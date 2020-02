Les 5 meilleures destinations de la NFL pour l’agent libre QB Teddy Bridgewater

Cela a pris quatre ans et un travail acharné incalculable, mais Teddy Bridgewater l’a fait. Il a restauré sa valeur en tant que quart-arrière partant de la NFL.

La trajectoire de l’ancien appelant des Vikings a été altérée de manière indélébile par le genou luxé qui lui a coûté tout 2016 et presque tous les clichés en 2017. Des relais avec les Jets et les Saints l’ont aidé à reconstruire sa carrière. Bridgewater a passé 2019 en tant que sauvegarde la mieux payée de la ligue grâce à un contrat d’un an de 7,25 millions de dollars avec les Saints. Il a récompensé cette foi avec un dossier de 5-0 en tant que partant après que Drew Brees ait raté un morceau de la saison avec une blessure au pouce.

Il est maintenant prêt à encaisser en tant que joueur autonome. Le joueur de 27 ans se démarque parmi une multitude de quarts vétérans sur le marché libre de cette année. Son âge relativement jeune et son potentiel de croissance devraient lui rapporter plus de 20 millions de dollars par an.

La Nouvelle-Orléans ne dispose pas de l’espace nécessaire pour le garder sur sa liste et a toujours Brees. Une nouvelle équipe va se lancer avec le plus gros contrat de Bridgewater à ce jour, mais la question est qui?

Il existe cinq options claires, ventilées par ajustement.

Le meilleur endroit pour profiter au maximum de ses lancers courts: Carolina Panthers



Le succès de Bridgewater en 2019 est dû à une forte concentration de lancers courts: 143 de ses 196 passes ont parcouru neuf mètres ou moins en aval. Ses 5,8 verges par tentative étaient de loin le plus bas de tout quart-arrière partant de la NFL.

C’est inquiétant, mais ça a marché! Après avoir éliminé un peu de rouille au début, il a accumulé en moyenne 278 verges au sol par match et une note de 108,4 passeurs au cours de ses trois derniers départs.

Cela était dû en grande partie à sa plus grande cible à court terme. Au cours des cinq matchs où Bridgewater a eu l’occasion de lancer à un Alvin Kamara en bonne santé, le dos du Pro Bowl avait en moyenne plus de six cibles et 40 verges par match.

Kamara est un excellent porteur de passe, mais Bridgewater pourrait aller dans une équipe nécessiteuse avec une encore meilleure en 2020.

Le arrière des Panthers Christian McCaffrey n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire de la NFL à courir pour plus de 1000 verges et à avoir au moins 1000 verges de réception au cours de la même saison. À 7,2 verges en moyenne après la capture, il pouvait prendre des passes bien placées de Bridgewater et les transformer en or vers le haut.

Chance que ça arrive: 1/10

Les Panthers ont toujours Cam Newton sous contrat pour 2020, mais il peut sortir avec seulement 2 millions de dollars collés à leur plafond salarial. Le propriétaire David Tepper a apporté des modifications en gros qui pointent vers une reconstruction en Caroline. Changer de Newton et installer le Bridgewater légèrement plus jeune pourrait être le genre de mouvement audacieux qui aide Tepper à se distancier de l’ancienne identité des Panthers. Malgré tout, le meilleur ajustement de Newton est à Charlotte, et le club est prêt à lui donner une chance de reprendre les rênes s’il est enfin en bonne santé.

Le meilleur endroit pour prouver qu’il peut lancer profondément: Los Angeles Chargers



Bien que Bridgewater n’ait pas pris beaucoup de chances sur le terrain en 2019, il a pu utiliser ses courtes passes pour mettre en place de grands jeux. Son taux d’achèvement de 42,8 pour cent sur des passes de plus de 20 mètres était meilleur que des quarts comme Aaron Rodgers, Kirk Cousins ​​et Tom Brady la saison dernière, bien que sur seulement 14 tentatives.

