ces années «fades» – comme Michelle l’a dit plus haut – nous les avons vus lutter de manière très réelle. Ce n’était pas seulement du soleil et des arcs-en-ciel pour le couple qui s’était engagé sous la pluie. Mais je comprends. Il y a probablement de meilleurs couples. Soupir. – CC

2. Kelly et Ryan

Kelly et Ryan sont un désastre absolu depuis le début – quand Ryan regrette instantanément de s’être lié à elle le 13 février – jusqu’à la fin quand Ryan abandonne son bébé et Kelly quitte son mari afin qu’ils puissent s’enfuir ensemble. Et leur relation crée certaines des meilleures scènes, des one-liners et, par la suite, des GIF. Ce sont des personnages horribles, égoïstes, superficiels et hilarants qui sont parfaits les uns pour les autres, créant un feu de poubelle toxique d’une relation dont nous ne pouvons pas nous lasser. Et, plus important encore, ils se méritent mutuellement et ont réussi à mettre fin à deux personnes vénéneuses, et je les aime pour cela. – MM

1. Dwight et Angela

Leurs montagnes russes étaient les plus folles de toutes. Ils ont gardé secrète leur première relation. Ils ont rompu après que Dwight ait tué son chat. Ils ont eu une liaison dans l’entrepôt pendant qu’Angela sort avec Andy. Ils finissent par avoir un bébé ensemble avant qu’elle n’épouse un sénateur de l’État. Et la série ne se termine pas avec l’un des autres couples qui se marient, mais ces deux-là, quand nous pourrions enfin les voir exprimer réellement leurs sentiments l’un envers l’autre en public, sans aucun mur entre eux.

Lisez tout cela et dites-moi que ce n’est pas une comédie romantique que vous regarderiez encore et encore. C’est pourquoi ils sont n ° 1 – CC

.