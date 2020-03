Les 115 joueurs qui n’ont pas pu terminer la Ligue en juillet

La Ligue n’a toujours pas de date pour mettre fin à la compétition. L’état d’alerte décrété par le gouvernement pour les causes du coronavirus au moins la compétition est suspendue jusqu’à la première semaine d’avril, ce qui obligerait la Ligue de Santander à terminer au-delà des dates prévues. Dans l’éventualité où la suspension de la compétition serait prolongée jusqu’en juillet, il y aurait plusieurs équipes qui ne pourraient pas avoir une partie de leur personnel.

Au total, dans la Première Division, il y a 48 joueurs mettent fin au contrat avec leurs équipes respectives le 30 juin et à ceux qui devraient trouver une solution. Il en va de même pour les autres. 67 footballeurs prêtés et qu’ils doivent quitter leur club actuel à cette date.

Sur les 20 équipes participant à Primera, une seule n’est pas concernée par cette situation: Barcelone. Le reste perdrait de l’argent à partir du 30 juin. Un total de 115 joueurs Ils obligeraient la Ligue à prendre des mesures pour ne pas laisser une grande partie des équipes dans la boîte, au cas où la compétition durerait plus d’un mois que prévu.

Leganes

L’équipe la plus touchée serait Leganés. L’ensemble concombre joue la permanence et la situation de 14 footballeurs de votre modèle serait dans l’air. Deux d’entre eux mettent fin à leur contrat (Eraso y Szymanowski), tandis que 12 autres sont en prêt: Óscar, Carrillo, Guerrero, Soriano, Awaziem, Bryan Gil, Amadou, Ruibal, Roque Mesa, Rodrigues, Assalé y Marc Navarro.

Grenade

Grenade serait une autre ville qui serait également très réduite. Jusqu’à 13 joueurs ils mettent fin à leur relation avec l’entité soit parce qu’ils sont libres, soit parce qu’ils doivent retourner dans leur équipe d’origine: Montoro, Soldado, Koybasi, Escandell, Vadillo, Yangel Herrera, Gonalons, Dias, Carlos Fernández, Vallejo, Foulquier y José Martínez.

Espanyol

Espanyol est un autre qui risque sa vie et qui verrait comment son effectif pourrait être considérablement raccourci. Fin du contrat avec les perruches Diego López, Javi López, Naldo, Iturraspe, Campuzano y Didac Vilapendant qu’ils sont en prêt Ferreyra, Calleri, Corchia y Bernardo.

Majorque

À Majorque, la situation est similaire à celle de ses principaux rivaux dans la lutte pour la permanence. L’avenir des autres 10 joueurs serait dans l’air, Xisco Campos, Pedraza y Sung-Yong Ki contrat prend fin, tandis que le prêt de Lumor, Baba, Koutris, Cucho, Eh bien, Kubo y Fabri.

Valladolid

Valladolid a neuf joueurs ils ne savent pas ce qui leur arriverait si la Ligue se poursuivait au-delà de juin. Unal, Porro, Javi Sánchez, Sandro, Matheus Fernándes y Raúl García ils devraient retourner à leurs équipes à domicile, tout en Moyano, Ben Arfa y Michel ils seraient gratuits.

Celtic de Vigo

Ils sont huit footballeurs que Celta a dont l’avenir serait dans l’air. Sergio Alvarez y Juan Hernández Ils ont un contrat jusqu’au 30 juin, tandis que Olaza, Rafinha, Cheik, Smolov, Murillo y Bradaric ils ont été prêtés jusque-là.

Eibar

Eibar a sept joueurs dans cette situation. D’eux seulement Cristoforo Il est prêté, mais six footballeurs au total mettent fin à leur contrat: Charles, Ramis, De Blasis, Pedro León, Orellana y Escalante.

Osasuna

Osasuna, au cours de son année de retour dans l’élite, a sept footballeurs qui met fin à leur relation le 30 juin avec l’entité navarrais. Quatre d’entre eux parce qu’ils sont gratuits (Fran Mérida, Rubén, Adrián y Roncaglia), tandis que trois autres sont prêtés à El Sadar (Raúl Navas, Arnáiz y Lato).

Alaves

Alavés n’a qu’un joueur qui termine son contrat, qui est son capitaine Manu García. Cependant, ils ont six joueurs en prêt, qui doivent quitter le club le 30 juin: Aleix Vidal, Camarasa, Magallán, Fejsa, Burke et Roberto.

Getafe

Getafe se bat pour entrer en Ligue des champions l’année prochaine. Mais pour la bataille, il pourrait perdre six troupes importantes. Cucurella, Etebo, Kenedy, Jason et Deyverson Ils sont prêtés jusqu’au 30 juin, bien qu’il ait une option d’achat avec l’attaquant. Dans le cas de Antunes, le joueur sera libre.

Villarreal

Villarreal est également plongé dans la lutte pour les positions européennes et pourrait récemment perdre cinq footballeurs. L’ensemble de groget est prêté à Anguissa, tandis que Cazorla, Barbosa, Bruno Soriano et Chakla le contrat prend fin.

Lift

Un nombre similaire de joueurs perdrait Levante. Dans le cas des granotas, la continuité de Borja Mayoral -given- et trois joueurs dont le contrat expire le 30 juin: Koke Vegas, Iván López et Bruno.

Betis

Le Betis de Rubí, qui s’est éloigné de la relégation lors de la dernière journée de match après avoir battu le Real Madrid, perdrait trois joueurs. Deux d’entre eux seraient parce que leur prêt prend fin (Pedraza y Aleñá), tandis que Barragan Votre contrat se termine et vous seriez libre.

Valence

A Valence, la situation est similaire à celle de l’équipe Verdiblanco. Ceux de Celades ont obtenu la mission de Florenzi au marché d’hiver jusqu’au 30 juin, date à laquelle le Jaume Costa et dans lequel le contrat de Ezequiel Garay, le premier touché du football espagnol par le coronavirus.

Séville

À Séville, Sergio Reguilón reviendrait pour être joueur du Real Madrid, alors que Bono devrait revenir à Gérone. Celui qui met fin à son contrat avec l’entité de Séville serait Nolith.

Société réelle

La Real Sociedad n’a qu’un seul joueur en prêt: Martin Odegaard. Cependant, l’accord avec le Real Madrid est pour deux saisons et ce 30 juin serait le premier. Par conséquent, pour les txurri-urdines, le principal problème serait la résiliation du contrat de Moyà et de Zurutuza.

Club athlétique

Chez Athletic, seuls deux joueurs mettent fin à leur contrat. Il s’agit de Saint Jose et de Beñat, dont l’avenir sera dans l’air si la compétition reprend et se poursuit au-delà du 30 juin.

Athlète de Madrid

L’Atlético de Madrid perdrait deux joueurs le 30 juin. Adam met fin à sa relation avec le club, tandis que Carrasco, transféré sur le marché d’hiver, il pourrait se poursuivre si l’équipe rojiblanco rend effective l’option d’achat qui est enregistrée. Morata est également prêté, mais dans l’accord conclu avec Chelsea l’été dernier, l’achat est obligatoire.Il continuera donc d’être un joueur de l’Atlético – déjà détenu – à partir du 1er juillet.

Real Madrid

Le Real Madrid sera également affecté par la durée de la compétition. L’équipe de Madrid n’a qu’un seul joueur en prêt sur sa liste. Il s’agit de Alphonse Areola, qui est venu au club à la dernière minute sur le marché dans le cadre de l’accord qui a amené Keylor Navas au PSG. Son prêt prend également fin le 30 juin.