Une transition vers les Buccaneers aurait également un sens quand il s’agit de changer ce récit, mais concentrons-nous sur l’équipe nécessiteuse de QB qui a terminé la saison quatrième en ce qui concerne les grands lancers: les Chargers. Philip Rivers a lancé 73 passes de plus de 20 verges l’automne dernier, faisant de Mike Williams le leader des verges par réception de la NFL (20,4). Keenan Allen avait en moyenne 10,1 verges par coup et Hunter Henry avait une moyenne de 9,5 verges. C’est un témoignage de la volonté de l’entraîneur-chef Anthony Lynn de prendre des risques sur le terrain.

LA donnerait à Bridgewater une excellente occasion de transformer l’une de ses principales critiques en force. Les Chargers peuvent offrir une aide et une carte blanche de premier ordre pour charger son canon et tirer à fond. De plus, si Los Angeles conserve l’agent libre restreint Austin Ekeler, Bridgewater aura également un arrière de confiance pour viser hors du champ arrière.

Chance que ça arrive: 3/10

Rivers ne reviendra pas à LA. Les Chargers ont besoin d’un quart-arrière.

Ils pourraient à juste titre promouvoir Tyrod Taylor, mais ils pourraient être à la recherche d’un jeune vétéran avec un quart de franchise à l’envers. Bridgewater correspond à ce projet de loi, bien que son résumé limité des quatre dernières saisons jette une ombre sur ses réalisations récentes.

La meilleure formation pour jouer à ses points forts: les Colts d’Indianapolis



Les Colts pourraient donner à Bridgewater une menace profonde T.Y. Hilton, qui avait en moyenne 16 verges par prise au cours de sa carrière avant une année 2019 remplie de blessures, a fait baisser ses chiffres. Il aurait une extrémité serrée du Pro Bowl stable pour se connecter sur de courts trajets à Jack Doyle. Nyheim Hines, parfois imparable en tant que retourneur de botté de dégagement, a un potentiel inexploité en tant que receveur même après avoir réalisé 107 captures au cours de ses deux premières saisons.

Ensuite, il y a la ligne offensive qui a maintenu Jacoby Brissett et Brian Hoyer debout sur environ 94% de leurs retombées. Tout aussi important, ce groupe a pu ouvrir la voie au porteur de ballon Marlon Mack. Quenton Nelson a été nommé All-Pro à chacune de ses deux saisons. Ryan Kelly était Pro Bowler en 2019. Braden Smith est un solide tacle droit qui n’a fait que s’améliorer.

Bien que l’attaquant de gauche Anthony Castonzo soit un agent libre, les Colts disposent de plus de 86 millions de dollars de dépenses avant de se heurter au plafond salarial. Ils pourraient conserver Castonzo, signer Bridgewater et ajouter encore plus de talent à la liste et avoir encore de l’argent à revendre.

Combinez tout cela avec un ancien quart-arrière de la NFL qui sait tout sur le saut de la sauvegarde au débutant – Frank Reich – à l’entraîneur-chef, et vous avez une base formidable pour Bridgewater pour construire le prochain chapitre de sa carrière.

Chance que ça arrive: 5/10

Les Colts ont Brissett sous contrat en 2020 pour un prix raisonnable et pourraient encore l’évaluer après l’échec de son démarrage à chaud la saison dernière en raison d’une blessure à la semaine 8. L’ajout de Bridgewater déclencherait une compétition QB. Si Reich n’est pas vendu sur Brissett, Bridgewater pourrait être sa meilleure option.

Le meilleur endroit pour surmonter les faibles attentes: les Bears de Chicago

Les Bears sont passés de champions de la NFC North à .500 malgré une solide collection de talents offensifs et une défense qui s’est classée huitième en efficacité globale la saison dernière. Tout ce qu’il faut pour ramener Chicago aux éliminatoires en 2020 est un quart-arrière moyen de la ligue, ce que Mitchell Trubisky n’a pas réussi à être.

