Les 33 plus grands athlètes de jeux vidéo de tous les temps

Nous aimons jouer aux jeux vidéo et nous aimons le sport. Quand ces deux sont combinés? C’est le meilleur des deux mondes, bébé.

Les jeux vidéo sportifs nous donnent la chance de vivre virtuellement comme nos athlètes préférés et de dominer les équipes que nous les regardons dominer au quotidien. C’est comme sauter dans la matrice sportive.

Mais parfois, les athlètes virtuels sont tout simplement trop bons. Genre, incroyablement bon. Et ils vous font arrêter de rage et veulent jeter votre système de jeu à 400 $ par la fenêtre. Je veux dire que c’est bon.

Nous avons tous ces athlètes répertoriés ici pour vous. Voici les meilleurs athlètes de jeux vidéo de tous les temps.

Bo Jackson dans le Super Bowl de Tecmo

Oui, c’est la réponse évidente en ce qui concerne les athlètes de jeux vidéo GOAT. Mais il y a une raison à cela. Si vous jouiez avec Bo, il accumulerait facilement 200 mètres. Bo connaît Tecmo.

© Photo: Robert Hanashiro-USA AUJOURD’HUI

Mike Tyson dans Punch Out

Rien n’était aussi effrayant que de travailler la queue pour aller jusqu’au bout de ce classique de Nintendo… et de regarder Iron Mike en attendant de lancer certains de ses coups de poing super puissants.

© Photo: Jeff Haynes-.

Michael Vick dans Madden 04

Bien sûr, l’athlète de couverture sur n’importe quel jeu vidéo devrait être spécial. Mais Vick était hors du commun – il était impossible. Il pouvait lancer le ballon à 80 mètres sur le terrain et courir pour 50 autres en un clin d’œil. Vous ne pouviez pas l’arrêter.

© Photo: Marc Serota-.

Allen Iverson dans NBA 2k3

Le crossover d’Allen Iverson n’avait pas besoin de la technologie de nouvelle génération pour être méchant – c’est toujours l’un des meilleurs mouvements de jeux vidéo de tous les temps.

© Photo: Eileen Blass-USA AUJOURD’HUI

Christian Okoye dans Tecmo Super Bowl

Le cauchemar nigérian était aussi difficile à affronter dans le football virtuel que dans la réalité.

© Photo: File Photo

Tiger Woods dans Tiger Woods PGA Tour

Dimanche, Tiger Woods m’a fait mal à la tête dans la journée. Vous ne pouvez pas le battre. Vous ne pouvez qu’espérer qu’il se bat. Cela ressemble beaucoup à la vraie vie, hein?

© Photo: H. Darr Beiser-USA AUJOURD’HUI

Charles Barkley dans Charles Barkley: Shut up and Jam

Barkley était ce que Giannis Antetokounmpo est en NBA 2k20 aujourd’hui, sauf qu’il a sauté un peu plus haut, a plongé un peu plus fort et a été plus court. Inarrêtable.

© Photo: Bayard Horton-AP

Terrell Owens NFL 2k5

Il était entendu sur NFL 2k5 que les Eagles n’étaient qu’un code de triche et que personne ne devrait jouer avec eux. Tout ce que vous aviez à faire était de lancer la balle jusqu’à TO et il la retombait en toutes circonstances.

© Photo: AP Photo-Jack Dempsey

Jeremy Roenick dans NHL 94

Roenick pouvait faire ce qu’il voulait sur la glace et il ne perdrait jamais la rondelle. Vous pourriez presque tirer de n’importe où et marquer avec lui. Il est légendaire.

© Photo: AP Photo-Fred Jewell

Steph Curry dans NBA 2k16

Les développeurs de jeux NBA 2k ont ​​dû développer un badge pour que Steph Curry tire un peu plus le ballon parce que, lorsque les gens jouaient avec les Warriors en ligne, ils le tiraient simplement à partir du demi-terrain et il tombait. Il cassait littéralement le jeu.

© Photo: AP-David Zalubowski

Jon Dowd dans MVP Baseball 2005

Dowd était le remplaçant de Barry Bonds, qui s’était retiré de l’accord de licence de MLBPA et n’était donc pas dans le match. EA Sports a plutôt créé le meilleur joueur du jeu et l’a collé sur la liste des Giants.

Michael Jordan dans NBA 2k11

Pendant un certain temps là-bas, Jordan n’a pas renoncé aux droits à son image pour qu’il puisse apparaître dans les jeux vidéo – du moins pas en tant que Michael Jordan, de toute façon. Quand il l’a finalement fait? Il était impossible de le garder.

© Photo: Anne Ryan-USA AUJOURD’HUI

Muhammad Ali dans Fight Night Round 4

Les seuls coups que vous pouviez donner à Ali étaient des coups. Parce que s’il t’a contré? Le combat était terminé.

© Photo: .

Jackson Baldwin de NBA 2k18

Jackson Baldwin était un joueur draftable en mode MyGM de NBA 2k18. Quel genre de joueur est-il? Imaginez mettre la compétence de LeBron James dans le corps d’Anthony Davis avec la capacité de tir de Stephen Curry. C’est Jackson Baldwin.

