Les 34 jeux vidéo auxquels vous devriez jouer pour passer la quarantaine

Du point de vue des choses en ce moment, nous allons tous être confinés dans nos maisons pendant très, très longtemps.

Nous allons avoir besoin de choses à faire pendant que nous sommes coincés à la maison. L’une des choses vers lesquelles les gens ont commencé à se tourner est le jeu – comme en témoigne l’engouement pour Animal Crossing qui a pris le dessus sur Internet.

C’est un tout nouveau monde pour certains d’entre vous. Vous n’êtes pas habitué à rester dans la maison, à vous asseoir sur le canapé et à ramasser les bâtons. Vous n’avez aucune idée de quoi faire et aucune idée de quoi jouer.

Et c’est là que nous intervenons. Nous avons tous. Voici une liste de jeux vidéo – sans ordre particulier – qui vous feront gagner du temps pendant que vous serez enfermé dans la maison.

Prendre plaisir.

1. God of War: Ce jeu avait toutes les actions, la violence et les batailles épiques que vous pourriez souhaiter dans un jeu God of War. Visuellement, c’est facilement l’un des meilleurs jeux de tous les temps et il n’y a pas un seul écran de chargement.

2. Red Dead Redemption 2: Vous connaissez ces rêves d’être un cowpoke dans l’Ouest que vous aviez quand vous étiez enfant? C’est maintenant votre chance de les vivre.

3. Grand Theft Auto V: Franklin, Michael et Trevor vous garderont à l’affût dans ce thriller du crime organisé qui déraille complètement plus de fois que vous ne pouvez en compter.

4. Le dernier d’entre nous: Écoutez, je sais que nous sommes actuellement en quarantaine. MAIS ce thriller apocalypse zombie est assez bon pour être un film.

5. La série Uncharted (1-4): la série Uncharted est le mélange parfait de résolution de mystères, de chasse au trésor et d’élingage d’armes à feu qui vous occupera pendant un certain temps. Nathan Drake est essentiellement Indiana Jones de ce siècle.

6. Metal Gera Solid V: The Phantom Pain: L’installation finale de la série Metal Gear Solid de Hideo Kojima était facilement son meilleur travail. Il y a plus de 100 heures de jeu ici, donc il y a beaucoup à faire.

7. The Witcher 3: Vous savez que la série Witcher sur Netflix? Ce jeu est d’où cela vient. Joue-le.

8. The Elder Scrolls V: Skyrim: Skyrim était essentiellement The Witcher avant The Witcher. C’est une longue histoire engageante avec des dragons, des rois, des sorcières et des sorciers qui vous retiendront pendant des mois à la fois.

9. Zelda: Breath of the Wild: Je vais être honnête – je suis en train de jouer à Breath of the Wild en ce moment et je n’ai absolument aucune idée de ce que je fais. C’est un plaisir à jouer, cependant, et visuellement incroyable.

10. Super Mario Odyssey: rejoignez Mario alors qu’il parcourt différents mondes dans sa dernière aventure pour sauver la princesse Peach qui semble toujours au mauvais endroit au mauvais moment.

11. Spiderman PS4: Si vous êtes un fan de l’univers cinématographique de Marvel ou de l’une des bandes dessinées, c’est un jeu pour vous. Il plonge profondément dans l’héritage de Spiderman, ses combats avec le Sinister Six et a même une apparence de Miles Morales.

12. Assassin’s Creed Odyssey: Si vous aimez l’histoire, vous adorerez ce jeu. Il vous plonge en plein milieu de la Grèce antique où vous combattez un ancien syndicat d’ombres déterminé à gouverner le monde.

13. Kingdom Hearts 3: Cela a pris plus d’une décennie, mais le troisième opus de Kingdom Hearts est enfin là. Si vous aimez les mondes de Disney ou de Final Fantasy, vous allez adorer ça.

14. Doom Eternal: Situé deux ans après la fin de l’événement de 2016, le Doom Slayer se retrouve à faire des ravages sur les démons des enfers.

15. La division 2: la division s’aventure à D.C. et tente de reprendre la ville après qu’un complot terroriste l’ait paralysée. La carte de la ville est incroyablement précise.

16. Yakuza 0: Il n’y a rien de mieux que de bons combats de rue à l’ancienne dans le jeu vidéo et celui-ci en a beaucoup.