Cela laisse les Bears sur le marché pour une mise à niveau – et sans choix de première ronde. Le jeu opposé au chiffre d’affaires de Bridgewater serait une déviation bienvenue par rapport à la dernière décennie de jeu QB à Chicago. Son taux d’interception de 1,4% en tant que Saint est inférieur à la moitié du taux d’INT des passants Bears entre 2010 et 2019 (3,0).

Il pourrait également réquisitionner un jeune noyau de joueurs de compétences qui a encore de la place pour grandir. Allen Robinson vient de terminer une saison avec 1 147 verges par la réception même en essayant de transporter des passes de Trubisky. Il est flanqué d’un Anthony Miller ascendant et d’un ailier rapproché Trey Burton, qui pourrait prospérer sous un nouveau quart-arrière. Les arrières David Montgomery et Tarik Cohen fourniraient également un coup de poing de passe hors du champ arrière.

Bien qu’il y ait des problèmes avec la ligne offensive, en particulier après le départ à la retraite de Kyle Long, Bridgewater pourrait être la clé d’un retour en fin de saison – le prochain joueur à mettre les espoirs de Chicago sur une nouvelle franchise QB.

Chance que ça arrive: 0,5 / 10

Le directeur général Ryan Pace dit que Trubisky est son gars pour 2020, mais cela peut être par nécessité plutôt que par choix. Les Bears ne disposent que d’environ 13 millions de dollars de dépenses pendant l’intersaison, et une partie de cet argent devra être utilisée pour remplacer ou conserver les démarreurs autonomes Danny Trevathan et Ha Ha Clinton-Dix. Nettoyer suffisamment d’espace pour acquérir Bridgewater réduirait la profondeur qui rend le travail de Chicago si attrayant.

Le meilleur endroit pour faire son retour en séries éliminatoires: les New England Patriots



Bridgewater pourrait être la pièce maîtresse offensive d’une équipe qui a remporté 16 des 17 derniers championnats de l’AFC Est si Tom Brady quitte la Nouvelle-Angleterre. Avec seulement le choix de quatrième ronde de 2019 Jarrett Stidham et le défenseur des Browns / Jaguars Cody Kessler dans les coulisses, un Patri-sans Patriotes pourrait devoir se démener pour associer un quart-arrière partant avec une défense de calibre de championnat.

Plusieurs options de vétéran pourraient convenir. Au sommet de la liste, il pourrait y avoir un autre quart-arrière qui, comme Brady il y a près de deux décennies, a vu sa promotion de remplaçant à démarreur aidée par une longue série de lancers courts et de confiance. Le plafond de Bridgewater à 27 ans est évidemment inférieur à celui de Brady à 25 ans, mais il pourrait encore réaliser son potentiel Pro Bowl à Foxborough.

Le problème est que c’est peut-être le pire moment pour être un quart Patriot en plus d’une décennie. La saison dernière, les cibles de Brady étaient Julian Edelman, James White et une poignée de joueurs de remplacement. Alors que N’Keal Harry et Mohamed Sanu pourraient chacun s’améliorer dans leur deuxième saison avec l’équipe, le retrait du cratère fumeur Rob Gronkowski laissé derrière lui donne à la Nouvelle-Angleterre une situation sombre et serrée.

Il y a plus à craindre, comme la ligne offensive. Le blocage de l’équipe devrait être meilleur s’il peut obtenir des saisons complètes de l’attaquant gauche Isaiah Wynn et du centre David Andrews. Cependant, la retraite du légendaire entraîneur de la ligne offensive Dante Scarnecchia suggère qu’une régression est tout aussi probable.

Chance que ça arrive: 0,5 / 10

La seule façon dont Bridgewater atterrit sur le radar des Patriots est que Brady signe ailleurs. Cela semble peu probable. Même si Brady part, la Nouvelle-Angleterre peut opter pour une option plus éprouvée et moins chère qu’un joueur avec seulement cinq départs depuis 2015. Bill Belichick aime acheter à bas prix avec la majorité de ses acquisitions de vétérans. Un Bridgewater ascendant ne correspond pas à cette facture – mais les règles de Belichick peuvent ne pas s’appliquer en ce qui concerne la position la plus importante sur le terrain.