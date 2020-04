Les 28 meilleurs jeux vidéo solo à jouer en 2020

Les citoyens responsables sont restés à la maison ces dernières semaines, et les ordonnances de rester à la maison et de distanciation sociale pourraient être prolongées pendant une période significative alors que nous travaillons tous à aplanir la courbe de l’épidémie de coronavirus.

Il y a plus d’options que jamais en 2020 compte tenu de la vaste gamme d’options de streaming, et pour les joueurs, les dernières années ont livré quelques classiques de tous les temps. Si vous en avez assez des jeux Battle Royale et que vous recherchez une longue expérience en solo, nous sommes là pour vous aider. Voici 28 excellents jeux solo pour plonger pendant que vous êtes coincé à la maison, avec des choix pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, ainsi que des recommandations secondaires si vous avez déjà joué à un jeu donné.

Red Dead Redemption 2

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Le simulateur de hors-la-loi ultime, avec l’un des meilleurs mondes vivants et ouverts jamais créés. Visuellement époustouflant, avec une histoire divertissante que vous voudrez jouer jusqu’à la fin.

Si vous aimez Red Dead Redemption 2, essayez: Grand Theft Auto V

The Witcher 3

Plateformes: PS4, Xbox One, PC, Switch

Le jeu qui a établi une nouvelle norme pour les RPG en monde ouvert. Incarnez la version définitive de Geralt of Rivia (désolé, Henry Cavill), tuez des monstres à travers le continent ou passez tout votre temps avec Gwent.

Si vous aimez The Witcher 3, essayez: Kingdom Come: Deliverance

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Plateformes: Switch

Zelda moderne et ouverte dans un monde magnifiquement conçu. Il est extrêmement accessible même si vous n’êtes pas un vétérinaire de la série et est l’un des tout premiers jeux que vous devez ajouter à votre bibliothèque Switch.

Si vous aimez Breath of the Wild, essayez: The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Fire Emblem: Trois maisons

Plateformes: Switch

Un RPG tactique brillant avec un système de combat très satisfaisant.

Si vous aimez Fire Emblem: Three Houses, essayez: Fire Emblem Heroes (application pour téléphone)

Assassin’s Creed: Odyssey

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch

Un voyage à travers la belle Grèce antique et le meilleur épisode de la longue série à ce jour. Conseil de pro: incarnez Kassandra. Elle est géniale.

Si vous aimez Assassin’s Creed: Odyssey, essayez: Assassin’s Creed: Origins

La série Yakuza

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Les jeux Yakuza sont à l’origine sortis sur PS2 et PS3 et n’ont jamais vraiment fait leur apparition aux États-Unis, mais la série entière a depuis été remaniée pour des consoles modernes et republiée. Une action beat-em-up incroyablement amusante dans un monde semi-ouvert au Japon avec un large éventail d’histoires latérales hilarantes et de mini-jeux amusants à jouer. Commencez avec Yakuza 0 et remerciez-moi plus tard.

Si vous aimez Yakuza, essayez: Fist of the North Star: Lost Paradise

Animal Crossing: New Horizons

Plateformes: Switch

Animal Crossing est si incroyablement froid qu’il ne sera certainement pas pour tout le monde, mais c’est un jeu de relaxation parfait, et nous pourrions tous l’utiliser dès maintenant.

Si vous aimez Animal Crossing, essayez: Stardew Valley, Doraemon: Story of Seasons, My Time At Portia

Horizon Zero Dawn

Plateformes: PS4, PC (bientôt)

L’un des plus beaux jeux sur PS4, un superbe jeu en monde ouvert que les fans de Tomb Raider, Assassin’s Creed et The Witcher devraient adorer.

Si vous aimez Horizon Zero Dawn, essayez: Days Gone

Nioh 2

Plateformes: PS4, Xbox One

Un défilé brutalement difficile mais gratifiant à travers le fantastique Japon de l’ère Sengoku.

Si vous aimez Nioh 2, essayez: Bloodborne, Sekiro, Dark Souls Remastered

Échouement de la mort

Plateformes: PS4

La dernière version révolutionnaire de Hideo Kojima était polarisante pour les critiques, dont certains l’ont qualifié de simulateur de marche, mais je trouve que la livraison de colis à travers le post-cataclysme américain est constamment engageante et étrangement apaisante.

Si vous aimez Death Stranding, essayez: Tricky Towers

Final Fantasy XV

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Si vous recherchez un RPG colossal pour plonger des heures, vous pourriez faire bien pire que FFXV, qui échange le combat au tour par tour traditionnel de la série contre un combat actif plus moderne, et est tout simplement magnifique à regarder.

