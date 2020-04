Les 33 meilleures émissions de télévision à diffuser sur Amazon Prime en ce moment (avril 2020)

Si vous manquez de choses à regarder tout en restant à la maison et en vous éloignant de la société, nous sommes là pour vous aider. Comme nous l’avons noté, il y a une tonne de films à regarder sur Netflix, Amazon, Hulu, HBO (gratuitement) et ainsi de suite.

Mais peut-être que vous recherchez un engagement plus long qu’un film de deux heures et que vous souhaitez démarrer une nouvelle émission de télévision dans laquelle vous pouvez vraiment vous lancer. Si tel est le cas, Amazon Prime propose une tonne d’options, allant des séries originales aux classiques plus anciens, en passant par des choses qui sont toujours en cours de production.

Nous avons donc réduit ce nombre à 33 émissions parmi lesquelles vous pouvez choisir dans une grande variété de genres. Il y a quelque chose que tout le monde doit regarder tout en étant responsable et en restant le plus loin possible des autres.

Si vous n’avez pas Amazon Prime, voici d’autres choix pour vous:

Mais si vous le faites, voici nos meilleurs choix pour les émissions disponibles à diffuser sur Amazon.

The Wire: Seasons 1-5 – L’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, ce drame incroyable de HBO est un incontournable.

30 Rock: Seasons 1-7 – Cette comédie intelligente NBC contient une blague dans presque chaque ligne tout en récompensant les téléspectateurs avec des punchlines.

The Marvelous Mrs.Maisel: Seasons 1-3 – An Amazon Original, ce drame dramatique primé parle d’une femme au foyer dans les années 1950 qui poursuit une carrière dans la comédie stand-up.

Veep: Seasons 1-2 – Cette comédie de HBO est l’une des meilleures satires politiques du monde et mérite d’être regardée, même si seulement quelques saisons sont disponibles.

Workaholics: Seasons 1-7 – Si vous avez besoin de bons rires stupides, ce spectacle de Comedy Central sera à la hauteur.

Law & Order: Special Victims Unit – Seasons 1-5, 19, 20: Avons-nous même besoin de vous convaincre de regarder l’un des meilleurs et des plus longs spectacles jamais organisés? Il est facile de regarder quelques épisodes, surtout sans publicité.

M. Robot: Saisons 1-3 – Seules trois des quatre saisons de cette émission USA Network sont disponibles, mais c’est une émission fantastiquement conçue.

All Or Nothing: Seasons 1-5 – Entrez dans les coulisses avec différentes équipes de la NFL pour ces docuseries dans lesquelles chaque saison se concentre sur une nouvelle équipe. Les saisons ont porté sur les Cardinals, les Rams, les Cowboys, les Panthers et les Eagles.

Curb Your Enthusiasm: Saison 1-8 – Larry David joue une version idiote de lui-même qui est perpétuellement agacé et lutte hilarante pour traverser la vie sans entrer dans des situations malheureuses.

The Americans: Seasons 1-6 – Les fans ont été dévastés à la fin de cette série FX, mais vous pouvez regarder le tout autant que vous le souhaitez sur Amazon.

Jack Ryan: Seasons 1-2 de Tom Clancy – John Krasinski est l’opposé de Jim Halpert dans cette série à suspense, incarnant la célèbre star de l’action.

Fleabag: Seasons 1-2 – Ce spectacle n’est que deux saisons, mais c’est vraiment une œuvre d’art. Hystérique, énervé, intelligent, rusé – c’est incroyable, et il est facile de s’énerver à travers le tout.

Sopranos: Seasons 1-6 – L’un des précédents spectacles anti-héros modernes, ce classique est brillamment fait et mérite toujours d’être regardé (ou revu).

Parks and Recreation: Seasons 1-7 – Voici Amy Poehler à son meilleur dans une émission qui continue de gagner des fans cinq ans après sa diffusion.

Free Meek: Saison 1 – Cette série documentaire explore l’incarcération du rappeur Meek Mill alors qu’il devient un défenseur de la réforme de la justice pénale.

RuPaul’s Drag Race: Seasons 1-5 – La compétition primée Emmy Award de RuPaul recherche la prochaine superstar de drag, et c’est tellement amusant. Cependant, seules les premières saisons de ce spectacle de longue date sont disponibles.

Six Feet Under: Seasons 1-5 —Ce drame sombre mais humoristique de HBO explore la dynamique familiale courante, tout en se concentrant sur la mort et la mortalité pendant que la famille dirige un salon funéraire.

Luther: Seasons 1-5 – Idris Elba est brillant dans ce crime britannique parce qu’il l’est bien sûr.

Downton Abbey: Seasons 1-6 – Remontez le temps avec ce drame historique britannique primé. Maggie Smith est un trésor menant cette distribution talentueuse.

Star Trek: The Next Generation: Seasons 1-7 – Tous les Star Trek.

Star Trek: Voyager: Seasons 1-7 – Sérieusement, tout cela.

Star Trek: The Original Series: Seasons 1-3 – Tellement Star Trek.

Star Trek: Enterprise: Seasons 1-4 – Plus de Star Trek.

The Good Wife: Seasons 1-7: Julianna Margulies joue dans ce drame juridique / politique primé aux Emmy Awards, et chaque saison est disponible sur Amazon.

The Man in the High Castle: Seasons 1-4 – Déjà un sujet sombre, ce n’est peut-être pas votre premier choix compte tenu de l’époque. Mais peut-être qu’un spectacle centré sur l’idée d’une fin alternative à la Seconde Guerre mondiale est exactement ce que vous recherchez.

House: Seasons 1-8 – Le caractère sournois, sarcastique et génial de Hugh Laurie est toujours un excellent choix.

3rd Rock from the Sun: Seasons 1-6 – Aliens on Earth, Wacky John Lithgow et super jeune Joseph Gordon-Levitt, ce spectacle est un classique des années 90.

Boardwalk Empire: Seasons 1-5 – Les cinq saisons du drame de la période de HBO sont disponibles sur Amazon. Il met en vedette Steve Buscemi et se déroule à Atlantic City pendant la prohibition.

Magnum, P.I .: Saisons 1-8 – Je dois aimer la vieille école Tom Selleck.

Tout ou rien: Manchester City: Saison 1 – C’est la série originale d’Amazon sur la NFL, sauf avec le football.

True Blood: Seasons 1-7 – À l’époque où les vampires faisaient fureur, cette émission, qui mettait en vedette Anna Paquin et parlait d’assimilation des vampires dans la société, était assez populaire.

Eastbound & Down: Seasons 1-4 – Un autre spectacle avec des rires plus stupides, mais Danny McBride est tellement ridicule.

American Horror Story: Seasons 1-8 – Les huit premières saisons de cette anthologie primée sont sur Amazon, chaque saison ayant un scénario entièrement différent.

