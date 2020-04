Les 25 meilleurs tigres de la culture pop, classés

Salut tous les chats et chatons sympas, c’est Megan Schuster de The Ringer. Si vous, comme moi, êtes coincé dans votre maison depuis plusieurs semaines (ou mois) maintenant, vous avez probablement passé beaucoup de temps avec votre téléviseur. Il existe de nombreux guides sur ce qu’il faut regarder, des services de streaming prêts à répondre à tous vos besoins et des théories déroutantes de Westworld à démystifier. Mais un spectacle en particulier a capturé l’imagination collective non seulement des États-Unis, mais du monde. Et cette émission est Tiger King de Netflix.

Mettant en vedette Joe Exotic – que nous aborderons un peu plus tard – ces docuseries sont sorties de nulle part pour devenir un phénomène incontournable. Sérieusement, la semaine dernière, j’ai zoomé avec des amis en Irlande auxquels je n’avais pas parlé depuis des années, et Tiger King a été la première chose dont nous avons discuté. Donc, parce que mon collègue Miles Surrey et moi aimons classer les choses – sérieusement, nous classerons n’importe quoi – nous avons décidé de creuser dans le monde des tigres pour classer les 25 meilleures personnes, personnages, mascottes et animaux que nous avons trouvés.

Nous ne portons peut-être pas de couronnes de fleurs pour le moment, mais soyez assurés que nous avons frénétiquement fait des achats en ligne pour des vêtements à imprimé chat, donc nos informations d’identification sont légitimes.

25. LSU Tigers

Miles Surrey: Si pour aucune autre raison, ces tigres sont sur la liste parce que l’entraîneur-chef de l’équipe de football LSU, Ed Orgeron, ressemble à un vrai Foghorn Leghorn et a énervé les gens en assistant à une collecte de fonds pour le gouverneur démocrate de la Louisiane. Mais nous ne sommes pas ici pour classer les entraîneurs mémorables. Megan et moi ne sommes pas des anciens élèves de LSU – et sans ce fandom intégré ou une autre raison solide d’enraciner pour les Tigers, il est difficile de se sentir aussi enthousiasmé par une puissance athlétique quel que soit le type de mascotte de dope dont ils disposent. Nous respectons les champions nationaux en titre du football universitaire, mais cela ne signifie pas que nous devons les aimer suffisamment pour les classer plus haut. De plus, les athlètes universitaires devraient être payés.

Schuster: PRÊCHER!

24. Tiger Shark, DC Comics

Schuster: Je ne suis pas beaucoup pour les bandes dessinées ou les histoires de bandes dessinées. Je n’ai vu que trois films Marvel, je n’ai jamais acheté de bande dessinée moi-même et je trouve que le personnage de Comic Book Guy dans The Simpsons est l’un des moins divertissants de la série. Mais maintenant, j’ai peut-être enfin trouvé un personnage qui peut changer tout cela.

Dans l’histoire de DC Comics, il existe trois versions de Tiger Shark, un supervillain qui est un ennemi connu de Batman (au moins dans les deux versions les plus récentes). Le premier, inventé en 1942, était un capitaine de la Seconde Guerre mondiale qui portait le nom de méchant du lieutenant Tiger Shark. Le troisième, qui est apparu pour la première fois en 2011, était un pirate qui avait jadis poussé Batman dans la piscine de son yacht – une piscine qui contenait un MURDEROUS KILLER WHALE. Mais le second, à partir de 1949, est mon préféré. Lisez simplement ce passage de la page Wikipedia de Tiger Shark:

Il était un célèbre océanographe connu pour de nombreuses découvertes dans son domaine. C’est son ennui et sa cupidité qui l’ont conduit à une vie de crime. Enfilant un costume de plongée à rayures orange avec un casque et des rayures de tigre, Gaige a adopté une identité secrète en tant que requin tigre. Recrutant un gang de criminels à quai pour faire son offre, Tiger Shark a conduit son gang de voyous dans un quartier général sous-marin dans un navire coulé à 200 miles du rivage.

Où TF est ce film DC ???

23. Tawky Tawny

Surrey: L’Univers étendu DC devrait probablement prospérer longtemps avant que Warner Bros. ne commence à introduire des personnages comme Tiger Shark et Tawky Tawny. Ce tigre anthropomorphe est un compagnon du capitaine Marvel de DC — autrement connu sous le nom de Shazam; à ne pas confondre avec la version de Brie Larson du super-héros – et a une force, une vitesse et une agilité améliorées; les avantages félins habituels. Tawky Tawny peut également se transformer en un grand tigre à dents de sabre pour un combat, mais bien que ce soit plutôt cool, je préfère la tenue habituelle du personnage, qui semble avoir été volée dans le placard de Saul Goodman.

