Les 49ers s’enfuient avec le NFC et Mahomes déclenche une sécheresse de 50 ans pour les chefs

Photo de Tom Pennington / .

Robert Mays et Kevin Clark décomposent les championnats de la conférence

Les 49ers ne laissent aucun doute quant à savoir s’ils sont la meilleure équipe de la NFC en dominant les Packers et en ne lançant le ballon que huit fois (2:40). Ils affronteront Patrick Mahomes et une puissante attaque des Chiefs de Kansas City, qui a surpassé dimanche une impressionnante équipe des Titans. De plus, la mesquinerie de Richard Sherman sur Twitter continue de nous ravir (21:45).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS