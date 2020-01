Les 15 films les plus attendus à Sundance. Le plus: Randy Newman!

Nous avons atterri à Park City, en Utah, pour le Sundance Film Festival et nous sommes prêts à regarder quelques films. Sean et Amanda expliquent ce que signifie être un film de Sundance, l’état évolutif du festival et quelques-uns des films qu’ils ont déjà vus, y compris un documentaire Taylor Swift et un film d’horreur centré sur les cheveux du réalisateur de Dear Les Blancs (1h00). Ensuite, ils partagent leurs listes des films qu’ils sont les plus excités de voir, des documentaires aux conséquences internationales graves au drame basé sur un fil Twitter “saga de strip-teaseuse” (19:12). Enfin, Sean est rejoint par Randy Newman pour discuter de son travail nominé aux Oscars dans Marriage Story et Toy Story 4, sa confrontation aux Oscars avec son cousin Thomas Newman, et sa longue carrière en tant qu’auteur-compositeur, compositeur et bastion de l’esprit et sagesse (41:55).

