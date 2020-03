Les 5 tournois de conférence les plus excitants et les moins excitants dans les cerceaux de collège

Les gros favoris sont généralement la norme lors de la semaine du championnat, mais ce n’est pas un accord général. Il y a un certain nombre de ligues cette saison où le champion de la saison régulière semble vulnérable, et quelques-unes où la parité règne si haut qu’il n’est pas difficile de voir un scénario où une équipe qui a terminé près du bas du classement de la ligue pourrait décrocher trois ou quatre victoires consécutives.

Voici les cinq ligues qui pourraient se révéler les plus farfelues des séries éliminatoires farfelues.

1. Mid-American

Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans le MAC.

Seules cinq des 12 équipes de la conférence ont des records de ligue supérieurs à .500. Aucune équipe n’a moins de quatre défaites. Akron ressemblait à des batteurs du monde pendant un mois, puis a perdu contre Bowling Green par 18. Bowling Green – qui a reconstitué 20 saisons de victoires consécutives pour la première fois depuis les années 1940 – a suivi cette performance avec 18 points. perte pour Miami, habitant de la cave de la division Est. Le double champion en titre Buffalo a gagné en grappes et perdu en grappes.

Une équipe classée cinquième ou pire a remporté ce titre à quatre reprises au cours des 12 dernières années. C’est le même nombre de fois que la graine supérieure a coupé les filets sur la même durée.

Ce tournoi a le potentiel de dérailler rapidement.

2. Conférence USA

Le jury n’est toujours pas sur le nouveau système de «planification des pods» de C-USA, qui est conçu pour que les meilleures équipes de la ligue jouent plus de matchs plus tard dans la saison, dans l’espoir de donner à la conférence la meilleure chance possible d’envoyer plusieurs équipes. au tournoi NCAA. Quand il est évident début janvier que votre ligue sera une ligue à 1 candidature, eh bien, cela crée juste quelques matchs intéressants pour la course au titre de la saison régulière et tout un tas de très mauvais matchs.

Avec un match à jouer dans la saison régulière pour la plupart de ses équipes, C-USA a un niveau établi de North Texas (14-3), Western Kentucky (12-5) et Louisiana Tech (11-5). Derrière ce trio, il y a un sandwich de sept équipes qui ont des records entre 9-7 et 7-9.

Il est juste que ce tournoi de conférence présente à nouveau plusieurs jeux joués en même temps côte à côte et qu’une poignée de ces jeux ne soient visibles que sur Facebook.

Le meilleur sport du monde.

3. Big Sky

Le Big Sky faisait partie de ces conférences qui ne permettaient qu’à un peu plus de la moitié de ses équipes de se qualifier pour le tournoi de la conférence. Dieu merci, il a vu l’erreur de ses manières, car la ligue est incroyablement compétitive cette saison.

L’Est de Washington et le Montana sont actuellement à égalité au sommet du classement de la ligue avec des records de 14-4, mais il y a trois équipes immédiatement derrière eux – le nord du Colorado, l’État de Portland et le nord de l’Arizona – qui ont également des victoires à deux chiffres en ligue. L’équipe de neuvième place dans la conférence en ce moment est la puissance pérenne de Weber State, qui a le marqueur le plus dynamique de la ligue à Jerrick Harding. Hell, la dernière équipe de la conférence, 3-15 Idaho, a gagné à l’est de Washington, leader du championnat, il y a moins d’un mois.

Vous avez une semaine pour comprendre ce qu’est l’enfer de Pluton TV parce que c’est là que les deux premiers tours de ce tournoi vont être, et ils vont être sensationnels.

4. Sud

Celui-ci ne fait pas la liste en raison de la parité ou de la profondeur de la conférence. Il fait la liste parce que le SoCon a trois équipes qui sont toutes assez bonnes pour gagner au moins un match dans le tournoi NCAA, si elles peuvent y arriver.

