Les 10 signatures confirmées pour la saison 2020/2021

La saison 2019/2020 n’est pas terminée et nous ne savons toujours pas dans quelles conditions elle se déroulera, mais il y a déjà des joueurs qui ont décidé de leur futur à partir de la saison prochaine. Ce sont jusqu’à présent les signatures confirmées pour la saison 2020/2021

1. Jamais Banega (Al Shabab)

Le milieu de terrain argentin n’a pas renouvelé son contrat avec Séville qui se termine en juin prochain, et sur le marché d’hiver son départ en tant que joueur autonome a été annoncé pour Al Shabab en Arabie Saoudite pour les 3 prochaines saisons.

2. Alexander Nübel (Bayern Munich)

Alexander Nübel est un autre joueur qui laisse son club libre. Le Bayern Munich a trouvé son nouveau Manuel Neuer à Nübel et a conclu un accord avec Schalke 04 pour que le jeune gardien de but rejoigne la discipline du Bayern une fois son contrat expiré en juin 2020.

3. Pedrinho (Benfica)

Le milieu de terrain brésilien fera le saut vers le football européen avec Benfica. L’équipe portugaise a déboursé 20 millions d’euros pour les Corinthiens pour le joueur de 22 ans pour les cinq prochaines saisons et ils ont mis une clause de résiliation de 120 millions d’euros.

4. Josep Martínez (Red Bull Leipzig)

En janvier dernier, UD Las Palmas a annoncé le transfert de Josep Martínez à Red Bull Leipzig pour 2,5 millions d’euros, selon le journal Marca. Le transfert deviendra officiel le 1er juillet et le gardien de but signera pour les 4 prochaines saisons.

5. Ils quittent Kulusevski (Juventus)

Le premier renfort de la Juventus pour la saison prochaine est Dejan Kulusevski. Le milieu de terrain suédois, actuellement prêté à Parme, signera jusqu’en juin 2024 après que Vecchia Signora ait déboursé 35 millions d’euros plus 9 en variables.

6. Andrea Petagna (Naples)

Naples a traversé une saison mouvementée et évolue sur le marché des transferts. Leur premier ajout est Andrea Petagna, pour lequel ils ont payé 17 millions d’euros. L’attaquant est prêté au SPAL jusqu’au 30 juin 2020.

7. Amir Rrahmani (Naples)

La deuxième signature de Naples est Amir Rrahmani. L’équipe napolitaine a pris ses services sur le marché d’hiver passé en échange de 14 millions d’euros et a décidé de le laisser en prêt à Hellas Verona jusqu’à la fin de la saison.

8. Pedri (FC Barcelone)

Le FC Barcelone s’est battu pour la nouvelle perle du football espagnol, Pedro González “Pedri”. L’équipe catalane a conclu un accord avec l’UD Las Palmas et a pris les services du joueur pour 6,5 millions d’euros pour les deux saisons suivantes.

9. Francisco Trincão (FC Barcelone)

Le FC Barcelone est une autre équipe qui a déjà confirmé deux ajouts pour la saison prochaine. Voyant les problèmes avec le but traîné par l’équipe et encore plus après la blessure de Lui Suárez, l’équipe catalane a signé Francisco Trincão du Sporting de Braga pour 31 millions d’euros.

10. Hakim ZIyech (Chelsea)

Le milieu de terrain marocain est actuellement la signature la plus chère de la saison 2020/2021. Chelsea a versé à l’Ajax 40 millions d’euros, plus 4 variables, pour le joueur de 27 ans qui a signé un contrat pour les 5 prochaines saisons.