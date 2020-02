Les 49ers obtiennent leur propre fausse histoire de QB

Cette semaine, l’ancien secrétaire d’État du Missouri, Jason Kander, a partagé une histoire très réconfortante à propos du quart-arrière des chefs Pat Mahomes. Dans l’histoire, lui et sa petite amie mangent dans un restaurant bondé de Kansas City, mais personne ne les dérange. Ils mangent leur repas en toute tranquillité, puis à la fin du repas, Mahomes se retourne à la porte et remercie vivement tout le monde de respecter son intimité. De plus, il paie toutes leurs factures.

Cue les larmes. Réconfortant. Vraiment magnifique.

En outre, cette histoire n’est probablement pas réelle. Pourquoi suis-je un scrooge sur celui-ci? Eh bien, pour commencer, il manque tous les détails qui pourraient être vérifiables, comme le nom d’un restaurant, un lieu, n’importe quoi. Deux, colorez-moi sceptique que, dans un restaurant bondé de gens qui viennent tous de recevoir des repas gratuits de l’athlète le plus célèbre de leur ville, personne du tout n’a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux ou alerté la presse locale. Ils sont tous restés totalement silencieux à ce sujet, pendant des semaines, jusqu’à ce qu’un politicien le partage sur ses réseaux sociaux.

Troisièmement, cette même histoire se déroulait à propos de Troy Polamalu il y a une décennie.

C’est peut-être arrivé mais… j’en doute. Cependant, je trouve également totalement injuste que Pat Mahomes soit le seul à avoir une histoire comme celle-ci.

Alors voilà, Jimmy Garoppolo et la ville de San Francisco. Si Mahomes obtient une fausse histoire très réconfortante, je vous donne une histoire complètement fausse et réconfortante. Vous êtes les bienvenus.

Une histoire réconfortante (fausse) à propos de Jimmy Garoppolo

Il y a quelques mois, plusieurs employés d’une grande entreprise de technologie ont été surpris lorsqu’ils sont entrés dans leur salon Chillax et ont vu qui d’autre que le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo.

Il attendait près du baby-foot, à la recherche d’un match. Les gens auraient pu se précipiter autour de lui et demander des photos de lui, mais non, c’est San Francisco, tout le monde était totalement respectueux. Un par un, chaque technicien a affronté Jimmy au baby-foot, et un par un, Jimmy G les a battus.

Chaque fois, ils disaient simplement: «Merci pour le jeu, monsieur», et il leur faisait un signe de tête poliment.

Puis, au moment où il s’apprêtait à conclure sa dernière partie de baby-foot, un Condor californien jadis éteint est entré par une fenêtre ouverte et a attrapé un petit garçon qui se trouvait également dans l’entreprise technologique, pour une raison. L’oiseau puissant a tenu l’enfant dans ses serres et a semblé prêt à arracher le membre de l’enfant du membre.

Tout le monde était terrifié, mais Jimmy Garoppolo a ensuite marché calmement vers l’oiseau et a dit: «Je vais reprendre ce garçon maintenant.» Il a ensuite frappé le carré Condor de Californie dans le bec.

L’oiseau a laissé tomber l’enfant, puis s’est reculé et s’est incliné vers Jimmy, reconnaissant qu’il avait été battu au combat. L’oiseau puissant, indemne à part sa fierté d’oiseau, s’envola ensuite.

Jimmy G a ramassé l’enfant, l’a dépoussiéré et a dit: «J’espère que vous allez bien, mon fils. Et aussi, travaillez dur à l’école, parce que je paierai pour que vous alliez à l’université. Chaque dernier centime. “

“Je le ferai, monsieur”, dit le garçon.

Et savez-vous qui a grandi ce garçon? C’est vrai. C’était Nick Bosa.

.