Les 25 meilleurs joueurs NBA des 55 premiers jeux

Chaque équipe participe à environ 55 matchs disputés au cours de la saison 2019-2020 de la NBA, ce qui signifie qu’il est temps de se classer à nouveau. Tout comme en décembre, après 25 matchs disputés, le personnel de la NBA de The Ringer a été invité à classer les 25 meilleurs joueurs de la ligue uniquement en fonction de ce qui s’est passé jusqu’à présent cette saison. Les résultats complets, basés sur le classement moyen, sont les suivants.

T-25. Kyle Lowry, Raptors

Position: Garde | Précédemment: NR

19,6 points, 7,6 passes décisives, 4,7 rebonds, 1,2 interceptions, 52,0 eFG%, 5,3 cote nette, 43 GP

Justin Verrier: Tout le mérite est dû au pipeline de développement des Raptors, qui est soudainement devenu la réponse du basket-ball à Moneyball, mais Toronto n’entre pas dans la pause des étoiles avec le troisième record de la NBA sans son ancienne tête en tête. Pratiquement tous les joueurs de rotation clés de la course du championnat de l’an dernier sont allés sur le plateau, mais depuis son retour de son absence de 11 matchs au début de décembre, Lowry a été le fondement du succès des Raptors alors qu’ils s’appuient sur une recrue non repêchée ici, un projet de remise en état là-bas. Les moyennes de Lowry ne sont jamais ostentatoires, mais sa fongibilité est remarquable. Lorsque les Raps ont échangé pour Kawhi Leonard, Lowry a réduit l’utilisation et est passé en mode distributeur, terminant la saison dernière en moyenne 8,7 passes décisives en carrière; cette saison, alors que des armes comme Pascal Siakam, Fred VanVleet, etc. frappent les ponts, Lowry marque au troisième rang de sa carrière. Et à travers tout cela, la défense de l’équipe est restée d’élite. Siakam est peut-être la superstar de l’équipe, mais Lowry est la philosophie de l’équipe incarnée.

T-25. Domantas Sabonis, Pacers

Position: Big | Précédemment: NR

18,3 points, 4,8 passes décisives, 12,5 rebonds, 0,5 bloc, 55,0 eFG%, 4,0 cote nette, 52 GP

Zach Kram: Voici les leaders de la ligue en points créés pour les coéquipiers, combinant les passes traditionnelles et les passes sur écran:

Nikola Jokic (30,0 points par 36 minutes)

Domantas Sabonis (29,3)

LeBron James (29,1)

Il est difficile de surestimer le saut de Sabonis cette saison, avec la grande fusion de la charge de travail des Pacers, une responsabilité accrue et une productivité accrue dans un package enviable. Il marque et rebondit et crée pour les autres; il vaut bien son premier spot All-Star.

24. Donovan Mitchell, Jazz

Position: Garde | Précédemment: 20

24,3 points, 4,3 passes décisives, 4,3 rebonds, 1,1 interceptions, 51,9 eFG%, 4,8 cote nette, 53 GP

Paolo Uggetti: À sa troisième saison, Mitchell s’est amélioré dans presque toutes les catégories statistiques. Il est plus efficace dans pratiquement tous les sens, et il a le Jazz sur un rythme de 54 victoires. Bien sûr, les comparaisons Dwyane Wade ont peut-être été un peu prématurées, mais Mitchell a le pouvoir des étoiles, point final. Est-ce suffisant pour porter l’Utah à plus que des saisons régulières impressionnantes? Cela nécessitera probablement un bond encore plus grand que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Le Jazz traîne en marge de la compétition depuis quelques saisons maintenant, et même si on pense que l’ajout de Mike Conley les a placés dans l’échelon supérieur, cette poussée devra probablement venir de Mitchell. L’ancre de l’Utah est peut-être Rudy Gobert, mais Mitchell est son vaisseau spatial.

23. Paul George, Clippers

Position: Wing | Précédemment: 15

21,7 points, 3,9 passes décisives, 6,1 rebonds, 1,3 interceptions, 52,4 eFG%, 7,4 note nette, 34 GP

Haley O’Shaughnessy: La combinaison de George et Kawhi Leonard semblait rendre les Clippers imparables. Mais dominer ensemble, c’est être ensemble; Jusqu’à présent, George et Leonard ont joué côte à côte dans 24 des 55 matchs des Clippers – un total de seulement 572 minutes – en raison de problèmes de santé respectifs. Pour George, le problème ne va pas disparaître. Jeudi, il a de nouveau aggravé les mêmes ischio-jambiers qui ont contribué à ce qu’il soit déjà mis à l’écart pour 19 matchs cette saison. Lorsque George est sur le terrain, son rôle avec les Clippers change de nuit en nuit. Une version de 2019-2020 George prend plus de 10 photos du périmètre. Un autre se concentre sur la mise en place du talent autour de lui. Cette liste et Doc Rivers ont signifié la liberté pour George. Il n’a plus besoin d’être l’adulte dans la pièce, juste un parmi tant d’autres. George a toujours le potentiel d’être imparable, si son corps le permet.

