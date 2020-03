Les 26 meilleurs jeux Nintendo Switch pour jouer à travers la quarantaine

Si vous restez à la maison et que vous pratiquez la distance sociale pour vous prémunir contre le coronavirus, il existe de nombreux excellents jeux à jouer pour passer le temps si vous avez une Nintendo Switch.

Le Switch eShop peut être difficile à naviguer, avec de grandes quantités de nouveaux jeux publiés chaque mois, mais nous sommes là pour vous aider. Nous avons choisi les meilleurs jeux Switch disponibles, et il y a quelque chose dans cette liste pour les fans de tous les genres. Si vous êtes plutôt du genre PS4 et Xbox, consultez notre liste globale des 34 meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer.

Les jeux ne sont répertoriés dans aucun ordre particulier.

1. Animal Crossing: New Horizons

Il n’y a pas de meilleure façon de passer du temps à l’intérieur qu’avec Animal Crossing, où vous pouvez créer votre propre utopie sur une île déserte avec l’aide de quelques adorables amis animaux. Ce jeu a été lancé au moment idéal.

2. Picross S / S2 / S3

Le Switch est une machine picross parfaite, et la série de jeux Picross S est extrêmement abordable et offre tous des heures et des heures de grands puzzles.

3. Luigi’s Mansion 3

Luigi amène Mario et Peach dans un hôtel pour une escapade, seulement pour trouver l’endroit infesté de fantômes. C’est une excellente entrée dans l’une des meilleures franchises de Nintendo.

4. Super Mario Odyssey

Si vous avez aimé Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine, vous allez adorer Odyssey. Si vous êtes plutôt un joueur 2D-Mario, restez pour l’une de nos suggestions ultérieures.

5. Celeste

Un jeu de plateforme inventif et élégant avec de la bonne musique qui peut être très difficile.

6. La légende de Zelda: le souffle de la nature

Beaucoup de gens diront que Breath of the Wild est le meilleur jeu Legend of Zelda de tous les temps. Je ne fais pas partie de ces personnes, mais c’est toujours une aventure épique en monde ouvert et un incontournable pour les propriétaires de Switch.

7. Mario Kart 8 Deluxe

Le meilleur Mario Kart à ce jour, avec un excellent jeu en ligne.

8. Super Mario Maker 2

Mario Maker 2 vous donne les outils pour créer vos propres scènes Mario – mais si vous ne vous sentez pas trop créatif, vous pouvez également simplement jouer le flux sans fin de créations communautaires brillantes.

9. Stardew Valley

Si vous aimez Animal Crossing mais que vous voulez quelque chose d’un peu plus impliqué, ou si vous êtes agriculteur, Stardew Valley est le jeu parfait.

10. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Un remake d’un titre de Game Boy sorti en 1993, Link’s Awakening a toute l’action classique de Zelda que vous pourriez souhaiter, et elle a l’air magnifique.

11. Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Sans doute le meilleur jeu de plateforme sur le Switch – mais peut être difficile.

12. Ni No Kuni: la colère de la sorcière blanche

Un RPG charnu qui donne l’impression de jouer à travers un film du Studio Ghibli.

13. Dragon Quest XI S: échos d’un âge insaisissable

Un JRPG classique au tour par tour, la version Switch vous permet de transformer le jeu avec un mode 16 bits, qui transporte visuellement le jeu jusqu’en 1995.

14. Hollow Knight

Vous voyez peut-être une tendance ici. Le Switch a beaucoup de plates-formes solides, et Hollow Knight est un must pour ceux qui aiment les jeux rétro mais qui veulent une sensation moderne.

15. Super Smash Bros. Ultimate

C’est Smash Bros., et heureusement, il y a beaucoup à offrir même si vous ne prévoyez pas de vous battre en ligne.

16. Divinity Original Sin II – Édition définitive

Un RPG massif avec une histoire formidable, Divinity est mieux joué sur un PC, mais est certainement jouable sur Switch. Le jeu propose une sauvegarde croisée avec Steam, vous permettant de vous éteindre si vous êtes en déplacement.

17. Ori et la forêt aveugle: édition définitive

Le superbe jeu de plateforme Xbox est également sur Switch.

18. Diablo III: Collection éternelle

J’ai joué beaucoup de Diablo sur PC et PS4, et la version Switch n’est pas un downgrade. Le facteur de portabilité rend D3 d’autant plus addictif.

19. Mario Party

Un jeu de société fantastique qui pourrait bénéficier de quelques niveaux supplémentaires, mais il reste encore beaucoup à apprécier.

20. The Witcher 3: Wild Hunt

Un port époustouflant de l’un des plus grands et des meilleurs jeux en monde ouvert de la génération. Je ne sais pas comment ils l’ont fait fonctionner sur Switch, mais tout fonctionne étonnamment bien.

21. Final Fantasy X / X-2 HD Remaster

Deux JRPG classiques de l’ère PS2 qui ont encore remarquablement bien résisté et se sentent bien sur Switch.

22. Épée et bouclier Pokémon

Les dernières entrées de la série Pokemon sont aussi bonnes que vous vous attendez.

23. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Un jeu Mario x Rabbids de style XCOM n’est certainement pas quelque chose que j’attendais, mais c’est génial – et peut également être trouvé assez bon marché de nos jours.

24. The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim vaut-il toujours la peine d’être joué en 2020? Bien sûr! Il y a encore peu de jeux qui peuvent offrir le type d’atmosphère que Skyrim a, et cela fonctionne bien comme un type de jeu avant le coucher.

25. Baba est toi

Si vous aimez les jeux de puzzle, vous devez obtenir Baba Is You.

26. Phoenix Wright: Trilogie de l’As Attorney

Mélange de roman visuel, d’aventure pointer-cliquer et de simulateur de salle d’audience, Phoenix Wright est une expérience sans précédent.

.