Le fait qu’un tigre parlant dans un costume loufoque soit si bas dans notre classement est soit la preuve qu’il y a beaucoup de tigres incroyables dans la culture pop – ou que nous avons vraiment foiré celui-ci.

22. Tigresse, Kung Fu Panda



Schuster: Malgré le comportement redoutable de Tigress, sa trame de fond est plutôt tendre. Elle a grandi dans un orphelinat et, enfant, elle avait désespérément besoin d’amis. Elle avait du mal à trouver des compagnons, car (1) elle avait un tempérament chaud et (2) elle était un tigre. Finalement, elle a appris à contrôler sa rage, s’est fait des amis grâce à des poursuites non intimidantes et est devenue l’un des maîtres de kung-fu les plus puissants du monde. Nous stan une reine tigre puissante, sensible et coup de pied.

21. Tiger Jackson

Schuster: Tiger Jackson est un combattant introduit dans le jeu Tekken 3 PlayStation en tant que costume alternatif pour un personnage différent. Il est une partie assez mineure de la série: il a une nature «mystérieuse» et n’a pas vraiment de scénario, mais il obtient des points supplémentaires dans cet exercice pour son ensemble ébloui. Si quelqu’un sait où trouver ces bretelles, appelez-moi.

«Tekken 3»

Surrey: Malheureusement, j’ai vu des photos de mon père dans les années 70, et il pourrait peut-être vous connecter.

20. Tiger King

Schuster: Comme avertissement, je voudrais dire que ce classement ne reflète pas nos sentiments sur les docuseries Netflix dans leur ensemble. Si c’était le cas – et Miles, dites-moi si je parle ici à contre-courant – ce serait non. 1 avec une balle. Au lieu de cela, nous parlons simplement de THE Tiger King, Joe Exotic lui-même. Donc, avec cela à l’écart:

OUF. Par où commencer. À certains égards, je suis déçu que Joe ne soit pas le dernier sur notre liste, compte tenu de son traitement inhumain de ses animaux, de ses pratiques d’élevage de gros chats et des, euh, circonstances mystérieuses entourant l’incendie criminel de son studio vidéo et de son alligator. En même temps, cependant, le gars avait ses forces. «Here Kitty Kitty», une des chansons country de Joe Exotic (oui, il a «écrit» des chansons de musique country), est un banger incontestable et emporte avec lui un clip dont je me souviendrai pour le reste du temps. C’est aussi un artiste extrêmement divertissant qui a un charisme que je ne peux pas tout à fait expliquer. Avec tout cela, je suppose que ce classement se sent bien? Bien que je sois sûre que Carole Baskin serait en désaccord avec moi.

19. Shiva, The Walking Dead

Surrey: Quel serait le compagnon le plus cool (et le plus utile) dans une épidémie de zombies? Désolé, je vais répondre à cela pour vous: un tigre obéissant. La septième saison de The Walking Dead a présenté le Royaume, un refuge sûr post-apocalyptique dirigé par l’exubérant Ezekiel, qui parlait comme s’il était arrivé directement d’une foire de la Renaissance, et son fidèle tigre, Shiva. Écartez-vous, Joe Exotic: voici le vrai Tiger King.

AMC

(Si vous voulez savoir pourquoi Shiva et Ezekiel sont si serrés, notre mec explique qu’il l’a sauvée après qu’elle se soit blessée dans son enclos; probablement, cet arrangement est resté parce qu’il a également gardé le tigre bien nourri. Prenez des notes, Joe.)

Shiva était un facteur X incroyablement divertissant dans la série, en quelque sorte capable de distinguer les bons des méchants dans le feu de la bataille – n’y pensez pas trop – et de faire d’autres choses de tigre badass. Malheureusement, Shiva a eu une courte durée de vie sur The Walking Dead, périssant au début de la huitième saison tout en protégeant son propriétaire bien-aimé d’une horde de zombies – bien que la véritable raison de son sacrifice héroïque était probablement «AMC ne veut pas payer pour ce prix cher – à la recherche du tigre CGI. ” Un manque de temps d’écran n’est pas la faute du tigre, mais nous avons dû le prendre en considération pour notre classement. Reste au pouvoir, reine.