22. Bam Adebayo, Heat

Position: Big | Précédemment: 24

15,8 points, 4,9 passes décisives, 10,4 rebonds, 1,2 bloc, 58,0 eFG%, 4,4 cote nette, 54 GP

Matt Dollinger: Il n’y a pas d’éloge plus élevé de Pat Riley que ce qu’il a dit Bam Adebayo signifie pour la chaleur: “Il est le Zo [Alonzo Mourning]. Il est l’UD [Udonis Haslem]. C’est le Dwyane [Wade]. C’étaient des porte-étendards. Bam est cette personne. Il est la vraie affaire. ” Ce n’est pas une erreur que le président du Heat ait rendu ce compliment à Adebayo et non à son coéquipier des All-Star et meilleur buteur de Miami, Jimmy Butler. Ce n’est pas un coup contre Butler. Pour tout le grain et la production que Butler apporte aux deux extrémités du sol, rien ne remplace les talents transcendants du grand homme de 22 ans qui se développe sous nos yeux. Associez ses capacités à une passion semblable à Riley pour gagner et améliorer et vous avez l’un des joueurs les plus précieux de la ligue. On ne sait pas exactement à quelle hauteur le plafond d’Adebayo s’étire, mais en ce moment il se projette comme quelque chose comme un Point Forward Ben Wallace, qui devrait faire frissonner le reste du dos de la Conférence Est. Il est l’un des deux joueurs en moyenne au moins un bloc, un vol et des rebonds à deux chiffres par match, et sa capacité à courir au sol et à jouer au-dessus du bord en a fait l’un des joueurs les plus effrayants de la ligue.

21. Chris Paul, Thunder

Position: Garde | Précédemment: NR

17,4 points, 6,7 passes décisives, 5,0 rebonds, 1,6 interceptions, 54,9 eFG%, 6,5 cote nette, 54 GP

Dan Devine: Nous pensions que Paul s’était piégé. En fait, il avait l’air plus libre à Oklahoma City que depuis des années.

Longtemps l’un des chefs de chantier demi-terrain les plus dominants de la NBA, le temps moyen de possession de Paul par match est inférieur cette saison à celui de l’une des six campagnes précédentes pour lesquelles NBA.com conserve ces données; Jouant aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder, il partage plus souvent le ballon, échangeant la propriété exclusive des fonctions de meneur de jeu (il affiche le pourcentage d’aide le plus bas de sa carrière) pour une plus grande part de responsabilité en tant que finisseur. Après deux saisons dans le programme offensif «éviter le milieu de gamme, c’est de la lave chaude» à Houston, le CP3 est de retour pour sonder et se frayer un chemin jusqu’aux coudes, et pour se tailler des défenses avec précisément les tirs que tant d’entre eux veulent abandonner . Cinquante-sept pour cent de ses tirs proviennent de la zone située entre la jante et l’arc, et il en perce 53%, un sommet en carrière. Il a été le plus productif de la ligue cette saison, marquant 128 points en 140 minutes d’embrayage, réussissant 54,5% du terrain lorsque le score est à moins de cinq points dans les cinq dernières minutes.

Paul n’est pas la seule raison pour laquelle le Thunder a obtenu les 24 meilleures victoires de la ligue en matchs rapprochés et en fin de match, et a transformé ce qui ressemblait à une année de transition en une source de joie surprenante en OKC et une apparition en séries éliminatoires presque certaine. . Il est cependant le plus gros, ce qui lui a valu sa première sélection All-Star en quatre ans et sa 10e au total. Pas une mauvaise façon de passer un an dans les limbes.

Photo par Elsa / .

20. Bradley Beal, sorciers

Position: Garde | Précédemment: 13

29,1 points, 6,2 passes décisives, 4,4 rebonds, 1,0 interceptions, 51,2 eFG%, moins-4,9 note nette, 46 GP

Uggetti: Je ne blâme pas Beal, sa fiancée et son agent pour avoir exprimé leur mécontentement à son sujet de ne pas avoir fait le match des étoiles (même si vous pouvez faire une affaire facile – défense, performance d’équipe – pour l’avoir laissé de côté). Tout d’abord, le contenu était divertissant comme l’enfer. Deuxièmement, Beal est ici avec un record de carrière de 29,1 points et 6,2 passes décisives pour une équipe avec peu de talent et 20 victoires cette saison. Bien que les Wizards ne soient en quelque sorte qu’à trois matchs et demi derrière le Magic pour les 8 têtes de série, la reconnaissance individuelle est tout ce qu’il reste à Beal. S’il mène en quelque sorte les Wizards en séries éliminatoires avec cette liste, Beal pourrait mériter un prix Nobel.

