Les 10 pires signatures de l’histoire de Barcelone

L’histoire de Barcelone est pleine de bonnes signatures, de meilleurs jeux et titres, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Toutes les directives culées se sont trompées depuis quelque temps et ont amené des pufos au Camp Nou.

Nous passons en revue les pires signatures de l’entité Blaugrana.

10. Philippe Coutinho

Philippe Coutinho est un très bon joueur, mais il n’a jamais donné le niveau attendu à Barcelone. Les Catalans ont combattu tout un été pour l’embaucher, mais vu le refus de Liverpool, ils ont signé Dembélé. En hiver, ils l’ont obtenu en échange de 145 millions. Il est prêté au Bayern.

9. Douglas

Douglas fait partie d’un monde de non-sens pour Barcelone dans son engagement envers les signatures aléatoires. Le conseil d’administration a imité l’histoire et Douglas a imité Rochemback. Une équipe qui n’est pas à la hauteur et qui appartient toujours au club.

8. Arda Turan

Arda Turan était la star de l’Atletico Madrid de Cholo Simeone lorsque Barcelone l’a choisi. Le Turc a quitté le Calderón parce qu’il ne pouvait pas supporter la demande de Simeone. Une fois qu’il a mis les pieds à l’extérieur de Madrid, il a décidé qu’il ne courrait plus jamais. Les culés ont payé 35 millions et lui ont fait un contrat de 7 millions par an. Aujourd’hui, il continue de les collectionner, il continue aussi sans courir.

7. Dmitro Chygrynskiy

Dmitro Chygrynskiy est le trou noir de Guardiola à Barcelone. Il est venu à la demande du Catalan. Ils lui ont versé 25 millions de dollars au Shakhtar Donetsk. Il a joué 14 matchs. Il est devenu partant, mais dans un match il a lancé une longue balle, Guardiola s’est mis en colère et n’a plus joué. Il est retourné en Ukraine un an plus tard pour 15 millions.

6. Rüstü Recber

Rüstü est venu à Barcelone parce que lors de la Coupe du monde 2002, dans laquelle il a défendu le but de la Turquie et a terminé troisième, il s’est peint le visage et était effrayant. Rijkaard ne lui a donné aucune chance et a regardé presque tous les matchs sur le banc.

5. Dutruel

Dutruel est arrivé à Barcelone de la main de Van-Gaal, mais quand il a signé, le Néerlandais avait déjà été renvoyé. Toujours négatif. Le gardien de but a réussi à gagner la confiance de Serra Ferrer, mais une blessure l’a retiré de la propriété. Son histoire à Barcelone se résume en 22 matchs et 26 buts contre. Bonano a pris son travail, c’est tout dire.

4. Fábio Rochemback

Barcelone a payé 9 millions d’euros pour Rochemback. Le milieu de terrain brésilien a dû apporter classe et jeu agréable au milieu du Camp Nou. Au contraire, il ne proposait que des runs et des coups de pied inutiles. Au moins, les fans riaient.

3. Winston Bogarde

Winston Bogarde a rejoint la Barcelone des Néerlandais pour 3 millions et demi d’euros, en pesetas. Le défenseur central était venu d’une année horrible à Milan, mais ses années à Ajax ont gardé sa cache. Il ne s’est pas réveillé à Barcelone, bien qu’il ait joué. Mieux connu par son nom de famille que par son football.

2. Dugarry

Dugarry est l’un des attaquants les moins performants à avoir traversé le club de Barcelone. Barcelone a payé plus de 5 millions d’euros pour lui, mais l’argent ne correspondait pas aux objectifs. Il a joué 17 matchs, n’a pas marqué un seul but. Il est parti un an plus tard.

1. Ronald De Boer

Une pratique très courante dans le football est de signer des joueurs en meute. Vous optez pour un footballeur et le représentant ou l’athlète lui-même vous demande de l’accompagner. C’est arrivé à Barcelone avec les De Boers. Les culés s’en sont pris à Frank et ont mis l’homme de bien en Ronald. On se souviendra toujours de lui comme du mauvais jumeau.