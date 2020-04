Les 11 footballeurs que le Real Madrid ne voudra pas vendre sur le prochain marché

Ceux-ci sont le 11 joueurs qui, à ce jour, ils continueront la saison prochaine dans l’équipe avec un certitude absolue:

1. Courtois

Le pari pour les prochaines années pour l’objectif que le Real Madrid a fait il s’appelle Thibaut Courtois. Il est arrivé il y a deux étés de Chelsea pour concurrencer Keylor Navas et Tico a fini par marcher vers le Paris Saint Germain. C’est un gardien de but destiné à garder le but blanc depuis de nombreuses années.

2. Carvajal

C’est une équipe de jeunes, il a 7 ans dans l’équipe première, il est l’un des joueurs les plus aimés pour le hobby … et son les performances sont toujours optimales. Carvajal est irremplaçable aujourd’hui dans l’équipe et l’un des meilleurs arrières droit au monde. Tant que n’a pas de concurrent né pour la position dans l’équipe. Ce qui est dit, essentiel.

3. Sergio Ramos

Malgré que Il a déjà 34 ans, son cas est très similaire à celui de Carvajal. Il fait partie de l’équipe depuis 15 ans, il est une idole des fans et il est l’un des meilleurs au monde dans sa position. Sergio Ramos est le capitaine du Real Madrid et l’un des fleurons dont le club veut récupérer le terrain perdu au cours de la dernière année et demie

4. Varane

Varane, sauf l’année dernière, a donné au Real Madrid une performance exceptionnelle au cours de ses 9 saisons au club. Il est venu comme un enfant de Lens et est devenu l’un des meilleures centrales électriques au monde au cours de la dernière décennie. Avec Ramos, il forme un couple incroyable dans le dos blanc et l’année prochaine, ce sera aussi le cas.

5. Mendy

Bien que ce soit venu la signature la moins flashy de cette saison, il est long que une meilleure performance a donné. C’est un joueur très solvable en défense ce qui fait des ajouts très bien choisis à l’attaque. Ce fut un surprise positive pour l’équipe et l’année prochaine, il continuera de démontrer sa valeur.

6. Valverde

À bonnes surprises, celle de Fede Valverde. L’Uruguayen a clairement fait savoir qu’il est un joueur top mondial malgré ses 21 ans. La seule chose qui manquait était un possibilité de le prouver, et en a pleinement profité. Il y a quelques semaines, son compatriote Forlán a assuré qu’il pouvait être le “Sergio Ramos du centre” du terrain du Real Madrid. “Au moins ce qui est certain, c’est que l’année qui se poursuivra sur l’ordinateur.

7. Casemiro

Si Fede Valverde est un poumon pour le Real Madrid, Casemiro est un autre. Les saisons passent et des rivaux de toutes sortes arrivent et le Brésilien s’en fiche. Restez au même niveau que toujours. Cette année a amélioré sa version de la saison dernière et la possibilité de négocier pour lui n’est pas envisagée. Avec pas de club et sans prix.

8. Kroos

Un, deux, trois, … peut-être Kroos il ne vous reste plus beaucoup d’années en tant que professionnel. Il a lui-même dit à plusieurs reprises que il ne veut pas prendre sa retraite en tant que vétéran et a déjà 30 ans. Ce qui semble clair aujourd’hui, c’est que Le Real Madrid dit au revoir au football en tant que joueur. C’est lui phare blanc dans le domaine et l’année prochaine il devrait le rester. Nous verrons si avec quelqu’un de nouveau à côté de lui.

9. Danger

Soyons honnêtes: la première saison de Danger au Real Madrid, cela a été un fiasco. Il a été très puni pour blessures et n’a jamais eu de continuité, malgré le fait que Zidane a essayé de le lui donner par tous les moyens. Cependant, confiance et patience avec le Belge ils sont encore très grands. Les fans et le personnel d’entraîneurs et c’est la directive qui compte. L’année prochaine est attendue démontrer ce que cela a échoué.

10. Benzema

S’il y a quelqu’un qui a confiance et crédit du conseil d’administration et du personnel technique depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, c’est Benzema. C’est l’œil droit de Florentino et Zidane et depuis qu’il est partió Cristiano a fait un pas en avant. Le Real Madrid l’année prochaine Il tournera autour de lui et de quelques autres joueurs.

11. Vinicius

Il a eu phases plus ou moins brillantes de leur année dans le décor blanc, mais nous ne pouvons pas oublier que Vinicius a encore 19 ans. C’est aujourd’hui plus gros pari futur du club et a montré que lorsque il est inspiré il y a peu de joueurs comme luil. Votre capacité à le débordement est incroyable, même si l’objectif doit beaucoup fonctionner. Continuera à le faire dans le Le Real Madrid l’année prochaine. Assurance.

Au 100% ce sont les joueurs sur lesquels je parierais beaucoup de ne pas bouger. Oui c’est vrai là-bas certains avec plus d’options que d’autresmais ce sont les fijos entièrement pour la saison prochaine au Real Madrid

