Les 3 meilleurs et les 3 pires choix du repêchage simulé de Todd McShay en 2 rounds

Avec le repêchage de la NFL 2020 dans moins d’un mois, Todd McShay d’ESPN a tenté de projeter les deux premiers tours.

Alors que certains choix étaient parfaitement logiques, McShay avait également quelques choix qui étaient des gratte-têtes. Voici trois des meilleurs choix et trois des pires de son dernier projet de simulation:

Les 3 meilleurs choix dans la maquette de McShay

Comme à peu près tous les autres faux projets, McShay a fait des projections évidentes en haut du projet. Joe Burrow aux Bengals et Chase Young à Washington sont les choix faciles. Mais il y avait trois autres sélections dans le dernier projet de simulation de McShay qui seraient également de grandes victoires:

1. Louisville OT Mekhi Becton au Boucaniers

La promesse de 50 millions de dollars à Tom Brady au cours des deux prochaines années n’a pas laissé beaucoup de place à la patience. Les Buccaneers ont une petite fenêtre du Super Bowl et ils peuvent avoir besoin de faire de gros mouvements pour profiter de l’occasion. Échanger pour obtenir l’un des plaqués offensifs d’élite au premier tour est une option possible.

Dans la maquette de McShay, ce n’est pas nécessaire. Alors que les quarts-volants ont décollé tôt, le premier joueur de ligne offensive sélectionné a été Tristan Wirfs, de l’Iowa, au 8e rang des Cardinals. Deux choix plus tard, les Browns ont pris Jedrick Wills de l’Alabama. D’autres équipes offensives nécessitant une ligne, comme les Giants et les Jets, sont passées à l’adresse.

Lors du dernier repêchage simulé de Dan Kadar, Tampa Bay a dû se contenter d’un tacle défensif avec quatre joueurs de ligne offensive déjà partis dans les 11 premiers choix. Mais McShay fait glisser Becton au 14e choix des Buccaneers. Cela donne à l’équipe un joueur qu’elle peut immédiatement intégrer au tacle droit pour renforcer à la fois la protection contre les passes et le blocage des runes en 2020.

2. LSU DE K’Lavon Chaisson au Seahawks

Cette sélection est la rencontre parfaite entre valeur et besoin. Chaisson est l’un des meilleurs coureurs de bord de la classe, et c’est un peu curieux de savoir pourquoi McShay a plusieurs équipes dans le besoin sur un joueur qu’il considère personnellement comme le deuxième meilleur rusher de bord dans la classe de repêchage derrière Young. Les Falcons, Cowboys et Dolphins semblent tous comme des atterrissages particulièrement logiques pour Chaisson.

Mais ces équipes ont toutes transmis Chaisson dans cette simulation, offrant à Seattle un cadeau vers la fin du premier tour. Avec le 27e choix, les Seahawks obtiennent leur remplaçant pour Jadeveon Clowney, qui est toujours joueur autonome. Même si Clowney signe à nouveau avec les Seahawks, Chaisson peut aider à une passe de pointe qui était 31e en sacs en 2019.

Chaisson n’est pas le défenseur de la course, Clowney, et son historique de blessures est un drapeau rouge, mais il a les compétences nécessaires pour améliorer considérablement le total des sacs des Seahawks pour les années à venir.

3. LSU RB Clyde Edwards-Helaire au Béliers

La libération de Todd Gurley était une décision relativement surprenante mais rationnelle pour les Rams. Après deux saisons consécutives en All-Pro, Gurley a fait un pas en arrière significatif en 2019 et n’a atteint en moyenne que 3,8 yards par tentative de précipitation. Il a été libéré par les Rams pour effacer près de 9,5 millions de dollars d’espace de plafond.

Bien que l’équipe ait d’autres options sur la liste de Malcolm Brown, Darrell Henderson et John Kelly, ce sont les contributions de Gurley dans le jeu de passes qui seront les plus difficiles à remplacer. Edwards-Helaire a capté 55 passes lors de sa dernière saison à LSU et est le meilleur rattrapeur de passes dans la classe de repêchage.

Les Rams ont une tonne de besoins et aucun choix dans le top 50, donc prendre un retour avec leur premier choix serait risqué. Mais attraper un joueur aussi instantanément utile qu’Edwards-Helaire est un lancer de dés valable.

