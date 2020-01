Les 10 meilleurs duo de catcheurs de la NFL Quarterback-Pass du 21e siècle

Au cours de leurs deux premières saisons complètes ensemble, Patrick Mahomes et Travis Kelce se sont imposés comme l’un des combos de quart-arrière les plus dangereux du football. Les deux gars ont recâblé nos attentes de leurs positions respectives en affichant des chiffres qui rivalisent avec ceux de l’histoire de la ligue. Avec le duo dynamique de Kansas City à l’esprit – et avec neuf jours avant de jouer dans le Super Bowl – j’ai décidé d’utiliser la semaine de congé pour répondre à ce qui semblait initialement être une question simple: «Quels sont les 10 meilleurs receveurs de passes QB duos depuis le début du siècle?

Ce délai n’est pas arbitraire. L’âge d’or des quarts-arrière de la ligue a commencé lorsque Peyton Manning a été repêché en 1998, suivi de Tom Brady (2000) et Drew Brees (2001) peu de temps après. Compte tenu du fait que deux de ces gars-là sont encore en quelque sorte dans la ligue, le début de leur carrière semblait être un bon point de départ. (En outre, cela m’a donné une excuse pour rappeler à tout le monde à quel point le jeune Daunte Culppeper était ridicule.) Avant d’arriver au classement, cependant, quelques règles de base: les couples sur cette liste ont dû passer au moins trois saisons complètes ensemble. Cela signifie que vous ne trouverez pas la connexion Mahomes-Kelce ou le partenariat Deshaun Watson – DeAndre Hopkins parmi ce groupe. De plus, aucun QB ne peut apparaître plus d’une fois. Alors, excuses à Reggie Wayne, Antonio Gates et Jimmy Graham: votre QB a un partenaire de danse différent cette fois-ci. Mais assez de sémantique. Allons-y.

10. Daunte Culpepper et Randy Moss, Vikings (2000-04)

Il n’y a jamais eu d’appariement quart-récepteur comme Moss et Culpepper. Ils sont le duo le plus intimidant physiquement que la ligue ait jamais vu. Debout 6 pieds 4 pouces avec 4,25 secondes de vitesse de tableau de bord de 40 mètres, Moss est la menace profonde la plus effrayante de l’histoire de la NFL. Et à 6 pieds 4 pouces et 260 livres, Culpepper était encore plus imposant – un QB dans un corps serré. “La stature pure des deux gars était incroyable”, explique l’entraîneur des Titans, Todd Downing. “Pour les regarder et ce qu’ils pouvaient faire sur un terrain de football, ces gars étaient juste des monstres de la nature incroyables.”

Downing a commencé sa carrière d’entraîneur en tant qu’analyste des systèmes de football avec les Vikings en 2003, et il avait un siège au premier rang pour sans doute la meilleure connexion de balle profonde jamais. «Daunte pourrait lancer le ballon sur un kilomètre de campagne», explique Downing. «C’était juste un bel arc-en-ciel. Se retourna parfaitement. Une balle de go absolument magnifique. »Downing a travaillé avec des QB armés de canons pendant ses 15 ans et plus dans la NFL (y compris Matthew Stafford), mais il dit que, à en juger par la seule distance, personne ne pourrait le jeter comme Culpepper. Parfois, il semblait qu’il lançait le ballon aussi loin qu’il le pouvait, osant Moss pour aller le chercher. Plus souvent qu’autrement, il l’a fait. Au cours de leurs cinq saisons ensemble, la paire s’est connectée sur 20 passes de touché de plus de 30 yards (et 53 scores au total).

Alors que Moss et Culpepper brûlaient les défenses au sol, les coordinateurs opposés ont commencé à déployer des couvertures de plus en plus bizarres pour essayer de les ralentir. Downing se souvient de Green Bay en utilisant le secondeur Na’il Diggs comme deuxième défenseur pour bloquer Moss sur la ligne de mêlée avant de précipiter le passeur. “Qui fait ça?”, Dit Downing. “C’est le schéma le plus absurde auquel vous pouvez penser, juste pour perturber la libération de Randy. Et ils l’ont joué avec un coin de nuage. Et une sécurité par dessus. C’était tout simplement fou, certaines des choses que nous voyions. »Dans la deuxième saison de Downing, le Minnesota a visité Green Bay dans un jeu de joker qui est devenu tristement célèbre pour la célébration de la lune de Moss au quatrième trimestre. Le jeu qui a conduit Moss à laisser tomber (faux) le trouble ressemblait à un parcours standard pour aller le long de la ligne de touche, mais Downing prétend qu’il s’agissait en fait d’une course que Culpepper et Moss ont changé au fil du match. Tout ce dont ils avaient besoin était un petit signe de tête ou une vague, et six points allaient bientôt suivre. “Ils avaient juste une synergie et une connexion qui leur ont permis de faire des jeux qui étaient des grattoirs de tête même pour les entraîneurs”, a déclaré Downing.

