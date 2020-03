Les 24 Heures du Mans sont également reportées en raison du coronavirus

Le 24 Heures du Mans Il est retardé du 13 et 14 juin au 19 et 20 septembre du fait de la pandémie de coronavirus, comme annoncé par les organisateurs.

«En raison de la situation de restrictions que génère le coronavirus en France et dans le monde, l’organisation des 24 Heures du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), en collaboration avec le Championnat du Monde d’Endurance FIA et à la Fédération internationale elle-même ont décidé de reporter la 88e édition de la course, prévue les 13 et 14 juin 2020“Dit la déclaration.

Sur le site de la FIA, la décision est prise de passer le test de résistance mythique aux 13 et 14 septembre, lors d’un nouvel événement sportif décalé de sa date d’origine en raison du coronavirus. La situation pandémique laisse les carrières en arrière-plan et l’organisation du test a en effet ajouté un message de “soutien et de reconnaissance à l’ensemble des services de santé dans le monde”.

«Le report des 24 heures est la solution appropriée à la situation exceptionnelle que nous traversons tous. La première chose est de demander à tout le monde de ne pas mettre lui-même ou les autres en danger. Aujourd’hui, il s’agit d’arrêter la propagation du virus. Plus que jamais, nous travaillons en équipe unique », a écrit Pierre Fillon, président d’ACO.