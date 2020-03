Les 10 moments les plus tristes de l’histoire du Real Madrid

Ce sont les 10 moments les plus difficiles dans l’histoire du Real Madrid:

1. Barcelone 2-6

Nous parlons sûrement de la défaite la plus dure de l’histoire du Real Madrid. Les blancs précipitaient leurs dernières options pour être champions, mais Barcelone lui a donné un bain historique de football et de réalité dans leur propre stade. Messi et Henry était les grandes stars dans une nuit extrêmement désagréable Je me souviens du Real Madrid.

2. La mort d’Alfredo Di Stéfano

C’était lors de la Coupe du monde au Brésil. Le 7 juillet 2014, la plus grande légende de l’histoire du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Don Alfredo Di Stéfano, nous a dit au revoir à l’âge de 88 ans. A cette époque, c’était président d’honneur du club.

3. La marche du club Casillas

Je suis allé à fin de la saison 2014/15. Après 16 ans à défendre le but de l’équipe première du Real Madrid, Casillas a terminé son séjour au club comme une légende. Il est parti en tant que deuxième joueur avec le plus de jeux de l’histoire, avec 725

4. L’au revoir inattendu de Vicente del Bosque

Real Madrid venait d’être proclamé champion de la ligue pour la 29e fois quelques semaines auparavant. Ran the été 2003, lorsque Florentino Pérez a décidé de se passer de Vicente del Bosque, entraîneur qui avait relancé le club en remportant deux fois la Ligue des champions et deux la ligue. Le club a passé 4 ans sans relance un titre.

5. L’élimination des champions à Liverpool en 2009

Real Madrid il a perdu son huitième de finale de Ligue des champions six fois de suite Ligue, de 2005 à 2010. Le plus douloureux a été en 2009. Le Liverpool a balayé l’équipe de Juande Ramos. Il l’a battu au Bernabéu (0-1) mais ce qui lui a fait le plus mal, c’est le retour. Les rouges ils ont rasé les blancs 4-0 dans un match dans lequel malgré avoir reçu 4 buts, Casillas a longtemps été le meilleur de l’équipe.

6. Les deux ligues de Tenerife

C’est l’un des les plus grandes malédictions de l’histoire du Real Madrid. Pendant deux saisons consécutives, le 1991/92 et le 1992/93, le club blanc a mené le dernier jour et dans les deux, il avait le même rival: Tenerife. Les deux fois, les Blancs ont perdu et ont donné la ligue à la Barcelone de Cruyff. Le premier a particulièrement souffert, dans lequel ils ont perdu 3-2 après avoir gagné 0-2

7. L’Alcorconazo

C’est arrivé à début de la saison 2009/10. Le Real Madrid s’était considérablement renforcé son équipe avec l’arrivée de Cristiano, Kaká ou Benzema entre autres. Sous la direction de Pellegrini, un Alcorcón spectaculaire qui était encore en deuxième division B les a effacés de la carte pour laisser dans la première étape le lien résolu avec un marqueur historique (4-0).

8. La finale de la Coupe d’Europe perdue en 1981

Encore une fois, nous avons Coupe d’Europe en tant que protagoniste et à nouveau à Liverpool en tant que bourreau du Real Madrid. En finale de l’année 1981, les blancs sont arrivés avec l’intention de conquérir son septième titre et récupérer «son» trophée 15 ans plus tard. Cependant, les Anglais ont gagné par 1-0 et le trophée mettrait encore 17 ans à arriver.

9. L’élimination en Champions en 2013

Si la cravate de Liverpool a été la plus difficile pour le Real Madrid, celle de 2013 n’est pas loin non plus. Les Blancs ont réussi un retour épique en demi-finale contre le Borussia de Dortmund après avoir perdu 4-1 au match aller, mais s’est noyé sur le rivage (2-0). L’image de Sergio Ramos pleurer et Casillas le réconforter C’était le reflet du sentiment d’un passe-temps entier.

10. La saison 2018/19

Lla saison dernière a été un désastre complet pour le Real Madrid en général. Cela a commencé avec la marche de Cristiano et Zidane en été. Il a ensuite poursuivi avec l’embauche controversée d’un Lopetegui qui a été licencié en octobre après la a marqué à Barcelone (5-1). Solari n’a pas réussi à surmonter en vol et a fini par être licencié en mars après une autre semaine noire, culminant avec l’élimination de Coupe contre Barcelone (0-3) et surtout en Champions contre Ajax (1-4). Même Zidane, le troisième entraîneur en 5 mois, n’a pas pu renverser la situation. Un désastre historique.

