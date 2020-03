Les 50 meilleurs épisodes de «The Office»

Il y a quinze ans ce mardi, des caméras ont commencé à rouler à l’intérieur de Dunder Mifflin, la petite entreprise de papier la plus dysfonctionnelle jamais vue à la télévision. Entre hier et aujourd’hui, The Office est devenu l’une des meilleures comédies modernes jamais créées, remplie de personnages excellemment écrits, d’une maladresse suprême, de décors hilarants et d’un cœur sournois, puis est devenu l’un des spectacles les plus regardés de l’ère du streaming. . Le jour de son anniversaire, il se sentait juste de rappeler les meilleurs épisodes de la série.

Bien sûr, cela n’a pas été facile à faire: le Bureau compte certainement plus de 50 bons épisodes, et au moment où vous entrez dans le top 25, ils sont tous soit superbes soit emblématiques, donc vous divisez principalement les cheveux . Ce n’est pas la liste définitive des meilleurs épisodes d’Office, mais la liste personnelle de The Ringer – et nous la crierons du haut des montagnes comme Michael Scott a crié «I. DÉCLARER. LA FAILLITE!!!”

50. «Fermeture de succursale»

Il y a un grand épisode de Mad Men (“Fermez la porte. Ayez un siège”) où Don Draper et Sterling Cooper contrecarrent la fermeture de leur entreprise en en créant une toute nouvelle. Voici la version de The Office de cet épisode: avec la succursale de Stamford configurée pour subsumer la succursale de Scranton, un remaniement de dernière seconde inverse ce cours, de manière assez étonnante, fermant la succursale de Stamford et renvoyant Jim en Pennsylvanie (avec Andy et Karen).

Mais à part les dramatiques interservices, la «fermeture de succursale» est idéale pour plusieurs autres raisons: l’incapacité de Michael à garder un secret ou à garder son calme («C’est fini. Nous sommes foutus.»); La relation littéralement intermittente de Ryan et Kelly; et Michael et Dwight pensant avoir sauvé la situation en allant chez David Wallace. Ce est la pensée qui compte. —Andrew Gruttadaro

49. «Fête de Noël»

Offrir des cadeaux peut être stressant, mais jamais plus qu’à la succursale Scranton de Dunder Mifflin. Après que Michael se trouve mécontent de son cadeau Secret Santa de Phyllis – un gant de four fait à la main – il adopte une politique d’échange de Yankee, plongeant le bureau dans le chaos. Au centre du drame se trouve un iPod que Michael a acheté pour Ryan, d’une valeur bien supérieure à la limite de 20 $. Jim, ayant dessiné le nom de Pam à l’origine, lui donne une théière remplie de souvenirs et une lettre personnelle. Mais ne sachant pas cela, Pam l’échange dans l’espoir d’en obtenir un meilleur. Pour épargner les sentiments de Jim, elle troque la théière et Jim retire la lettre avant de pouvoir la lire. —Shaker Samman

48. «Diwali»

Cet épisode avait une méta: selon certaines recherches sur Internet, l’inspiration pour choisir de présenter une fête Diwali – autrement connue sous le nom de Hindu Festival of Lights – était le fait que Mindy Kaling a organisé une fête Diwali pour les acteurs et le personnel. Kelly, son personnage dans la série, a du mal à faire en sorte que son petit ami de longue date Ryan fasse bonne impression sur ses parents pendant la fête. Sans surprise, Michael, quant à lui, pense que Diwali est une version indienne d’Halloween, alors qu’il essaie également de faire passer sa relation avec Carol (jouée par sa propre épouse, Nancy Carell) au niveau suivant en proposant. Carol le rejette (évidemment), ce qui conduit Michael à établir un lien entre lui et Pam, qui le rejette après qu’il ait essayé de l’embrasser. Le coup de pied visuel survient lorsque Pam fait asseoir Michael sur sa banquette arrière pendant qu’elle lui ramène chez lui. —Paolo Uggetti

47. «Le tapis»

La dynamique intra-bureau régulière est renversée quand un tas littéral de caca est trouvé dans le bureau de Michael. Non seulement les configurations physiques ont changé: Michael se déplace vers le bureau de Jim; Jim est envoyé à l’annexe, son regard de nostalgie avec Pam remplacé par des séances de plusieurs heures comme table de résonance de Kelly – mais Michael est amené, brièvement, à considérer que ses employés ne sont peut-être pas ses amis.