9. Tony Romo et Terrell Owens, (2006-08)

Romo a eu sa première chance au poste de quart-arrière pour les cinq matchs des Cowboys au cours de la première saison de T.O. à Dallas, et les deux n’ont pas perdu de temps à déchirer les cornerbacks en lambeaux. Au cours des 11 derniers matchs de la campagne 2006 des Cowboys, Owens a réussi neuf passes de touché et accumulé 903 verges. Et le début d’un beau partenariat est né.

L’entraîneur des receveurs des Steelers, Ray Sherman, a travaillé avec certains des meilleurs receveurs de tous les temps. Au cours de ses 30 ans de carrière, il a entraîné Jerry Rice, Randy Moss, Donald Driver et bien d’autres. Mais aucun d’eux n’a été construit comme Terrell Owens. À 6 pieds 3 pouces et 225 livres, Owens avait l’air d’être ciselé dans du marbre, mais avait toujours l’accélération d’un récepteur beaucoup plus mince. “Il est probablement le gars le plus physique que je connaisse”, a déclaré Sherman. «Et il était tellement explosif. Je veux dire, c’était effrayant. ”

Sherman se souvient d’un match contre les Eagles au cours de la saison 2007 au cours duquel les Cowboys ont composé ce qu’ils appelaient une «pompe à quatre» à Owens sur un troisième et dix. Le concept mettait en vedette Owens exécutant un curl-and-go au milieu du terrain et Romo donnant un faux épaule exagéré pour appâter le dos défensif. “La sécurité de Philadelphie a commencé à rouler sur lui, alors il a mis son pied dans le sol et est allé verticalement”, explique Sherman. “Tony vient de le lancer et [Terrell] vient de le descendre. ”

Peu de récepteurs ont jamais été en mesure d’accélérer à pleine vitesse comme Owens, et cette capacité d’arrêt et de démarrage lui a permis de faire des ravages sur les doubles mouvements. Comme ce fut souvent le cas lors des nombreux arrêts d’Owens, la fin a été laide à Dallas. À la fin de leur troisième année ensemble, les relations entre Romo et Owens s’étaient détériorées et le récepteur énigmatique a été libéré après la saison 2008. Mais pendant leur bref temps ensemble, ces deux-là ont constitué le tandem le plus élevé d’octane de la NFL.

8. Philip Rivers et Keenan Allen, Chargers (2013-19)

Keenan Allen et Philip Rivers ont renforcé leur lien un lundi soir en 2013. Allen était une recrue à l’époque, et bien qu’il ait affiché de gros chiffres lors des deux matchs précédents des Chargers, sa prise de contact contre les Colts lors de la semaine 6 était différente . En deuxième et -9 au début du deuxième quart-temps, Allen a effectué un parcours profond le long de la ligne de touche gauche et a été couvert par deux arrières défensifs. De toute façon, Rivers a déclenché un lancer. «J’étais comme« Wow », dit Allen. «Les tripes et la confiance qu’il avait en celui-là. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne savais pas pourquoi il lançait le ballon. Ce lancer était ridicule. »

Ce touché de 22 verges a montré la croyance que Rivers avait dans son premier essai, mais il a également illustré le lien spécial entre ces deux-là. Rivers et Allen n’ont peut-être pas la production historique d’autres duos sur cette liste, mais leur chimie rivalise avec tout jumelage dans la NFL au cours des 20 dernières années. Regardez où est Allen quand Rivers laisse ça se déchaîner. Depuis la vue de la caméra de la zone d’extrémité, vous ne pouvez même pas le voir. Ce type d’anticipation est standard avec ces gars-là. “Nous avions l’habitude de regarder les photos après une série, et [former backup quarterback] Kellen Clemens taquinait toujours [Rivers]«Vous n’avez même pas besoin de les examiner», explique Nick Sirianni, coordinateur offensif des Colts, qui a passé cinq ans en tant qu’assistant Chargers. «‘ Non seulement pouvez-vous me dire quel était le front, quelle était la couverture et quel était le blitz. Vous me direz dans quelle position se trouvait le coin et vous me direz dans quels condiments le gars a mis son hot-dog au premier rang. » [Philip] voit tout. ”

Rivers est une encyclopédie du football, et lui et Allen partagent une compréhension inégalée sur les meilleures façons d’attaquer les vides dans des zones spécifiques. «Je sais ce qu’il aime contre certaines couvertures», dit Allen. «Je sais où il veut lancer le ballon avant même qu’il ne dise« randonnée ». Ayant cette chimie et cette compréhension, où je sais ce que mon gars aime et il sait ce que j’aime. Il sait à quoi je ressemble en haut de mon parcours quand je suis sur le point de sortir, même si je ne me suis pas encore retourné. ”