19. Jayson Tatum, Celtics

Position: Wing | Précédemment: 23

22,4 points, 2,9 passes décisives, 6,9 rebonds, 1,4 interceptions, 51,5 eFG%, 11,2 note nette, 50 GP

Verrier: J’essaie toujours de comprendre comment Tatum a terminé derrière Kemba Walker. Parce que Kemba a joué cette saison, et aussi bon que Kemba ne soit pas Kyrie Irving, il n’a pas été proche de l’impact à double sens de son jeune colistier haché. Cependant, pour être juste, personne d’autre à Boston: les Celtics sont à leur meilleur lorsque Tatum est au sol, et à leur pire lorsque Tatum est hors du sol.

Le joueur de moins de 22 ans a fait un bond cette saison, tirant parti du mouvement de balle supplémentaire, de l’espacement et des opportunités dans des sommets de carrière pratiquement à tous les niveaux. Mais le plus gros saut a été dans la confiance de Tatum: il conduit le ballon presque deux fois plus souvent, et il a déjà pris presque autant de tirs à moins de 5 pieds qu’il l’a fait toute la saison dernière. Et il ne fait que s’améliorer à mesure qu’il réalise à quel point il est bon. Partageant le terrain avec trois autres sur cette liste lors de la victoire de jeudi en double prolongation contre les Clippers, Tatum s’est avéré être la plus grande aile pivotante: il avait 39 points et neuf rebonds, et, par ESPN, a maintenu Kawhi Leonard à 3 pour 11. tir – dont 1 pour 7 au quatrième quart et les deux OT. Kemba l’a appelé le meilleur joueur sur le terrain. S’il commence à tirer plus de fautes, il pourrait être l’un des meilleurs joueurs de la ligue d’ici la fin de cette saison.

18. Devin Booker, Suns

Position: Garde | Précédemment: 14

26,4 points, 6,3 passes décisives, 4,2 rebonds, 0,8 interceptions, 55,1 eFG%, 2,1 cote nette, 52 GP

Jonathan Tjarks: Booker a commencé dans la NBA avec des talents de tireur. Il a ajouté quelque chose à son jeu à chacune de ses cinq saisons. Son dernier saut est dans l’efficacité. Booker tire 49,7% du terrain, après avoir tiré 43,6% au cours de ses quatre premières saisons. L’un des signes de grandeur les plus sûrs est la capacité de s’améliorer. Booker a grandi à pas de géant depuis sa saison recrue en restant dans le gymnase et en travaillant sur son métier. Il n’y a aucune raison de penser qu’il va s’arrêter maintenant. Il fait sa première apparition dans la catégorie All-Star à l’âge de 23 ans. Il faudra peut-être longtemps avant d’en manquer une autre.

17. Trae Young, Hawks

Position: Garde | Précédemment: 16

29,7 points, 9,2 passes décisives, 4,4 rebonds, 1,2 interceptions, 52,7 eFG%, moins-5,8, 50 GP

O’Shaughnessy: Aussi brillant que Young ait été, il y a toujours une impulsion pour mettre un astérisque à côté de sa saison de sensations fortes. Il a reçu le plus de votes All-Star pour les gardes de l’Est, mais il est arrivé troisième dans le vote des joueurs. Il est le troisième meilleur buteur de la ligue en 2019-2020, mais il est sur les Hawks, où il est encouragé à se venger. (Young est en moyenne de 20,7 tirs par match, avec plus de tentatives de placement total que Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Devin Booker et Russell Westbrook.) Il est le leader d’Atlanta, mais son record de 15-41 est le troisième pire global. Accepter ces mises en garde ne signifie pas pour autant rejeter l’importance de Young. Après les avertissements, Young est toujours Young – ses 3 tombent de derrière l’arc et l’infini et au-delà, son passage créatif est maintenant considéré comme l’un des arts, ses poignées sont un style libre sur un rythme qu’il arrête et démarre à sa guise. Young a 21 ans, mais il est déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

16. Karl-Anthony Towns, Timberwolves

Position: Big | Précédemment: sept

26,5 points, 4,4 passes décisives, 10,8 rebonds, 1,2 bloc, 60,0 eFG%, moins-1,5 cote nette, 35 GP

Kram: Aucun joueur n’a abandonné plus de notre liste de décembre que Towns, qui dans l’intervalle a raté un mois de matchs et s’est morfondu pendant les nuits qu’il a pu jouer.