18. Tygra, ThunderCats



Schuster: Il y a quelques tigres représentés dans la série ThunderCats: Javan, Bengali et Caspin, par exemple. Mais je vais me concentrer sur Tygra ici, principalement parce qu’il est l’un des principaux personnages des ThunderCats. Il est généralement considéré comme le commandant en second, le conseiller de niveau qui est doté de nombreuses capacités. Il est intelligent, il est à la fois architecte et scientifique. il possède une «puissance mentale» qui lui permet de créer des simulations dans l’esprit des autres; et il peut devenir invisible. Fondamentalement, il est comme l’un de ces mèmes “vous ne pouvez choisir que trois” de Twitter, mais il a réussi à générer la meilleure réponse possible.

17. Tiger Moms

Surrey: Le débat acharné autour de Tiger Moms – c’est-à-dire le terme faisant référence au style strict de parentalité plus courant dans les familles asiatiques et asiatiques américaines inventé à l’origine dans le livre d’Amy Chua de 2011, Battle Hymn of the Tiger Mother – et l’efficacité de la technique n’est pas quelque chose que Megan et Je suis qualifié pour discuter. Nous sommes tous les deux une vingtaine d’années qui aiment les requins, pas des parents; bien que des études aient montré que la parentalité intense du tigre pourrait avoir un effet négatif sur les enfants.

Au lieu de cela, je dirai simplement que je suis allé au lycée à Hong Kong, et grâce à mes amis, j’ai eu beaucoup d’expérience de seconde main avec les soi-disant Tiger Moms. Je n’ai jamais eu une mauvaise ambiance d’aucun d’eux, mais heureusement, ils n’ont jamais eu à regarder mes notes en mathématiques et en chimie.

Megan, une petite histoire: je ne pense pas en avoir parlé à personne au Ringer, mais j’ai en fait remporté un prix au lycée. Au cours de ma dernière année, certains élèves de mon école ont reçu des certificats d’excellence exceptionnelle – en mathématiques, en musique, en sciences humaines, etc. J’ai reçu un prix pour… P.E. Je devais me tenir à côté de pairs qui étaient réellement intelligents et poser pour une photo. J’ai été rôtie par mes amis, puis ma mère a accroché la plaque sur un mur. Je ne pense pas qu’une maman tigre en aurait été fière.

Schuster: Miles, pourquoi étiez-vous gêné d’être une superstar douée pour le sport ?? J’espère que vous avez conservé ce prix parce que j’aimerais que vous le raccrochiez au bureau. Merci.

16. Les Tigers de Détroit

Schuster: Écoutez, je ne suis pas ici pour dénigrer qui que ce soit. Nous avons quelques fans des Detroit Tigers (vous regardant, Craig Gaines) que je suis sûr d’avoir des messages Slack menaçants prédéfinis prêts à m’envoyer si je dis quelque chose de méchant à propos de leur équipe. Donc, plutôt que d’être un imbécile et de vous donner toutes mes pensées réelles sur les Tigers (avertissement: je suis un fan des Twins), je vais juste mettre ceci ici pour vous montrer comment les choses se passent à Detroit:

Baseball-Référence

15. Leicester Tigers

Surrey: Divulgation complète: je ne suis pas beaucoup un garçon de rugby – assister au Rugby à sept est génial, cependant, même si votre foie en souffre – mais je montre de l’amour aux Leicester Tigers par association. Les Tigers viennent de la même ville d’Angleterre que le Leicester City Football Club, qui a réalisé le plus grand miracle sportif de ma vie en remportant le titre de Premier League lors de la saison 2015-16. (C’est une chose de réussir un bouleversement de type Madness de mars; c’est une autre de continuer sur une lancée pendant 38 matchs et de surclasser les clubs d’élite, comme Manchester City, les Spurs et Arsenal.) La mascotte de Leicester City pourrait être une renard, mais tout de même le respect pour chaque organisation sportive de Leicester. Allez les tigres!

14. Hodori

Schuster: SOS Miles, je pense que nous avons foiré. Comment Hodori – l’adorable mascotte des Jeux Olympiques de 1988 en Corée du Sud – n’a-t-il pas réussi à classer notre top 10? N’avons-nous pas d’yeux? Cœurs? Des âmes? Quel est l’intérêt de ce classement si nous n’allons pas le jerry-rig pour que les créatures les plus mignonnes gagnent? Je suis hors de moi.

Surrey: Je ne sais pas ce que cela dit de nos priorités que, dans l’ensemble, nous avons classé une bière devant ce gars.