Le champion de la saison régulière, East Tennessee State, semble être une valeur sûre d’être dans le domaine des 68, mais ils ne veulent certainement rien laisser au hasard. Furman (25-6, 15-3) et UNC Greensboro (23-8, 13-5) sont également de formidables équipes de basket-ball chargées d’une grande puissance médiane.

Réservez du temps pour les demi-finales SoCon et le match pour le titre. Je ne pense pas que vous serez déçu.

5. Missouri Valley

Arch Madness est toujours la vache à cloche de la semaine d’ouverture des séries éliminatoires, et 2020 ne devrait pas être différent.

Northern Iowa est un verrou de tournoi NCAA qui pourrait être une graine à un chiffre dans la Big Dance, mais les Panthers ne vont pas valser à travers cette chose. Loyola Chicago (vous vous souvenez de ces gars-là?) A terminé juste un match derrière UNI au classement final de la ligue et a battu les Panthers par neuf le 15 février.

Bradley et Indiana State ont tous deux terminé avec 11 victoires à la conférence, et le sud de l’Illinois en a décroché 10. En tout, sept des 10 équipes de cette conférence se dirigent vers St. Louis avec des records de ligue de 0,500 ou mieux.

Nous ne pouvons pas non plus conclure sans donner un cri spécial à Evansville, qui est devenue la première équipe de l’histoire du basket-ball universitaire à battre l’équipe classée n ° 1 dans le sondage AP (au Kentucky le 12 novembre) et à gagner sans victoire en conférence jouer dans la même saison. Les Purple Aces, qui ont licencié l’entraîneur-chef Walter McCarty au milieu de la saison en raison de rapports d’inconduite sexuelle présumée, sont allés de 0 à 18 dans la vallée et n’ont remporté aucun match depuis la victoire en prolongation contre Murray State en décembre. 21.

Ramenez cette chose à la maison, Aces.

Cinq tournois de conférence moins passionnants

1. Nord-est

Permettez-moi de faire précéder tout ce discours de ce qui suit: rien de tout cela n’est la faute de la Conférence du Nord-Est. Vous ne pouviez rien y faire. Ce n’est pas sur toi.

Avec cela à l’écart, c’est une putain de parodie absolue que Merrimack ne joue pas dans ce tournoi. Les Warriors devraient être l’une des histoires les meilleures et les plus amusantes de mars, mais à la place, nous n’entendrons rien d’autre à leur sujet avant le début du CBI ou du CIT … ce qui signifie que nous n’entendrons rien d’autre à leur sujet pour le reste de l’année parce que je ne suis toujours pas entièrement convaincu que ces tournois sont réels.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Merrimack est allé 20-11 cette saison, est devenue la première équipe à remporter 20 matchs lors de sa première saison en tant que membre de la Division-I, puis a remporté le titre de la saison régulière de la Conférence du Nord-Est avec une fiche de 14-4, ce qui en fait également le premier programme de l’histoire de la NCAA à remporter un titre de la saison régulière de la conférence lors de sa première saison de reclassement en Division I.

Une histoire de basket-ball universitaire classique pour le public américain à saisir en mars, non? Nan.

Parce que la NCAA interdit aux écoles en transition de jouer en séries éliminatoires pendant quatre ans (sauf si la conférence en question a un nombre limité d’équipes, mais même dans ce cas, l’école en transition n’est pas admissible à jouer dans le tournoi NCAA ou la NIT), les Warriors ne seront pas participer au tournoi NEC de cette semaine. Ils ne joueront pas non plus dans l’événement au cours des TROIS prochaines années. La raison de la règle, bien sûr, est que … je ne sais pas … des histoires comme celles-ci pourraient être trop amusantes et géniales? La structure de puissance de la NCAA est chargée de diplômés de Robert Morris? Qui sait.

Quoi qu’il en soit, rien de tout cela n’a ralenti le rôle de l’entraîneur-chef de Merrimack, Joe Gallo, qui se précipite comme un fou depuis une semaine.

Non, je ne veux certainement pas plus de cela au cours des deux prochaines semaines. Pas de plaisir à y trouver.