Si vous aimez FFXV, essayez: Final Fantasy VII Remake (bientôt), Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Persona 5 Royal

Plateformes: PS4

Si vous aimez les JRPG ou les émissions d’anime en milieu scolaire, vous allez adorer Persona 5, qui a été récemment remaniée avec la sortie de Royal. Persona 5 peut être trouvé assez bon marché si vous voulez juste le jeu de base.

Si vous aimez Persona 5 Royal, essayez: Persona 4: Dancing All Night

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Les fans de la série n’aimaient pas vraiment l’histoire, et je classerais MGS 3, 4 et 2 au-dessus de V (dans cet ordre), mais The Phantom Pain offre toujours un gameplay d’action incroyable.

Si vous aimez MGSV, essayez: Metal Gear Solid 2 et 3 HD

Dieu de la guerre

Plateformes: PS4

Sans doute la meilleure exclusivité PS4 disponible, le meilleur choix pour quelqu’un à la recherche d’un jeu d’action charnu.

Si vous aimez God of War, essayez: God of War 3 Remastered

Star Wars Jedi: Fallen Order

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Les jeux Star Wars sont très aléatoires, mais Fallen Order emprunte la mécanique de certains des meilleurs jeux d’action sur le marché et se faufile dans une histoire solide de Star Wars.

Si vous aimez Jedi Star Wars, essayez: Shadow of the Tomb Raider

Monster Hunter World

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Un jeu d’action unique et vraiment addictif où vous sélectionnez votre arme géante de choix et allez tuer certains des plus grands monstres que vous pouvez imaginer.

Si vous aimez Monster Hunter World, essayez: God Eater 3

Resident Evil 2

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Le remake de Resident Evil 3 vient de tomber, mais c’est un jeu beaucoup plus court et inférieur par rapport à RE2, qui a établi une nouvelle barre pour les remakes modernes.

Si vous aimez Resident Evil 2, essayez: Resident Evil Remaster, Resident Evil 4

The Elder Scrolls V: Skyrim

Plateformes: PS4, Xbox One, PC, Switch

Neuf ans après son lancement, le jeu qui a redéfini ce qu’un jeu en monde ouvert pouvait être est toujours un voyage très agréable et épique.

Si vous aimez Skyrim, essayez: The Witcher 3

XCOM 2

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

De nombreux jeux ont copié le style XCOM, mais personne ne l’a encore fait mieux. Engager un combat stratégique de haut en bas où un mauvais mouvement pourrait vous coûter un soldat bien-aimé pour le reste de votre jeu.

Si vous aimez XCOM, essayez: Mario + Rabbids Kingdom Battle, Mutant Year Zero, BattleTech

La civilisation de Sid Meier VI

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

Choisissez votre civilisation préférée et jouez à travers l’histoire en conquérant le monde comme bon vous semble. Les heures peuvent fondre en jouant à Civ.

Si vous aimez Civ VI, essayez: Europa Universalis IV, Stellaris

Spider-Man de Marvel

Plateformes: PS4

Web-sling votre chemin à travers une ville de New York magnifiquement recréée et battre des méchants.

Si vous aimez Spider-Man, essayez: Batman: Arkham Collection

Forza Horizon 4

Plateformes: Xbox One, PC

Action de course d’arcade exaltante et l’un des plus beaux jeux de la génération.

Si vous aimez Forza Horizon, essayez: Burnout Paradise Remastered

Super Mario Odyssey

Plateformes: Switch

C’est un jeu Mario 3D, ce qui signifie qu’il est incroyable par défaut.

Si vous aimez Super Mario Odyssey, essayez: Yooka-Laylee et l’impossible repaire

Disco Elysium

Plateformes: PC

Un RPG captivant et axé sur l’histoire où chaque choix que vous faites est important.

Si vous aimez Disco Elysium, essayez: Divinity Original Sin 2

Les mondes extérieurs

Plateformes: PS4, Xbox One, PC, Switch (bientôt)

Pensez à Fallout 3 ou 4, mais dans l’espace. Pas trop long, donc vous pouvez probablement lire toute l’histoire en quelques semaines.

Si vous aimez The Outer Worlds, essayez: Fallout 4

Planet Zoo

Plateformes: PC

Le meilleur simulateur de zoo à ce jour. Bon pour les fans de jeux de simulation et les amoureux des animaux.

Si vous aimez Planet Coaster, essayez: Planet Coaster

Épée et bouclier Pokémon

Plateformes: Switch

La première aventure Pokémon classique sur Switch n’a pas déçu, sauf si vous êtes prêt à avoir un dex complet.

Si vous aimez Pokemon Sword and Shield, essayez: Pokemon Mystery Dungeon, Ni No Kuni, Digimon Story: Cyber ​​Sleuth

Total War: Three Kingdoms

Plateformes: PC

Des batailles de stratégie en temps réel épiques se déroulant à l’époque des Trois Royaumes en Chine.

Si vous aimez les Trois Royaumes, essayez: Total War: Warhammer II