Bien sûr, rien de tout cela ne dure longtemps. Michael jette un coup sur la surface de vente et rencontre son ancien patron, le stoïque Ed Truck, pour parler de la façon de penser des subordonnés; il est presque obligé de penser que ses travailleurs ne sont pas sa famille. Mais ensuite, il reçoit un appel téléphonique de Todd Packer, qui révèle que le diable n’était pas une forme de vengeance des employés, mais juste une autre farce juvénile rédigée par l’ancien partenaire commercial de Michael. Juste comme ça, Michael est à nouveau entouré de ses copains. À la fin de la journée, Jim retourne à son bureau pour écouter une série de messages vocaux de Pam, qui ne pouvait pas passer la journée de travail sans communiquer avec lui d’une manière ou d’une autre. Un épisode bouleversant littéralement. —Chris Almeida

46. ​​«Night Out»

Ryan descend à Scranton et oblige tout le monde à venir un samedi pour enregistrer leurs ventes. Il se retire ensuite à New York, seulement pour Michael et Dwight pour le retrouver dans un club pour une soirée entre gars. Pendant ce temps, tout le monde au bureau décide de rester tard le vendredi soir afin de ne pas avoir à venir le lendemain – seulement pour que la porte soit verrouillée, les piégeant dans le bureau. Michael est à l’affût des filles, mais Dwight est celui qui finit par avoir de la chance, en se connectant avec un basketteur féminin (que Michael enregistre sur son téléphone à clapet!) Avant de l’abandonner pour les garçons. Le problème de la drogue de Ryan se lève la tête, menant à une soirée pyjama bizarre dans son studio. Le gardien de sécurité Hank met une éternité à ouvrir la porte, laissant suffisamment de temps à Toby pour révéler accidentellement ses sentiments pour Pam en attendant. Toby décide – sur place – qu’il déménage au Costa Rica, sort en courant du bureau et escalade la clôture comme un guerrier ninja. —Matt Dollinger

45. «La négociation»

Cet épisode s’articule autour de deux conflits principaux: Roy contre Jim et Michael (et Daryl) contre l’entreprise. Les choses commencent par un Roy huffy après Jim dans le bureau, et Dwight sauvant la situation en aspergeant Roy (et lui-même) de macis. Angela a malheureusement manqué de voir son beau secret devenir agent spécial sur le cul de Roy, alors elle passe le reste de l’épisode à demander à tout le monde au bureau à quoi cela ressemblait. Jim essaie de rembourser Dwight en lui donnant des cadeaux et en faisant de bonnes actions, mais finalement le cadeau ultime de Jim est qu’il voit Dwight et Angela se débrouiller et … ne dit rien.

Dans le cas de Michael et Daryl contre l’entreprise, Michael se rend compte qu’il est considérablement sous-payé compte tenu de son titre et de son ancienneté au sein de l’entreprise, alors lui et Daryl se rendent à New York pour affronter Jan et gagner de l’argent. Ils remportent tous les deux la victoire – grâce à la relation de Jan avec Michael – et Michael s’assure de dire à la caméra qu’il sort aussi avec des avantages supplémentaires: l’avantage d’avoir des relations sexuelles avec Jan. – Megan Schuster

44. «Ethique des affaires»

