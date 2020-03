Les 10 meilleurs gardiens de but de l’histoire du Real Madrid

Beaucoup des meilleurs joueurs de l’histoire du football sont passés par le Real Madrid, et l’objectif n’allait pas faire exception. Sous les bâtons de Santiago Bernabéu, on a vu des gardiens qui sont des légendes de l’équipe blanche et aussi du football mondial. Voyons qui sont considérés comme les meilleurs gardiens de but de l’histoire du Real Madrid.

1. Ricardo Zamora (1930 – 1936)

Si nous parlons des meilleurs gardiens de but de l’histoire, il est impossible de ne pas parler de Ricardo Zamora. Le gardien de Barcelone était considéré comme le premier grand joueur de l’histoire du football espagnol, en son honneur le prix Zamora a été décerné au gardien de but le moins marqué de la première division. et est l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire de ce sport dans le monde.

Ricardo Zamora était déjà un crack quand il a signé pour le Real Madrid. Sous les bâtons, c’était un spectacle, non seulement pour ses arrêts mais pour sa capacité à diriger le jeu. Avec l’équipe blanche, il a soulevé quatre titres et faisait également partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques d’Anvers, ce qui a amené le monde entier à se rendre à lui.

2. José Bañón (1943 – 1949)

Lorsque José Bañón est arrivé au Real Madrid, il avait un défi plus que compliqué à relever, pour combler le poste de Ricardo Zamora et il a rempli sa mission. Il a gagné le soutien des fans grâce à son habileté et ses réflexes sous les bâtons. Avec l’équipe blanche, il a remporté deux Coupes du Generalissimo et dans la saison 1945/1946, il a été le gardien de but le moins marqué de la Liga. Sa carrière prometteuse a été tronquée par une blessure au poumon qui l’a forcé à prendre sa retraite avec seulement 27 ans.

3. Juanito Alonso (1949 – 1961)

Juanito Alonso a signé pour le Real Madrid en 1949 sur la recommandation de Bañón lui-même et ne s’est pas trompé dans son choix. Bien sûr, le gardien de but Juanito Alonso n’a pas couru avec des fioritures. Ses arrêts ont donné à l’équipe plus d’un titre et que presque chaque saison, il devait prouver sa qualité pour remporter la bataille pour onze. Lors de la saison 1954/55, il était le gardien le moins gardien de but et a remporté le trophée Zamora.

4. Antonio Betancort (1961-1962 et 1963-1971)

Si un gardien de but est surnommé Seven Hands, vous avez déjà une idée de la capacité et des réflexes qu’il doit arrêter toute balle qui approche de son but. Betancort a défendu le but blanc pendant près d’une décennie et a réussi à deux reprises à être le Zamora de LaLiga. Avec l’équipe blanche a remporté 6 ligues, 2 Coupes du Generalissimo et 1 Coupe d’Europe, bien qu’il ne pouvait pas jouer cette finale après avoir été blessé dans le match contre l’Inter Milan. On se souvient encore de son action alors qu’il a réussi à quitter son but zéro menant à Madrid remportant la demi-finale.

5. Michel-Ange (1968 – 1986)

Michel-Ange faisait partie du Madrid de ye-ye. Il avait 18 ans dans l’équipe blanche et si pendant près de deux décennies vous restez dans un club comme Madrid c’est pour quelque chose et que ses débuts n’ont pas été faciles. Lorsqu’il a signé pour le Real Madrid, Antonio Betancort était le gardien de but partant et après le départ de Miguel Muñoz du banc, il est devenu incontestable.

Il a quitté Madrid en gagnant avec 16 titres derrière lui.

6. Mariano García Remón (1971 – 1986)

Mariano García Remón est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de son temps et pendant 15 saisons il a défendu le but du Real Madrid. Une seule victoire contre Barcelone l’a éloigné du titre qu’il allait récupérer.

Connu sous le nom d’El Gato de Odessa, García Remón a formé avec Miguel Ángel l’un des meilleurs duos de gardiens de but de l’histoire du club blanc et a récolté 14 titres.

7. Agustín Rodríguez (1980 – 1990)

Formé dans les catégories inférieures du Real Madrid, le gardien de but galicien était de dix ans dans la première équipe dans laquelle il a remporté 12 titres. Son opportunité est venue après une blessure de García Remón, bien que pendant son séjour au club, il ait dû se battre avec d’autres gardiens de but tels que Paco Buyo pour la propriété. Sa performance en finale de la Coupe UEFA en 1986 a été déterminante pour les Blancs pour hausser le titre.

8. Paco Buyo (1986 – 1997)

Paco Buyo a défendu le but du Real Madrid pendant plus d’une décennie et a été un incontournable pour tous les entraîneurs qui ont traversé le banc blanc, sauf lors de sa dernière saison. Il était un gardien sûr sous les bâtons et a rapidement gagné l’amour des fans de Madrid grâce à ses performances qui valaient plus d’une Ligue. Dans le set blanc, il a vécu l’étape la plus réussie de sa carrière en obtenant les 13 titres qu’il détient chez ses médaillés.

9. Iker Casillas (1999 – 2015)

Pour beaucoup, Iker Casillas est le meilleur gardien de but de l’histoire du Real Madrid. Mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que le gardien de but de Móstoles est une légende vivante du Real Madrid et son héritage va au-delà du terrain. Pendant 16 ans, il a défendu le but du Real Madrid sans que personne ne l’ombre, et a non seulement réussi à remporter tous les titres possibles, mais a été un élément clé pour les atteindre.

10. Keylor Navas (2014 – 2019)

Vous ne pouvez pas manquer dans cette liste le gardien de but des trois champions consécutifs. Le gardien costaricien est arrivé au Real Madrid à l’été 2014 en provenance de Levante et après une saison dans l’ombre de Casillas, il a récupéré le témoin du but espagnol. Et même si être à la hauteur des Casillas sont des mots majeurs, son étape à Madrid a été brillante et a été un pilier clé pour l’équipe pour conquérir ces trois Coupes d’Europe consécutivement, avec des arrêts qui ont sauvé plus d’un match.