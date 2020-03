Les 25 joueurs de baseball les mieux payés

Les superstars du baseball sont capables de décrocher les plus gros contrats dans le sport, car l’absence de plafond salarial en MLB permet des offres à couper le souffle. Quelles All-Stars ont gagné le plus d’argent dans l’histoire de la MLB jusqu’à présent? La liste d’argent de carrière, via Spotrac, peut vous surprendre.

Notez que cette liste suit les gains de carrière actuels, pas les gains futurs. Mike Trout et Bryce Harper seront un jour près du sommet de cette liste, mais ils n’ont pas encore été payés la grande majorité de leurs méga-offres respectives. Harper, par exemple, est actuellement au 150e rang des gains de carrière à 82,35 millions de dollars par Spotrac, juste derrière Michael Cuddyer. La truite est 80e avec 117,35 millions de dollars.

L’avance d’Alex Rodriguez au sommet est énorme. Rodriguez est loin de la deuxième place de plus de 150 millions de dollars. Pour référence, seuls 38 autres joueurs de l’histoire de la MLB ont des revenus de carrière supérieurs à 150 millions de dollars.

Voici les 30 stars MLB avec les gains de carrière les plus élevés:

1. Alex Rodriguez: 450 159 592 $

© Mark J. Rebilas-USA AUJOURD’HUI Sports

2. Albert Pujols: 298 470 000 $

© Jeff Curry-USA TODAY Sports

3. Miguel Cabrera: 279 912 000 dollars

© Jim Rassol-USA TODAY Sports

4. Derek Jeter: 266 230 000 dollars

© Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

5. C.C. Sabathia: 264 785 714 $

© Andy Marlin-USA TODAY Sports

6. Carlos Beltran: 248 874 995 $

© Rick Osentoski-USA TODAY Sports

7. Manny Ramirez: 229 371 313 $

© Mark J. Rebilas-US PRESSWIRE

8. Justin Verlander: 229 366 000 $

© Steve Mitchell-USA TODAY Sports

9. Joe Mauer: 223 275 000 dollars

© Brad Rempel-USA TODAY Sports

10. Felix Hernandez: 221 334 994 $

© Jonathan Dyer-USA TODAY Sports

11. Adrian Beltre: 220 080 500 dollars

© Tim Heitman-USA TODAY Sports

12. Clayton Kershaw: 219 367 332 $

© Joe Camporeale-USA TODAY Sports

13. Mark Teixeira: 217 650 000 dollars

© Mark J. Rebilas-USA AUJOURD’HUI Sports

14. Zack Greinke: 217 177 499 $

© Brad Penner-USA TODAY Sports

15. Prince Fielder: 200 880 500 $

© Tim Heitman-USA TODAY Sports

16. Cole Hamels: 196 776 999 $

© Jake Roth-USA TODAY Sports

17. Robinson Cano: 191 799 240 $

© Steve Mitchell-USA TODAY Sports

18. Ryan Howard: 190 585 000 $

© Ron Chenoy-USA TODAY Sports

19. David Price: 184 042 498 $

© Jayne Kamin-Oncea-USA AUJOURD’HUI Sports

20. Johan Santana: 182 560 000 dollars

© John Munson / THE STAR-LEDGER via USA TODAY Sports

21. David Wright: 182 106 500 dollars

© Peter G. Aiken-USA TODAY Sports

22. Adrian Gonzalez: 179 780 643 $

© Gary A. Vasquez-USA AUJOURD’HUI Sports

23. Carl Crawford: 179 105 000 dollars

© Richard Mackson-USA TODAY Sports

24. Matt Kemp: 175 986 000 $

© Charles LeClaire-USA TODAY Sports

25. Jacoby Ellsbury: 175 681 999 $

© Brad Penner-USA TODAY Sports

26. Randy Johnson: 175 105 019 $

© Gregory J. Fisher-USA AUJOURD’HUI Sports

27. Ryan Braun: 174 817 500 dollars

© Jayne Kamin-Oncea-USA AUJOURD’HUI Sports

28. Torii Hunter: 172 250 000 $

© Richard Mackson-USA TODAY Sports

29. Mariano Riviera: 169 614 125 $

© Wendell Cruz-USA AUJOURD’HUI Sports

30. Ichiro Suzuki: 168 958 064 $

© Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

.