Le Bureau traite l’éthique de la seule façon possible, c’est-à-dire que tout le monde partage toutes les mauvaises choses qu’il a faites au bureau avec la nouvelle femme RH. Kelly télécharge de la musique piratée, Angela a signalé Oscar à l’INS et Meredith a des relations sexuelles avec un fournisseur qui, en retour, lui donne du papier à prix réduit (et des steaks). Michael et Holly se disputent si et comment Meredith devrait être puni, et en tant que personne qui chérit cette relation, c’est une joie à regarder. L’intrigue secondaire, quant à elle, se concentre sur Jim torturant Dwight en suivant toutes les minutes qu’il ne travaille pas – ce qui signifie que vous pouvez regarder Dwight s’asseoir à travers une discussion de Battlestar Galactica avec Jim et Andy, un sujet sur lequel ils n’ont aucune connaissance. Le Bureau est presque parfait au cours de cette période, ce qui est évident par la façon dont ils traitent un sujet comme l’éthique d’une manière si drôle mais éclairante. —Sean Yoo

43. «Ecole de commerce»

L’intrigue principale de l’épisode est tout au sujet de la lutte de Michael avec la perception contre la réalité. Il perçoit une invitation à parler dans la classe affaires de Ryan comme un tour d’honneur quand, vraiment, il est servi pour abattage. Il pense qu’il cloue son discours sur le thème de la barre chocolatée («Il existe quatre types d’entreprises: tourisme, restauration, chemins de fer et ventes… et hôpitaux… fabrication de coupes… et voyages en avion»), même s’il ne l’est certainement pas.

L’intrigue B de l’épisode concerne les vampires, en particulier Jim faisant semblant d’en devenir un après que Dwight ait attrapé une chauve-souris dans le bureau. La capacité du Bureau à combiner à la fois l’humour existentiel et le petit humour – et à gifler un moment émotionnel surprenant, comme lorsque Michael se présente à l’exposition d’art de Pam – comme ceci est sa carte de visite. —Gruttadaro

42. «Le coup d’État»

Cela peut être stupide, mais mon image durable de cet épisode est le chargement de carbo de Dwight avec des crêpes et des gaufres alors qu’il tente de convaincre Jan qu’il mérite le contrôle de la branche Dunder Mifflin Scranton. C’est parfait: Jan assis là, essayant de garder son calme alors qu’un employé tente d’usurper un manager, et Dwight juste en train de pelleter la nourriture du petit déjeuner dans son gosier. Tout cela se produit parce que Michael lance «Movie Mondays», un concept qui perd du temps et qui s’explique à peu près tout seul. Jan le découvre, se fâche naturellement et Angela pousse Dwight à poursuivre le travail de Michael. Il est assez hors de propos pour Dwight d’aller contre Michael – même à la demande d’Angela – mais le regarder attaquer une pile haute est un bon retour en forme. Comme c’est la façon dont il termine l’épisode, debout sur une pile de boîtes avec un signe qui dit “menteur” accroché autour de son cou. —Schuster

41. «Golden Ticket»

Michael Scott est né pour jouer Willy Wonka, mais son idée de billet d’or se retourne contre quand le plus grand client de Dunder Mifflin obtient en quelque sorte cinq d’entre eux, leur donnant 50% de réduction sur leur commande. Michael se révèle alors être un vendeur avisé en convaincant Dwight de prendre la chute et de savourer la liberté («labourer ses propres acres») d’être licencié. Mais au moment où il s’apprête à tomber sur l’épée, David Wallace révèle que l’idée s’est avérée être un succès. Dwight prend le crédit et se réjouit de la gloire et des louanges avant que Michael ne craque et admette tout, tout en mentionnant également: «Je veux le crédit sans aucun blâme.» Il y a un bref échange où Michael et Dwight crient au sujet de leurs inventions précédentes (Toilet Buddy! Horse Boat!) Avant que Wallace doive simplement s’échapper. Une autre bonne intrigue tissée: Kevin, après avoir été entraîné par Jim, Pam et Andy, finit par demander son béguin avec une approche honnête et directe. Elle dit oui, seulement pour que Kevin sort du scénario et dise la première chose qu’il voit: «Boobs». —Dollinger

40. «Enquête auprès des clients»

Il y a un complot en cours à Dunder Mifflin Scranton: Dwight et Jim ont obtenu de mauvais scores sur leurs enquêtes auprès des clients, le premier étant appelé “abrasif” et “désagréable” et le second appelé “bavure” et “arrogant”. Cela conduit à cet échange:

Jim: Je pense que tu veux dire suffisant.

