Les 21 pires mi-temps du Super Bowl montrent des plaintes FCC de 1 500 soumises

Il existe de nombreuses traditions associées au Super Bowl: fêtes, nourriture, publicités divertissantes et plus encore. Il y a aussi une autre tendance qui s’inscrit dans les annales de l’histoire du Super Bowl: se plaindre du spectacle de la mi-temps.

Chaque année, des gens de partout dans le pays envoient des courriels à forte formulation à la Federal Communications Commission (FCC) exprimant leur mécontentement à propos de quelque chose qu’ils ont vu lors de la diffusion du Super Bowl. Plus de 1 000 plaintes ont été déposées concernant la performance de Shakira et Jennifer Lopez cette année (un peu plus que les 55 plaintes de l’année dernière concernant les mamelons d’Adam Levine). Maintenant, nous devons honorer les Karens et Kevins du monde qui voulaient désespérément parler au manager, et par manager, je veux dire le gouvernement.

Ces plaintes sont présentées textuellement, de sorte que toutes les erreurs que vous constatez proviennent directement des auteurs des plaintes.

Poinciana, Floride

Le spectacle de cette année a été extrêmement provocateur dans les moments du corps féminin et le tapotement simulé du derrière de J Lo n’est pas pour la télévision familiale.

Issaquah, Washington

Ma famille était très excitée de regarder le Super Bowl ce soir. Cependant, je n’étais pas prête à expliquer à ma fille de 11 ans pourquoi Jennifer Lopez était si peu habillée ou pourquoi elle n’arrêtait pas de saisir son entrejambe. Ma fille me demandait si elle se sentait malade de voir autant de peau. L’année prochaine, la NFL pourrait peut-être avertir les parents que le spectacle pourrait ne pas convenir aux enfants afin que nous puissions les faire quitter la pièce.

Grovertown, Indiana

Le spectacle de la mi-temps du super bowl était dégoûtant, j’ai 50 ans et j’ai honte d’avoir vu cette merde diabolique à la télé. Et tous les enfants qui ont regardé ça. Puis j’ai vu le drapeau américain toucher le sol. Il devrait y avoir des millions de dollars d’amendes.

Remarque: Lopez tenait le drapeau portoricain, pas le drapeau américain.

Madison, Mississippi

Le spectacle de la mi-temps hier soir était plus que inapproprié. Shakira allongée sur le côté en tournoyant comme le sexe, Lopez sur un poteau de strip-teaseuse, Lopez se penchant pour exposer ses fesses, les deux interprètes attrapant leurs vagins, Shakira se frottant les fesses contre du papier d’aluminium portant le pénis de l’homme. C’était incroyablement offensant. Mes enfants regardaient.

Henrico, Virginie

Le spectacle de la mi-temps était dégoûtant. Les gros plans du vagin et de l’anus de J-Lo étaient dégoûtants. Il y avait un poteau de strip-teaseuse et une orgie simulée

De Soto, Kansas

Dégradant et tout à fait dégoûtant, bien au-delà des «normes communautaires» de décence, et bien pire que l’incident de Jackson. Nous vivons dans l’est du Kansas, mais sans télévision, nous avons donc emmené notre fille de 9 ans dans notre bar sportif local pour regarder le match. Elle est une fermière, comprend donc le sexe, mais ne pouvait pas arrêter de demander “Maman, qu’est-ce que tout cela?” Totalement confuse, et alors qu’elle émerge dans sa jeune féminité, absolument abusée. Ma femme et moi avons fait de notre mieux pour l’utiliser comme une leçon d’objet, mais lorsque la moitié des gars du bar expriment leur désapprobation et regardent simplement la table … vous savez que quelque chose ne va pas. Fox, et peut-être Pepsi, méritent une amende massive et douloureuse pour que personne n’essaye plus jamais ce non-sens digne d’un barf.

Atlanta, Géorgie

Le peu de normes communautaires qui subsistent ces jours-ci ont été supprimés (sans jeu de mots) par «J Lo» (qui devrait être «J LOW») lors de l’émission à la mi-temps diffusée à la télévision pour le Super Bowl le dimanche 2 février. Ma plainte est que cet affichage est inapproprié à la télévision nationale, en particulier lorsque les enfants regardent. RÉPARE LE.

Edmond, Oklahoma

L’agrippement du vagin, l’avilissement des femelles doit cesser. Il s’agit d’un spectacle familial et non d’un spectacle de prédateurs sexuels. La prochaine fois, montrez des vidéos de Robert Krafts!

Overland Park, Kansas

Dégoûtant, inapproprié, conçu pour titiller, manifestement offensant, le sexe pour l’amour du sexe

Indian Trail, Caroline du Nord

Le spectacle de la mi-temps de 2020 était rempli de femmes légèrement vêtues et de bâtons à rayures pour le «plaisir» de nos enfants. Avec regret, nous devons maintenant éviter de regarder les émissions de mi-temps en raison de leur contenu réservé aux adultes. Quand le football est-il devenu une avenue pour le contenu sexuel? Les familles ne sont plus en sécurité pour regarder le jeu ensemble. Les drag queens sont utilisées pour vendre du houmous et les publicités prolife sont interdites.

Las Vegas, Nevada

Existe-t-il des normes de décence publique? Qui est responsable de l’application du décorum? SHAME sur FOX. SHAME sur la NFL. Et, oui, HONTEZ sur FCC si vous ne parvenez pas à agir sur l’affichage flagrant d’une orgie de style Colisée romain moderne pour les masses. Ou, qu’est-ce qu’il évalue? Est-ce ainsi que nous voulons élever la prochaine génération? Ou s’agit-il de DÉGÉNÉRATION? J’en ai marre des dégénérés dans notre société qui collent leurs fesses au visage de nos enfants. S’IL VOUS PLAÎT DIFFUSER CE BUNCH DUR.