Sept ans après leur partenariat, Rivers et Allen ont leur propre langue unique. Allen est pratiquement incontrôlable sur les itinéraires de choix hors de la fente, ce qui lui permet, ainsi qu’à Rivers, de jouer à un jeu à deux qui ressemble à un pick-and-roll de football. “Neuf fois sur 10, je suis censé aller dans une certaine direction, mais nous allons changer cela et il me laissera faire un mouvement de juke là où je vais à gauche puis revenir à droite”, dit Allen. “Il me dira à la ligne de mêlée,” Hé, c’est celui que nous avons vu sur le film. “”

Contre les Chiefs lors de la semaine 1 de la saison 2018, Allen a chuchoté un petit message à Rivers alors qu’il entrait en formation. “Alors que je suis dans ma motion, je lui dis:” S’il me presse, je suis parti “”, a déclaré Allen. Le résultat a été un touché facile de 20 verges. “Juste la connexion comme ça, la communication que nous avons et la façon dont nous pouvons l’exécuter, c’est de l’argent.”

Allen et Rivers ont torturé les DB avec une variété de concepts au fil des ans, mais leur pain et leur beurre sont les plus profonds. Après avoir menacé verticalement pendant environ 20 mètres, Allen se détache du haut de son itinéraire et se casse à plat à l’intérieur. «C’est un gagnant contre chaque couverture», déclare Allen. “Et avoir un gars comme Phil qui peut renverser les gars et le faire reposer là où il est censé aller, avec le timing et le toucher qu’il a, je n’ai pas à faire grand-chose d’autre que d’être là à temps.” est devenu un aliment de base que maintenant, même les joueurs des autres équipes le reconnaissent comme leur marque de fabrique. “Je me souviens de l’année dernière dans le Pro Bowl, moi et Pat Mahomes nous étions connectés sur le même parcours”, dit Allen, “et il a dit:” Je l’ai posé là comme Philip. “”

7. Kurt Warner et Larry Fitzgerald, cardinaux (2005-09)

Il est toujours choquant de considérer l’état de la carrière de Kurt Warner quand il a signé avec l’Arizona en 2005. L’ancien joueur par excellence de la ligue avait été supplanté par Eli Manning en tant que starter des Giants l’année précédente, et la plupart de ses offres ce printemps étaient de sauvegarder des versions très rédigées. QB dans des endroits comme Chicago et Detroit. Il semblait que les meilleurs jours de Warner étaient loin derrière lui, mais pendant ses trois saisons complètes en tant que partant des Cardinals, lui et Fitzgerald ont développé une combinaison puissante. “Je pense qu’un lien spécial a été créé lorsque Kurt est arrivé avec son pedigree, son niveau d’expérience, son succès, son expertise et son souci du détail”, explique Mike Miller, l’ancien entraîneur des receveurs généraux des Cardinals et coordinateur offensif. «Je pense que c’était le type de personne et de quart parfait pour être présenté à Larry à ce moment de sa carrière.»

Warner et Fitzgerald se sont rencontrés pour 39 touchés en saison régulière au cours de leur temps ensemble, mais leur connexion n’a jamais été plus électrique que lors des séries éliminatoires magiques de Fitzgerald après la saison 2008. En quatre matchs, Fitzgerald a accumulé 546 verges et sept touchés. C’est toujours le tronçon le plus dominant des séries éliminatoires par un récepteur de l’histoire de la NFL. Peu importait que Warner lui ait donné le ballon. Contre les Panthers dans la ronde de division, Fitzgerald a tellement trompé le secondaire de la Caroline sur une route de croisement que le secondeur All-Pro Jon Beason a enfoui son visage dans ses mains pendant le jeu.

Sur un troisième et un plus tard dans le match, Warner a débouché un jet en double couverture et regardé Fitzgerald sauter par-dessus les deux défenseurs et en quelque sorte descendre le ballon. “L’endroit où il a un avantage énorme, c’est quand il court sur le terrain et que le ballon est en l’air”, explique Miller. «Sa capacité à ajuster son corps et à pouvoir se manipuler et faire les ajustements dans l’air et le faire entrer, c’est définitivement là qu’il est sans égal. Vous vous sentez bien de le mettre à sa portée, car s’il est en mouvement et qu’un défenseur essaie de courir avec lui et de jouer le ballon, vous ne pouvez tout simplement pas rivaliser avec Larry Fitzgerald. »

Fitzgerald est peut-être le meilleur récepteur de ballon de saut que le sport ait jamais vu. Randy Moss était plus doué physiquement, mais la capacité de Fitzgerald à contorsionner et contrôler son corps dans les airs était inégalée. Miller pointe le toucher de fondu de Fitzgerald contre les Steelers dans le Super Bowl XLIII. Alors que le ballon arrive, Fitzgerald parvient à retourner tout son corps vers le cornerback tout en restant parfaitement droit, au point qu’il ressemble à un patineur artistique tournant en l’air. Larry Fitzgerald n’a jamais été couvert, même quand il l’était. Et Warner le savait.