Même à demi-vitesse, Towns est un monstre statistique offensivement; il mène tous les joueurs à forte utilisation en pourcentage de tir réel et devrait devenir le premier joueur de l’histoire de la ligue à obtenir en moyenne 10 rebonds et trois 3 points par match. Les villes ne sont effectivement pas surveillables, mais il pourrait sacrifier presque autant à l’autre bout. Le Minnesota marque 14,4 points de plus pour 100 possessions avec Towns sur le terrain, mais permet 11,1 de plus en même temps.

15. Khris Middleton, Bucks

Position: Wing | Précédemment: NR

20,4 points, 4,3 passes décisives, 6,1 rebonds, 1,0 interceptions, 58,3 eFG%, 13,9 cote nette, 47 GP

J. Kyle Mann: Si Mike Budenholzer devait s’asseoir avec les Bucks au milieu de la Fiserv Forum en été pour imaginer le tour parfait, je dirais que cette saison est proche de ce qu’il aurait imaginé. La synergie entre le personnel de Milwaukee est si bonne qu’elle améliore l’efficacité de chaque joueur, mais Middleton a été un élément critique et dynamique. Il affiche des notes record en carrière en points, rebonds, passes décisives et pourcentage de tir réel – et il le fait en quelques minutes depuis sa saison recrue.

Une grande partie de cela nage à côté d’un grand requin blanc offensif comme Giannis, mais Giannis ne peut pas faire les tirs pour vous. Middleton le tue de partout, plus ou moins, et il a donc été l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il marque 1,37 points par possession sur ces jeux, contre 1,16 la saison dernière. Je peux déjà entendre l’ergotage sur sa place parmi d’autres ailes comme Beal, Tatum et Booker, mais Middleton a été un fantastique joueur positif des deux côtés de la balle pour la meilleure équipe de la NBA. Il mérite.

14. Kemba Walker, Celtics

Position: Garde | Précédemment: 12

21,8 points, 5,0 passes décisives, 4,1 rebonds, 1,0 interceptions, 53,0 eFG%, 7,8 cote nette, 46 GP

Devine: Sauf pour une blessure à la tête / au cou effrayante qui s’est heureusement avérée être pire qu’elle ne l’était et quelques épisodes de douleur au genou gauche, les Celtics n’auraient pas pu prévoir une meilleure première saison à Boston pour Walker. Entouré de plus de talents créateurs de coups qu’il n’en avait dans sa carrière, l’utilisation de Walker est en baisse et son efficacité est en hausse. Il a été un coup de main dans l’offensive de Brad Stevens – le C marque 8,2 points de plus pour 100 possessions avec Walker sur le terrain que lorsqu’il est assis – et a aidé à superviser une transition en douceur de la brève ère de Kyrie Irving à une nouvelle structure dans lequel les joueurs de périmètre Tatum, Jaylen Brown et Gordon Hayward peuvent tous fonctionner comme la pointe de la lance et tourner comme l’étoile la plus brillante de Boston, match après match.

Compte tenu de leur taille supérieure et de leurs contributions sur la défensive, vous pourriez faire valoir que l’un de ces swingmen est globalement meilleur joueur de balle que Walker au cours d’une nuit donnée. (Après que Tatum ait marqué 39 points et devancé Kawhi Leonard dans une passionnante victoire en double prolongation contre les Clippers juste avant la pause des étoiles, Walker lui-même a qualifié le joueur de 21 ans de “meilleur joueur sur le terrain ce soir”.) précipitez-vous pour louer l’armada d’ailes de Boston, cependant, ne condamnons pas Kemba avec de faibles éloges. Son travail en tant que lance-flammes à haut volume et capitaine de vibes souriant aux mégawatts n’est pas la seule explication pour laquelle tout clique pour une équipe de Celtics qui se classe parmi les cinq premiers en termes d’efficacité offensive et défensive et se situe à seulement 1,5 match derrière Toronto pour la deuxième place. dans l’est. Mais c’est sûr que l’enfer n’a pas fait de mal.

Photo de Jesse D. Garrabrant / NBAE via .