Pablo Sanchez de Backyard Baseball

Ils n’ont pas appelé ce garçon l’arme secrète pour rien. Il était littéralement imparable dans le Backyard Baseball.

Ken Griffey Jr dans Ken Griffey Jr Baseball pour SNES

Bien sûr, il devait être le meilleur joueur du jeu avec son nom dessus.

© Photo: John Swart-AP

Tim Tebow dans NCAA 10

Quiconque a joué au mode Dynasty sur NCAA 10 sait que vous évitez toujours de planifier la Floride à tout prix la première année parce que Tebow allait vous éclairer pour 500 verges de dépassement et 150 se précipiter en un seul match.

© Photo: Nelson Chenault-FIL DE PRESSE AMÉRICAIN

Devin Hester dans Madden 08

Hester a été le premier joueur de l’histoire de Madden à être doté d’une vitesse de 100, ce qui en a fait un code de triche. Mettez-le en marche arrière ou large récepteur et regardez-le travailler.

© Photo: Nam Y. Huh-AP

Shaq dans NBA 2k3

Iverson était super sur ce jeu, mais Shaq était tout aussi bon. Une fois qu’il a obtenu cette étape de baisse sur vous dans le jeu, c’était fini. Tu es trempé.

© Photo: Robert Hanashiro-USA AUJOURD’HUI

Donkey Kong dans Mario Tennis 64

DK fait est l’étude de cas parfaite pour savoir pourquoi vous ne devriez jamais jouer au tennis avec un gorille… si vous envisagez de le faire? Ce service était fou.

Kevin Durant dans NBA 2k15

Si Curry a cassé 2k16, Durant était tout près de le faire en 2k15. Il pourrait atteindre la jante à volonté et, même si vous contestez avec Rudy Gobert, il frappera 3 points dans votre œil.

© Photo: Kelley L Cox-USA AUJOURD’HUI Sports

LeBron James dans NBA 2k14

Jouer avec Miami Heat de LeBron a toujours été un code de triche, mais surtout cette année. Il était imparable dans cette équipe.

© Photo: AP-Wilfredo Lee

Vince Carter sur NBA Live 04

Si Vince allait à la jante dans ce match, c’était un dunk. Et il sortait sa manivelle pour vous célébrer.

© Photo: AP-Kevork Djansezian

Barry Sanders dans Madden 98

La seule personne plus impossible à aborder que Barry Sanders dans Madden 98 était Barry Sanders dans la vraie vie. Et cela veut dire quelque chose.

© Photo: Tim Broekema-Allsport

Jerry Rice dans NFL Street

L’une des caractéristiques intéressantes de NFL Street était que les joueurs jouaient dans les deux sens. La combinaison de vitesse et de capacité de capture de Rice l’a rendu mortel à la fois en tant que receveur et dos défensif.

© Photo: Bob Galbraith-AP

Kobe Bryant sur NBA 2k10

Bryant était l’athlète de couverture super incontrôlable de NBA 2k10. Il n’y avait pas d’autre joueur sur le jeu que vous pouviez lui jouer.

© Photo: Michael Chow-The Arizona Republic

Didier Drogba en Coupe du Monde FIFA 2010

Ceux qui ont joué au jeu FIFA 2010 édition spéciale Coupe du Monde le savent. Le coup de pied le plus puissant de Drogba abattrait les murs de briques de ce jeu.

© Photo: Richard Heathcote-.

Dwyane Wade dans NBA Live 06

Dwyane Wade dans le jeu vidéo a atteint la ligne tout autant que Dwyane Wade lors de la finale de la NBA 2006. Cheat code.

© Photo: David J. Phillip-AP

Reggie Bush dans Madden 07

Bush a immédiatement été classé 87 dans le Madden en tant que recrue avec certaines des meilleures mains du jeu. Vous pouvez le jouer au receveur ou au porteur de ballon – prenez simplement le ballon entre ses mains et il marque pour vous.

© Photo: Chris Graythen-.

Terrence Williams dans NBA 2k12

Certains d’entre vous demandent probablement “qui est Terrence Williams?” Le reste d’entre vous demande probablement “pourquoi est-il ici?” Si vous avez joué à NBA 2k12, vous savez pourquoi. Ce mec était essentiellement LeBron James sans la cote élevée. C’était un vrai code de triche. À ce jour, nous ne savons toujours pas pourquoi il était si bon. Nous savons juste qu’il l’était.

© Photo: AP-Bill Kostroun

Isaac Frost dans Fight Night Champion

Frost est le dernier boss de l’histoire de Fight Night Champions. Il est si bon que vous ne pouvez littéralement pas l’assommer pour les deux premiers tours du combat. C’est impossible. J’ai essayé.

“Roster Player 98” (alias Michael Jordan) à Kobe Bryant dans NBA Courtside

La ressemblance de MJ n’était pas autorisée à être utilisée pour ce jeu N64, donc les Bulls avaient un garde de tir littéralement nommé “Roster Player” à la place.

Freddy Adu dans les jeux Football Manager

Rappelez-vous quand Freddy Adu était sur le point d’être la prochaine grande chose dans le football américain? Dans son adolescence, son potentiel dans Football Manager était à travers le toit, ce qui en fait un incontournable absolu.

© . PHOTO / FRANCISCO LEONG