6. Matthew Stafford et Calvin Johnson, Lions (2009-15)

Ce n’est pas exagéré de dire que le duo de records des Lions est la combinaison QB-WR la plus douée de tous les temps. Les numéros d’avant-projet de Megatron n’ont toujours pas de sens. À 6 pieds 5 pouces et 239 livres, Johnson a couru un 4,35 dans le 40 et a enregistré un saut vertical de 42,5 pouces. Il pourrait être le plus grand athlète pur à avoir jamais honoré un champ NFL. Lors de sa première pratique en tant qu’entraîneur-chef des Lions, Jim Schwartz a demandé aux joueurs de faire des sprints, et Johnson se déplaçait si vite qu’il a créé de véritables rafales de vent. “Il vole près de vous, et cela lui prend deux pas pour parcourir 5 mètres”, explique Downing, qui a également été ancien entraîneur des Lions. “Vous êtes juste époustouflé par sa taille. Vous pouvez le sentir passer à côté de vous. “En le regardant sur bande, il est encore difficile de concilier comment un homme aussi gros pouvait voyager à cette vitesse.

Stafford n’était pas en reste non plus. C’était comme si tout le chemin du retour au lycée, Stafford était destiné à devenir un non. 1 choix dans le projet. Lorsque Downing parle du bras du QB, il lance le mot «obusier». “Il n’y a pas un seul lancer dans l’histoire du jeu qui [Matthew] ne peut pas faire avec son talent de bras “, dit Downing. La force des bras est souvent surestimée pour les quarts-arrière de la NFL, mais avec la façon dont les coordinateurs défensifs ont planifié pour Johnson, Stafford avait régulièrement besoin de chaque goutte de sauce piquante. Parce que la plupart des équipes ont placé Johnson sur presque tous les jeux, les couloirs de lancement de Stafford étaient systématiquement plus petits que le port d’échappement du Death Star. “Quand il avait besoin de le percer dans un endroit et d’en retirer l’air, d’y amener le ballon le plus rapidement possible, il pouvait mettre autant de fermeture éclair sur une corde gelée qu’il le voulait”, explique Downing.

Il pointe vers un lancer contre les Cowboys en 2013 lorsque Detroit était à la traîne à la fin du quatrième quart. Sur un premier et 10 de la ligne des 23 yards de Dallas, Stafford a tiré un faisceau laser absolu vers Johnson jusqu’à la couture droite qui a amené les Lions à l’intérieur du 1. “Cette balle n’a jamais dépassé 6 pieds du sol et était probablement voyager aussi vite que n’importe quelle balle qu’il ait lancée », dit Downing.

Downing a travaillé en étroite collaboration avec le coordinateur offensif Scott Linehan au cours de leurs cinq années à Détroit, et au fil du temps, la paire a réalisé que les défenses contrecarraient Megatron de la même manière qu’elles avaient un autre récepteur superstar. «Nous avons commencé à dire:« Nous obtenons les couvertures de Randy Moss », a déclaré Downing. “[Scott] dirait: “Vous pouvez jeter toute cette ventilation de l’adversaire par la fenêtre, parce que nous n’allons rien voir de cela.” Nous regarderions les quatre derniers matchs, et ce serait un seul record. [safety] ou l’homme, et ce serait, “Eh bien, ils ne joueront pas Calvin comme ça.” “Les coordinateurs défensifs étaient terrifiés par Johnson les battant verticalement, ils utilisaient donc souvent une tactique qui impliquait un cornerback jouant” cloud ” couverture loin de Johnson avec une sécurité qui se profile également sur le dessus. Plutôt que de forcer les lancers sur le terrain, les Lions étaient ravis de creuser des secondaires sur des routes paresseuses pour pénétrer Johnson en dessous. «Nous avons fait beaucoup de foin sur ce concept au cours de nos cinq années là-bas», dit Downing. «C’était un brillant exemple de la confiance de Matthew que Calvin allait arriver à l’heure, de la confiance de Calvin que Matthew n’allait pas lui donner mal à la tête et être capable de manipuler une couverture d’arrêt de passe.» Pendant son apogée , peu importait le nombre de défenses corporelles jetées par Johnson. Même avec le récent boom de la ligue, son record d’une seule saison de 1 964 verges de réception demeure.

