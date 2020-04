Les 10 meilleurs matchs de la saison NBA, classés par la science

Le 13 février, les Boston Celtics ont battu les Los Angeles Clippers, 141-133. Jayson Tatum a terminé avec 39 points et neuf rebonds, en duel contre le MVP Kawhi Leonard, qui a récolté 28 points en 27 tirs.

Ce qui a commencé comme un affrontement prévu de la saison régulière entre deux prétendants au titre plein d’espoir s’est terminé par une fête de sortie télévisée à l’échelle nationale pour Tatum, qui s’est non seulement cimenté comme le meilleur joueur de Boston, mais aussi comme quelqu’un qui pourrait mener son équipe à travers une marche fiévreuse a nécessité deux heures supplémentaires.

Pendant la crise, c’était le seul jeu joué, et le dernier avant All-Star Weekend. Apparemment, tous ceux qui se soucient de la NBA regardaient, et quand elle a finalement pris fin, TD Garden ressemblait plus à une scène qu’à un terrain de basket.

Quatre jours auparavant, l’Utah Jazz avait stupéfait les Houston Rockets, 114-113, lorsque Bojan Bogdanovic avait effacé ce qui aurait dû être le triomphe de PJ Tucker en forant son propre titre bien disputé de 28 pieds quelques instants plus tard. Il y a eu neuf changements de leader dans ce quatrième quart, dont quatre dans les 28 dernières secondes. Il ne faut pas un génie pour voir à quel point c’était exaltant.

Mais selon Thuuz Sports (comme dans: enthousiasme) – une entreprise de 10 ans basée à Palo Alto qui possède «la plate-forme de production de faits saillants vidéo automatisée la plus puissante pour les sports mondiaux» – ces jeux ne valaient pas seulement le temps du public, mais aussi, objectivement, les deux matchs NBA les plus excitants de la saison 2019-2020.

Thuuz a été initialement fondée pour permettre aux fans de savoir quels événements sportifs valent la peine d’être regardés avant qu’ils ne se produisent, à quel point ils sont convaincants en temps réel, puis, une fois qu’ils ont terminé, d’appliquer une «cote d’excitation» qui mesure chaque match sur un 0- Échelle 100. En période de pandémie non mondiale, ceux-ci sont disponibles sur l’application NBC Score et peuvent aider à guider les abonnés de Tivo et Dish Network.

Mais avec zéro match joué partout dans le monde, Thuuz a jeté un coup d’œil à la saison NBA pour mesurer les matchs les plus excitants. À l’aide de métadonnées et d’un algorithme personnalisé prenant en compte plusieurs éléments pertinents, ils ont partagé leur liste des 10 meilleurs jeux les plus excitants de cette saison (ainsi que le pire de la saison) avec SB Nation.

Avant d’y arriver, voici un bref aperçu de la façon dont Thuuz calcule leurs évaluations:

Les éléments clés sont le rythme (plus il y a de points, mieux c’est), le contexte historique (toutes choses étant égales par ailleurs, un match entre les Celtics et les Lakers est légèrement plus attrayant pour un fan occasionnel qu’un match entre les Hornets et les Timberwolves – il y a aussi un «gros bonus de jeu ”pour aider à séparer le septième match de la finale d’un affrontement à la mi-janvier entre le Magic et les Cavaliers), la nouveauté (ce n’est pas tous les jours que Devin Booker marquera 70 points), la parité (la proximité du jeu être), et l’élan change (tout le monde aime un bon retour).

“Nous ingérons des données play-by-play à partir d’une source et les traitons au fur et à mesure du jeu”, a déclaré Trevor Goldstein, chef de produit Thuuz qui travaille sur les cotes d’excitation.

Le buzz social est un autre facteur qui détermine à quel point un jeu est excitant, ce qui pourrait conduire à un jeu se terminant avec une note plus élevée qu’un autre simplement parce qu’ils ont plus de fans et sont capables de déclencher une conversation plus vaste.

“Les meilleures équipes et les meilleurs joueurs ont un très léger avantage en ce qui concerne le buzz social”, a déclaré Goldstein. “Mais c’est aussi en partie parce que nous essayons de trouver les choses les plus excitantes à écouter et si nous sommes francs, les gens sont plus susceptibles de se connecter à un jeu des Lakers qu’à un jeu des Phoenix Suns.”

Thuuz utilise également une petite entrée qui tient compte du nombre de followers de chaque organisation qui est légèrement en dehors de la conversation Twitter, mais c’est très petit par rapport aux autres éléments déjà mentionnés.

Les scores compris entre 0 et 39 sont «ternes». Entre 40 et 64 ans est un «jeu OK». 65-84 est un «bon match». Et 85-100 équivaut à un «grand jeu. Vous devez regarder ça! ” Les 10 jeux énumérés ci-dessous ont terminé avec une note de 100, mais en réalité, certains scores dépassent cette marque, ce qui permet à Thuuz de les séparer.

«Ça va plus haut [in the app], mais pour des raisons de simplicité, nous le limitons », a déclaré John McGuire, chef de produit Thuuz. “Je pense que le plus haut que j’ai vu est 105 ou 106.”

