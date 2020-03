Les 15 bonnes affaires du prochain marché des transferts

L’incertitude marque les mois précédant l’arrivée de l’été et l’ouverture d’un marché de transfert dans lequel la crise des coronavirus pourrait faire une brèche spéciale. De grandes équipes comme Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Juventus ont déjà dû baisser ou annuler leurs salaires pour poursuivre la planification économique et tous les clubs seront touchés par la suspension des compétitions.

Dans ce scénario, investissements de grands noms sur le marché Il ne semble pas qu’ils seront aussi importants que les étés précédents, à quelques exceptions près, mais il n’y a pas quelques joueurs de haut niveau qui pourraient quitter leurs clubs dans les prochains mois pour un prix inférieur à leur valeur de marché. Ce sont des aubaines que beaucoup de grands non seulement ne manqueront pasAu lieu de cela, ils visent à soutenir le marché pendant les mois où la plénitude économique a abandonné pour des raisons extérieures à pratiquement tous les clubs Champions Champions.

Timo Werner

Il semble que ce soit Timo Werner l’année dernière à Leipzig. Son ascension dans l’élite est fulgurante et alors qu’il renouvelait son contrat avec l’équipe Red Bull, la clause de 60 M € s’accompagne d’un accord pour faciliter son départ. Barcelone, Liverpool ou le Real Madrid sont quelques-unes des équipes qui veulent un joueur vertical là où il y en a et capable de contribuer un but depuis la ligne de touche ou «9».

Erling Braut Haaland

Il est l’homme du prochain marché et l’équipe qui parvient à mettre la main sur ses services affrontera l’un des hommes ayant le plus grand potentiel de la planète et dans une position de “ 9 ”, dans laquelle les talents au plus haut niveau sont rares. Haaland a changé d’air en janvier en signant pour le Borussia Dortmund, mais sa clause de résiliation de 75 millions invite à une course à la signature dans laquelle le Real Madrid et Manchester United sont actuellement en vedette.

Haaland célèbre un but avec le Borussia Dortmund. (.)

Edinson Cavani

Si Haaland est la future option pour l’attaquant, Edinson Cavani représente le contraire en termes de délais, mais la même qualité devant le but. L’Uruguayen quittera le PSG à un coût nul et le seul doute réside dans son choix entre un championnat sportif de second niveau comme la MLS ou le renforcement d’un candidat pour aller loin en Ligue des champions.

David Silva

Il ne sera pas avec Manchester City et pourrait avoir un accord pour partir avec Beckham pour l’Inter Miami. Cependant, son ancienneté peut encore servir de nombreuses équipes en Europe et il le ferait sans frais. Un grand osera-t-il tenter Silva? Valence tentera-t-elle un retour en force? Il ne reste que quelques mois pour résoudre l’équation.

Dries Mertens

Elle se poursuit sans renouvellement avec Naples et contrairement à Cavani ou Silva, son avenir semble bien assuré en Europe. Le Barça l’a déjà tenté et l’Atlético de Madrid pourrait être intéressé par un Mertens qui, en tant qu’ailier ou en tant que “ 9 ”, assure la verticalité, le tir et l’objectif de renforcer les modèles du plus haut niveau sans avoir à payer de transfert pour obtenir leur services.

Mertens- (.)

Leroy Sané

Sa blessure au ligament croisé a stoppé une progression fulgurante, mais ne l’a pas oublié pour les grands clubs. La réticence de Leroy Sané à renouveler son contrat qui expire en 2021 fait de lui un bonbon sur le marché. Reste à vérifier sa condition physique après la blessure, mais le Bayern Munich a déjà avancé dans l’opération de rapatriement de l’ailier, avec d’autres équipes comme le Real Madrid, la Juve ou le PSG également attentives.

Paul Pogba

C’est le rêve de Zidane pour le Real Madrid et d’Agnelli pour la Juve, et bien que Pogba continue sans renouvellement avec United, l’opération continuera d’être possible. Il faut un peu plus d’un an pour que les diables rouges le perdent gratuitement et les prétendants ne manqueront pas à un prix plus abordable que lors des étés précédents. La décision, en tout cas, semble entre les mains de Paul lui-même.

