Les 49ers peuvent utiliser l’intersaison pour garder leur alignement au Super Bowl intact

Les 49ers de San Francisco ont réussi l’un des revirements les plus spectaculaires de l’histoire de la NFL, passant de 4-12 en 2018 à 13-3 et la tête de série de la NFC. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a mené les 49ers jusqu’au Super Bowl 54 contre les Chiefs.

Le retour s’est arrêté là après que les 49ers aient abandonné une avance au quatrième trimestre pour perdre 31-20. Après être venu si loin si rapidement, la question est de savoir si les 49ers resteront une équipe d’élite et si Jimmy Garoppolo est leur quart-arrière de l’avenir.

Cela dit, ils sont toujours en excellente position. Shanahan a prouvé qu’il avait ce qu’il fallait en tant qu’entraîneur, et son attaque est soutenue par une solide défense, dirigée par le coordinateur défensif de retour, Robert Saleh. Ils ont de grandes décisions à prendre concernant les jeunes joueurs avec des contrats de recrue et des trous à combler qui nécessiteront une certaine limitation du plafond salarial.

San Francisco 49ers (13-3), a perdu le Super Bowl

Les 49ers sont toujours une équipe très complète et retourneront la plupart des partants de la saison dernière. Il y a cependant quelques trous notables.

Cornerback: Ahkello Witherspoon a commencé face à Richard Sherman en 2019, mais il a finalement été mis au banc en faveur d’Emmanuel Moseley, qui a bien joué. Pourtant, Moseley pourrait être juste un trou d’arrêt, et les 49ers devraient chercher à signer ou à rédiger quelqu’un avec une forte hausse.

sécurité: Le starter Jimmie Ward devrait devenir un joueur autonome sans restriction. Les 49ers aiment leurs remplaçants, notamment Tarvarius Moore, mais Ward a été excellent la saison dernière. L’histoire des blessures de Ward fait qu’il est plus probable que d’autres équipes hésitent à lui donner une grosse affaire sur le marché libre, donc il pourrait être eu pour pas cher. Cependant, la sécurité étant un besoin en plus du cornerback, il est encore plus important que les 49ers ajoutent un dos défensif cet intersaison.

Récepteur large: Les 49ers ont échangé pour Emmanuel Sanders à mi-saison, et il était un bon ajustement dans l’offensive de Shanahan. On ne sait pas à quoi ressemblera le marché pour le joueur de 33 ans, mais avec Deebo Samuel qui sort d’une année prometteuse pour les recrues, les 49ers peuvent s’en tirer en ramenant quelqu’un comme Sanders relativement bon marché.

Ce que la nation Niners veut le plus pendant cette intersaison: Les 49ers de San Francisco sont dans une situation délicate. Il n’y a pas beaucoup de besoins. L’équipe pourrait supporter de passer au cornerback et à la garde droite, mais à part cela, cette intersaison vise davantage à garder le noyau intact. Vont-ils payer Arik Armstead? Il se sent comme une priorité. Si tel est le cas, Sanders et Ward partiront probablement en libre agence. Sécurité, récepteur et coin arrière. Oh, et un vétéran du secondaire. – Kyle Posey

Nous reviendrons sur les 49ers après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.