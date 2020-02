Les 5 meilleures destinations de la NFL pour le quart-arrière Cam Newton

Cam Newton est sous contrat avec les Panthers pour 2020. Cela ne signifie pas qu’il portera du noir et du turquoise cet automne.

Le MVP NFL 2015 pourrait être une victime de la reconstruction du propriétaire David Tepper. Avec l’entraîneur-chef Ron Rivera (licencié), l’ailier rapproché Greg Olsen (libéré) et le secondeur Luke Kuechly (retraité) qui ne sont plus tous en Caroline, couper ou échanger Newton pourrait être la prochaine étape du démantèlement de la franchise.

Tout mouvement mettrait Newton à la croisée des chemins. Le quart-arrière autrefois indestructible a raté 14 matchs en raison d’une blessure au pied et ne se ressemblait pas lors des deux départs qu’il a effectués. Avec une seule saison restant sur la prolongation de contrat de 103 millions de dollars sur cinq ans de Newton, Tepper devra prendre une décision quant à l’avenir du quart-arrière, et bientôt.

Libérer ou échanger Newton ferait économiser 19 millions de dollars aux Panthers. Avec un espace de dépenses limité ce printemps, se départir de Newton est un moyen pour Carolina d’être un acteur majeur de l’agence libre.

Le quart polyvalent pourrait être disponible cet intersaison. Voici les cinq destinations qui seraient les plus attrayantes pour lui, triées par ajustement.

Le meilleur endroit pour obtenir un coureur / récepteur Christian McCaffrey-esque: New Orleans Saints



McCaffrey est devenu l’un des hayons les plus meurtriers de la ligue grâce à sa capacité à se tailler des défenses au sol et dans les airs. Le double All-Pro n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire de la NFL à avoir au moins 1 000 verges par la réception et 1 000 verges au sol par la même saison.

Cette campagne révolutionnaire a placé McCaffrey dans sa propre stratosphère, mais les Saints pourraient fournir une alternative raisonnable. Alvin Kamara, un autre membre de la classe NFL Draft 2017, a été une menace tout aussi dynamique au cours de ses trois saisons à la Nouvelle-Orléans.

Bien que Kamara n’ait pas tout à fait été à la hauteur de son nombre de recrues absurdes (6,1 verges par course, 10,2 verges par capture), il a en moyenne 53,5 verges au sol par match au cours de sa carrière contre 60,8 pour McCaffrey. McCaffrey a en moyenne 8,2 verges après une prise en trois ans en tant que pro; Kamara se montre à 7,9.

Si Newton veut une autre soupape de sécurité dans le champ arrière, il pourrait aller à la Nouvelle-Orléans. Cependant, il faudrait beaucoup de mouvements inattendus pour mettre les saints dans une position où ils auraient besoin de lui.

Chance que ça arrive: 1/10

Tout d’abord, Drew Brees devrait prendre sa retraite. Ensuite, la sauvegarde de l’agent libre Teddy Bridgewater, 5-0 en entrée en 2019, devrait être attirée ailleurs sur le marché libre. Cela laisserait la Nouvelle-Orléans avec seulement Taysom Hill dans sa salle des quarts, et bien que Hill puisse croire qu’il est le prochain grand quart partant … il ne l’est probablement pas.

Cela laisserait de la place à un quart-arrière vétéran pour rejoindre la mêlée en Louisiane s’il était libéré. La familiarité de l’entraîneur-chef Sean Payton avec son ennemi de la NFC South pourrait placer Newton au sommet de la liste restreinte de l’équipe.

Le meilleur endroit pour prouver qu’il peut être un passeur de balle profonde efficace: Tampa Bay Buccaneers



Newton est dans la trentaine. Il ne peut plus simplement ignorer les blessures et parcourir plus de 16 matchs chaque année. Après huit saisons de production au-dessus de la moyenne sur le terrain, sa course peut être davantage une pièce complémentaire de son jeu plutôt qu’un objectif.

Newton devra prouver qu’il est capable de faire de gros lancers de la poche pour restaurer sa valeur en tant que quart-arrière. Cela pourrait être un problème; il a rarement été un passeur de balle profonde compétent. Au cours des cinq dernières saisons, il a effectué plus de 28% de ses lancers de plus de 20 mètres en champ arrière une seule fois – lors de sa campagne MVP 2015.

Les Buccaneers pourraient utiliser un quart avec l’avenir de Jameis Winston actuellement indécis. Déménager à Tampa associerait Newton à Mike Evans et Chris Godwin, sans doute le meilleur tandem de récepteurs larges du jeu.

Evans a gagné au moins 1 000 verges à chaque saison de sa carrière. Au cours des deux dernières années, son objectif moyen a atteint plus de 15 mètres en aval. Godwin avait plus de verges sur réception que tous les autres joueurs sauf deux en 2019 et n’a enregistré que quatre baisses au cours de ses trois saisons. Si Newton veut deux joueurs qui peuvent l’aider à briller en tant que passeur de poche, Tampa est l’endroit où aller.

Chance que ça arrive: 2/10

Bruce Arians aime les projets de remise en état, que ce soit Winston ou Carson Palmer avant lui. Newton en a assez dans le réservoir, s’il est en parfaite santé, pour que les Ariens ressemblent à un génie. Alors que Philip Rivers est l’option locale évidente, Newton pourrait fournir le plus gros avantage pour l’attaque des Buccaneers.

Comme les Saints, cette possibilité ne se produit que si Newton est libéré – les Panthers ne vendraient pas leur quart-arrière de longue date à une autre équipe de la NFC South.