Michael: Arrogant!

Jim: Michael, j’essaie juste de …

Michael: Et il y a notre bavure!

Plus tard, Michael décide qu’il doit pratiquer le “microgement” sur le duo, ce qui conduit à l’introduction du “William M. Buttlicker”, un indiscret, hurlant Dwight, et une décision à un million de dollars pour Michael:

Jim: Il y a une condition, Michael.

Michael: Oui.

Jim: Vous devez licencier le vendeur qui m’a si terriblement traité.

Dwight: Ne le fais pas, Michael.

Michael: [Whispers.] “C’est une vente à un million de dollars.”

Bien sûr, ce qui s’est vraiment passé, c’est qu’ils étaient les deux seuls Dunder Mifflinites à avoir sauté la soirée de Kelly, alors elle a préparé les livres pour les reprendre. Michael fait semblant de punir Kelly pour la transgression, mais la soutient secrètement parce qu’il ne peut pas non plus inviter qui que ce soit à venir à ses fêtes. Oh, et Angela continue de ficeler Andy en ce qui concerne les plans de mariage tout en poursuivant avec Dwight, sélectionnant enfin Schrute Farms comme lieu de mariage. (Andy intervient vraiment.) —Jack McCluskey

39. «Examen des performances»

Jan et Michael viennent de s’embrasser dans l’épisode précédent et Michael cherche à voir où cela va. Il est également temps pour les évaluations de performances, que Michael utilise comme excuse pour demander aux gens ce que Jan aurait pu vouloir dire quand elle lui a laissé un message vocal en disant: “Je suppose que tu m’as manqué.” Pam et Stanley profitent de l’occasion pour éviter de parler de leurs performances réelles et se pencher sur les conseils relationnels. “Tout dépend de mon bonus”, dit Stanley à la caméra après que Michael lui ait demandé s’il avait appris cela “dans la rue”.

Sur le sujet des choses qui n’ont pas bien vieilli, cependant, il y a une mention Y2K et aussi une conversation où Pam et Jim parlent de The Celebrity Apprentice. “Qui a tiré Trump?” Demande Pam. (Welp.) Dwight, contrarié d’avoir apparemment raté l’épisode hebdomadaire, finit par être en retard vendredi en pensant que c’était samedi, ce qui sape sa présentation extrêmement élaborée sur la façon dont il mérite une augmentation parce qu’il n’a pas manqué une journée. Jan quitte le bureau avec colère mais Michael, après avoir été torréfié par les employés via la boîte à suggestions, obtient l’approbation qu’il veut quand elle reste silencieuse une fois qu’il lui demande si son rejet n’est pas à cause de son apparence. —Uggetti

38. «Branch Wars»

L’un des rares épisodes d’Office où l’intrigue B peut être plus mémorable que l’histoire principale, «Branch Wars» présente aux téléspectateurs le Finer Things Club – Pam, Oscar et Toby tentent d’injecter de la culture dans leur ville endormie de Pennsylvanie. En même temps, Michael — exaspéré que l’ancien employé et maintenant directeur régional d’Utica Karen Filippelli tente de braconner Stanley sous son nez — recrute Dwight, et trompe Jim, pour l’aider dans sa tentative de représailles. L’équipage, déguisé en concierge, tente de balayer le copieur industriel de la succursale. Quand ils échouent – l’envoyant caréner dans une cage d’escalier – et que Karen les réprimande, Dwight menace de brûler la branche au sol. Nous ne voyons pas souvent Jim fléau, et aucun ne correspond à ses tentatives de sauver la face en essayant de dire à Karen qu’il n’était pas vraiment là pour la voir, et qu’il sort avec bonheur avec Pam. —Samman

37. «Le duel»

Enfin, le conflit de longue durée de Dwight et Andy touche à sa fin. Quand Andy apprend l’histoire de Dwight, les deux acceptent de se battre dans le parking, et Angela l’accepte. Elle honorera les résultats du duel parce que, pourquoi pas? Meredith «appelle perdant» parce que, bien sûr, pourquoi pas?