5. Matt Ryan et Julio Jones, Falcons (2011-19)

Au cours de la dernière décennie, aucun duo de football n’a été plus fiable que Ryan et Jones. Depuis 2014, Jones a récolté au moins 83 captures et 1 394 verges chaque saison. Au cours de cette séquence, il a en moyenne 102 verges par match en tête de la ligue. La grandeur de Julio n’a jamais été aussi compliquée. C’est le récepteur que vous construirez à partir de zéro. Regardez sa carte d’araignée. Ces mesures semblent inventées. Mais ce qui distingue vraiment Jones, c’est qu’il est bien plus qu’un récepteur taille-poids-vitesse typique. “L’une des choses les plus uniques à son sujet est que malgré sa carrosserie, il a la rapidité d’un soi-disant prototype de récepteur de slot”, explique l’entraîneur des Falcons Greg Knapp. “Sa capacité à entrer et sortir des pauses à sa taille est inquiétante.” L’utilisation de Jones dans la fente aide non seulement l’attaque des Falcons à rester imprévisible, mais elle a l’effet inverse sur une défense. Contre une superstar comme Julio, les coordinateurs défensifs utilisent souvent des couvertures et des tactiques qu’ils n’ont pas déployées toute la saison quand il est aligné à l’extérieur. Mais quand il est dans la machine à sous, il devient beaucoup plus difficile de concevoir des moyens de le ralentir.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



La connexion de Ryan et Jones brille le plus sur les itinéraires profonds de dernière minute – ceux que peu de couples de la ligue tentent même. Les demi de coin opposés vivent dans une terreur constante que Jones courra juste à côté d’eux, et les Falcons utilisent cette peur à leur avantage. Habituellement, après un faux jeu d’action difficile, Jones décollera sur la ligne de touche gauche dans ce qui ressemble à un parcours aller direct. À environ 20 mètres de ce sprint, il s’arrêtera sur un centime et se brisera dur vers la frontière. C’est comme regarder une scène de poursuite en voiture quand un conducteur claque sur les pauses et que l’autre survole. “Il y a un seuil pour un cornerback”, dit Knapp. “Lorsque le récepteur franchit les 10 mètres, [the corner’s] dois s’inquiéter de l’itinéraire de 20 verges. Mais lorsque le receveur a dépassé 18 ou 20, le demi de coin tourne généralement les épaules et dit: «Voici la route à suivre.» Cela remonte à la capacité de Julio à perdre du poids et à sortir d’une pause. Et maintenant, vous avez une réalisation vraiment facile. »À ce jour, le timing et la confiance que Ryan affiche sur ces lancers sont profondément ancrés dans son subconscient de football. Ces deux éléments le rendent souvent si simple qu’il est facile de le tenir pour acquis. C’est comme une horloge.

4. Aaron Rodgers et Jordy Nelson, Packers (2008-17)

Quand Aaron Rodgers pense à sa relation avec Jordy Nelson, deux aspects se démarquent des autres. La première est de savoir comment ils pourraient toujours se retrouver pendant l’exercice de brouillage breveté des Packers, en particulier près de la ligne de but. Chaque fois que Rodgers rebondissait dans la poche ou prolongeait les jeux sur la course, Nelson semblait toujours savoir exactement où être. En 2016, Nelson a attrapé neuf touchés à l’intérieur de la ligne des 10 yards. Aucun autre joueur de la ligue n’en avait plus de six. “J’ai eu des quarts-arrière et des entraîneurs pendant la saison morte qui demandaient:” Vous appelez les scramble drill? “”, A déclaré Rodgers. “” Parce que c’est essentiellement ce que votre infraction dans la zone rouge est: trouver Jordy. “Pendant des années, c’est ce que c’est. C’était des pièces hors calendrier où il ferait la bonne réaction, et il ferait une pièce. ”

Au cours de la carrière de Nelson, aucun receveur de la NFL n’avait mieux compris comment gérer le trafic alors que les jeux tombaient en panne dans la zone rouge. «Pour une raison ou une autre, j’ai aimé travailler sur la ligne arrière de la zone d’en-but», explique Nelson. «J’essaye juste de me perdre derrière les défenseurs. Une fois que le contact visuel a été établi ou une fois que j’ai vu ce vide, j’attaquerais cette zone. »Il peut sembler que lui et Rodgers avaient un lien télépathique sur ces pièces, mais Nelson dit que la sensation est venue de centaines de répétitions d’entraînement. Pendant les périodes des équipes spéciales, l’infraction de Green Bay fonctionnerait sur leur exercice de brouillage de ligne de but. Et alors que Nelson regardait la façon dont son quart-arrière se déplaçait, il a compris exactement quand Rodgers serait prêt à lancer le ballon après avoir cassé la poche. “La plupart du temps, il intervient dans les plaqués”, explique Nelson. «Et puis quand il sort de la poche, il prend de la profondeur et gagne du temps pour pouvoir tourner les hanches et les épaules. Donc, si vous vous ouvrez alors qu’il prend de la profondeur, il n’est pas prêt à lancer la balle. Il y a ce temps de le laisser sortir et de se déplacer, de s’éclaircir, puis de s’ouvrir. ”

