Les 24 meilleurs maillots de retour de la NBA

Je ne veux pas tout mettre sur une boîte à savon «de retour dans ma journée» sur la NBA dans les années 90, mais, euh, je suis sur le point de le faire.

La vérité est que les maillots NBA des années 80 et 90 étaient tellement meilleurs que les maillots que les équipes portent aujourd’hui. C’est juste un fait.

Il y avait tellement de combinaisons de couleurs différentes et tellement d’alternatives qui étaient si parfaites pour l’époque. Tout semble homogène. Les looks uniques reviennent chaque fois dans un bleu dans la ligue d’aujourd’hui.

Les retours en arrière de l’équipe sont tellement meilleurs. Besoin d’une preuve? Ne cherchez pas plus loin que cette liste. Voici 24 des meilleurs maillots de retour de la NBA.

1985 LA Lakers

Vous ne pouvez jamais obtenir assez de ce look classique du violet et de l’or. C’était peut-être tout le gain. C’était peut-être Magic Johnson. Quoi qu’il en soit, cela avait l’air phénoménal dans ces uniformes.

© Photo: Robert Hanashiro-USAT

1980 Denver Nuggets

Tout le monde a vu un maillot Alex Old School anglais avec l’horizon de la montagne arc-en-ciel et a dit “mec, j’ai besoin de ça.” Ce sera toujours vrai et ce maillot sera toujours un classique.

© Photo: Ed Andrieski-AP

1997 Toronto Raptors

Au fur et à mesure que le temps passe, ces maillots Raptors ne cessent de s’améliorer. L’audace de simplement gifler un véritable Raptor sur le devant d’un maillot violet doit être respectée.

© Photo: David Zalubowski-AP

1990 Indiana Pacers suppléants

La star olympique de la piste et styliste d’élite Florence Joyner a conçu ces maillots. Dois-je en dire plus? Ce sont des classiques à part ça.

© Photo: Paul Bereswill-AP

Grizzlies de Memphis 1998

Ces maillots sont probablement les plus uniques de l’histoire de la ligue. Il y avait tellement de modèles concurrents giflés sur un fond bleu canard. Chaque détail de conception le rendait spécial.

© Photo: Frank Gunn-AP

1998 Charlotte Hornets

Ces maillots Hornets sont simples, mais la couleur est ce qui les fait vraiment éclater. De plus, ils ne se sont pas trop appuyés sur la vague à rayures qui a pris le dessus sur les années 90 et qui les a rendus un peu différents.

© Photo: Peter A. Harris-AP

1996 Detroit Pistons

Rappelez-vous ce que j’ai dit à propos de ces maillots Grizzlies? Grattez ça. Appliquez tout sur ces maillots Pistons. Ils sont incroyables. La couleur turquoise, le cheval terrifiant, la garniture orange. Tout est parfait.

2003 Supersonics

Tout d’abord, ramenez les Supersonics. Deuxièmement, ramenez ces maillots. Ils sont parmi les plus volants de la ligue.

© Photo: Ted S. Warren-AP

Portland Portland Blazers 2000

Les Trail Blazers ont gardé le même design pendant toutes ces années et vous pouvez clairement voir pourquoi. Ce maillot est impeccable.

© Photo: H. Darr Beiser-USA AUJOURD’HUI.

1986 Atlanta Hawks

Les Hawks doivent vraiment penser à ramener ces joints. Peut-être qu’ils recommenceront à gagner.

© Photo: Nick Arroyo-Personnel de l’AJJ

Chicago Bulls 1998

Il n’y a rien de plus synonyme de NBA et de basket-ball qu’un maillot Jordan numéro 23 rouge. Ce look est emblématique.

© Photo: John Swart-AP

1998 Utah Jazz

Le Jazz est généralement une équipe assez ennuyeuse, mais ces maillots avaient tous types de saveurs et de couleurs. C’est un classique.

© Photo: Robert Deutsch-USA AUJOURD’HUI

Philadelphia 76ers 2001

Je ne sais même pas si ces maillots étaient vraiment bons. Tout ce que je sais, c’est qu’Allen Iverson les a fait ressembler aux meilleurs maillots de tous les temps.

© Photo: Kevork Djansezian-AP

Orlando Magic 1995

La magie s’est fortement appuyée sur la vague des rayures, mais elle a en fait ajouté beaucoup de caractère à certains maillots qui auraient autrement été assez ennuyeux.

© Photo: Peter Cosgrove-AP

1995 Phoenix Suns

Les Suns n’ont peut-être jamais remporté un titre dans ces maillots, mais ils ont certainement remporté beaucoup de fans. Ces articulations sont des classiques.

Dallas Mavericks 1996

Les Mavericks ont vraiment besoin d’un nouveau nom. S’ils devaient le faire, ils devraient revenir à ces articulations. Ils étaient simples, mais tellement frais.

© Photo: Michael Conroy-AP

1995 New York Knicks

Les Knicks ont toujours eu à peu près le même maillot et les mêmes couleurs d’équipe, mais Patrick Ewing fait de ce maillot un maillot spécial.

© Photo: Ed Betz-AP

Miami Heat 1995

Maintenant, ceux-ci n’ont pas grand-chose sur les uniformes du Miami Vice de Heat aujourd’hui. Mais ils sont encore assez bons et font une grande usure rétro de temps en temps.

© Photo: Steve Wilson-AP

1985 Boston Celtics

Les Celtics portent le même uniforme depuis le début des temps et vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir. C’est un look solide.

© Photo: David Boe-AP

Cavaliers de Cleveland 1995

Imaginez un monde où les Cavaliers de Cleveland ont en fait de bons maillots. Ça fait tellement, tellement, si longtemps.

© Photo: Ron Frehm-AP

1996 Washington Bullets

Si les Wizards recommençaient à porter ces uniformes, ils seraient probablement une bien meilleure équipe. Mais hélas. Ces classiques sont rarement vus de nos jours.

© Photo: Mark Duncan-AP

1999 San Antonio Spurs

Lorsque vous trouvez un look gagnant, vous ne le changez pas. Les Spurs ont toujours ces mêmes uniformes aujourd’hui.

© Photo: Eric Gay-AP

Minnesota Timberwolves 2005

Les Timberwolves ne savaient pas ce qu’ils avaient dans ces uniformes, mec. La police était toujours tellement cool et la bordure verte les a vraiment ramenés à la maison. Ils devraient les ramener.

© Photo: Jim Mone-AP

1997 Milwaukee Bucks

Ce sont incroyablement propres. Ils n’ont pas eu assez d’amour dans la journée parce que les Bucks n’étaient pas assez bons. Ramenez-les maintenant et ils décolleront probablement.

© Photo: Tony Ranze-.