** EXPURGÉ **, Alaska

RÉPUGNANT. NE JAMAIS JAMAIS REGARDER LA NFL OU ACHETER ENCORE PEPSI. JLO ET SHAK DEVRAIENT ETRE HONTEES. POURQUOI CELA EST-IL AUTORISÉ SUR LA TÉLÉVISION NATIONALE PRIME TIME ?????????????????????? AUCUNE MERVEILLE NE SONT SOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VISSÉS TIN THE HEAD ???????? ET HOMMES GRANDIS TROP ??????????? OUI PERSONNES REGARDÉES, OUI PERSONNES PARLENT ?????? À QUEL PRIX ?????????? CES PERSONNES, TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ OU AUTORISÉ CELA SONT LES PLUS BAS DES BAS. NOUS SOMMES UN BEAU PAYS ET NOUS AVONS BEAUCOUP MIEUX QUE CE MAL. NOUS DEVONS ÊTRE FIERS DU SPECTACLE NON DÉGUSÉ ??????? S’IL VOUS PLAÎT ARRÊTER CETTE EXTRACTION ET FAIRE QUELQUE CHOSE LE PAYS ENTIER PEUT ÊTRE FIER ET LAISSER LEURS ENFANTS REGARDER. VOUS ÊTES PERDANT. TU AS PERDU. VEUILLEZ VOUS DEMANDER POURQUOI ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????

Miller Place, New York

L’émission de mi-temps était inappropriée et pas adaptée aux enfants, vous avez autorisé une émission porno sur scène devant des millions de personnes. Le caméraman a montré plusieurs fois plus de vagin et de fesses et c’était tout simplement hors de contrôle et pas pour les enfants.

Sanford, Floride

Affichage sexuel horrible. Beaucoup de jeunes enfants / adolescents regardent cela et l’acceptent maintenant comme normal. Les filles, comme elles l’ont toujours fait, imiteront un tel comportement et bien des hommes en seront hyper sexualisés. Cela doit cesser. Coups massifs d’entrejambe et coups arrière. Beaucoup défendront cette liberté d’expression tout aussi triste. Et nous nous demandons pourquoi une grossesse précoce chez les adolescentes se produit et nous nous demandons pourquoi les jeunes hommes s’attendent à ce que la jeune femme soit une créature sexuelle consentante qui veut du sexe. Ce n’est pas seulement le Super Bowl mais je me plains car c’est un environnement familial plus riche. Je souhaite que tous les spectacles avec du matériel ouvertement sexuellement graphique soient supprimés. ET PORN ARRÊTÉ. CECI D’UN ADDICT PORNO PENDANT 35 ANS. Maintenant, en tant que conseiller en toxicomanie sexuelle, je vois les ravages de cela ainsi que la culture pop hautement sexualisée.

Key West, Floride (par téléphone)

Super Bowl en espagnol. Son porteur est Comcast et ils ont diffusé l’intégralité du jeu en espagnol. WSVN Channel 7 est la chaîne qui diffuse le jeu. Après la fin du match, le donné est revenu en anglais. L’appelant veut juste savoir pourquoi le Super Bowl a été diffusé en espagnol. L’appelant aimerait simplement savoir pourquoi cela s’est produit. *** Téléphone CTR386 ***

Ortonville, Michigan

Spectacle de mi-temps totalement inapproprié. Il devrait y avoir des restrictions sur ce qui est autorisé pendant la télévision principale. En outre, la censure de ne PAS montrer une publicité anti-avortement. Le programme de censure me souffle.

Sacramento, Californie

Le Super Bowl est censé être une émission familiale, pas le lieu pour les secousses de cul, les coups d’entrejambe, la danse de poteau de strip-teaseuse, la danse du ventre presque nue, les cordes de bondage, les grimaces sexuelles, le chant des mégots en espagnol et les insinuations sexuelles lorsque des millions d’enfants regardent pendant la télévision aux heures de grande écoute.

San Diego, Californie

Comment le renard peut-il montrer à Jennifer Lopez un strip-tease sur l’air à moitié nu en frottant son vagin. Puis-je ne plus regarder le spectacle de la mi-temps avec mes enfants. C’était du harcèlement sexuel limite. Si je frotte mes parties intimes devant une foule de gens que je suis arrêtée, elle le fait devant 100 000 000 de personnes et se fait féliciter. Dégoûté, cela a pu être diffusé.

Houston, Texas

Devoir faire sortir mes enfants de la pièce pendant que le caméraman zoomait sur le vagin à la lanière d’argent de Jennifer Lopez était un mauvais traitement. La regarder enfoncer ses fesses dans l’homme derrière elle, tandis qu’elle la «tapotait», c’était de la violence. Si mon enfant de 6 ans fait la même chose à une autre fille, il sera renvoyé chez lui pour agression sexuelle. C’était censé être une heure conviviale pour la famille, c’était un abus grotesque du temps d’antenne sur le réseau.

Groves, Texas

PAS ORIENTÉ FAMILLE! COSTUMES ASS SHAKEN ET VULGAR PAS BONS POUR LES JEUNES À VOIR! Comment as-tu pu te pencher si bas! Pas de classe! Le seul endroit qui pourrait appartenir était un joint de bande! La dernière fois, je regarderai! Je sais qu’il y a un vrai talent là-bas. Tenue correcte s’il vous plaît! Juste marre de choses dégradantes montrées à nos jeunes. Je suis un danseur à la retraite mais je ne porterais jamais de conneries comme ça devant un spectacle familial. Obtenez votre moralité !!

Pensacola, Floride

la mi-temps a montré de vieilles femmes semi nues dansant avec de jeunes filles ..