Les 19 meilleures recrues de la NBA cette saison, classées

Bien qu’il soit trop tôt pour porter un jugement à long terme sur la classe des recrues de la NBA 2019-2020, il semble que le moment soit venu d’évaluer leur jeu alors que la ligue s’arrête pour une interruption indéfinie en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette liste a été déterminée en fonction de la façon dont les recrues ont joué cette saison, et non de la façon dont elles se projetteront sur la route. Plusieurs recrues avec un avenir brillant – Sekou Doumbouya de Détroit, Goga Bitadze de l’Indiana et Grant Williams de Boston – ne figurent pas sur la liste car elles avaient des rôles limités lors de leurs premières saisons professionnelles. Deux joueurs qui n’étaient pas dans la classe NBA Draft 2019 mais qui se qualifiaient encore comme recrues ont été sélectionnés.

L’efficacité de la notation, les contributions défensives et l’impact sur la victoire ont été pondérés pour déterminer l’ordre. Les classements seraient très différents si nous projetions quelles recrues ont le meilleur avenir à long terme.

Pour l’instant, ce sont les meilleures recrues de la NBA pour la saison 2019-20.

Culver a connu des difficultés offensives en tant que recrue, tirant à seulement 40,4% du terrain, 29,9% de la portée de trois points et 46,2% de la ligne des lancers francs. Il y avait quelques doublures en argent, cependant: Culver a bien terminé à la jante (58,3 pour cent) et a tenu son propre défensif, affichant un taux de vol de 1,8 et un taux de bloc de 2,1. Il reste un élément clé pour l’avenir des Wolves à côté de D’Angelo Russell et de Karl-Anthony Towns, et devrait avoir plein de tireurs pour s’expulser s’il peut devenir un maître-ballon. Attendez-vous à ce qu’il fasse un bond de valeur énorme s’il peut améliorer son efficacité de notation. Cela ne peut pas empirer.

La décision des Cavs de sélectionner Garland au cinquième rang au classement général un an après avoir choisi un autre meneur dans le top 10 à Collin Sexton a toujours semblé être un pari à haut risque et à haute récompense. Garland n’avait joué que cinq matchs à Vanderbilt avant de se déchirer le ménisque et serait l’un des plus petits joueurs de la ligue à 6’1 et moins de 200 livres. Ce que Cleveland a vu dans Garland était la vision d’un garde de tête qui pouvait s’arrêter pour tirer de n’importe où tout en orchestrant magistralement une infraction. Il a montré à la fois son avantage et son inconvénient lors d’une saison recrue au cours de laquelle il a commencé 59 matchs.

Garland a pris 42,3% de ses tirs en profondeur et les a fait avec un clip de 35,5%. Son jeu a été un peu décevant, terminant avec un taux d’aide de 18,5%, avec une moyenne de 4,5 passes décisives par 36 minutes. Pour que Garland améliore son efficacité de score par rapport à son pourcentage de tir réel de 49,8, il devra trouver un moyen de devenir un meilleur finisseur au bord (46,8%) ou de devenir l’un des tireurs d’élite de la ligue.

Barrett aurait peut-être eu la tâche la plus difficile de toute recrue de la ligue: agir en tant que créateur offensif à haute utilisation pour l’une des pires équipes de la NBA à 19 ans. Il n’est pas juste de s’attendre à ce qu’une recrue prospère dans un tel rôle, et Barrett a eu sa part de difficultés comme prévu. Il n’a pas réussi à marquer efficacement, affichant seulement 47,9% des tirs réels et touchant seulement 61% de ses lancers francs. Il a réalisé presque autant de revirements (124) que de passes décisives (143). Pourtant, il y a eu quelques moments de promesse, comme un effort de 27 points contre Atlanta lors de son dernier match. Barrett serait sage de se concentrer pour devenir le meilleur joueur défensif qu’il puisse être pendant que son attaque s’ajuste au niveau de la NBA. Barrett a encore un bel avenir devant lui, mais sa saison recrue montre à quel point la montée raide du collège aux pros est même pour les meilleurs choix.