Puis Andy utilise sa Prius (silencieuse lorsqu’il est conduit à moins de cinq miles par heure!) Pour coincer Dwight contre la haie dans le parking et tout l’enfer se déchaîne. Dwight commence à frapper le capot de la voiture avec son fouet (?) Alors que les deux se crient dessus à propos des ours (??) et des fonds en fiducie (???). Quand Jim sort pour essayer de refroidir les choses, les deux hommes crient à Jim. C’est bien. —Riley McAtee

36. «Jeux olympiques de bureau»

Malgré la multitude de Dwight dignes de sourire («C’est une belle petite ferme. Parfois, les adolescents l’utilisent pour le sexe»; «Deux salles de bains auraient été bien. Nous avons juste celle… et elle est sous le porche») cet épisode parvient à être étonnamment sombre. Son ouverture froide a Ryan, encore un temp, arrivant au travail avant le lever du soleil pour apporter à Michael un biscuit à la saucisse, aux œufs et au fromage, puis s’endormir dans sa voiture jusqu’à ce que le travail commence réellement; son intrigue principale montre que Michael achète avec enthousiasme un condo, ne réalisant qu’à la dernière minute qu’il signe un prêt hypothécaire de 30 ans; son histoire B montre les autres travailleurs en train de créer de faux Jeux olympiques, de jouer à des jeux stupides et d’attribuer des médailles au yogourt pour se distraire des emplois qu’ils détestent ouvertement.

Le kicker convient également. Michael, de retour au bureau et découragé sachant qu’il s’était acheté par erreur, selon les mots de Dwight, un «cercueil», se voit décerner une «médaille d’or» pour avoir fermé son condo. Jim l’amène au sommet d’un podium de fortune pour une cérémonie de remise des médailles. “Pourquoi jouez-vous l’hymne national?” Demande Michael.

“Euh,” répond Jim. “Parce que votre condo est en Amérique.” —Almeida

35. «Dunder Mifflin Infinity»

Il se passe tellement de choses ici que l’épisode est divisé en deux parties. Le drame relationnel est plus compliqué que n’importe quel épisode de The Bachelor, la branche Scranton apprenant enfin et officiellement la romance de Pam et Jim. Pendant ce temps, Kelly dit à Ryan qu’elle est enceinte de son bébé (choquant: elle ne l’est pas) et Angela rompt avec Dwight parce qu’il a tué son chat, Sprinkles – même s’il a essayé de remplacer Sprinkles par un chat nommé Garbage (ainsi nommé parce que c’est ce que le chat mange, ce que j’ai toujours pensé être un grand nom et un beau geste). Mais l’intrigue principale tourne autour de la tentative de Ryan de catapulter l’entreprise dans l’avenir avec de nouvelles technologies. Après avoir pris un emploi en tant que cadre de Dunder Mifflin, Ryan retourne à la succursale de Scranton avec un nouveau look (qui a une fantastique ambiance Hollywood Hogan) et les informe de sa grande idée. Tout le monde n’en est pas content. Creed est convaincu qu’il s’agit d’un complot visant à éliminer les travailleurs plus âgés de l’entreprise et à se teindre les cheveux avec de l’encre d’imprimante, tandis que Michael appelle la politique âgée et se prépare à prouver que Ryan a tort avec des résultats de plus en plus désastreux. Dans ce qui est peut-être mon morceau préféré dans l’histoire du spectacle, Michael conduit sa voiture de location dans le lac Scranton parce que le GPS lui a dit de s’y rendre. Contrairement à la technologie redoutée que Michael craint, cet épisode ne vous orientera jamais mal. —John Gonzalez

34. «Résolution des conflits»

