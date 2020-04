Les 5 intrigues les plus intrigantes du repêchage de la NFL 2020, classées

C’est officiellement la semaine du draft! Nous sommes à quelques jours du plus étrange courant d’air de ma vie. Je suis excité, non seulement parce que nous n’avons pas fait de sport depuis cinq semaines, mais aussi parce que j’adore le brouillon du chaos.

Nous avons quatre mois d’agonie sur les versions fictives, qui ne seront déchirées que dans quelques choix au premier tour. Alors que vous vous préparez pour ce jeudi soir et le week-end à venir, voici mes meilleurs scénarios, classés par ordre d’intrigue.

À l’aube de la saison 2019, Tagovailoa était le choix de sélection n ° 1 prévu, sans aucun doute. Sa combinaison de talent de bras, de traitement sur le terrain et de capacité à faire quelque chose à partir de rien est spéciale. Cependant, il s’est blessé à la hanche vers la fin de la saison en Alabama. Il s’agissait de sa troisième blessure en un an, celle-ci étant la pire des trois.

Bien qu’il semble que Tagovailoa soit sur la bonne voie avec sa réadaptation, deux personnes au courant m’ont dit que les équipes se méfient de la rédaction de Tua sans pouvoir le revérifier elles-mêmes. Lorsque Justin Herbert devance Tagovailoa – qui aurait été complètement fou en septembre (et pourrait encore l’être) – la hanche est la raison.

2. Quel choix parmi les 10 premiers sera le choc?

2019: Clelin Ferrell, Raiders; Daniel Jones, géants

2018: Baker Mayfield, Browns

2017: Mitchell Trubisky, Ours

Chaque année, nous voyons au moins un joueur repêché dans le top 10 qui a été pris plus haut que prévu. Quelle équipe pourrait nous surprendre cette année?

Les Giants pourraient être le choix numéro 4 pour faire quelque chose de sauvage, mais je ne pense pas qu’ils le feront. C’est une classe qui a un fort 11 meilleurs joueurs, et il serait difficile pour eux de le gâcher. Les Giants prendront soit un plaquage offensif, soit le secondeur de Clemson, Isaiah Simmons.

Les Lions au n ° 3 pourraient faire une sélection choquante, comme sélectionner un tacle défensif – peut-être Derrick Brown d’Auburn – qui ne serait pas trop étiré, mais ce n’est clairement pas un besoin. Les Lions rédiger un quart-arrière avec le troisième choix seraient toutefois une courbe. Matthew Stafford a encore beaucoup dans le réservoir, même après une blessure.

Le choc ultime serait une équipe faisant partie du top 10 de Jordan Love, qui est le prochain quart-arrière en ligne après Joe Burrow, Tagovailoa et Herbert. Ou mieux encore, les Jaguars de Jacksonville prennent Love au n ° 9. Les Jaguars semblent se contenter de Gardner Minshew, et ils peuvent sécuriser leur tacle de l’avenir avec le neuvième choix.

L’amour est bien trop peu prouvé pour gaspiller ce choix sur lui, à mon avis. La comparaison avec Patrick Mahomes est tout à fait ridicule et doit être traitée comme telle.

Patrick Mahomes

EPA total: 98e centile

Passer l’EPA: 96e

EPA / Play: 85e

Passe TDs: 93e

Horaire: 46e Jordan Love

EPA total: 15e centile

Pass EPA: 19e

EPA / Play: 6e

Pass TDs: 24th

Horaire: 24e Je comprends, mais ces deux-là étaient sur des stratosphères différentes comme perspectives. https://t.co/RmlBEEyLkF – Hayden Winks (@HaydenWinks) 19 avril 2020

3. Options de quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre

Je sais que ce n’est pas un brouillon sexy, mais la situation du quart-arrière des Patriots a des implications importantes dans l’AFC. L’équipe est talentueuse et peut encore réussir selon qui est sous le centre. Actuellement, la Nouvelle-Angleterre a Jarrett Stidham et Brian Hoyer dans la salle des quarts. Je ne peux pas imaginer que les Patriots roulent avec ces deux-là.

Ils doivent faire un pas ce week-end, et cela pourrait arriver plus tôt que le projet. Si les Patriots veulent Andy Dalton, les Bengals l’échangeraient volontiers alors qu’ils emmènent Joe Burrow avec le premier choix. Ce commerce pourrait avoir lieu jeudi ou vendredi.

Les Patriots peuvent gagner 10 matchs avec Dalton. Il y a plus de chuchotements que si Tagovailoa devait tomber dans le projet, les Patriots pourraient sauter pour l’attraper. Ce serait génial. Et si les Lions ou les Dauphins – les deux états-majors dirigés par d’anciens entraîneurs des Patriots – leur ancien patron était-il solide et acceptait-il un métier? Les Patriots pourraient alors repérer Tagovailoa ou Herbert, et du coup ils ont un quart-arrière de l’avenir.

Je pense que nous devons garder un œil sur les Patriots cette semaine.

4. La frénésie de l’agent libre non repêchée de samedi

Vers la fin de l’ébauche, les entraîneurs et les scouts s’organisent pour appeler d’éventuels agents libres non repêchés et leur proposer des offres à signer avec leur équipe. C’est du recrutement, mais avec de l’argent. Ce travail est plus facile lorsque les états-majors sont réunis et que vous pouvez parcourir une liste. Vous pouvez discuter des joueurs potentiels, de l’argent offert et de la prochaine personne si les options 1 à 3 disparaissent.

Eh bien, cela se fera maintenant à distance. Peter King a plus d’informations sur ce processus et cela en vaut la peine. Et le mois dernier, j’ai discuté avec des éclaireurs et des agents des raisons pour lesquelles l’annulation des visites d’avant-projet nuit aux UDFA. Vérifiez-le.

5. Problèmes technologiques

Pensez à vos parents et à la technologie. Quelque chose que vous trouvez si facile, comme utiliser FaceTime, ils ne peuvent pas le comprendre. “Comment fonctionne à nouveau cette machine Twitter?”

Imaginez maintenant s’ils avaient besoin de réaliser un projet virtuellement. C’est l’événement le plus important de la saison, et c’est ce que les front office ont prévu ces derniers mois.

Lundi, la NFL a testé ses capacités pour ce processus, et elle n’a pas déçu:

Texte d’un participant sur le projet de simulation de la NFL qui a commencé à 13 h HNE. «Un faux projet aujourd’hui, un problème technique avec le premier choix de Cincinnatis !!! Brutal.” – Adam Schefter (@AdamSchefter) 20 avril 2020

Texte d’un directeur général lors de cette maquette: «il y a des problèmes de communication précoce parce que 32 d’entre nous, les directeurs généraux, sommes en conférence téléphonique et nous n’avons pas mis le micro en sourdine. Semble horrible” – Dianna Russini (@diannaESPN) 20 avril 2020

C’est le contenu que je veux. C’est tellement prévisible et ça va se reproduire jeudi soir. Le brouillon sera retardé, quelqu’un ne recevra pas son choix à temps, Internet sera en panne, la sourdine ne sera pas désactivée, etc.

Ce sera comme regarder une épave de train au ralenti, et je suis là pour ça.