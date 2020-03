Les 5 footballeurs argentins les plus remarquables de l’histoire de la Liga

En 90 minutes, nous passons en revue les protagonistes des «albicelestes» qui ont eu le plus de poids dans le football espagnol tout au long de leur existence.

5. Alfredo Di Stéfano

Beaucoup de gens qui l’ont vu jouer prétendent qu’il était le meilleur, au-dessus de Maradona, Messi ou Pelé. ‘La Saeta Rubia’ a fait irruption au Real Madrid pour en faire le plus grand club du monde. Il a été un buteur pour l’équipe qui a remporté cinq Coupes d’Europe consécutives entre 1956 et 1960, et avant de se retirer, il a également joué pendant deux saisons à l’Espanyol à Barcelone.

4. Diego Simeone

Le «Cholo» a commencé à écrire une histoire d’amour avec le club «matelas» après avoir joué à Séville et arrivé à «Aleti» après 1994. Dans la saison 1995/1996, il était le capitaine de l’équipe qui a remporté la Liga et la Copa del Roi. Après son passage en Italie, il est revenu à Madrid en 2003. Déjà entraîneur, il a réussi à positionner le club au plus haut niveau mondial.

3. Juan Román Riquelme

Multi-champion avec Boca, en 2002 il a été vendu à Barcelone par Louis Van Gaal. Le Néerlandais ne l’avait pas demandé et Riquelme ne pouvait pas accueillir les idées de l’entraîneur. C’est pourquoi en 2003, il a été transféré à Villarreal, une équipe dans laquelle il a démontré pourquoi il est arrivé dans le football espagnol. Grâce à son talent, l’équipe de Manuel Pellegrini est venue jouer en demi-finale de l’UEFA Champions League.

2. Ángel Di María

Le «Fideo» est devenu l’un des Argentins les plus titrés au cours de ses quatre années au sein du Real Madrid. En tant que joueur de «Merengue», il a remporté une Ligue, une Super Coupe d’Espagne, une Coupe du Roi, la Ligue des Champions 2014 où il était vital en finale et la Super Coupe d’Europe.

1. Lionel Messi

Avec le maillot de Barcelone, Lionel Messi est devenu le meilleur joueur du monde et a conduit le club ‘Blaugrana’ à être le meilleur du monde pendant plusieurs saisons. Beaucoup de titres, reconnaissances individuelles et records battus à tous les niveaux. Le joueur le plus important de l’histoire ‘culé’ et qui a marqué le plus de buts dans l’histoire de la Liga.