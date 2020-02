Les 49 et les patrons se lancent dans le championnat – NSS Oaxaca

COUR

Diego Martínez / Sent États-Unis, Miami (02 février 2020)

Les 49 de San Francisco et les Chiefs de Kansas City apportent une touche rafraîchissante à la 54e édition du Great Game.

Pour la première fois depuis longtemps, les invités ne sont plus les mêmes que d’habitude. Les New England Patriots, qui ont dominé la NFL au cours des deux dernières décennies, ne seront pas des protagonistes aujourd’hui.

Le Super Bowl LIV qui se tiendra au Hard Rock Stadium met deux franchises de triomphe affamées sur le terrain, après des décennies sans goût de gloire.

Le Kansas revient au Super Sunday pour la première fois depuis un demi-siècle, alors que les 49 n’ont pas remporté de championnat depuis 25 ans.

“Ce sont deux équipes qui n’ont pas gagné depuis longtemps, donc ce sera un bon match, les deux équipes ont de grands joueurs pour donner aux gens un bon match”, a déclaré le receveur Emmanuel Sanders des 49s.

Sur le papier, le jeu semble très uniforme, à tel point que même les lignes de pari le placent comme l’un des trois Super Bowls les plus fermés de l’histoire, où les favoris sont les Chiefs pour seulement 1,5 point sur les Californiens.

“Il y a de nombreuses années que nos fans n’ont pas pu être dans un tel match, et c’est pourquoi nous allons tout donner, pour chercher ce championnat de rêve”, a déclaré le quart-arrière Patrick Mahomes, le moteur offensif des Chiefs et qui vient de prendre son troisième Campagne de ligue.

“Personne ne peut se tromper dans ce type de matchs, on le sait, et plus encore quand il y a deux équipes si égales face à face”, a expliqué Jimmy Garoppolo, quart-arrière des 49s.

Kansas City a une offensive qui marque et marque des points, parmi les meilleurs de la Ligue, et le défi sera de trouver un moyen de pénétrer une défense qui a montré sa force pour être considérée comme l’élite de la NFL.

“Nous avons suivi un plan et cela a fonctionné, ils (Kansas City) ont un excellent quart-arrière, et nous devons l’arrêter, le laisser de côté”, a déclaré Kyle Shanahan, entraîneur-chef de San Francisco, dont une stratégie offensive basée sur ses coureurs est attendue, comme il l’a fait dans les Playoffs actuels.

“Nous allons faire de notre mieux, les gens du Kansas le méritent et nous faisons confiance à notre équipe”, a déclaré Andy Reid, entraîneur-chef, dont le désir de championnat est égal ou supérieur à celui de la franchise de Kansas City.

Si San Francisco gagne

– Ce serait la sixième victoire des 49 dans le Super Bowl, égalant les Patriots et les Steelers avec le plus de titres du Super Bowl pour une franchise. San Francisco a également capturé les Super Bowls XVI, XIX, XXIII, XXIV et XXIX.

– L’équipe deviendrait juste la deuxième équipe de l’histoire de la NFL à remporter un Super Bowl après avoir terminé la saison précédente avec quatre victoires ou moins, rejoignant les Rams de 1999.

– San Francisco remporterait le Super Bowl pour la première fois en 25 ans. Dans le même stade de Miami, le 29 janvier 1995, les 49 ont conclu la 75e saison de la NFL avec une victoire de 49-26 contre les Chargers.

– L’entraîneur-chef Kyle Shanahan et son père, Mike Shanahan, deviendraient le premier duo de père et fils d’entraîneurs-chefs à remporter le Super Bowl. Mike a remporté les Super Bowls XXXII et XXXIII en tant qu’entraîneur-chef des Broncos de Denver.

– San Francisco s’améliorerait à 6-1 dans les Super Bowls, et 3-0 dans les Super Bowls disputés à Miami (a également remporté le XXIII après la saison ’88 et le XXIX après la saison ’94).

Si Kansas City gagne

– Près de 50 ans après leur dernière apparition dans le Super Bowl (11 janvier 1970, Super Bowl IV), les Chiefs auraient leur premier championnat en cinq décennies.

– Dans la saison 60 de la franchise, le trophée Lombardi reviendrait à Kansas City pour la première fois depuis la fusion de l’AFL avec la NFL avant la campagne de 1970. Lamar Hunt, qui a fondé la franchise en 1960 et est décédé en 2006, a aidé pour créer l’AFL. Il a également demandé au commissaire de la NFL de l’époque, Pete Rozelle, de nommer le parti Super Bowl.

– L’entraîneur-chef Andy Reid gagnerait son premier Super Bowl. Reid aurait 222 victoires en carrière, y compris les séries éliminatoires. Seuls cinq entraîneurs de l’histoire de la Ligue ont obtenu plus de victoires, y compris les séries éliminatoires.

– Le quart-arrière Patrick Mahomes deviendrait le deuxième plus jeune quart-arrière de l’histoire à remporter un Super Bowl (Ben Roethlisberger, Super Bowl XL).

@DMartinezCANCHA