Michael tente de résoudre divers conflits au bureau, ce qui correspond à peu près à ce que vous attendez. Oscar et Angela se disputent une affiche de deux bébés en fedora jouant des cuivres; La solution de Michael consiste pour Oscar à porter un t-shirt de l’affiche pour qu’il ne puisse pas le voir et Angela le peut. Une victoire, une victoire… une victoire. Dwight et Jim revisitent certaines des farces infâmes de Jim, y compris le temps qu’il a payé 5 $ à tout le monde au bureau pour appeler Dwight «Dwayne». (Je souhaite sincèrement qu’ils lisent tous les méfaits de Jim au cours des quatre dernières années.) En fin de compte, cependant, le besoin de Michael pour un gagnant-gagnant-gagnant mène inévitablement à une perte: Jim passe une entrevue pour un poste dans la succursale de Stamford. —Yoo

33. «Soirée de lancement»

Cet épisode ressemble à une capsule temporelle: pouvez-vous imaginer une entreprise de papier – n’importe quelle entreprise, vraiment – sans site Web aujourd’hui? Mais en 2007, il était encore envisageable que Dunder Mifflin puisse gérer l’ensemble de ses activités par téléphone et en personne. Autrement dit, jusqu’à ce que Ryan prenne les rênes et lance Dunder Mifflin Infinity. Dwight essaie de vendre le site Web plus loin que Pam et Jim envoient des messages Dwight prétendant être le site Web est un moment fort – tout comme Michael et Dwight kidnappant un chauffeur-livreur de pizza. Oh oui, et c’est aussi l’épisode avec l’économiseur d’écran DVD, l’une des scènes les plus délicieuses de toute la série.

Cet épisode m’a également donné ma référence Office préférée qu’un trop grand nombre de personnes dans ma vie n’obtiennent pas. Si jamais vous m’entendez me demander si la pizza que vous venez de commander vient d’Alfredo’s Pizza Cafe ou de Pizza by Alfredo, souvenez-vous que c’est la première qui est la bonne. —McAtee

32. «Appréciation des femmes»

Cet épisode peut s’appeler «Appréciation des femmes», mais il s’agit d’un tour de force d’un Dwight K. Schrute. Après que Phyllis se soit fait flasher dans le parking (et Michael, incrédule, demande: “A-t-il même vu Pam? Ou Karen par derrière?”), Dwight a immédiatement mis en place un groupe de travail pour attraper le prédateur. Lors de sa réunion de planification du jeu, il appelle accidentellement Phyllis “Phallus”, puis procède à accrocher de faux dessins du pervers qui lui ressemblent, uniquement avec une moustache. C’est Dwight à son niveau le plus ignorant mais le plus confiant.

Ailleurs, Michael emmène les femmes du bureau au Steamtown Mall pour un peu de R-and-R — a.k.a. un voyage incroyablement inapproprié à Victoria’s Secret et une séance de plats sur la façon dont il est malheureux avec Jan. Il révèle de nombreuses informations explicites (à savoir que Jan les enregistre en train de faire l’amour et les utilise pour critiquer la performance de Michael) et décide finalement de rompre avec elle … par téléphone. —Schuster

31. «Au revoir, Toby»

Quand je pense à une joie pure et sans faille, je pense à Michael Scott le dernier jour de Toby. Cet épisode est tellement rempli de bonté que les rédacteurs en chef sont arrivés à 72 minutes sur la coupe brute avant de le réduire à 40. Il commence par Michael disant: «Certains jours, vous savez que vous vous souviendrez du reste de votre vie et j’ai juste le sentiment qu’aujourd’hui est un de ces jours. » Alors que le départ de Toby pour le Costa Rica est la source initiale de sa célébration, c’est l’arrivée de sa future petite amie Holly qui finit par lui voler son attention. L’entrevue de sortie de Toby est l’une des scènes les plus drôles de toute la série. (“Toby fait de la croisière pour des ecchymoses depuis 12 ans et je suis maintenant son directeur de croisière. Et mon nom est le capitaine Bruising.”) Michael et Jim donnent tous deux à Phyllis de l’argent supplémentaire pour rendre les adieux de Toby plus mémorables, mais l’excitation des feux d’artifice de Jim sont volés par Andy quand il pose la question à Angela avant de pouvoir la proposer à Pam. Si cela ne suffisait pas, Ryan est également arrêté pour fraude. Mais le meilleur moment de tous? Michael a couronné «GOODBYE, TOBY» au son de «Goodbye Stranger» de Supertramp. Cette chanson est restée avec moi pour toujours. Tout comme cet épisode. —Dollinger