Rodgers évoque un jeu contre les Falcons en 2010, lorsque les Packers étaient à la traîne à la fin du quatrième trimestre. Nelson était à l’origine censé s’asseoir au milieu du terrain juste au-dessus de la ligne de but, comme il l’a fait sur de nombreux concepts de zone rouge de Green Bay. Mais lorsque Rodgers s’est échappé à sa gauche, Nelson a dérivé vers la ligne de fond, a plongé vers le pylône et a encerclé un missile de 10 mètres pour égaler le match. “J’ai lancé probablement la balle la plus difficile que j’ai lancée dans la NFL de ma carrière”, a déclaré Rodgers. “Et il l’a attrapé comme si ce n’était rien.”

L’autre aspect qui ressort encore pour Rodgers est le timing que lui et Nelson ont développé au fil des ans. “J’ai toujours eu l’impression d’être avec lui, [the timing] était juste différent », dit Rodgers. «Je sais vraiment quand il s’arrêtait et commençait et où il allait être. Nous étions rarement partis. »Cette connexion était plus apparente sur les lancers de l’épaule arrière pour lesquels Rodgers et Nelson sont devenus célèbres. Leur taux de réussite aux lancers dans l’épaule était si élevé que les gens ont finalement commencé à croire qu’ils étaient intégrés dans la conception du jeu. Mais Nelson insiste sur le fait que cela n’a jamais été le cas. «Ce n’était définitivement pas prévu», déclare Nelson. «C’était probablement le plus gros terme inapproprié de notre séjour à Green Bay. Tout le monde pensait que le jeu était comme «200 Jet back épaule». Ce qui est incorrect, 100%. »

Beaucoup de ces réalisations se sont rapprochées de la ligne de touche, ce qui a permis à Nelson de présenter son talent comme l’un des meilleurs récepteurs de limites que le sport ait jamais vus. Quand il en parle maintenant, Rodgers semble toujours avoir du mal à traiter le système de navigation interne de Nelson. «Sa conscience de l’endroit où il se trouvait sur le terrain était incroyable», dit Rodgers. «Toujours en traînant les pieds. Il ne serait jamais poussé hors des limites ou en dehors de ses propres moyens. Il a toujours eu une bonne idée de la place à laisser pour le lancer et de l’endroit où ses pieds devaient se trouver pour sécuriser le crochet. »

Cet ESP a conduit à l’achèvement peut-être le plus improbable de toute l’ère Rodgers-Nelson – une pièce qui comprend toutes les facettes de leur relation en un seul point fort. Avec Green Bay derrière les Niners tard lors de l’ouverture de la saison 2013, Rodgers s’est échappé de la poche et a roulé à sa gauche. Ce qui a commencé comme un exercice de brouillage s’est finalement transformé en un fondu d’épaule lorsque Nelson a démoli la ligne de touche. Alors que le ballon volait, Nelson a coincé les deux pieds dans le sol et s’est étendu aussi loin qu’il le pouvait. “Je savais que le ballon était hors limites, mais je viens de planter mes pieds sur la touche et je suis tombé”, explique Nelson. «Si je pouvais l’atteindre, je pourrais l’atteindre.» Il l’a fait – pour un gain de 37 verges qui a mis en place un touché. Rodgers a produit un nombre énorme avec de nombreux récepteurs au cours de sa carrière, mais sa connexion avec Jordy était vraiment spéciale.

3. Drew Brees et Michael Thomas, Saints (2016-19)

Brees et Thomas n’ont pas été ensemble aussi longtemps que les autres duos en haut de cette liste, mais ce qu’ils ont accompli dans leur (relativement) peu de temps ensemble est stupéfiant. En plus de battre le record de réceptions en une seule saison cette année avec 149 captures, Thomas a éclipsé le total de presque tous les autres receveurs au cours de ses quatre premières années dans la ligue. Ses 5 512 verges en carrière l’ont placé 116 devant Randy Moss. Avec 470 réceptions, Thomas a 70 de plus que tout autre joueur dans ce laps de temps. Et peut-être le plus ridicule de tous: Thomas a transporté 78,1% de ses objectifs de carrière. Aucun autre récepteur large qualifié n’est supérieur à 70,2%.

Les défenses n’ont tout simplement pas de réponse pour ce type. Lui et Brees se régalent d’une couverture souple, et si les équipes sont assez naïves pour laisser un coin à Thomas en tête-à-tête, il est sans doute le meilleur receveur de catch contesté de toute la ligue. «Ce que vous remarquez à propos de Mike, c’est qu’il ne parcourt pas une route pour le bien du concept», explique l’ancien quart-arrière des Saints, Luke McCown. “Il attaque votre défense. C’est sa mentalité: je suis presque en train de parcourir cette voie en colère que vous essayez même de me couvrir. »McCown était avec la Nouvelle-Orléans lorsque Thomas a été nommé en 2016, et il dit que lorsque la recrue est arrivée, il semblait qu’il essayait pour prendre l’ensemble de la NFL à la fois. “C’était très clair, le jour où il a mis les pieds sur le campus:” Ce gars-là prévoit de renverser la ligue “”, a déclaré McCown. “Je ne peux pas vous dire combien de combats ont commencé au cours des deux premiers jours.”