13. Ben Simmons, 76 ans

Position: Garde (?) | Précédemment: 17

16,9 points, 8,3 passes décisives, 7,9 rebonds, 2,2 interceptions, 58,5 eFG%, 2,3 cote nette, 53 GP

Shaker Samman: Il y a eu un moment dans la victoire de Philadelphie à la mi-février contre les Clippers où tout ce qui entourait Simmons semblait cristalliser. Avec la part du lion des yeux concentrés sur son coéquipier franc-parler Joel Embiid, Simmons a montré sa vraie valeur. Pendant qu’Embiid était assis, l’offensive des Sixers a pris vie. Les passes étaient nettes, le mouvement était fluide et le rythme était vertigineux. Et tout est sorti de l’Australien de 23 ans. À son meilleur, Simmons est l’un des meilleurs joueurs à double sens du jeu, mélangeant une capacité de conduite et de finition incroyable avec une défense étouffante et une taille et un athlétisme impressionnants. La prodige polyvalente de Philly est la clé squelette de la Conférence de l’Est. Si les choses cliquent, on ne sait pas jusqu’où iront les 76ers cet été. Il n’y a peut-être pas de spectacle plus effrayant pour les défenseurs depuis Peak LeBron que Simmons cette saison. Appelez-le lâche si vous voulez; il n’a pas besoin de tirer 3s pour battre son homme.

12. Joel Embiid, 76 ans

Position: Big | Précédemment: 11

22,9 points, 3,2 passes décisives, 11,9 rebonds, 1,4 bloc, 50,7 eFG%, 4,3 note nette, 39 GP

Rob Mahoney: En aucun cas Embiid ne doit être parfait pour être grand. Certains joueurs peuvent être frustrants et toujours dominants, à l’écart de leur jeu et toujours en quelque sorte dans la poche. Il y a des jeux tous les soirs qu’Embiid (et ses entraîneurs) voudraient sûrement récupérer: des coups douteux, des revirements imprudents et des efforts léthargiques. Il y a tout simplement beaucoup, beaucoup plus de choses qui changent énormément en faveur de Philly avec la participation d’Embiid. Sous la production exceptionnelle (à commencer par les totaux de points et de rebonds égalés uniquement par le MVP probable Giannis Antetokounmpo), Embiid dicte la façon dont un jeu est joué. Les files d’attente que les adversaires mettent sur le sol, les longueurs qu’ils iront pour contourner la menace de son blocage, les nuances et les doubles et une attention constante – tout cela revient à Embiid, parce que pour lui donner rien de moins que votre plein l’attention est susceptible de vous bercer. Le sous-estimer à vos risques et périls.

11. Rudy Gobert, Jazz

Position: Big | Précédemment: 19

15,6 points, 1,5 passes décisives, 14,6 rebonds, 1,9 bloc, 68,9 eFG%, 9,0 cote nette, 52 GP

Dollinger: Après avoir trébuché, les Jazz ont atteint leur rythme de croisière au deuxième trimestre de la saison, enregistrant le plus grand nombre de victoires (36) de l’histoire de la franchise avant la pause des étoiles. Comme mon collègue Paolo Uggetti l’avait prédit en décembre: “C’est une longue saison, et une fois (si?) Le Jazz installé, Gobert sera une grande raison de leur succès.” Il avait raison. Gobert est en train d’ancrer l’Utah (à seulement 1,5 match derrière la tête de série n ° 2 de l’Ouest) aux deux extrémités du sol, faisant ce qu’il fait de mieux: protéger et finir sur le bord à des taux incroyablement efficaces. Bien que le joueur défensif régnant à deux reprises de l’année soit surtout connu pour ses efforts à cette extrémité du terrain, son impact sur l’attaque du Jazz ne peut pas être surestimé, avec une moyenne de 8,8 points de plus pour 100 possessions quand il est sur le tribunal – un écart encore plus grand que son effet sur la défense. La notoriété autour de la ligue a également augmenté pour le Français souvent ignoré. Il a bondi de huit places de notre classement précédent, a été choisi devant des joueurs tape-à-l’œil comme Russell Westbrook, Jayson Tatum et son coéquipier Donovan Mitchell au repêchage des étoiles, et s’est enfui avec le plus grand gardien de but de la saison. Voilà un véritable traitement de superstar.