Les Hawks ont pris Hunter au n ° 4 au classement général après une course de championnat national à Virginia pour aider Trae Young à se défendre et un tireur qui pourrait étirer le sol. Il a obtenu des critiques mitigées dans ce rôle en tant que recrue. Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs espoirs défensifs du repêchage par les évaluateurs traditionnels et déjà âgé de 22 ans, Hunter n’est classé que 13e dans RAPTOR défensif parmi les recrues. Il était un solide tireur à trois points à 35,5% sur près de cinq tentatives par match, mais son manque de match entre les deux signifiait qu’il terminait toujours avec une efficacité inférieure à la moyenne (52,1 tir réel) en tant que marqueur. Hunter n’a pas autant d’avantages que d’autres recrues de cette classe, mais il peut toujours bien jouer son rôle s’il peut causer plus de ravages en tant que défenseur d’équipe et commencer à diversifier ses compétences offensives.

Photo de Jonathan Bachman / .

Porter était un pari digne de Cleveland avec le dernier choix au premier tour. Toujours plein de talent comme une aile de 6’5 avec une capacité de tir rare et une poignée développée, Porter a montré les compétences qui le rendent si intriguant quand il a perdu 30 points sur le Heat lors d’une victoire en février. Son efficacité de score (53,5% de tir réel) était meilleure que celle de nombreux joueurs repêchés devant lui, et il a également montré une capacité impressionnante à terminer sur le bord (71,8%) quand il y est arrivé. Les prochaines étapes sont de devenir un tireur à trois points plus cohérent, de devenir un passant volontaire et d’utiliser ses outils physiques pour avoir un impact plus important sur la défense.

Pascall a profité d’une grande opportunité avec les Warriors cette saison tandis que la formation de l’équipe était décimée par les blessures. L’attaquant de 6’6 a été repêché au 41e rang après une solide carrière de trois ans à Villanova, et a prouvé que les cotes qu’il avait montrées au collège pouvaient se traduire par un niveau supérieur. Pascall a terminé cinquième parmi toutes les recrues avec une moyenne de 14 points par match et il l’a fait sur un tir réel impressionnant de 57%. Comment il s’intègre finalement à Golden State alors qu’une pièce à long terme revient au débat – A-t-il une position défensive? Peut-il s’améliorer en tant que tireur à trois points? – mais la production qu’il a fournie en tant que recrue devrait l’aider à rester longtemps dans la ligue.

Hachimura a joué à peu près son rapport de dépistage au collège pendant sa saison de recrue avec les Wizards: il a montré une touche de score impressionnante mais reste un travail en cours défensivement et en tant que passeur. Hachimura a un excellent contact à la fois sur la jante (71% à l’intérieur des trois pieds) et sur ses sauteurs de milieu de gamme. Il n’a pas encore étendu son sauteur à trois points, mais son jeu offensif fera un autre bond lorsque cela se produira. Son impact défensif était décevant compte tenu de ses outils physiques et il a encore du mal à lire le sol en tant que passant. Si Hachimura peut améliorer sa «sensation du jeu», il aura la chance de faire un grand bond en vieillissant.

12. Cam Reddish, G / F, Atlanta Hawks

Reddish était un joueur de lycée très vanté qui ne pouvait pas tout à fait répondre aux attentes au cours de sa saison unique à Duke. Les Hawks l’ont emmené avec le choix n ° 10 sachant qu’il aurait besoin de temps pour se développer mais avaient tous les attributs physiques que les équipes convoitent dans une aile. Sa saison de recrue était prévisible un tour de montagnes russes, mais il y avait de vrais sommets. Avant que le coronavirus ne mette la saison en pause pour une durée indéterminée, Reddish avait en moyenne 16,4 points et tiré 38,9% sur une plage de trois points au cours de ses 10 derniers matchs. Il a également connu des moments défensifs impressionnants en utilisant son envergure de 7’1 – son taux de vol de 1,9 était le plus élevé de tous les joueurs recrutés à la loterie.

