Les 21 meilleurs jeux PC sur Xbox Game Pass pour PC en ce moment (mars 2020)

Alors que les experts en santé recommandent à la population de pratiquer la distance sociale pour freiner la propagation du coronavirus, de nombreuses personnes sont (espérons-le) coincées à l’intérieur et cherchent des choses à regarder ou à jouer.

Si vous avez un PC capable d’exécuter des jeux, Xbox Game Pass pour PC est une grande valeur. Pour une redevance mensuelle, vous pouvez télécharger et jouer des centaines de titres différents, y compris de nombreux blockbusters triple-A sortis assez récemment. Il y en a pour tous les goûts sur Game Pass – que vous aimiez les jeux d’action en solo, les RPG ou les jeux de tir à la première personne multijoueurs.

Quels jeux sont les meilleurs du lot? Nous sommes là pour vous aider. Voici 21 jeux PC à ne pas manquer sur Game Pass pour PC.

Si vous êtes un joueur de console, vous pouvez voir notre liste des 24 meilleurs jeux de console sur Game Pass ici. Les jeux ne sont répertoriés dans aucun ordre particulier.

1. Halo: Combat Evolved Anniversary

C’est le Halo que vous avez connu et aimé, mais en plus beau.

2. Ori et la volonté des mèches

Un jeu de plateforme visuellement magnifique qui pourrait bien être la meilleure franchise exclusive à Xbox.

3. Mon temps à Portia

C’est officiellement la saison Animal Crossing, mais si vous n’avez pas d’interrupteur, My Time at Portia offre toute l’agriculture et l’artisanat addictifs dont vous pourriez avoir besoin – ainsi que des combats et des relations! – dans un emballage tout aussi mignon.

4. Yakuza 0

Si vous aimez les beat-em-ups, les jeux d’action de toute sorte, ou même juste la culture japonaise, vous vous devez d’entrer dans la série Yakuza. Tout commence par Yakuza 0.

5. Hôpital à deux points

Un constructeur d’hôpital maladroit où vous êtes chargé de traiter diverses maladies fictives, telles que la grippe Bard, où les patients affectés se présenteront à votre hôpital comme des joueurs de luth du moyen-âge.

6. Final Fantasy XV Windows Edition

XV sur Game Pass contient tout le contenu supplémentaire qui a été publié après le lancement, et est tout simplement * magnifique. * Il existe un pack de textures haute résolution que vous pouvez télécharger pour rendre le jeu encore meilleur.

7. Age of Empires II: édition définitive

Le classique de la stratégie est de retour avec une nouvelle campagne, et est assez impressionnant visuellement pour un jeu sorti à l’origine en 1999.

8. Portail des constructeurs de ponts

Un plaisir époustouflant. Bon pour les fans de puzzle ou les aspirants ingénieurs.

9. Horizons des villes

Le constructeur urbain ultime de la génération.

10. Europa Universalis IV

L’un des titres de grande stratégie très acclamé de Paradox Interactive, c’est un jeu si dense que vous aurez probablement besoin de passer quelques heures à regarder des didacticiels YouTube juste pour comprendre ce qui se passe. L’investissement en temps en vaut la peine.

11. Hearts of Iron IV

Également fabriqué par Paradox, Hearts of Iron vous permet de choisir n’importe quel pays et de jouer à travers les événements de la Seconde Guerre mondiale, en modifiant l’histoire comme vous le souhaitez.

12. Frostpunk

Un jeu de simulation / stratégie unique où votre travail consiste à garder une bande de survivants en vie dans le climat le plus féroce imaginable, et sont souvent confrontés à des choix incroyablement difficiles.

13. Forza Horizon 4

Un coureur d’arcade très poli qui est l’un des meilleurs jeux du système. Vous n’avez pas besoin d’être un nerd de voiture, mais cela aide.

14. Vitesses 5

Le summum de la formule Gears, avec beaucoup de contenu pour vous occuper, de la campagne au multijoueur, en passant par le mode Horde addictif.

15. Opus Magnum

Dans ce jeu, vous programmez essentiellement des machines pour construire quelque chose. Cela devient très compliqué très rapidement et peut vous rendre terriblement stupide… jusqu’à ce que vous trouviez la solution pour chaque niveau, puis vous vous sentez comme un GÉNIE!

16. Dans la brèche

Un petit jeu de stratégie brillant basé sur une grille qui semble simple mais peut être incroyablement difficile.

17. Kingdom Come: Deliverance

Pensez “ The Witcher 3 ”, mais avec une histoire plus ancrée et un combat brutalement réaliste.

18. Tuez la flèche

Un type de voyou addictif basé sur une carte qui vous fera lever toute la nuit en disant “ une course de plus ”.

19. Stellaris

Un autre jeu Paradox qui nécessitera une plongée profonde profonde, Stellaris est pour les nerds de la stratégie ou les joueurs de jeux de société qui préfèrent la science-fiction à l’histoire.

20. Subnautica

Un jeu de survie-aventure qui se déroule sous l’eau sur une planète extraterrestre. Oh, et ça a l’air super.

21. Les mondes extérieurs

Pensez à Fallout 3, mais dans l’espace. Si Fallout 4 a laissé un mauvais goût dans la bouche, c’est l’antidote parfait.