30. «Cassé»

Alors que la Michael Scott Paper Company serre les vendeurs de Dunder Mifflin en volant leurs clients à la Tom Cruise et à l’épreuve de force de Jay Mohr à Jerry Maguire, la société est forcée dans la position choquante de devoir acheter la jeune startup de Michael. (Dunder Mifflin ne sait pas que le MSPC est complètement incapable de financer sa propre distribution.) Alors que l’usurpateur Charles se voit montrer la porte, Michael et ses deux employés reviennent à Dunder Mifflin trempés de gloire.

Plus que tout autre moment de rire, “Broke” est essentiel parce que c’est un épisode rare dans lequel Michael gagne. Une grande partie de The Office est consacrée à son incompétence, mais tout ce matériel est renforcé par des épisodes comme «Broke» qui suggèrent, de manière intelligente, que Michael est vraiment bon pour quelque chose. —Gruttadaro

29. «Michael Scott Paper Company»

Un épisode emblématique de The Office, dû en grande partie au fait que Michael Scott, pour la première fois au cours des cinq saisons de l’émission, ne travaille plus pour Dunder Mifflin. Michael s’arrête avec confiance dans son PT Cruiser en écoutant Lady Gaga pour dire: “C’est la chienne de Britney, et je suis de retour sous la forme d’une nouvelle entreprise.” C’est un début difficile pour la Michael Scott Paper Company: Pam et Ryan se chamaillent toute la journée, Michael en a marre et doit aussi entendre Toby aller aux toilettes. Mais la journée est sauvée par Pam, qui fait sa première vente avec le nouveau régime. Alors que l’épisode est intitulé pour l’intrigue A, la meilleure partie de l’épisode vient de Dwight et Andy se livrant une bataille de guitare pour l’attention d’Erin sur l’air de “Take Me Home, Country Road”. Cependant, ils sont rattrapés dans le moment, conduisant à un duo qui est arrêté par Toby. Pourquoi Toby doit-il toujours gâcher tout le plaisir? —Yoo

28. «Annonce locale»

L’entreprise Dunder Mifflin a donné à la succursale de Scranton les ressources nécessaires pour faire une publicité télévisée. Bien sûr, cela ne peut pas être aussi simple: Michael veut filmer sa propre version et la financer lui-même. Je ne saurais trop insister sur ce point: Darryl est l’un des personnages les plus sous-estimés de The Office, et il est génial dans cet épisode. Le jingle que lui et les autres font pour les slaps d’annonces et vous ne pourrez pas me dire le contraire:

Quant à ce que Michael en pense: “Je ne le déteste pas, je ne l’aime pas du tout, et c’est terrible.”

L’entreprise finit par ne pas aimer la version de Michael de l’annonce et va avec la leur. Le meilleur moment de l’épisode, cependant, survient lorsque le bureau se rend dans un bar pour regarder la publicité et Jim, dans un mouvement classique de Jim, glisse au barman un DVD de la version de Michael; la nuit se termine avec un joyeux Michael achetant à chacun plus de boissons. —Uggetti

27. «La Convention»

Cet épisode, qui se déroule lors de la convention annuelle du Northeastern Office Supply à Philadelphie, culmine notamment avec Jim avouant à Michael qu’il a quitté Scranton pour Stamford non pas parce que ce dernier était un mauvais patron, mais parce que Pam l’a rejeté deux fois. Regarder Michael et Jim se lier est en fait un peu touchant, même si Michael prend naturellement le moment trop loin et les qualifie de «meilleurs amis». Ailleurs, le plus grand rire de l’un des meilleurs épisodes hors site de la série survient lorsque Jim met la main sur la clé de l’hôtel de Dwight, se faufile dans sa chambre, aperçoit la petite amie secrète Angela sur le lit, s’enfuit et suppose que son Némésis a recruté une travailleuse du sexe. “Oh mon Dieu. Dwight a une pute! » il dit. «Oh mon Dieu, je dois appeler… eh bien, je dois appeler quelqu’un. Je ne sais même pas qui appeler. Dwight a une pute! »

Il y a aussi cet échange inestimable:

Jan: Eh bien, Michael, je vous ai sous-estimé.

