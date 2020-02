Les 3 plus grandes histoires de la NFL à suivre pendant l’intersaison 2020

La saison morte de la NFL a commencé sérieusement, avec le Super Bowl maintenant presque deux week-ends complets derrière nous. Alors que nous nous tournons vers la saison 2020 et une nouvelle année de ligue en mars, j’ai identifié trois scénarios hors champ qui pourraient avoir un impact avant même que nous ne soyons arrivés au repêchage.

Commençons.

1. La nouvelle ABC

La convention collective entre les propriétaires et les joueurs de la NFL expire au début de la saison 2021. Sentant qu’un lock-out prolongé n’est pas idéal, la NFL et la NFLPA semblent négocier sérieusement à l’approche du compte à rebours d’un an avant l’expiration de l’accord.

Selon les rapports, une offre de 17 matchs et une augmentation de 1,5% des gains des joueurs – passant de 47 à 48,5% du gâteau – a été proposée par la NFL. Indépendamment de la question des 17 matchs, il semble qu’ils soient proches de poursuivre la plupart des parties de l’ABC. Si les deux parties peuvent s’entendre sur un accord avant la nouvelle année de championnat, cela entraînerait un nouveau nombre de plafonds massif pour les joueurs.

Cela réinitialiserait le marché pour chaque joueur, y compris un quart-arrière comme Dak Prescott, qui n’a toujours pas signé d’accord avec les Cowboys. Cela changerait la façon dont les chefs gèrent un nouveau contrat avec Patrick Mahomes. Si une nouvelle CBA n’est pas terminée avant l’année de la ligue, Mahomes pourrait attendre une autre saison, espérant gagner encore plus d’argent lorsque la nouvelle CBA débutera en 2021. Cela changerait la façon dont les Chiefs abordent leur intersaison. Les Patriots ont une liste remplie d’agents libres sans restriction, y compris Tom Brady. Une nouvelle CBA leur donnerait la liberté de signer plus de ces gars pour aller à un autre Super Bowl avec ce noyau.

Ce ne sont que trois exemples de l’importance d’une nouvelle CBA avant l’année de la ligue. Je pense que c’est peu probable, car les joueurs doivent voter sur un nouveau leadership en mars et il est difficile de nous mettre d’accord sur quoi que ce soit, sans parler d’un tout nouveau CBA. Mais, nous espérons que cela pourra être fait. Si c’est le cas, cela changera le parcours de chaque équipe et joueur de la NFL.

2. Mouvement Quarterback

Je ne me souviens pas d’une autre saison avec autant de quarts possibles en mouvement.

Ajoutez au mélange les trois meilleurs quarts du repêchage – Burrow, Tua Tagovailoa et Justin Herbert – et la saison 2020 pourrait avoir le plus de chiffre d’affaires que nous ayons vu au poste de quart depuis longtemps.

3. Officiellement des changements

Quelque chose doit changer, et la NFL le sait. Nous ne pouvons pas faire éclater le jeu sur le terrain en arbitrant les plaintes.

Comme la plupart des choses sur les médias sociaux, la réaction est souvent plus dure que la réalité, mais le système de révision de la lecture des interférences de passe était vraiment un désastre total. Cela doit être éliminé maintenant, et je pense que oui.

Les fonctionnaires doivent cesser d’avoir des points d’accentuation, ce qui les amène à rechercher des infractions au lieu de simplement appeler ce qu’ils voient.

Je pense qu’un juge du ciel serait un ajout précieux, même s’il semble que la NFL ait un mécanisme en place pour cela, comme nous l’avons vu dans le match éliminatoire Bills-Texans lorsqu’un retourneur de coup de pied a laissé tomber le ballon dans la zone de but pour un touchback prendre un genou. Un fonctionnaire a sprinté hors de la ligne de touche pour rencontrer le responsable en chef pour une discussion. Un rôle plus formel pour le juge du ciel devrait être en place.

Comme je l’ai expliqué dans mon article XFL, plus de transparence est également nécessaire. J’espère que la NFL le fera.