Les 5 noms que Monchi a sur la table pour renforcer le côté droit

Jesús Navas joue un grand rôle dans le Séville converti en arrière droit, mais Los Palacios a 34 ans et Monchi prévoit de renforcer cette position det pour un avenir proche. Le directeur sportif hispanique étudie le marché et gère un liste avec plusieurs options, cinq dont ont déjà transcendé.

Le dernier nom à apparaître est Hamari Traoré, 27 ans de retour de Rennes que jusqu’à l’arrêt dû au coronavirus, il a connu une excellente saison en Ligue 1. Le défenseur du Mali s’est révélé comme l’un des meilleurs de sa position dans le pays voisin, et Monchi contrôle par cœur le marché français. En fait, un autre candidat est Bouna Sarr, joueuse de l’Olympique de Marseille que Séville suit depuis longtemps. Le problème avec les deux est qu’il y a d’autres grandes entreprises en Europe intéressées par leurs services, donc elles peuvent être des options coûteuses.

Un vaste programme

C’est pourquoi Monchi a plus d’alternatives sur la table. Celui que j’aime particulièrement dans les bureaux de Sánchez Pizjuán est Joakim Maehle, L’arrière droit danois de 22 ans, qui joue actuellement pour la Belgique Genk. Puissant, jeune et peut-être moins cher que les autres candidats, le Nordic remporte des entiers pour être la compétition Navas dans la voie de droite.

Enfin, sur le marché italien, il existe également des alternatives. L’un d’eux est Florenzi, prêté à Valence pour la Roma. À 29 ans, c’est un footballeur expérimenté et garanti que Monchi connaît parfaitement de son temps dans l’équipe italienne. Mais il a aussi d’autres copines, donc il ne se sent pas comme une simple signature. L’arrivée de Castagne, arrière droit belge qui joue pour l’Atalanta et qu’il aime pour sa capacité à rejoindre l’attaque.