17. Overwatch: Si vous êtes un fan de tir à la première personne, vous adorerez probablement Overwatch. C’est passionnant avec une action constante et une tonne de rôles différents qui rendent chaque personnage unique.

18. Fortnite: c’est le jeu qui a pris l’industrie d’assaut pour une bonne raison. Si vous avez un type de démangeaison compétitif que vous cherchez à assouvir, c’est le jeu auquel vous jouez. Le meilleur de tous? C’est gratuit.

19. Apex Legends: Ce jeu prend le format Battle Royale de Fortnite et le met sous une forme futuriste à la première personne à travers une série de cartes. C’est également gratuit.

20. Call of Duty: Warzone: comme Fortnite et Apex Legends, le téléchargement gratuit de Call of Duty vous plonge au milieu d’un champ de bataille avec plusieurs autres concurrents pendant que vous vous retrouvez tous dans le style des jeux de la faim.

21. NBA 2k20: Ceci est mon go-to. Si vous aimez le basket, vous allez adorer NBA 2k. Vous pouvez jouer un style de simulation en ligne contre d’autres ou vous pouvez créer votre propre hooper personnalisé, le construire et jouer de manière compétitive en ligne.

22. FIFA 20: la FIFA a pris le titre de meilleure franchise sportive d’EA et pour cause. Son gameplay est incroyablement fluide et sa scène compétitive continue de s’épanouir.

23. Mario Kart 8: Quand je vous dis que c’est comme si vous vous en souveniez sur votre Nintendo 64 de l’époque, je le pense. Les contrôles sont différents bien sûr, mais l’expérience est tout aussi amusante.

Super Smash Bros.Ultimate: c’est l’une des franchises classiques de Nintendo qui oppose les personnages centraux de Nintendo les uns aux autres dans un format de bataille gagnant-tout.

24. Overcooked 2: Cette simulation de style de cuisine est le jeu parfait pour garder les enfants occupés pendant quelques heures pendant que vous essayez d’entrer dans ce chapitre supplémentaire du livre que vous lisez.

25. Jeux Jackbox: Le jeu de société parfait, que vous divertissiez des adultes ou que vous jouiez simplement avec les enfants.

26. Pokemon Sword & Shield: Bien sûr, Pokemon est censé être pour les enfants. Mais ce jeu est intemporel. Si vous avez grandi sur Pokemon, vous aurez envie de l’obtenir.

27. Les Sims 4: les jeux de simulation peuvent être parfois ennuyeux et prévisibles, mais les Sims ne se sentent jamais de cette façon. Vous pourriez sauter un jour et une personne que vous avez créée pourrait être en feu parce qu’elle ne peut pas cuisiner.

28. No Man’s Sky: ce jeu est captivant simplement parce que son univers est infini. C’est un exploit technologique assez incroyable.

29. Rimworld: Encore une fois, les simulations peuvent être en quelque sorte redondantes. Mais le réseau infini de personnages et de scénarios complexes de Rimworld vous occupera pendant un certain temps.

30. Animal Crossing New Horizons: ce jeu regorge de plaisir simulé et doux – même si vous travaillez pour un raton laveur affamé d’argent qui vous a incité à passer le reste de votre vie sur une île déserte.

31. iRacing: ce que les pilotes NASCAR, IndyCar et Formule 1 ont occupé ces derniers temps. Vous devrez acheter une roue et des pédales pour votre PC, mais il n’y a pas de meilleure simulation sportive sur le marché.

© Chris Graythen / .

32. Legends of Runeterra: le dernier jeu de cartes gratuit, se déroulant dans l’univers de League of Legends. Vous n’avez vraiment pas besoin de dépenser d’argent pour vous amuser ici, contrairement à d’autres batailleurs de cartes. Pensez également à: Magic Arena.

33. Total War: Warhammer II: La série Total War vous permet de commander des armées à travers des batailles épiques, et Warhammer II met une touche fantaisiste sur la formule qui le porte à un autre niveau. Aucune connaissance préalable de Warhammer n’est nécessaire.

34. Football Manager 2020: le jeu ultime de gestion du sport est quelque chose dans lequel vous pouvez plonger des heures bien après la fin de l’épidémie de coronavirus.

