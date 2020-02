Les 49ers sont en désordre après l’effondrement du Super Bowl

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Kyle Shanahan a parlé avec confiance toute la semaine dernière de tout ce qu’il a appris de sa première expérience au Super Bowl lorsqu’il était le coordinateur offensif d’une équipe des Falcons d’Atlanta qui a perdu 28-3 avant de perdre contre les Patriots de façon historique.

L’entraîneur des 49ers est passé de rien lors de la préparation au Super Bowl 54 la semaine dernière à Miami. Il a parlé de ce qu’il avait beaucoup appris de cette perte, de la façon dont il avait de nombreux souvenirs positifs de cette saison et de la façon dont toute cette expérience avait fait de lui une personne plus forte.

Je me suis assis là-bas lors de ces conférences de presse au centre-ville de Miami la semaine dernière et je l’ai cru aussi. Shanahan est ce cerveau offensif qui était prêt à mettre le passé derrière lui pour de bon et à faire une déclaration incroyablement forte avec son nouveau groupe de joueurs qui venait de brûler les Packers de Green Bay dans le NFC Championship Game.

Dimanche soir, pendant trois heures et demie, j’avais l’impression que Shanahan avait raison – cette nuit avec les Falcons l’avait changé. Ses 49ers détenaient une avance de 10 points sur les Chiefs au milieu du quatrième trimestre, ils avaient trouvé un moyen de donner à Patrick Mahomes un aspect incroyablement humain tout au long du match, et tout ce qu’ils avaient à faire était de s’accrocher et le Lombardy Trophy serait le leur.

Au lieu de cela, ils ont toussé 21 points de suite contre les Chiefs et ont en quelque sorte perdu un match qui aurait dû être le leur. Bien sûr, les Chiefs sont allés là-bas et ont remporté le match … mais les 49ers auraient pu – et auraient dû – tenir le coup pour gagner à Miami. Et oui, les arbitres auraient pu faire passer certains appels dans l’autre sens, mais les choses se produisent et vous devez y faire face.

Shanahan doit maintenant faire face à une supériorité numérique combinée de 46-0 au quatrième trimestre et à l’OT lors de ses deux voyages au Super Bowl en tant qu’OC et maintenant entraîneur-chef des 49ers. Si la première défaite n’a pas laissé une mauvaise odeur sur ses épaules, la seconde devrait le faire, et vous devez vous demander ce que cela signifiera pour les 49ers à venir.

Quasiment tous ceux qui ont regardé le Super Bowl remettent en question les compétences du quart-arrière Jimmy Garoppolo, car sa capacité à clore le match dimanche manquait gravement. Certains se demandent s’ils peuvent s’éloigner de la franchise QB dans les prochaines années, ce qui est choquant en raison de combien d’argent ils ont jeté son chemin et combien il semblait être un quart-arrière de franchise il y a quelques semaines à peine.

Perdre des Super Bowls de façon dévastatrice peut entraîner encore plus de dévastation dans les années à venir. Regardez les Falcons – ils ne se sont toujours pas remis de cette défaite contre les Patriots.

Les 49ers ont la chance d’avoir une défense incroyable qui ne pouvait tout simplement pas empêcher Mahomes d’être Mahomes dans la dernière ligne droite, ce qui est arrivé à beaucoup d’équipes cette année.

Mais maintenant, vous devez vous demander ce que cette défaite fera à une équipe qui est passée de 4-12 l’an dernier à 13-3 cette année. Sera-ce écrasant et les ramènera-t-il à leur façon de perdre la saison dernière ou est-ce quelque chose qu’ils pourront secouer et rester rivaux l’année prochaine.

En ce moment, il semble que votre supposition soit aussi bonne que la mienne en ce qui concerne l’avenir des 49ers.

Shanahan semblait avoir tout compris il y a quelques jours. Maintenant, il a été à nouveau bouleversé et rien ne permet de savoir à quel point il sera facile de redresser les choses.

Tout cela parce qu’ils ne pouvaient tout simplement pas fermer un Super Bowl qui leur appartenait de gagner, ce qui était choquant.

Encore.

