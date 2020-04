Les 33 meilleurs jeux vidéo multijoueurs à jouer en 2020

Plus tôt cette semaine, nous avons partagé nos choix parmi les 28 meilleurs jeux solo à jouer pendant que nous restons tous à la maison pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Si vous préférez un peu de compétition amicale, nous avons ce qu’il vous faut.

Des meilleurs jeux Battle Royale en 2020 aux meilleures simulations sportives et tout le reste, voici 33 de nos jeux vidéo multijoueurs préférés pour plonger pendant que vous êtes coincé à la maison, avec des choix pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Beaucoup de ces jeux sont gratuits, donc si vous avez une de ces consoles ou un PC, il y en aura pour vous!

1. Call of Duty: Warzone

PS4, Xbox One, PC

La deuxième tentative de Call of Duty dans le genre Battle Royale est devenue un succès retentissant, car le jeu est un mélange beaucoup plus agréable d’action multijoueur COD classique et de mécaniques BR. Le meilleur de tous? C’est gratuit.

2. Fortnite

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

Fortnite a, pour l’instant, été supplanté au sommet du tas de Battle Royale, mais si vous préférez un look plus cartoony ou si vous aimez simplement construire des structures frénétiquement, Fortnite est pour vous.

3. Super Smash Bros. Ultimate

Plateformes: Switch

La plus grande et la meilleure entrée de Smash Bros. à ce jour, avec un excellent jeu multijoueur en ligne ou local.

4. Rocket League

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

Football de voiture turbo. Si cela ne semble pas déjà génial, je ne sais pas quoi vous dire.

5. Tactiques Teamfight

Plateformes: PC, Mobile

Un combattant automatique sur le thème de League of Legends qui est accessible, profond, addictif et gratuit. Note latérale: League of Legends est également génial en soi, mais seulement si vous êtes prêt à passer BEAUCOUP d’heures à apprendre le jeu.

6. Mario Kart 8 Deluxe

Plateformes: Switch

Le meilleur Mario Kart joue encore très bien en ligne avec les autres.

7. Apex Legends

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Une autre excellente option Battle Royale gratuite.

8. Champs de bataille de PlayerUnknown

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Si vous recherchez une option Battle Royale plus lente et légèrement plus relistique, PUBG est fait pour vous.

9. FIFA 20

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

FIFA 20 propose une multitude d’options multijoueurs, allant de diverses options amicales aux saisons coopératives en passant par les modes grincheux Ultimate Team.

10. NBA 2K20

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

La meilleure (et la seule) simulation de basket-ball qui existe, avec de nombreuses options pour les jeux en ligne réguliers, les saisons ou le jeu dans le parc.

11. Madden NFL 20

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Cela peut prendre un certain temps avant de voir une action réelle sur le terrain, mais vous pouvez toujours créer ou télécharger la classe de brouillon actuelle pour avoir une longueur d’avance sur Madden 21.

12. Overwatch

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

Un jeu de tir basé sur les héros bien-aimé, mais préparez-vous à la toxicité potentielle en ligne.

13. Animal Crossing: New Horizons

Plateformes: Switch

Animal Crossing est avant tout un jeu solo, mais il est rendu beaucoup plus agréable en interagissant avec vos amis en ligne. Visitez leur île, passez du temps ensemble, envoyez-vous des cadeaux et vivez la bonne vie.

14. Trop cuit 2

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

Un simulateur de cuisine brillant qui demande à plusieurs joueurs de travailler en harmonie pour produire divers plats à une date limite. Idéal pour le renforcement d’équipe à domicile, ou potentiellement pour commencer des combats.

15. Destiny 2: Shadowkeep

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Un MMO de tir unique avec de nombreux modes multijoueurs d’arène normaux, Destiny 2 est à son meilleur lorsque vous jouez avec des amis. Si vous pouvez en obtenir trois ou quatre pour commencer, vous vous amuserez.

16. Tom Clancy’s Rainbox Six Siege

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Un FPS profond et tactique où le travail d’équipe est primordial.

17. World of Warcraft

Plateformes: PC

C’est l’un des meilleurs moments pour revisiter WoW si vous êtes un ancien joueur, ou commencer le voyage pour la première fois si vous ne l’avez jamais joué. La nouvelle extension pour WoW moderne devrait sortir en 2020, mais un abonnement vous donne également accès à WoW Classic si vous préférez l’expérience OG MMO.

18. Mario Party

Plateformes: Switch

Un grand jeu de canapé pour jusqu’à quatre joueurs, mais malheureusement sans jeu en ligne.

19. Sea of ​​Thieves

Plateformes: Xbox One, PC

Jeu de rôle en tant que pirate! Certainement mieux expérimenté avec quelques amis que vous connaissez.

20. Une sortie

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Une brillante expérience coopérative de deux personnes où vous travaillez avec un autre joueur pour sortir de prison.

21. Minecraft

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC, téléphones et tablettes

Minez et bricolez à votre guise seul ou avec des amis.

22. Grand Theft Auto V

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Rockstar ajoute toujours de nouvelles choses à faire dans GTAV Online, qui a maintenant des cambriolages, un casino et, plus récemment, des courses à roues ouvertes.

23. Red Dead Redemption 2

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Ou si vous préférez votre jeu de style GTA dans un cadre occidental à couper le souffle, Red Dead Online a fait des progrès majeurs depuis son lancement.

24. Borderlands 3

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Borderlands 3 offre certaines des meilleures coopératives de campagne que vous pouvez trouver en 2020.

25. Counter-Strike: Global Offensive

Plateformes: PC

Côté PC, il n’y a pas de meilleur FPS que CS: GO.

26. iRacing

Plateformes: PC

Vous devrez investir dans une roue et des pédales, mais si vous aimez les jeux de course, il n’y a pas d’expérience en ligne meilleure ou plus réaliste.

27. Tout pack de fête Jackbox

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC, téléphones / tablettes

Les jeux de société GOAT, qui permettent le multijoueur longue distance avec vos amis en utilisant des appareils intelligents comme contrôleurs. Chaque pack de fête propose une gamme de jeux différente, mais vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucun d’entre eux.

28. Mortal Kombat 11

Plateformes: PS4, Xbox One, Switch, PC

Toutes les actions de combats violents et glorieux que vous pourriez souhaiter.

29. Street Fighter V: Champion Edition

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

… Ou, si vous voulez éviter tout le gore ridicule de Mortal Kombat, Street Fighter

30. Final Fantasy XIV

Plateformes: PS4, PC

Si vous êtes un fan de Final Fantasy qui ne s’est jamais aventuré dans un MMO, FFXIV est une entrée très accessible et très raffinée qui peut être appréciée en solo ou avec d’autres personnes.

31. Magic: The Gathering Arena

Plateformes: PC

Il existe d’innombrables jeux de cartes gratuits en lice pour attirer votre attention, mais mon préféré du groupe est Magic: Arena, qui a réussi à faire sans doute le plus grand jeu de cartes à collectionner créé plus accessible que jamais. Considérez également: Legends of Runeterra.

32. Halo: la collection Master Chief

Plateformes: Xbox One, PC

Ce jeu a connu un lancement difficile, mais a depuis été corrigé et est en cours de refonte pour PC. Si vous voulez revivre les jours de gloire Halo 2 et 3, ou jouer à travers toutes les campagnes avec un ami, tout est là.

33. La division 2

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Un RPG de tir en ligne se déroulant dans un Washington D.C. post-apocalyptique magnifiquement imagé Jouer en ligne avec des amis est essentiel pour votre plaisir.

.