10. Pascal Siakam, Raptors

Position: Grande aile | Précédemment: 9

23,5 points, 3,5 passes décisives, 7,5 rebonds, 1,0 interceptions, 51,3 eFG%, 8,9 note nette, 44 GP

Samman: Si l’imitation est la meilleure forme de flatterie, Siakam doit passer la plupart de ses journées à rougir. Tout comme les équipes se sont mises à la recherche du prochain Draymond Green après que l’attaquant de Golden State a émergé il y a quelques saisons, les franchises de la ligue ont passé l’année dernière à rechercher le prochain Pascal. Dans une autre vie, ils seraient rejetés comme des «préadolescents». Maintenant, ils sont l’un des archétypes les plus recherchés de la ligue. Détroit pourrait en avoir un à Sekou Doumbouya. Les Grizzlies pourraient avoir le leur à Brandon Clarke. Mais aucun grand homme qualifié ne détient une bougie à l’original. Siakam a remporté le titre le plus amélioré la saison dernière et, dans un monde juste, le gagnerait à nouveau cette saison. L’attaquant de quatrième année n’est pas seulement un All-Star; c’est un putain de superstar. Les Raptors ont perdu l’un des meilleurs joueurs vivants et un autre partant après avoir remporté le titre en juin dernier, et grâce à Siakam, ils détiennent toujours le troisième meilleur record de la NBA. Le Camerounais de 25 ans est déjà un All-Star et un champion. Maintenant, il est l’un des meilleurs basketteurs du monde.

9. Jimmy Butler, Heat

Position: Wing | Précédemment: 8

20,6 points, 6,1 passes décisives, 6,8 rebonds, 1,8 interceptions, 47,9 eFG%, 5,6 cote nette, 46 GP

Verrier: La routine du sergent instructeur de Butler est devenue fatigante au Minnesota et à Philadelphie, mais son jeu à Miami lui a valu le compliment ultime: il peut devenir autant un trou du cul qu’il le souhaite. Entre battre son ancienne équipe et faire chier la majeure partie de la ligue, Butler a facilement été l’un des 10 meilleurs joueurs de la NBA cette saison. Butler et Miami ont été excellents l’un pour l’autre: The Heat a adopté sa personnalité à ne pas chier et son jeu sournois et changeant, et ses performances globales ont atteint un nouveau niveau (des sommets de carrière en rebonds, passes décisives et lancers francs tentés ) dans un système qui maximise le meilleur des joueurs dont les compétences contredisent souvent leurs mesures. Les précédents reproches de Butler de vouloir son propre magasin ne semblaient pas acquis, compte tenu de sa production All-Star-but-not-All-NBA-First-Team. Mais il a appelé son tir et, avec Miami, il l’a confirmé. Le respect.

8. Nikola Jokic, Nuggets

Position: Big | Précédemment: 18

20,6 points, 6,9 passes décisives, 10,2 rebonds, 0,7 bloc, 55,8 eFG%, 5,6 note nette, 55 GP

Mann: Il est difficile de croire que Jokic n’a que 24 ans. Lui et Steven Adams ont cette chose en commun où je les vois dans leur uniforme familier pour la bazillionième fois et je pense: “Il est dans la ligue depuis 2010 comme ça, non? Vous avez joué avec Carmelo juste avant l’accord? » Nan. C’est la cinquième année pour Jokic, et la rondeur unique de son jeu offensif continue d’être l’une des choses les plus remarquables du basket-ball.

Il n’y a eu que quatre saisons au cours desquelles un joueur de 6 pieds 10 pouces ou plus a obtenu en moyenne au moins 20 points, 10 rebonds et 6,5 passes décisives. Jokic en possède deux (dont un cette saison) et Wilt Chamberlain en possède les deux autres. Avec ces chiffres à l’esprit, réfléchissez à ceci: Jokic mène la ligue en touches à 98,9 par match, en moyenne 2,37 secondes par touche, et conserve toujours l’une des plus hautes notes d’assistance à l’utilisation de la NBA. Lorsqu’il touche le ballon, quelque chose de bien se produit généralement et rapidement.

L’optique de son jeu va toujours nous faire nous demander s’il est en assez bonne forme ou courir assez fort, mais il est douloureusement clair qu’il est le meilleur centre de passes pour pratiquer ce sport. Je vais le prendre.

7. Damian Lillard, Trail Blazers

Position: Garde | Précédemment: dix

29,5 points, 7,9 passes décisives, 4,4 rebonds, 1,0 interceptions, 55,6 eFG%, 0,9 note nette, 54 GP

Uggetti: Lorsque Lillard s’est blessé à l’aine suffisamment pour l’empêcher de participer à toutes les festivités du All-Star Weekend, à part sa performance de rap à la mi-temps, cela n’a pas été une surprise totale. Lillard a porté un énorme fardeau. Au cours d’une saison remplie de blessures, Portland a eu besoin de Lillard pour faire de la supernova, et c’est exactement ce qu’il a fait, avec une moyenne de près de 30 points et huit passes décisives par match (les deux sommets en carrière) ainsi qu’un pourcentage de 55,6 buts en carrière efficace lors des tentatives 10 (!) 3s par match. Lillard a, à son meilleur, rempli le vide de la taille de Steph Curry cette saison NBA. Et bien que Dame ne l’ait pas fait aussi longtemps que Steph, il a attiré notre attention en incendiant des équipes ces derniers temps: lors de ses 12 derniers matchs, Lillard marque en moyenne plus de 37 points par match et a cumulé 61, 47 et 50 points. en trois matchs consécutifs. Les Blazers, quant à eux, prient pour que la blessure à l’aine ne soit pas grave et espère que Dame pourra continuer à les porter jusqu’aux éliminatoires.