13. Tiger Beer

Surrey: Ce pilsner vient de Singapour, mais il est assez facile à trouver partout dans le monde. Je ne suis pas du tout un connaisseur de bière, mais la plupart des bières produites en masse ont le goût de l’eau du robinet vaguement filtrée. (En vous regardant, Coors Light et Budweiser; Bud Light Lime gagne la distinction spéciale d’apparence et de goût comme quelque chose qui se trouve dans un urinoir.) Ce n’est pas une bière artisanale, mais la meilleure chose que je puisse dire à propos de la bière Tiger est que vous vous vous sentirez probablement bien d’en commander un.

Aussi, prenons une seconde pour apprécier le logo de l’entreprise: il est simple, élégant et il y a un tigre dessus. Que pourrais-tu vouloir de plus?

12. Richard Parker, Life of Pi



Surrey: Tout d’abord, Richard Parker est un nom ridicule pour un tigre – cela le fait ressembler davantage à un aristocrate britannique ou à une société de lunettes correctrices ou au père de Spider-Man. (Pourquoi ce tigre a-t-il un nom de famille? Dois-je donner à mes animaux de compagnie des noms complets à partir de maintenant?) Mais aussi intimidant que ce serait de rester coincé sur un petit bateau avec un tigre – alias. toute l’intrigue de Life of Pi – nous devons donner des accessoires à Richard Parker pour ne jamais avaler un enfant quand il aurait pu le faire (même s’il aurait pu être le fruit de l’imagination dudit enfant). Voyant à quelle vitesse les chats de ma vie se précipiteront sur de la nourriture humide à l’aspect grossier, il s’agit d’une maîtrise de soi féline d’élite.

11. Tyga

Schuster: Michael Ray Stevenson n’a pas choisi le nom de scène Tyga en raison de sa proximité avec le mot tigre (c’est un backronym pour Thank You God Always), mais pour cet exercice, nous prétendrons qu’il l’a fait. Le rappeur a plusieurs succès parmi les 10 premiers sur Billboard – «Taste» et «Rack City» – ainsi que des fonctionnalités sur des chansons comme «Loyal» de Chris Brown, «Juicy» de Doja Cat et bien d’autres. Je le connais personnellement le mieux grâce à son [cough] controversé [cough] relation avec Kylie Jenner, mais c’est un sujet pour un autre jour. Tyga est toujours là-bas à faire de la musique – et apparemment à faire des promotions en collaboration avec Pornhub? – alors il fait la liste. Félicitations à Tyga d’avoir été nommé tigre honoraire.

Surrey: OK, peut-être devrions-nous être disqualifiés pour l’avoir classé au-dessus de Hodori.

10. Tiger de Mike Tyson, The Hangover



Schuster: “De quoi rêvent les tigres quand ils prennent une petite sieste de tigre?”

Cette question – posée pour la première fois via la chanson de Stu dans The Hangover – est une question à laquelle je pense souvent. Personnellement, j’aime à croire que les tigres rêvent de courir à travers de belles jungles, de s’abattre sur un cerf particulièrement délicieux et de se prélasser au soleil sans se soucier du monde. La gueule de bois, cependant, a des idées différentes.

Un point majeur dans ce film se concentre sur le tigre de Mike Tyson, un chat que le gang vole avec ivresse, ramène en quelque sorte à leur hôtel, puis enferme dans une salle de bain se trouvant le lendemain matin. Ils ont finalement tenté de renvoyer ledit tigre (après que Tyson se soit présenté dans leur suite, des tambours à air à “In the Air Tonight” de Phil Collins et assomment Alan), mais l’animal ne va pas sans se battre. Non seulement le tigre se réveille-t-il tôt après avoir été drogué, mais il détruit également l’intérieur de la très prisée Mercedes du beau-père de Doug. Le groupe parvient à ramener le tigre à Tyson, mais j’ai le sentiment que le gros chat ne rêvait de rien d’autre que de déchirer ces gars en lambeaux cette nuit-là.

9. Tiger Lilies

Surrey: Le Lilium lancifolium n’est pas seulement une fleur magnifique à admirer – regardez ces taches! – mais il peut être utilisé en médecine et, si pour une raison quelconque vous aviez faim, la plupart sont comestibles. Les lys tigres sont également faciles à cultiver et à entretenir, ce qui en fait une mise à niveau facile à partir d’un cactus à côté de la fenêtre. (Je n’en ai encore tué aucun!) Qui parmi nous ne porte pas une belle fleur de départ?