Le rougeâtre est toujours un pari volatil pour un succès à long terme, mais on ne peut nier son potentiel. Atlanta aurait peut-être aussi été le meilleur point d’atterrissage possible, avec Trae Young, espérons-le, lui donner une apparence ouverte pendant de nombreuses années.

Hayes était un espoir de lycée à floraison tardive qui a monté en flèche les planches à dessin pendant sa seule saison au Texas. Les Pélicans l’ont repêché au 8e rang du classement général et l’ont placé dans un rôle limité (17 minutes par match), où il a montré ce qui fait de lui une pièce si prometteuse à long terme. Centre de 6’11 avec une envergure de 7’3, Hayes dirige le sol comme un gardien et possède une rare combinaison de coordination et de toucher. Sa finition ultra-efficace s’est traduite immédiatement: après avoir affiché un pourcentage de tir réel de 73,9 au collège, Hayes a terminé à 67,5 du tir réel en tant que recrue de la NBA qui s’est classée n ° 8 dans toute la ligue. Les centres de course sur jante ne sont pas exactement l’archétype le plus précieux de la NBA d’aujourd’hui, mais les cadeaux physiques uniques de Hayes constituent une excellente option à long terme aux côtés de Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans.

Photo de Rocky Widner / NBAE via .

Thybulle était la meilleure recrue défensive de la NBA cette saison et ce n’était pas particulièrement proche. Pris au 20e rang mondial après quatre ans à Washington, les taux de blocage et de vol monstrueux de Thybulle avec les Huskies ont été transférés d’un niveau sans heurts. Il a terminé comme l’un des neuf joueurs à avoir affiché un blocage et un taux de vol supérieur à trois pour cent – deux des autres sont des saisons de choix de David Robinson et Hakeem Olajuwon. À son meilleur, le jeu défensif de Thybulle ressemblait à une télévision incontournable, chaque rotation de l’élan provoquant une éruption de joie chez les fans de Sixers. Il reste un travail en cours offensivement, mais son cavalier semblait passable à faible volume (35,2 pour cent de trois) et il était efficace en transition.

Washington a fait de grands progrès en tant que tireur extérieur au cours de sa deuxième saison au Kentucky, et cette progression s’est poursuivie en NBA après que les Hornets l’ont sélectionné avec le choix global n ° 12. Attaquant long et fort de 6’8, Washington a pris près de 40% de ses tirs dans une plage de trois points et les a frappés à 37,4%. Il offre également une valeur en tant que rebondeur et défenseur, donnant à Charlotte la flexibilité de l’alignement pour le déplacer partout sur le court. Il n’y a rien de particulièrement flashy dans son jeu, mais avoir une longueur d’avance constante dans les deux sens (7’2 envergure) et la capacité d’étirer le sol feront de Washington une pièce précieuse pendant longtemps. Il y a une raison pour laquelle il a commencé tous les matchs des Hornets sauf un cette année.

Le choix n ° 7 de la Caroline du Nord a connu plusieurs moments brillants de brillance – comme sept trois quarts au quatrième quart lors d’une victoire en novembre contre les Knicks – dans une première moitié de la saison autrement inefficace qui a vu le garde combo 6’5 prendre beaucoup de photos sans en faire beaucoup. Cependant, tout semblait avoir cliqué après le match des étoiles de la NBA: lors de ses neuf derniers matchs, les Blancs ont en moyenne obtenu 24,1 points et 5,1 passes décisives par match sur des divisions de tir de 46/39/90 pour cent.

White n’a terminé l’année avec un tir réel à 50%, même après son étirement à la fin de la saison, mais il est devenu plus facile de voir le type de rôle dans lequel il pourrait éventuellement devenir. Il s’agit d’un garde combo rapide avec une portée de tir profonde et une immense confiance en sa propre capacité de score. Même à 20 ans, il n’a eu aucun problème à créer son propre coup contre les défenses de la NBA et a montré la capacité de gagner presque à lui seul les matchs des Bulls quand il était chaud. Que White finisse par devenir le meneur du futur de Chicago ou s’installe dans un rôle de sixième homme, il semble avoir un plancher et un plafond hauts comme marqueur de micro-ondes.

