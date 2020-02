Les 10 signatures les plus étranges de Barcelone ces dernières années

Après que Barcelone ait confirmé l’arrivée de Martin Braithwaite de Leganés, nous nous souvenons des 10 joueurs les plus improbables qui ont porté le maillot Blaugrana.

1. Kevin-Prince Boateng (2019)

Il est arrivé de Sassuolo en série A en payant un prêt d’un million d’euros. Son séjour au club est difficile à vérifier, car il s’est déroulé sans peine ni gloire. Il n’a joué que 4 matchs et a rapidement quitté l’équipe.

2. Jean-Clair Todibo (2018-2019)

Il est arrivé à Barcelone comme promesse et déçu. Il n’a pas eu les minutes qu’il attendait et a quitté le club plus rapidement que prévu. Il est actuellement à Schalke en Allemagne, qui a une option d’achat de 25 millions plus 5 millions de variables (Barcelone a une option de rachat de 50 millions).

3. Paulinho (2017-2018)

Son arrivée a surpris tout le monde. Le club a versé 40 millions d’euros à Guangzhou Evergrande et ses performances ont été meilleures que prévu. Il a fini par rentrer en Chine et son ancien club a payé 50 millions pour le récupérer. Une entreprise qui s’est bien passée.

4. Marlon Santos (2016-2017)

L’un des paris brésiliens que les équipes espagnoles font habituellement. Il est arrivé de Fluminense, mais n’a jamais trouvé sa place. Il a fini par être affecté à différentes équipes et n’a pas eu la carrière promise. On attendait beaucoup plus de lui et il a échoué.

5. Aleix Vidal (2015-2018)

Il est arrivé à Barcelone de Séville en 2015. Ce fut un contrat qui s’est avéré un véritable échec. Il a fini par passer par la porte arrière et est retourné dans son ancien club. Une signature qui a mal tourné et n’a pas donné de résultats sportifs.

6. Douglas (2014-2016)

Un joueur arrivé de San Pablo pour quatre millions d’euros et qui n’a jamais fonctionné. Il a fini par jouer seulement quatre matchs et a été prêté à plusieurs clubs. L’un des grands échecs des dernières années du club Blaugrana.

7. Rustu Recber (2003-2004)

Le premier footballeur turc de l’histoire de Barcelone. Il avait le luxe d’atteindre l’une des arches les plus compliquées du monde, mais sa participation était rare et n’a pas laissé un grand souvenir aux fans de Blaugrana.

8. Richard Dutruel (2000-2002)

Un autre archer qui est passé sans chagrin ni gloire. Il est arrivé pour quatre millions d’euros de Celta et a eu très peu de matchs sur le terrain. Il a fini par partir et a laissé un très mauvais souvenir aux fans de Barcelone. La nouvelle génération ne sait sûrement rien de lui.

9. Christophe Dugarry (1997-1998)

Ce transfert a surpris tout le monde à l’époque. Il est arrivé de Milan et jusqu’à présent, il n’avait jamais montré un grand niveau pour être le renforcement de Barcelone. Sa fin est claire et son temps au club n’est pas bien connu.

10. Winston Bogarde (1998-2000)

Il est arrivé d’Ajax et bien qu’il ait généré des attentes, il n’a pas pu répondre sur le terrain. Il a finalement été transféré à Chelsea quelques années plus tard et c’était sûrement la grande dette en attente de sa carrière pour réussir à Barcelone.