David Alaba

Dans une position où il est rare d’avoir des stars, la possibilité de prendre David Alaba est un vrai bonbon pour les grands. Un autre dont le contrat expire en 2021 et n’est toujours pas renouvelé, et le Real Madrid l’a dans son portefeuille pour remplacer Marcelo. Guardiola se serre également pour retrouver l’Autrichien, qui à 27 ans est toujours à un âge parfait pour effectuer cinq ans au plus haut niveau.

Luka Modric

Il pourrait sortir cet été ou l’an prochain, dans lequel il met fin à son contrat, et à 34 ans, il pourrait opter pour une sortie dans une ligue moins compétitive, mais un Ballon d’Or entier ne peut pas manquer dans une section des bonnes affaires du marché lorsque son club, Le Real Madrid n’empêchera pas son départ à un prix élevé. Le Croate a encore beaucoup de football et Madrid est l’un des rares milieux de terrain au monde dans lesquels il ne peut être garanti la propriété.

Ferran Torres

Le grand projet pour l’avenir du football espagnol vise à changer l’air l’été prochain. Valence a tenté, activement et passivement, de renouveler le contrat de l’ailier qui se termine en 2021, mais Ferrán semble avoir décidé de faire un saut dans sa carrière sportive et le Real Madrid apparaît comme une excellente alternative pour cela. Torres aime beaucoup la Maison Blanche, mais Liverpool ou le Bayern regardent également le footballeur Ché.

Ferran Torres, lors d’un récent match pour Valence (.).

Pierre-Emerick Aubameyang

Un cas similaire à celui de Cavani, mais avec une année de contrat de plus avec Arsenal. Aubameyang a fait preuve de cohérence concernant l’objectif au cours de ses années à Arsenal et pourrait, avec un rôle plus secondaire, signer pour une équipe candidate à la Ligue des champions où il pourra contribuer de sa polyvalence et de sa capacité de finition. Madrid est son rêve, mais le Barça pourrait également lui faire de la place, comme les autres équipes de Premier.

Sergio Aguero

Il n’a pas de bonnes relations avec Guardiola et, sauf surprise, il ne renouvellera pas son lien avec Manchester United, qui expire en 2021. Il s’agit de continuer en Europe ou d’attendre la fin du contrat pour rentrer en Argentine, où Independiente veut en profiter plusieurs années plus tard. de son départ. Kun a toujours été lié au Real Madrid et l’Atlético, qui est à la recherche du «9», serait ravi d’avoir ses services.

Gianluigi Donnarumma

Le gardien de but sur la liste pointe le PSG pour la prochaine campagne, dans laquelle il semble certain qu’il ne portera pas les couleurs de Milan. Même avec des défauts typiques de la jeunesse, sa taille et sa personnalité suscitent l’intérêt de certains des meilleurs clubs d’Europe, qui peuvent avoir en lui le gardien de but recherché depuis plus d’une décennie.

De nombreux clubs sont intéressés à signer Donnarumma (.)

Thiago Alcantara

Un autre qui n’a pas renouvelé avec le Bayern Munich et qui pourrait surprendre en se lançant dans un nouveau projet. La qualité de Thiago ne passe pas inaperçue des candidats à la Ligue des champions et la ville de Guardiola ou Barcelone surveillent de près un joueur qui épouse parfaitement son identité de jeu de toucher et d’attaque.

Dayot Upamecano

Peut-être la grande inconnue de la liste, mais l’une des meilleures options pour penser à l’avenir. Personnalité centrale et physicien dominant, il a définitivement exploité cette saison au RB Leipzig, au point de frapper aux portes de l’équipe de France. Le contrat se termine en 2021 avec le Barça très attentif à sa décision et à sa clause de 60 millions, bien qu’il puisse sortir pour dix de moins.

Bonus: Lionel Messi

Il ne semble pas probable que Leo Messi quitte le club dans lequel il a développé sa carrière sportive exceptionnelle en été, mais les désaccords constants avec la directive actuelle, ainsi que son option contractuelle de partir gratuitement, font de l’été au cours duquel les mouvements les moins lourds de Ils prévoient que nous aurons la possibilité d’assister à la grande bombe des derniers temps.