Photo par Issac Baldizon / NBAE via .

Le Heat a repêché Herro au 13e rang pour être un tireur hors-balle prolifique, et c’est à peu près ce qu’il est devenu en tant que recrue. Herro a pris 47% de ses tirs dans une plage de trois points et les a fait avec un clip de 39%. Herro était déjà un tireur d’élite hors des spots, terminant au 95e centile sur de tels types de jeu, par Synergy Sports. Herro est un joueur naturel jouant à côté d’un gestionnaire de balle dominant comme Jimmy Butler, parcourant les écrans sur le demi-terrain et s’échappant en transition pour des regards ouverts tôt dans le chronomètre des tirs. Bien que son impact défensif et sa capacité de création offensive restent une question, le Heat peut se sentir bien dans la capacité d’Herro à exceller dans son rôle à l’avenir.

Davis a parié sur lui-même quand il a décidé de refuser la possibilité d’être un choix de deuxième tour sur un accord à double sens pour plutôt travailler vers un contrat garanti à la ligue d’été en tant qu’agent libre non repêché. Les Raptors de Toronto finiraient par lui donner l’accord qu’il cherchait, et Davis a récompensé leur foi en devenant un élément clé du banc pour l’une des meilleures équipes de l’Est. Gardien fort et athlétique de 6’4, Davis était une star des statistiques avancées toute l’année, menant la classe des recrues dans le RAPTOR 538 et terminant troisième du PIPM. Il a touché près de 40% de ses trois points et a joué une défense solide tout en terminant avec une moyenne de possession par 100 de 21,7 points, 9,5 rebonds et 4,7 passes décisives par match.

En tant que lycéen jouant pour Brandon Roy dans l’État de Washington, Porter était considéré par certains comme le meilleur espoir à long terme de la NBA dans le pipeline américain. Sa progression a été entravée par une blessure au dos effrayante à partir du moment où il est arrivé au Missouri, ce qui l’a poussé à la sélection n ° 14 du repêchage. Les Denver Nuggets l’ont essentiellement redirtendu lors de sa première année avant de le déchaîner cette saison, lorsque Porter a confirmé ce que de nombreux éclaireurs croyaient déjà fermement: tant qu’il reste en bonne santé, il sera un marqueur mortel.

Attaquant long et rebondissant de 6’9, Porter a montré un toucher de tir doux sur tout le sol en frappant 42% de ses trois et en terminant avec 59% de tir réel. Un cauchemar de décalage de marche sur la fin offensive, Porter ajoute de la taille, du tir et de l’athlétisme à n’importe quelle gamme. Bien qu’il y ait encore quelques trous dans son jeu – Peut-il améliorer ses coéquipiers en tant que passeur? Peut-il tenir la défense? – sa capacité de score pur lui vaut bien le poids pour une équipe de Nuggets au bord de la discorde.

Nunn n’a pas été repêché d’Oakland en 2018 après avoir été initialisé à partir de l’Illinois après une charge de batterie domestique. Le Heat l’a ramassé à la fin de la saison dernière et lui a donné une chance de montrer sa touche de marqueur alors que Jimmy Butler soignait une blessure pour ouvrir la nouvelle saison de pré-saison. Nunn n’a pas renoncé à sa place de départ toute la saison, donnant à Miami un garde athlétique de 6’2 qui pouvait étirer le sol (36,2% sur trois) et s’adapter à une variété de files d’attente.

Il ne fait aucun doute que Nunn peut mettre le ballon dans le panier – il était le quatrième meilleur marqueur du Heat avec 15,2 points par match avec juste une tique sous l’efficacité de la moyenne de la ligue (54,5% de tir réel). La question est de savoir si Nunn peut être plus qu’un marqueur de volume. Il n’arrivait pas régulièrement sur la ligne des lancers francs et échouait souvent à améliorer ses coéquipiers en tant que passeur. Il aura 25 ans avant la saison prochaine.