En tant que recrue, Thomas a fait ses preuves sur des concepts simples qui tiraient parti de sa force et de son sens du parcours. Il a constamment martelé les défenses sur des itinéraires d’attelage de 9 verges, ce qui lui a permis de dominer les cornerbacks. «C’est un chemin facile à parcourir pour un grand gars physique», dit McCown. «Parce que tout ce que vous avez à faire est de faire une bonne libération, de vous rendre à l’épaule extérieure du défenseur pour le faire tourner et de le nager pour utiliser son élan contre lui. Il se marie bien avec Drew parce qu’il est précis et joue avec beaucoup d’anticipation et de timing. ”

Si la puce de la taille d’un rocher sur l’épaule de Thomas est rapidement apparue, son talent aussi. Brees avait joué avec plusieurs grands attrapeurs de passes. Il a établi un partenariat réussi avec Marques Colston au cours de ses premières années avec les Saints et a ensuite transformé Jimmy Graham en une machine de toucher des roues. Mais il n’avait jamais rencontré personne comme Thomas.

McCown dit un peu comme un cadre supérieur du personnel, Brees élabore ses propres plans individuels pour les joueurs de la position de compétence des Saints. Il sélectionne certains domaines à perfectionner avec ses coéquipiers après l’entraînement, approfondissant les traits qu’il considérait comme des points forts. Pour Thomas, cette liste s’est allongée rapidement. Ce que Brees – et finalement, le reste de la NFL – a appris, c’est que le potentiel de Thomas est illimité. «Lorsque vous associez l’anticipation et la précision à une maîtrise de savoir quand un ballon arrive, où s’asseoir dans les zones et la capacité d’attaquer le ballon en vol – en tant que gars du personnel, vous ne pourriez pas demander mieux sur votre équipe », Déclare McCown. “On ne pouvait pas demander une meilleure combinaison de choses.”

2. Tom Brady et Rob Gronkowski, Patriots (2010-19)

Au début de son deuxième camp d’entraînement, il était clair que Gronkowski était prêt à passer d’une arme situationnelle à une force de la nature à part entière. Il a attrapé 10 touchés en tant que recrue en 2010, mais ce n’est que l’année suivante que la bête que nous connaissons sous le nom de Gronk est née. «Au camp d’entraînement cette année-là, c’était juste un peu comme, ‘Merde, ce gamin est vraiment, vraiment, vraiment bon’», dit Danny Woodhead, qui a joué pour les Patriots de 2010 à 2012. «Certaines des captures qu’il a faites en s’entraîner … il exécuterait une route de couture, et peut-être que le ballon est un peu bas, et il fait un crochet de corde à chaussure. Le mec de 6 pieds 6 pouces. Ce n’est pas normal. Cela ne se produit pas. C’est difficile pour un gars qui mesure 5 pieds 8 pouces de faire ça. ”

La campagne de Gronk en 2011 reste la saison la plus dominante par une fin serrée dans l’histoire de la NFL. Il a transporté 90 captures pour un record de 1327 verges. Ses 17 réceptions de touché sont toujours un record d’une saison à ce poste, tout comme ses 10,7 verges par moyenne cible. Ce dernier chiffre met en évidence l’ampleur de la destruction de Gronkowski au cours de sa carrière. Son impact n’a pas besoin de mise en garde «pour une fin serrée». Gronkowski a pris sa retraite avec une moyenne de 9,9 verges par cible au cours de ses 10 saisons. C’est la meilleure note pour n’importe quel joueur, quelle que soit sa position, puisque les cibles sont devenues une statistique officielle en 1993. Mieux que Julio Jones (9,68). Mieux que Jordy Nelson (9,29). Mieux que Calvin Johnson (8,86).