Le meilleur endroit pour son héritage: les Panthers de la Caroline

Newton est le quart-arrière le plus victorieux de l’histoire de la Caroline. Il est le premier passeur de la franchise et le seul Panther à remporter un prix NFL MVP. Les seules apparitions consécutives de l’équipe en séries éliminatoires relèvent de son QB à double menace.

La Caroline a toujours besoin d’un quart aussi. L’absence de Newton la saison dernière a entraîné une baisse des rendements de Kyle Allen et une performance peu impressionnante du choix de repêchage 2019 Will Grier. Si Newton peut retrouver sa pleine santé et organiser une saison moyenne en carrière, il utiliserait mieux 22 millions de dollars que la plupart des options que le club pourrait signer en agence libre.

Les Panthers peuvent également aider Newton. Ils ont deux blocs de construction à McCaffrey et D.J. Moore, qui avait 1175 verges sur réception lors de sa deuxième année en 2019.

La saison 5-11 de l’année dernière a également remis aux Panthers un solide capital de repêchage qui pourrait être utilisé par les joueurs talentueux. L’ajout d’une extrémité étanche pour remplacer le Greg Olsen sorti depuis et certains récepteurs supplémentaires pour étirer le terrain aux côtés de Moore pourrait être tout ce qu’il faut pour ramener les Panthers (et Newton) à la proéminence.

Chance que ça arrive: 5/10

Tepper semble déterminé à changer de régime, bien qu’il soit prêt à envisager un Newton totalement rétabli. Réhabiliter l’image de Newton pourrait lui plaire d’un point de vue commercial. Newton est un peu cher, mais le restaurer à la grandeur serait une victoire majeure pour le jeune propriétaire.

Il pourrait être judicieux de ramener Newton pour 2020 même si l’équipe n’a aucun intérêt à le reconduire pour 2021. Newton pourrait jouer un rôle important en tant que leader et mentor avant de céder les rênes à une option jeune et moins chère avant qu’il ne frappe. agence gratuite prochaine intersaison. Quoi qu’il en soit, cela semble être le plus approprié pour la 10e saison de Newton.

Le meilleur endroit pour faire mal paraître un jeune QB: Chicago Bears



Le directeur général des Bears, Ryan Pace, a déclaré que Mitchell Trubisky était le quart-arrière partant de l’équipe pour 2020. Étant donné la régression de Trubisky l’automne dernier, il est difficile de prendre cette déclaration au pied de la lettre.

Newton pourrait être en jeu, soit via le commerce ou après une éventuelle sortie. L’ajout d’un vétéran plus explosif que le remplaçant de carrière Chase Daniel pourrait stimuler le développement compétitif de l’ancien choix global n ° 2. Plus important encore, cela donnerait à une équipe de séries éliminatoires prête à l’emploi une deuxième option utile au cas où Trubisky, faute d’un meilleur mot, aspire à nouveau en 2020.

Newton reprendrait une attaque avec plus de talent que sa saison 2019 ne l’indique. Allen Robinson, Trey Burton et Taylor Gabriel ont tous été amenés en ville pour aider Trubisky, et ils pouvaient prospérer aux côtés d’un quart-arrière comme Newton. David Montgomery a montré des éclairs d’être un vrai RB1 en tant que recrue. Tarik Cohen n’est pas McCaffrey, mais il est toujours une arme hors du champ qui ajoute une dimension supplémentaire au jeu de passes.

Newton aurait également une défense en séries éliminatoires – avec Khalil Mack, Kyle Fuller, Eddie Jackson et Roquan Smith – pour le soutenir dans toutes les affaires à faible score.

Chance que ça arrive: 1/10

En un an, les Bears sont passés de champions NFC North à 8-8. Trubisky a été le plus grand facteur unique de ce recul. Pace sait que sa fenêtre de championnat se ferme, et l’espace limité sur le plafond signifie qu’il serait difficile d’ajouter un QB plus visible pour pousser ou remplacer Trubisky cet intersaison. Sniping Newton prendrait du travail et mangerait dans cet espace, mais cela pourrait être sa meilleure option pour revivre les sommets de 2018.

Le meilleur endroit pour faire chier le reste de la NFL: New England Patriots



Si les menaces de libre arbitre de Tom Brady se concrétisent, la Nouvelle-Angleterre pourrait être sur le marché pour un quart-arrière partant. Le départ de Brady laisserait les Patriots avec Jarrett Stidham et Cody Kessler dans leur salle QB. Un Newton en bonne santé permettrait à Bill Belichick d’échanger son passeur de poche classique contre un jeune mannequin plus mobile.

Le coordinateur offensif Josh McDaniels a fait un travail admirable pour concevoir un plan de match qui a permis à un Brady vieillissant de s’épanouir dans la quarantaine. Newton fournirait un autre type de défi. Il est un quart-arrière moins précis et plus sujet au roulement que celui qu’il remplacerait. Il ajoute également une dimension supplémentaire au sol d’une manière que son prédécesseur aux jambes raides n’aurait jamais pu.

Chance que ça arrive: 1/10

Jusqu’à ce qu’il mette le stylo sur papier et signe avec une autre équipe, il est difficile d’imaginer Brady dans autre chose que le rouge, le blanc et le bleu de la Nouvelle-Angleterre. S’il part, Newton pourrait être le genre de vétéran qui relance sa carrière au Gillette Stadium – mais ses difficultés en tant que passeur de poche et le manque d’aide des Patriots pourraient en faire un ajustement difficile pour les deux parties.