Photo de Joe Murphy / NBAE via .

Clarke avait des bras courts, un cadre mince et un manque notable de capacité de tir alors qu’il entrait dans le repêchage comme l’un des plus anciens espoirs de la classe. Malgré tout cela, Clarke a été largement identifié comme un dormeur supérieur après une saison à double sens historiquement dominante à Gonzaga. Les Grizzlies ont échangé pour le sélectionner au 21e rang, et il ressemble déjà sans doute au plus gros vol du repêchage.

Clarke a excellé dans la NBA de la même manière que les ‘Zags ‘, en route pour une moyenne de 12 points et près de six rebonds par match. Il est l’incarnation vivante d’un athlète d’élite, doté de muscles à contraction rapide, d’une capacité surnaturelle à descendre du sol et de la coordination pour terminer les jeux au-dessus de la jante aux deux extrémités. Il est également un joueur hyper-conscient qui excelle en tant que défenseur d’aide et s’est classé dans le 95e centile en tant que joueur de rôle en attaque. Alors que Clarke était considéré comme une perspective de défense en premier dans le repêchage, c’est son score incroyablement efficace qui s’est traduit immédiatement: son tir réel à 67% s’est classé n ° 9 dans toute la NBA.

2. Ja Morant, PG, Grizzlies de Memphis

Morant est un verrou pour gagner la recrue de l’année, et il le mérite absolument. Le choix global n ° 2 a propulsé la course surprenante des Grizzlies vers la tête de série n ° 8 dans l’Ouest en menant l’équipe en marquant (17,6 points par match) et en passes décisives (6,9) à l’âge de 20 ans. Les forces qu’il a montrées à Murray State traduit de façon transparente pour les pros. C’est déjà l’un des gardes de points les plus rapides et les plus explosifs de la ligue, tirant parti de ses dons athlétiques pour exercer une pression constante sur la jante. Morant est une menace de mettre son défenseur sur une affiche à chaque trajet, ses ambitieux dunks manqués devenant tout aussi mémorables que ceux qu’il a convertis. En plus d’être un conducteur qualifié, Morant est également doté d’une excellente vision et de la capacité de lancer presque n’importe quelle passe. Il joue avec une créativité rare dans son jeu, créant souvent des chances de marquer de nulle part pour Memphis en utilisant uniquement l’improvisation. Son tir – 36,7 pour cent de trois sur 2,4 tentatives par match – est même apparu en avance sur le calendrier.

Morant a fait la transition des phénomènes collégiaux mi-majeurs au leader d’une équipe NBA en une courte année. Il a déjà prouvé qu’il pouvait marquer efficacement dans un rôle très utilisé et avoir un impact prononcé sur la réussite de l’équipe. Memphis a lui-même une nouvelle étoile à construire.

1. Zion Williamson, F, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Considérez que Williamson a raté la première moitié de la saison de la NBA avec une opération au genou, seulement pour revenir avec des numéros de calibre d’étoiles à 19 ans. L’impact de Williamson a été dramatique sur son chemin pour atteindre une moyenne de 23,5 points par match sur un tir réel hyper efficace de 62,4%. Le plus effrayant, c’est qu’il était toujours en train de se mettre en forme et de trouver la meilleure façon de tirer parti de ses talents pendant qu’il le faisait.

Des mesures tout-en-un comme le PIPM ont déjà permis à Williamson de figurer parmi les 40 meilleurs joueurs de la ligue lors de ses 19 premiers matchs. Cela s’est produit malgré le fait que Williamson ait rarement initié l’offensive des Pélicans et qu’il avait clairement l’air d’un pas lent sur la défense. La Nouvelle-Orléans a surtout traité Williamson comme un grand homme comme une recrue, où il a utilisé sa combinaison impressionnante de force et de toucher pour finir à l’intérieur à volonté. Dès le début de sa carrière, Williamson a pu intimider les joueurs de la NBA comme s’ils étaient des collégiens. Nous avons hâte de voir où il va d’ici.