Photo par Glenn James / NBAE via .

6. Luka Doncic, Mavericks

Position: Garde | Précédemment: 4

28,9 points, 8,7 passes décisives, 9,5 rebonds, 1,0 interceptions, 53,7 eFG%, 7,1 cote nette, 44 GP

Tjarks: La chose la plus effrayante à propos de l’incroyable campagne de deuxième année de Luka est la quantité de place qu’il lui reste à améliorer. Il fait presque une moyenne d’un triple double de 30 points tout en tirant à seulement 32 pour cent de 3 et toujours en train de trouver comment intégrer son jeu avec d’autres gestionnaires de balle. Imaginez à quel point il peut être bon une fois qu’il commence à jouer avec ses coéquipiers et à les laisser créer des coups faciles pour lui. Le jeu de Luka est basé sur sa combinaison de taille et de compétence, ce qui signifie qu’il ne devrait pas atteindre son apogée avant la fin de la vingtaine. Cela fait presque une décennie à partir de maintenant.

5. Kawhi Leonard, Clippers

Position: Wing | Précédemment: 6

27,2 points, 5,3 passes décisives, 7,5 rebonds, 1,8 interceptions, 51,5 eFG%, 11,0 cote nette, 42 GP

Dollinger: Imbéciles. Vous jouez tous à nouveau dans les mains énormes de Leonard. Alors que le reste de la NBA est obsédé par Giannis, LeBron et AD, Luka et les Rockets, le MVP en titre de la finale de la NBA fait la moyenne des sommets de sa carrière en points, rebonds et passes décisives et bénéficie d’une note nette et d’un pourcentage d’utilisation supérieurs à ce qu’il a fait en sa saison victorieuse avec les Raptors. Et tandis que le roi de la gestion de la charge de la NBA continue de voler du repos (il a raté près d’un quart des matchs de son équipe et en moyenne ses quelques minutes en une saison complète depuis 2014-2015), les Clippers ont 31-10 matchs qu’il joue, ce qui leur donne un. 756 pourcentage de victoires qui traîne à peine les Lakers, leaders de l’Ouest. En d’autres termes, Kawhi Leonard est toujours aussi dangereux et frais. Il est plus qu’heureux de laisser ses pairs se prélasser sous les feux de la rampe pendant la saison régulière. Parce que le temps des séries éliminatoires, Kawhi se transformera probablement à nouveau en force de post-saison la plus dominante de la NBA.

4. Anthony Davis, Lakers

Position: Big | Précédemment: 5

26,6 points, 3,3 passes décisives, 9,2 rebonds, 2,4 blocs, 54,8 eFG%, 5,9 note nette, 46 GP

O’Shaughnessy: “Nous aimons où nous en sommes en ce moment”, explique Davis pour expliquer l’état d’esprit des Lakers avant la pause des étoiles. Davis, en particulier, aime où il est en ce moment: au sommet de l’Ouest, à côté d’une superstar, favorisé pour remporter un titre. Les joueurs réduisent parfois leurs jeux pour s’adapter à un autre talent d’élite. Avec LeBron, c’est deux fois plus probable. Pourtant, Davis a élargi le sien, même si ses tentatives de placement sur le terrain ont laissé tomber un smidgen de son temps avec les Pélicans. Davis continue de soulever des charges lourdes avec les Lakers, menant l’équipe à marquer, à rebondir et à bloquer par un mile, tout en atteignant la ligne de plus en plus souvent que ses coéquipiers. C’est peut-être la première fois que nous le voyons mis en place pour réussir.

3. James Harden, Rockets

Position: Garde | Précédemment: 2

35,3 points, 7,3 passes décisives, 6,5 rebonds, 1,6 interceptions, 53,6 eFG%, 5,8 cote nette, 51 GP

Devine: Je pensais à Harden récemment, dans le contexte de la réinvention de Russell Westbrook comme quelque chose comme un Ben Simmons suralimenté de 6 pieds 3 pouces et le récent changement radical des Rockets vers l’extrême petite balle. Peut-être qu’ils font tout ce changement, pensais-je, parce qu’ils essaient de trouver un moyen de rester à flot pendant que Harden se débat.

