Les 12 meilleurs pay-per-views de la WWE que vous pouvez maintenant regarder gratuitement

Certaines ligues sportives ont rendu leurs archives de séquences vidéo gratuites à regarder en réponse à l’épidémie de coronavirus, qui a effacé le calendrier sportif et laissé des millions de personnes coincées à la maison. Lundi, la WWE a annoncé qu’elle avait déverrouillé une «grande partie» de la bibliothèque du réseau WWE, y compris la majorité de ses anciens pay-per-views.

En vous inscrivant simplement à un compte en ligne WWE, vous pouvez diffuser chaque WrestleMania, SummerSlam ou Royal Rumble de l’histoire – mais tous les pay-per-view de la WWE ne valent pas la peine d’investir trois heures.

Voici quelques PPV à voir absolument pour vous aider à vous occuper, y compris des choix de chaque époque de la WWE.

WrestleMania 17

Événement principal: Steve Austin contre The Rock dans un match sans DQ pour le championnat WWF

Le meilleur pay-per-view de l’ère Attitude est sans doute le plus grand WrestleMania de tous les temps. Rock contre Austin, Undertaker contre Triple H, Shane McMahon contre M. McMahon, et un match légendaire TLC avec Edge et Christian, The Hardy Boyz et The Dudley Boyz.

2011 L’argent en banque

CM Punk contre John Cena pour le championnat de la WWE

CM Punk, luttant dans sa ville natale de Chicago avec son contrat WWE expirant immédiatement après, constitue l’un des spectacles les plus fous de la bibliothèque du WWE Network. Un événement principal vraiment épique.

1992 Royal Rumble

Événement principal: Royal Rumble

Un moyen parfait de revivre l’ère dorée de la WWE, vous verrez à peu près toutes les grandes stars de la liste, y compris un jeune Undertaker, Ric Flair, Ted DiBiase, Hulk Hogan, Randy Savage, Roddy Piper, Shawn Michaels et Jake Roberts.

2001 No Way Out

Événement principal: The Rock vs. Kurt Angle pour le Championnat WWF

Rock vs Angle est génial, mais Triple H. contre Stone Cold dans deux matchs de chute sur trois à mi-chemin de la carte vole la vedette.

1998 Roi de l’Anneau

Événement principal: Steve Austin contre Kane dans un match First Blood pour le championnat WWF

Celui où Undertaker jette l’humanité hors de la cellule. Si vous n’avez jamais vu le match complet, vous ne savez pas que l’humanité plongeant à travers une table n’est même pas le pire impact qu’il a pris ce match. L’Undertaker a enflammé l’humanité * par le haut de la cellule *, et l’impact est toujours difficile à observer.

2002 Survivor Series

Événement principal: Shawn Michaels contre Triple H contre Booker T contre Chris Jericho contre Kane contre Rob Van Dam dans un match d’Elimination Chamber

Le tout premier match d’Elimination Chamber a eu lieu à MSG, et l’arrivée pourrait vous faire pleurer.

WrestleMania 30

Événement principal: Daniel Bryan contre Randy Orton contre Batista pour le championnat de la WWE

Daniel Bryan lutte deux matchs – le premier contre Triple H pour gagner une place dans l’événement principal – et termine la nuit dans une triple menace classique avec Batista et Randy Orton. Oh, et il y a cette finition Brock Lesnar-Undertaker.

2002 SummerSlam

Événement principal: Brock Lesnar contre The Rock pour le championnat incontesté de la WWF

C’est, pour mon argent, le monstre de pointe Brock Lesnar, avant son départ pour la NFL. Également sur la carte: Edge contre Eddie Guerrero, Ric Flair contre Chris Jericho, Kurt Angle contre Rey Mysterio, Shawn Michaels contre Triple H.

2001 Royal Rumble

Événement principal: Royal Rumble

Il n’y a probablement pas de meilleur moyen d’obtenir l’expérience complète de l’ère Attitude en l’espace d’une heure. Il suffit de regarder la liste des participants au Rumble:

11. Grand Master Sexay

12. L’Homme Honky Tonk

13. Le bon père

14. The Rock

15. Tazz

Si cela ne vous enflamme pas, je ne sais pas ce qui va le faire.

WrestleMania 18

Événement principal: Triple H contre Chris Jericho pour le championnat incontesté de la WWF

Vous n’avez vraiment pas besoin de regarder l’intégralité de X8, mais cela vaut la peine de passer rapidement au 10e match sur la carte – The Rock contre Hollywood Hulk Hogan. Selon Cody Rhodes, c’est le meilleur match de catch de tous les temps.

WrestleMania 3

Événement principal: Hulk Hogan contre Andre The Giant pour le WWF Championship

Le spectacle qui a fait de WrestleMania ce qu’il est aujourd’hui.

2008 Royal Rumble

Événement principal: Royal Rumble

Le meilleur grondement de l’ère de l’agression sans pitié, avec un retour surprise tant attendu au n ° 30.

