Les 49ers et les Chiefs ont à peine mérité des adieux au premier tour. Cela s’est avéré crucial

Les 49ers de San Francisco ont terminé la saison régulière avec une fiche de 13-3 – assez bon pour la tête de série n ° 1 de la NFC. Cependant, il est descendu jusqu’au fil.

Leurs quatre derniers matchs de 2019 (dont trois qu’ils ont gagnés), ont été décidés dans les dernières secondes. La finale de la semaine 17 de San Francisco contre Seattle était littéralement à un pouce de perdre. L’ailier serré des Seahawks Jacob Hollister a été plaqué juste à côté de la ligne de but lors d’un quatrième jeu avec neuf secondes à jouer. S’il avait été touché, les 49ers auraient perdu le NFC West et seraient entrés en séries éliminatoires en tête de série n ° 5.

Au lieu de cela, ils ont atterri au sommet de la NFC, grâce à des bris d’égalité sur les Packers et les Saints.

Les Chiefs de Kansas City ont également obtenu un laissez-passer au premier tour par la peau de leurs dents. Ils ont remporté leurs six derniers matchs au cours de la saison régulière – y compris une victoire assistée par l’arbitre contre les Patriots – pour terminer l’année 12-4. Cela leur aurait valu la tête de série no 3 dans l’AFC, mais la Nouvelle-Angleterre a inexplicablement perdu face aux Dolphins ravitailleurs lors de la semaine 17. Kansas City a sauté sur les Patriots et s’est retrouvée avec la tête de série no 2 de l’AFC.

Les 49ers et les Chiefs ont à peine gagné des adieux au premier tour, ce qui les a empêchés de jouer le Wild Card Weekend. La semaine de congé supplémentaire est une grande raison pour laquelle les deux équipes ont navigué en séries éliminatoires pour se rendre au Super Bowl 54.

Ça a été la norme ces derniers temps. Cela fait des années qu’une équipe qui n’a pas obtenu de laissez-passer au premier tour est arrivée au Super Bowl. Kansas City et San Francisco sont les derniers exemples, et ont montré exactement pourquoi une graine de top-2 est si précieuse.

Les 49ers et les Chiefs ont retrouvé la santé avec du temps libre

Les 49ers ont été frappés dans la seconde moitié de la saison 2019. Ils ont commencé l’année 8-0 avec une défense indomptable, mais ont ralenti lorsque des contributeurs clés comme Dee Ford, Richard Sherman, Kwon Alexander et Jaquiski Tartt ont dû faire face à des blessures.

Une semaine de congé supplémentaire a donné à ces joueurs le temps de revenir à 100% à temps pour les séries éliminatoires. Maintenant, la défense de San Francisco est de retour dans un magasin de démolition.

Les 49ers rajeunis ont battu les Vikings et les Packers de 17 points. Ils ont décroché neuf sacs et cinq revirements dans la paire de victoires.

Kansas City a également profité du temps pour retrouver la santé. Ou plutôt, pour rester en bonne santé.

Patrick Mahomes a subi une luxation de la rotule au cours de la semaine 7 et était hors de combat jusqu’à la semaine 10. Avant cela, le receveur rapide Tyreek Hill est tombé avec une blessure à l’épaule lors de la semaine 1 et a raté un mois.

L’offensive électrique des Chiefs a ralenti sans Mahomes et Hill à 100%. Même après leur retour, il a fallu du temps à Kansas City pour recommencer. Mais maintenant, ils sont revenus à leur moi explosif habituel. Les Chiefs ont éclipsé 400 verges offensives dans leurs deux victoires en séries éliminatoires, leur première fois avec des performances consécutives de 400 verges depuis septembre.

Maintenant, les 49ers et les Chiefs frappent le Super Bowl 54 avec des bilans de santé relativement propres. L’entraîneur de Kansas City, Andy Reid, n’a eu aucune blessure à signaler lors du championnat de l’AFC, et le problème le plus important pour San Francisco est une blessure à l’épaule pour Tevin Coleman – une partie seulement de l’écurie des 49ers des coureurs.

Aucune des deux équipes n’avait une liste particulièrement difficile d’adversaires en séries éliminatoires

Si les Patriots avaient réussi à gagner lors de la semaine 17, Kansas City aurait joué les Titans lors du Wild Card Weekend. Si les Chiefs avaient gagné, cela aurait été un affrontement avec les Ravens ou les Patriots, et un autre match après cela.

Au lieu de cette liste, les Chiefs n’ont eu qu’à battre les Texans et les Titans – les équipes quatrième et sixième têtes de série de l’AFC, respectivement.

Le parcours des 49ers était un peu plus difficile, mais pas beaucoup. Ils ont dû passer par les Vikings (n ° 6) et les Packers (n ° 2) pour se rendre au Super Bowl 54.

Aucun des deux n’a dû jouer un match éliminatoire sur la route.

Plus important encore, les Chiefs ont pu éviter les Ravens 14-2 et le champion en titre Patriots. Les 49ers n’ont pas eu à affronter les Saints ou leur rival divisionnaire Seahawks. C’étaient quelques-uns des plus grands favoris de l’après-saison lorsque le terrain a été défini après la fin de la saison régulière.

Kansas City a gagné sa place dans le Super Bowl 54 en faisant sauter des équipes en janvier avec une attaque imparable. San Francisco est arrivé avec une défense féroce et une dose régulière de Raheem Mostert et Tevin Coleman. Mais obtenir des byes au premier tour a certainement aidé les deux équipes sur leur chemin respectif.

Cela fait des années qu’une équipe sans bye a fait le Super Bowl

Les Ravens dirigés par Joe Flacco ont été la dernière équipe de la NFL à jouer au Wild Card Weekend et à progresser au Super Bowl. C’était en 2013.

Les 49ers et les chefs se rencontreront pour le septième Super Bowl consécutif entre les équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires avec une tête de série parmi les deux premières. De toute évidence, l’avantage du terrain et le bénéfice d’une semaine de congé ont régné en maître ces derniers temps.

C’est un phénomène relativement nouveau, cependant. Six des huit champions du Super Bowl entre 2005 et 2012 n’ont pas obtenu d’exemption au premier tour. Depuis lors, ce ne sont que les têtes de série n ° 1 et n ° 2 qui ont traversé les championnats de la conférence.

Il est impossible de savoir si San Francisco et Kansas City auraient pu inverser la tendance. Grâce à des résultats favorables à la semaine 17, aucune équipe n’a dû le découvrir.