Les 13 meilleures perspectives disponibles pour le Jour 3

Le repêchage de la NFL 2020 a encore beaucoup à offrir, même dans les derniers tours de la classe, et peut-être particulièrement en position de quart-arrière. Un seul quart-arrière a participé au Jour 2 (Jalen Hurts d’Oklahoma) après quatre au Jour 1. Cela a laissé quelques-uns des meilleurs débutants au collège pour le Jour 3.

Après que la NFL ait établi un record de récepteurs repêchés lors des deux premiers tours, les pass-catchers semblent moins impressionnants. Et le groupe serré, qui n’a jamais été particulièrement impressionnant, a un gros nom qui reste. Sur le plan défensif, il existe également une poignée de talents de premier ordre. Voici un aperçu des 13 meilleures perspectives disponibles.

Jacob Eason, QB, Washington

C’est un talent physique séduisant, mais de toute évidence, les équipes de la NFL sont préoccupées par sa puissance de traitement. Il n’a pas montré une capacité avancée à lire les défenses ou à gérer la pression. Malgré cela, NFL.com lui a donné une note de deuxième tour avec le potentiel d’être un démarreur moyen. Il quittera probablement le tableau plus tôt.

Jake Fromm, QB, Géorgie

Fromm est un quart-arrière avec des perspectives professionnelles tout aussi incertaines pour Eason, mais ils sont totalement opposés. Fromm a tout le cerveau et l’éthique de travail nécessaires pour rester dans la NFL, mais son talent de bras ne semble pas correspondre. Ces outils physiques (ou leur absence) semblent effrayer les équipes.

Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

Il a explosé au Senior Bowl avec un ensemble solide de pratiques, mais ses mesures n’ont pas impressionné au Combiné NFL 2020. Son tableau de bord de 40 verges était de 4,6 secondes et sa perceuse à 3 cônes était de 7,33 secondes – ni l’un ni l’autre n’est particulièrement impressionnant. Mais peut-être à 6 pieds 4 pouces et 225 livres, il peut être un gros receveur de possession dans la NFL.

John Hightower, WR, État de Boise

Son profil athlétique est impressionnant, à 6 pieds 1 pouce et 190 mètres et un tiret de 4,43 secondes sur 40 mètres, un foret à 3 cônes de 7,07 secondes et un saut vertical de 38 pouces. Il peut étirer le terrain avec sa vitesse et son parcours, et fonctionne également bien après la capture. Il est un exemple de la profondeur de cette classe.

Harrison Bryant, TE, Floride Atlantique

Écoutez, je l’ai peut-être ou non identifié comme un premier tour potentiel – et à l’époque, j’étais prêt à admettre que c’était un peu fou. Mais je pense qu’il peut être un bout serré productif dans la NFL, dans la même veine d’Austin Hooper. Il a éclipsé 1000 yards lors de sa dernière saison à FAU.

Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

C’est un très bon athlète avec une production solide au cours de ses trois saisons en tant que starter et, ce faisant, il a trouvé des moyens d’être productif de plusieurs façons. Il a réussi 11 touchés, un sommet en carrière, lors de sa première saison, 43 attrapés en carrière et 466 verges lors de sa deuxième saison. Mais il ne s’est pas tout à fait développé au cours de sa carrière universitaire.

Saahdiq Charles, OT, LSU

Il a raté six matchs pour des raisons disciplinaires, mais il est un tacle de départ dans une équipe gagnante du Championnat national. Il ne voyait pas de pénurie d’excellents coureurs de passes et a montré suffisamment de taille et d’athlétisme pour donner la promesse d’être un starter de la NFL.

Curtis Weaver, Edge, Boise State

Il était un partant de trois ans et a réussi une production impressionnante avec 128 plaqués, 34 sacs et 47,5 plaqués pour la perte. Il semble que sa promesse en tant que défenseur des passes n’ait pas dépassé ses lacunes en tant que défenseur de la course.

Bradlee Anae, Edge, Utah

Il a sauté dans sa saison senior avec 13 sacs, 41 plaqués et 14 plaqués pour la perte. NFL.com a vanté son «moteur accéléré et sa disposition salée», avec la capacité de travailler sur les quatre bas.

Geno Stone, S, Iowa

C’est une sécurité super intelligente, dont l’athlétisme n’est pas nécessairement aussi impressionnant. Il y a de fortes chances qu’il puisse progresser dans un tableau de profondeur pour devenir un premier rôle.

Reggie Robinson, CB, Tulsa

Il a la bonne taille, la vitesse et l’athlétisme que les équipes de la NFL veulent dans un cornerback. Mais il est toujours sur la planche, probablement en raison de ses difficultés en tant que plaqueur lors de compétitions à un niveau de compétition inférieur.

Amik Robertson, CB, Louisiana Tech

Il est un cornerback physique et méchant qui est sur le petit côté, mais a le potentiel pour gagner un rôle de départ dans la NFL, en particulier dans la fente.

Larrell Murchison, DT, État de NC

Il est un joueur de ligne défensive intérieure plus petit et moins athlétique, dont l’effort et la technique l’ont aidé à être un perturbateur.