Lorsque Gronk était en bonne santé, aucun jeu de football ne semblait plus automatique qu’un lancer dans la zone rouge. Et la partie effrayante est que la Nouvelle-Angleterre avait environ une douzaine de façons différentes de lui obtenir le ballon. Il grondait le long de la couture et attrapait une boule de feu de Brady pour un score de frappe rapide. Lorsque les équipes ont commencé à en tenir compte, Gronkowski plierait son chemin vers le coin et attraperait une balle loftée près du pylône. Il sprintait dans l’appartement, repoussait un défenseur comme une mouche et faisait 20 mètres de plus dans la zone des buts. Les gens ont peut-être considéré Gronk comme un goofball adorable, mais la quantité de travail que la Nouvelle-Angleterre a mise dans son assiette a montré que Bill Belichick et son personnel respectaient clairement son sens du football. “Ils l’ont mis dans, je ne sais pas combien de situations différentes”, dit Woodhead. «Ils l’ont aligné partout. Pour gérer tout cela, vous devez être assez intelligent. ”

Cette flexibilité a mis à rude épreuve les défenses et a également conféré au plus grand quart-arrière de tous les temps un avantage inégalé. La façon dont les équipes se sont alignées pour défendre Gronkowski a souvent indiqué si elles jouaient contre l’homme ou la zone. Avant qu’un seul joueur ne se mette en mouvement – et bien avant que le ballon ne soit cassé – Brady avait déjà éliminé la moitié des couvertures possibles de son calcul mental. À bien des égards, Gronk était l’arme parfaite des Patriots.

Alors que Gronk mâchait le métrage, il a également mâché le paysage. Pour une franchise qui semblait souvent dépourvue de joie, la fête de Gronkowski avec une bière, sans chemise et sans chemise, était un changement bienvenu. Yo soja fiesta, en effet.

1. Peyton Manning et Marvin Harrison, Colts (1998-2008)

Le duo prolifique des Colts a fait de son mieux au tournant du siècle, mais ne laissez pas le temps vous ennuyer par ses réalisations. À partir de la deuxième saison de Manning, Harrison a enregistré au moins 82 captures, 1 113 verges et 10 touchés en huit années consécutives. Cela lie Jerry Rice pour la plupart des saisons à atteindre ces seuils dans l’histoire de la ligue. Seuls 25 récepteurs ont atteint ces marques en au moins trois saisons.

Ceux d’entre nous de moins de 35 ans se souviennent probablement mieux du duo Manning-Harrison au cours de la moitié arrière de leur carrière, quand ils se sont débrouillés avec une capacité de course avisée et une petite morve sur le ballon. Mais au début de leur temps ensemble, ces deux-là constituaient l’un des meilleurs combos de balle profonde que la ligue ait jamais vus. “Vous pourriez avoir une vision de Peyton lancer des wobblers qui avaient une petite sucette pour eux”, explique l’entraîneur des quarts Bucs Clyde Christensen, qui a passé 10 ans avec Manning à Indianapolis. «Mais cela représentait quelques millions de lancers. Quand je reviens et regarde [tape], Je me demande parfois si c’est le film, mais je pense, “Dieu, c’est si rapide.” ”

L’un des concepts préférés d’Indy à cette époque comprenait un article approfondi à Harrison sur le jeu difficile – et les Colts n’avaient pas peur de le composer dès le premier cliché d’un match. L’ancien coordinateur offensif des Colts, Tom Moore, se souvient d’un match de lundi soir contre les Steelers en 2005, quand il a relayé dans le jeu et a su dès le moment où Manning a brisé le jeu qu’il allait effectuer un touché de 80 verges. «Nous avons ouvert pas mal de matchs avec des décollages», explique Moore. “We always told Peyton, ‘If you see something, go for it.’ That was kind of our motto: If you see it, go for it.”

Watching clips of the early 2000s Colts is like being transported back in time. The quality of the gameplay is no different; Manning had an incredible arm early in his career, and 2002 Marvin Harrison could be dropped into next week’s Super Bowl and easily catch a dozen passes from Patrick Mahomes. But the difference in defensive philosophy is staggering. Tampa 2 coverage was all the rage back then, and Indy seemed to have a dozen ways to exploit it. Harrison had an uncanny ability to throttle down between the corner and safety to give Manning room for a hole shot up the sideline. And the moment defenses would account for that deep out, Harrison would cruise past a flat-footed safety for an over-the-top touchdown. “A lot of quarterbacks, you’d tell them through the headset, ‘Hey, this is Cover [blank],’ and it would paralyze ’em,” Christensen says. “Peyton and Marvin had a Pentium processor that was way ahead of its time in terms of handling information fast.”

The microchip embedded in Manning’s head sometimes made it seem like he was a robot, mechanically running the lifeless machine that was the Colts offense. But Christensen contends that both he and Harrison put far more artistic flourishes into their work than anyone realizes. Christensen remembers a play against the Jaguars in 2005, when Harrison hit cornerback Rashean Mathis with a fake comeback route for a 65-yard touchdown in the second quarter. The route wasn’t even part of that play. “They would do things that you wouldn’t practice and wouldn’t script,” Christensen says. “I used to always complain because I couldn’t grade the film until I talked to those guys, because you didn’t know what Peyton had told them to do or what Marvin had seen.” Over the past 20 years, no partnership was quite as good for quite as long as the Manning-Harrison duo in Indianapolis.