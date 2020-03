Les 4 clubs d’élite qui demandent au Real Madrid de signer Luka Jović

Luka Jović est le talent le plus gaspillé par Zinedine Zidane, qui malgré avoir donné le feu vert pour payer 60 millions d’euros au Serbe en été pour résoudre le manque de but, a préféré lui donner des opportunités insuffisantes pour s’adapter au football espagnol, et maintenant après presque un an d’arrivée, il vivrait ses derniers mois en blanc.

Le message du président blanc a été très clair: il a un noyau solide en qui il a confiance même s’ils ne sont pas à leur meilleur. C’est donc arrivé avec Karim Benzema, qui a continué à avoir plus de 13 matchs cette saison sans marquer et malgré cela, n’a toujours pas donné de chance au jeune Serbe ou à d’autres joueurs, comme dans le cas de Mariano y Gareth Bale.

Et maintenant Luka Jović semble être celui qui s’est lassé de la situation et cherche un nouveau club, et les prétendants n’ont pas manqué selon The Sun, le joueur a beaucoup à donner et cela a été vu par plusieurs équipes d’élite qui veulent compter sur ses services pour la saison prochaine .

Rien que Chelsea, Tottenham, Milan y Napoli veut obtenir leurs services, ces clubs recherchent un «9» de garanties et sont convaincus que les Serbes peuvent leur donner ce dont ils ont besoin.

Les rumeurs approchent Erling Haaland Le Real Madrid finit par aggraver la situation des Luka Jović dans le Santiago Bernabeu, qui n’a joué que 391 minutes en Liga, ce qui équivaut à un peu plus de quatre matchs complets. Il est généralement entré sur le banc dans les dernières minutes et n’a pas pu prouver sa valeur, marquant seulement deux buts et une passe.