Vraiment, la seule marque contre le lis du tigre est que, malgré son nom, les chats peuvent devenir très malades s’ils l’ingèrent. Et comme les chats domestiques n’ont pas un sens aigu des causes et des effets, cela pourrait être un problème récurrent dans un ménage. Les chats avec lesquels je vis ont mangé leur chemin à travers diverses plantes comme un bar à salade; heureusement, le pire que ce soit fait est de leur donner une diarrhée malodorante. Quoi qu’il en soit, si vous pouvez séparer vos animaux de compagnie idiots de vos plantes, pensez au lis du tigre.

8. Hobbes, Calvin et Hobbes



Surrey: À ne pas confondre avec le philosophe anglais (bien qu’il porte son nom) ou l’agent fédéral huileux de la franchise Fast & Furious, Hobbes est le tigre de Calvin et Hobbes de Bill Watterson’s. Dans le contexte de la bande dessinée, Hobbes est l’animal en peluche de Calvin âgé de 6 ans, mais il prend également vie en tant que tigre anthropomorphe dans l’imagination de l’enfant. Leur dynamique attachante se déroule généralement comme suit: Calvin pensera à quelque chose de stupide et d’impulsif à faire, et Hobbes dira: “Ce n’est probablement pas une bonne idée, mec.” (Être la voix de la raison d’un enfant est un travail difficile.)

Hobbes est des objectifs d’amitié personnifiés, et même le fan art / écriture inspiré par leur relation – comme celui imaginant un Calvin adulte passant Hobbes à sa fille – a une mélancolie de Pixar. Nous n’avons peut-être pas tous grandi avec des tigres en peluche, exactement, mais je pense que nous avons tous eu un Hobbes dans notre enfance qui a contribué à façonner qui nous sommes aujourd’hui. Jésus, suis-je sur le point de pleurer des tigres de rang?

7. Shere Khan, le livre de la jungle

Surrey: Ouf, OK, revenons à un terrifiant tigre. Dans toute adaptation du livre de la jungle de Rudyard Kipling, Shere Khan est un mauvais type – désireux de prendre le contrôle de la jungle et de dévorer le petit Mowgli dans une égale mesure. Il a été mémorisé par George Sanders (dans le film Disney original de 1967) et Idris Elba (dans le remake The Jungle Book 2016) et Benedict Cumberbatch (dans 2018 Mowgli: Legend of the Jungle de Netflix). Shere Khan n’a d’égal que Scar comme le gros chat animé avec lequel vous voulez le moins croiser.

Nous avons beaucoup de tigres adorables représentés ici, donc Shere Khan est un rappel que ces animaux majestueux sont également des prédateurs redoutables et font également de très bons méchants de cinéma. Mettez Shere Khan dans la saison 2 de Villains.

6. Siegfried et Roy’s Tigers

Schuster: On se souvient maintenant de ces tigres principalement pour l’incident de 2003 au cours duquel Montecore, un tigre blanc de 400 livres, a attaqué Roy Horn sur scène lors d’un spectacle à Las Vegas. Et bien, je ne peux pas vraiment blâmer les gens pour ça. C’est un événement mémorable. Mais avant cela, ces chats faisaient l’objet d’une fascination internationale. Le spectacle – et le lien entre Siegfried, Roy et les chats – était une légende: un exercice de la vie réelle pour regarder quelque chose qui pourrait vous tuer et empêcher cela non pas par la force, mais par l’affection.

Le fait que ces chats étaient sur scène est difficile à supporter maintenant du point de vue des droits des animaux, et les artistes ont été critiqués pour avoir ouvert un grand sanctuaire pour chats dans le Mirage à Las Vegas où ils abritent actuellement environ 40 tigres blancs, ainsi que avec un certain nombre d’autres animaux. Mais pendant de nombreuses années, les tigres eux-mêmes étaient des icônes – et leurs exploits sont toujours impressionnants.

5. Rajah, Aladdin



Schuster: Miles, je ne sais pas si vous étiez un enfant de type princesse Disney, mais je l’étais, et laissez-moi vous dire: après ma première visite d’Aladdin, j’ai supplié mes parents de m’acheter un tigre. Ils, étant les Midwesterners sensibles qu’ils étaient, ont poliment décliné, mais ma fascination pour les chats n’a jamais cessé.