Et il avait du mal à traverser une vague de coups durs de 10 matchs au cours de laquelle il a raté les deux tiers de ses tentatives de placement et plus des trois quarts de ses 3 points. Vous savez ce que cette séquence glaciale a fait à ses numéros de saison complète? Cela les a fait tomber en dessous de sa production de la saison dernière, jusqu’à 37,1 points vraiment pathétiques et franchement embarrassants, 7,2 passes décisives et 6,2 rebonds par match.

Les «luttes» sont relatives, je suppose que c’est mon point.

Ils ne durent pas toujours aussi longtemps. Jouant dans les hectares de grands espaces accordés lors des attaques à cinq coups sûrs de Houston, Harden a marqué 40 fois ou plus au cours de ses six derniers matchs avant la pause, couronné par 42 points, huit rebonds et sept passes décisives. effort dans une impressionnante victoire à deux chiffres sur une très bonne équipe Celtics. Il est en passe de devenir le huitième joueur de l’histoire à diriger la ligue en marquant pendant trois saisons consécutives, rejoignant George Mikan, Neil Johnston, Wilt Chamberlain, Bob McAdoo, George Gervin, Michael Jordan et Kevin Durant.

Il y a beaucoup de scepticisme au sujet des Rockets – quant à savoir si Daryl Morey a fait tapis avec une mauvaise main en s’engageant sur des alignements lilliputiens qui ne seront pas en mesure de défendre ou de rebondir assez bien dans une série de sept matchs; à savoir si Westbrook a vraiment retourné une nouvelle feuille offensive ou si son ancienne habitude du 3-jacking va élever sa vilaine tête quand la chaleur est montée en séries éliminatoires; et, surtout, de savoir si Harden va une fois de plus accumuler des chiffres monstrueux en saison régulière avant de s’échouer en séries éliminatoires. En attendant de trouver les réponses, nous n’aurons qu’à nous contenter de regarder l’une des machines offensives les plus singulières et indéniables de l’histoire de la NBA garder furieux et embrouillé défenseur après défenseur après défenseur en attendant. Encore une fois: les luttes sont relatives.

2. LeBron James, Lakers

Position: LeBron | Précédemment: 3

25,0 points, 10,8 passes décisives, 7,8 rebonds, 1,3 interceptions, 54,4 eFG%, 10,9 cote nette, 51 GP

Kram: Plus la saison avance, plus cette statistique comparative semble moins floue et plus réelle:

LeBron James et Anthony Davis

Situation



Note offensive



Note défensive



Évaluation nette













Situation



Note offensive



Note défensive



Évaluation nette















Les deux joueurs sur



113,5



103,2



10,3











LeBron allumé, Davis éteint



115,5



103,4



12,1











LeBron éteint, Davis allumé



103,5



109,7



-6,2

Lorsque LeBron est au sol, les Lakers jouent à un niveau proche des Bucks. Quand il est parti, ils sont surclassés, même lorsque Davis joue.

LeBron est le centre de la gravité de L.A.-toucher le ballon plus que quiconque dans la ligue, à l’exception de Jokic et Simmons, lancer le plus de passes décisives et même s’inscrire en tant que défenseur d’élite par des statistiques avancées qui utilisent des données on / off. Il est le meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe de la ligue, par record, donc il convient qu’il se classe deuxième sur cette liste devant le meilleur joueur de la meilleure équipe.

1. Giannis Antetokounmpo, Bucks

Position: Licorne | Précédemment: 1

30,0 points, 5,8 passes décisives, 13,5 rebonds, 1,1 bloc, 58,7% eFG%, 14,6 cote nette, 48 GP

Mahoney: Quelle saison inatteignable cela a été pour les Bucks qui, au cas où vous l’auriez oublié, sont toujours en bonne voie pour la troisième saison de 70 victoires. Les raisons en sont nombreuses et multiples. Ils reviennent également à quelque chose d’extrêmement simple: Antetokounmpo a le pouvoir d’être le meilleur joueur dans chaque jeu qu’il joue, et exerce ce pouvoir avec une concentration vraiment impressionnante. Aucune autre superstar ne laisse si peu au hasard. Giannis ne suppose pas qu’un rebond tombera entre les mains d’un coéquipier en attente, que Milwaukee obtiendra des arrêts s’il s’en tient à un rôle, ou qu’une avance à deux chiffres est suffisamment sûre pour ralentir les choses. Il l’attrape, le transcende et le pousse, au détriment de toutes les autres équipes. Il y a de l’artisanat et de la subtilité dans la façon dont Giannis joue, mais ces choses semblent presque hors de propos lorsque des jeux entiers sont joués dans son empreinte.