Il y a beaucoup de fans qui apprécient la NBA mais ne croient pas que la compétition de saison régulière peut atteindre un niveau de rendez-vous qui justifie presque trois heures d’affilée sur un canapé, assis devant un écran. Ces sentiments sont normaux car les enjeux sont moindres; que ce soit en cas de victoire ou de défaite, les résultats individuels nuisent rarement à l’ensemble de l’équipe

Mais cela ne signifie pas qu’un jeu aléatoire en février ou janvier ou même avant que Thanksgiving ne soit ignoré. Cette liste existe pour mettre en lumière les raisons pour lesquelles nous regardons.

1) Los Angeles Clippers 133, Boston Celtics 141: 13 février 2020

Tatum écrase:

2) Utah Jazz 114, Houston Rockets 113: 9 février 2020

Bojan smash:

3) Philadelphia 76ers 129, Portland Trail Blazers 128: 2 novembre 2019

Le jeu Furkan Korkmaz! Le meilleur tireur de Philly a décapité Portland avec 0,4 seconde au chronomètre, juste après que le gardien des Blazers Anfernee Simons ait frappé son propre feu vert avec 2,2 secondes à jouer. C’était à l’époque où les Sixers pouvaient se sentir bien dans leur peau, ce qui ressemble maintenant à il y a 12 millions d’années.

La fin a été incroyable, mais ne négligez pas l’accumulation du quatrième trimestre:

4) Houston Rockets 133, San Antonio Spurs 135: 3 décembre 2019

Le jeu de protestation! Houston menait par 13 points avec huit minutes à faire lorsque le dunk de James Harden était, pour des raisons qui n’ont plus de sens à ce jour, censé ne pas avoir traversé la jante. Les Spurs ont gagné en prolongation, malgré le fait que Harden passe 24 pour 24 sur la ligne des lancers francs et termine avec 50 balles. (De plus, les cheveux de Lonnie Walker étaient en feu cette nuit-là.)

5) Boston Celtics 112, Los Angeles Lakers 114: 23 février 2020

C’est officiel: selon la science, les meilleures performances de Tatum sont garanties pour vous faire asseoir droit. Ici, il a terminé avec 41 points malgré le fait de tirer des équipes doubles constantes de l’une des meilleures défenses de la NBA. Pas trop mal.

En fin de compte, LeBron James a eu le dernier rire quand il a transformé Jaylen Brown en son petit frère avec un baiser fadeaway d’un chef. L’ensemble du jeu était un joyau.

6) Houston Rockets 119, Los Angeles Clippers 122: 22 novembre 2019

Ce jeu a inspiré cet article sur la façon dont Harden forçait les défenses autour de la NBA à s’aventurer dans des eaux inexplorées. Si vous aimez regarder les meilleurs buteurs de tous les temps plier les grands défenseurs de tous les temps, ce quatrième trimestre a votre nom écrit dessus.

sept) Dallas Mavericks 120, Milwaukee Bucks 116: 16 décembre 2019

Il est étrange mais compréhensible que les Bucks n’apparaissent pas sur cette liste jusqu’à présent, avec une défaite qui a mis fin à leur séquence de 18 victoires consécutives. Ce match comportait une bombe électrique de 48 points et 14 rebonds de Giannis Antetokounmpo, mais Milwaukee a tout de même pris le L même si Luka Doncic n’a pas joué. Kristaps Porzingis était partout et Jalen Brunson a montré pourquoi il pouvait être un démarreur à long terme à Dallas.

8) Philadelphia 76ers 97, Denver Nuggets 100: 8 novembre 2019

Pendant 45 des 48 minutes de ce match, Philly a récolté plus de points que Denver. Au début du quatrième quart, ils menaient par 21. Mais avec 15 secondes à faire et leur avance à un, Al Horford (le pauvre Al Horford) a raté un trois. Nikola Jokic est descendu à l’autre bout et a frappé un vainqueur de jeu totalement déraisonnable. Fin sauvage.

9) Orlando Magic 119, Los Angeles Lakers 118: 15 janvier 2020

Markelle Fultz a réussi un triple double et a marqué plus de points que James. Quinn Cook a également marqué plus de points que James. Classique instantané.

10) Dallas Mavericks 107, Toronto Raptors 110: 22 décembre 2019

Personnellement, je refuse de reconnaître ce match car après le troisième trimestre, j’ai changé de chaîne et je n’en ai toujours pas fini. Si pour une raison quelconque, vous vous demandez toujours pourquoi les gens pensent que Nick Nurse est un excellent entraîneur, laissez ce jeu vous bénir avec toutes les réponses dont vous aurez besoin.

Et maintenant, le pire match de la saison NBA

chaleur de Miami 86, Philadelphia 76ers 113: 23 novembre 2019

Tous les autres jeux mentionnés dans cet article ont reçu un score de 100 (ou légèrement supérieur). On lui a décerné un 1. Le premier match de Jimmy Butler à Philadelphie depuis qu’ils l’ont échangé à Miami était une déception monumentale. Les Sixers ont augmenté de 28-8 au premier quart et n’ont jamais regardé en arrière. Je me souviens avoir essayé de passer au travers de mon DVR, mais abandonner au début du troisième trimestre, quand Philly a pris les devants 73-38.

Revenez la semaine prochaine pour les 10 meilleurs matchs de la NBA des années 2010.