Rajah est un protecteur, un ami, un membre de la famille – et peut-être plus important encore, il a une attitude incroyable. Il déchire des princes qui ne sont pas dignes du temps de Jasmine et empêche son père de revenir quand elle en a marre de ses tentatives de l’installer. Il rit aussi comme un humain, ce qui est l’une des choses les plus adorables que j’ai jamais vues. Je sais que les chiens sont traditionnellement considérés comme les animaux de compagnie les plus fidèles, mais je suis tout à fait certain que Rajah pourrait leur donner une course pour leur argent.

4. Tiger Sharks

Schuster: Si vous avez déjà lu notre classement, vous connaissez peut-être Miles et mon obsession pour les requins. C’est… assez bien documenté. Alors naturellement, quand est venu le temps de dresser une liste de tigres à classer, les requins tigres étaient un must. Mais, de peur que vous pensiez que nous avons préparé les livres pour faire entrer les requins tigres dans notre top 5, voici une liste de certains des faits les plus intéressants et les plus intéressants sur les requins tigres:

Ils ont des rayures ressemblant à des tigres sur les côtés de leur corps (d’où le nom de «requin tigre»)

Ils sont l’une des espèces de requins les plus rapides

Ils ont un palais non averti et mangent presque tout: raies pastenagues, tortues de mer, phoques, serpents, oiseaux, plaques d’immatriculation, pneus, essentiellement tout ce que vous pourriez trouver dans l’océan

Les plus grands requins tigres peuvent atteindre plus de 20 pieds de longueur

Je veux dire, regarde. Ils sont magnifiques.

Surrey: Il n’y a absolument aucun biais de requin dans notre classement des tigres, trouvez une nouvelle inclinaison!

3. Tony le tigre

Surrey: J’étais – fais semblant d’être surpris – un gamin bizarre. Et pour une raison quelconque, j’étais obsédé par Tony le tigre et les flocons givrés. La marque Kellogg, au moins quand j’étais enfant, avait des descriptions sur la boîte impliquant que ce tas de sucre avait été créé par le “Chef” Tony. Pourquoi un tigre voudrait-il créer des céréales malsaines? J’ai pensé, et quand j’étais un peu plus âgé, pourquoi cette marque de céréales pensait-elle que les flocons de maïs enrobés de sucre devraient être représentés par un tigre de bande dessinée avec un bandana rouge? Qu’est-ce que ces choses ont à voir les unes avec les autres? (Ai-je mentionné que j’étais vraiment cool?)

Mais les céréales pour enfants ont toutes des mascottes au cul bizarre, et par rapport au loup vorace Cookie Crisp qui a l’air d’avoir la rage et le capitaine croquant dont l’énergie crie «Je renifle de la colle», il y a quelque chose d’invitant / non menaçant chez Tony le tigre. Manger trop de ses céréales vous donnerait probablement du diabète – et je ne sais toujours pas pourquoi il a construit comme Arnold Schwarzenegger – mais ce tigre de bande dessinée a juste une bonne ambiance. Il existe depuis des décennies, mais Tony le Tigre est toujours GRRRREAT. De plus, selon certaines preuves convaincantes sur Internet, il pourrait être une icône gay?

2. Tigrou, Winnie l’ourson

Surrey: Si Hobbes est le tigre de dessin animé qui vous ramène sur Terre, Tigrou est celui qui vous inspirera à tirer pour la lune. Tigger a une confiance démesurée en lui-même – les serveurs Dion de l’univers de Winnie l’Ourson – mais c’est exactement ce qui le rend si aimable.

Mes souvenirs de revoir Winnie l’Ourson sont un peu flous, mais j’ai la bonne autorité que je rebondirais de haut en bas et imiteraisement Tigrou. C’était mon préféré. Merci pour tous les bons souvenirs, mon ami. Oh chéri, je vais pleurer pour de vrai cette fois. Megan, veuillez l’emporter pendant que je planifie une séance de thérapie centrée sur le tigre.

1. Tiger Woods

Schuster: Beaucoup sur cette liste ont contesté sa prétention au trône, mais le seul vrai roi tigre règne. Voici une photo de Tiger Woods et de sa famille célébrant cette réalisation, et certainement pas la victoire des Masters 2019 qui lui a donné son 15e championnat majeur, le record du plus long écart entre les victoires des Masters (14 ans) et l’une des meilleures histoires de retour sportif de tous les temps.

Je suis sûr de venir non. 1 signifie ici plus pour Tiger que les 683 semaines qu’il a passées à no. 1 au classement mondial de golf.