Et encore une chose avant de continuer: chaque année, je remplis mon support NEC, et chaque année, j’oublie qu’après les quarts de finale, la ligue a le plus faible nombre de têtes de série restantes au plus grand nombre de têtes de série au lieu de faire jouer le tournoi en traditionnel. mode.

Est-ce le moyen le plus équitable d’organiser un tournoi comme celui-ci où l’hôte est toujours un campus? Pas de question. Est-ce que je me sens comme un idiot avec plusieurs noms rayés après les quarts de finale? Chaque année.

J’ai beaucoup de problèmes avec tout ce qui se passe dans le NEC en ce moment. Beaucoup de problèmes.

2. Ceinture solaire

Non seulement la Sun Belt est passée au support de l’échelle lâche et plus équitable où les deux premières têtes de série ont un laissez-passer jusqu’aux demi-finales, mais elles n’autorisent que 10 des 12 équipes à participer au tournoi. Il s’agit d’un tournoi de CINQ JOURS. Vous ne pouviez pas trouver un moyen de jeter un pauvre Troy et Louisiana-Monroe un os?

Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble un tournoi de cinq jours où les deux premières têtes de série ne joueront pas avant le quatrième jour, voici:

Si vous avez autant de jours consécutifs avec pas plus de deux matchs joués, vous faites probablement quelque chose de mal. Plus de jeux, plus de basket-ball de jour, plus de possibilités de gloire; C’est ça la marche.

Que faisons-nous ici, Sun Belt?

3. Ivy League

Vous savez quoi? Je commence à penser que nous avons surestimé la valeur d’une éducation en Ivy League depuis des décennies maintenant. Je fonde tout cela sur le fait que la conférence organise un tournoi à quatre équipes dans un lieu prédéterminé sur le campus.

Rien de tout cela fonctionne.

Si vous limitez le terrain à quatre, vous pouvez tout aussi bien revenir aux anciens jours de tournoi de 14 matchs. Et si vous voulez jouer aux jeux sur un site de campus, au moins l’avantage pour l’école d’accueil soit mérité. Aussi, assurez-vous au moins que l’école hôte sera réellement un participant au tournoi.

Vous me déroutez. Vous dépensez tout votre argent dans ces tournois de conférence fantaisistes, vous vous entourez d’eux et ce ne sont pas les mauvais tournois de conférence.

Ce sont deux références de Good Will Hunting dans une fonction de basket-ball universitaire extrêmement niche. Donc, oui, on se débrouille plutôt bien ici.

4. Côte ouest

Pendant cinq ans, la Conférence de la côte ouest s’est éloignée de l’échelle et a fait gonfler Gonzaga et Saint Mary’s plus de deux matchs pour remporter un championnat de tournoi de conférence. C’était cool. L’année dernière, ils sont revenus.

Voici la chose: Gonzaga a remporté chacun de ces tournois et a joué à Saint Mary’s ou BYU dans le jeu de titre à chaque fois. Ce n’est donc pas comme comprimer le tournoi qui a nui à la ligue quand il est probable qu’il envoie ses meilleurs chiens au tournoi de la NCAA.

Vous nous privez de la sursaturation dont nous rêvons, et vous le faites sans raison.

5. Big Sky

Oui, j’appelle le Big Sky parce qu’il est ennuyeux juste une section après l’avoir loué pour être excitant. Les choses changent rapidement. Nous sommes en mars. Essayez et continuez.

Voici la raison: sur le papier, il semble que ce sera une compétition folle, mais c’est le seul tournoi de conférence en Amérique où la tête de série n ° 1 a coupé les filets au cours de chacune des quatre dernières saisons. Cela ne s’arrête pas là. La tête de série n ° 1 a en fait remporté le tournoi Big Sky au cours de huit des neuf dernières années, et l’année où la tête de série n’a pas gagné, c’est la tête de série n ° 2 qui a remporté le titre. Excellente nouvelle pour l’est de Washington / Montana. Pas si bien pour le reste d’entre nous.

Considérez ceci comme un coup de semonce, Big Sky. Nous allons devoir voir des feux d’artifice dans un avenir très proche.