Les 3 pires choix de la maquette de McShay

Les mauvais choix font également partie du repêchage de la NFL. Il y a beaucoup d’équipes qui atteignent les joueurs et font des erreurs. Cependant, les choix les plus étranges de McShay étaient trois qui semblent avoir peu de chances de se concrétiser.

1. Oregon QB Justin Herbert au Jaguars

Herbert est disponible pour les Jaguars uniquement parce que McShay fait la projection audacieuse que les Chargers choisiront plutôt Jordan Love de l’Utah State avec leur sixième sélection globale. C’est une levée de sourcils, mais McShay a insisté sur le fait que Love ira plus tôt que Herbert – allant même jusqu’à parier 5 000 $ dessus.

L’amour si tôt est un saut, mais l’association de Herbert et Jacksonville est encore plus illogique. Les Jaguars ont passé la majeure partie de l’intersaison 2020 à démolir leur équipe et à se préparer – ce qui semble être – une saison de tanking à venir. Bien qu’il ne soit pas clair si Gardner Minshew est l’avenir de l’équipe au quart-arrière, les Jaguars ont une chance d’obtenir une réponse plus claire à cette question alors qu’ils reconstruisent en défense.

Rédaction Herbert signifierait renoncer à Minshew avant de découvrir ce qu’il peut devenir. Cela empêcherait également les Jaguars de choisir le type de blocs de construction défensifs fondamentaux dont ils ont désespérément besoin. Le quart-arrière pourrait très bien être un besoin pour Jacksonville bientôt, mais retirer le quatrième du tableau en 2020 n’est pas la bonne décision.

2. LSU LB Patrick Queen au Eagles

Queen est un joueur rapide et explosif qui rendra probablement une équipe très heureuse. L’envoyer à Philadelphie est cependant un choix étrange.

Tout au long de l’ère Howie Roseman, le secondeur a été une position que les Eagles n’ont pas privilégiée. D’ailleurs, l’équipe n’a pas choisi de secondeur au premier tour depuis plus de quatre décennies. Il semble que ce soit une position de faible valeur dans le schéma de Jim Schwartz, avec un joueur de ligne défensive et des arrières défensifs considérés comme des investissements plus importants.

Mais ce qui rend le choix particulièrement discutable, c’est qu’il est suivi avec le demi de coin de l’Utah Jaylon Johnson au deuxième tour. Deux fois dans le projet de simulation, McShay dit que les Eagles ont besoin de l’aide du receveur, mais il choisit plutôt de s’adresser à la défense.

Avec un choix de troisième ronde échangé pour acquérir le demi de coin Darius Slay des Lions, les Eagles n’ont que deux choix dans le top 100. Choisir deux joueurs défensifs garderait l’offensive de Philadelphie neutre.

3. Alabama CB Trevon Diggs à la Vikings

Après des années de tweets énigmatiques et de drames sporadiques de Stefon Diggs, les Vikings ont échangé leur récepteur vedette contre les Buffalo Bills pour un choix de première ronde. Le Minnesota va-t-il vraiment utiliser l’un de ses deux premiers pour choisir son frère? Probablement pas.

Les #Vikings envisageraient-ils donc de rédiger le frère de Stefon Diggs, le demi de coin de l’Alabama, Trevon Diggs? Faisons en sorte que Charles Davis, analyste provisoire du NFL Network, s’attaque à celui-ci. “Très probablement, il n’est pas à l’étude pour le Minnesota”, m’a dit Davis.

– Chris Tomasson (@christomasson) 27 mars 2020

L’ajustement a un certain sens. Les Vikings ont besoin d’une aide de coin après s’être séparés de Xavier Rhodes, Trae Waynes et Mackensie Alexander. Un arrière défensif talentueux comme Diggs comblerait un vide dans le secondaire du Minnesota, tout comme l’ajout de A.J. de Clemson. Terrell ou Kristian Fulton du LSU.

Dans le faux tirage de Kadar, il a les Vikings prenant Fulton. C’est une prédiction plus raisonnable, car s’attendre à ce que les Vikings choisissent le petit frère de Stefon Diggs est un peu exagéré.