Michael: Ouais, eh bien, peut-être la prochaine fois que vous m’évaluerez.

—Alan Siegel

26. «Le travail»

Les personnages les plus périphériques fournissent la plupart des rires dans “The Job”. Creed montre au monde son «blog». Ryan commence son meilleur arc de personnage – Business Bro Ryan – et, souriant avec extase, rompt avec Kelly. Dans l’intrigue B, Dwight prend brièvement le contrôle du bureau et met en œuvre une gamme de nouvelles politiques, de Schrute Bucks à son propre assistant. (Vous pouvez comprendre: il a besoin de quelqu’un en qui il peut avoir confiance.)

Mais «The Job» fonctionne avant tout comme un épisode de transition, mettant fin à la saison 3 et – plus important encore – au flirt tant attendu et croisé entre Jim et Pam. Ce changement se produit dans un moment télévisé parfait, alors que Jim quitte son interview à New York (en attendant — oups — échouant Karen dans la ville) et fait irruption dans l’interview de Pam sur le quatrième mur. Il lui demande de dîner, elle dit oui, et après son départ, Jenna Fischer se transforme en un parfait jeu d’acteur silencieux. Les coins de sa bouche se plissent et elle se mord la lèvre inférieure; sa tête s’incline alors qu’elle fait un sourire incandescent à la caméra. Trois saisons d’attente ont été assez longues. —Zach Kram

25. «Casino Night»

Il y a beaucoup de petits moments formidables dans la finale de la saison 2: Dwight portant un smoking obsolète au travail, Michael essayant de convaincre Daryl que les cracheurs de feu devraient être autorisés à se produire dans un entrepôt qui stocke principalement du papier, Jim et Pam examinant le des bandes de groupes espérant se produire au mariage de Pam, puis voyant Kevin à la batterie dans l’une des vidéos, Michael essayant de courtiser Jan et Carol lors du même événement, Kevin brandissant son bracelet World Series of Poker à la table et se brisant rapidement contre un Phyllis désemparé.

Mais, bien sûr, cet épisode n’aurait peut-être même pas fait ce classement sans sa scène finale. Au début de «Casino Night», Jim avoue à la caméra qu’il a demandé à Jan de transférer des succursales. «Je n’ai pas d’avenir ici», dit-il, fatigué et vaincu. Plus tard, après que Michael a repoussé Jan et que Kevin a perdu tous ses jetons, Jim se retrouve seul dans le parking avec Pam et, enfin, transforme en texte deux saisons de sous-texte. “Je suis amoureux de vous. Je suis vraiment désolé si c’est bizarre pour vous d’entendre, mais j’avais besoin que vous l’entendiez. ” Pam, visiblement déchirée, ne parvient pas à trouver une excuse convaincante, mais détourne Jim.

Il y a une coupure dans le bureau sombre, la caméra regardant depuis la cuisine pendant que Pam, en pleurs, parle à sa mère au téléphone de ce qui vient de se passer. Jim entre, et les deux s’embrassent, puis se séparent et se regardent un moment avant la fin de la saison. —Almeida

24. «Formation à la sécurité»

Réalisé par la légende de la comédie Harold Ramis, il s’agit d’un classique de Michael Scott qui prend les choses trop loin. Cette fois, dans une tentative tordue de sensibilisation sur la façon dont le travail dans un bureau peut conduire à la dépression et au suicide, il décide de sauter du toit de l’immeuble de bureaux. Pour se prévenir de vous le savez, en train de mourir, il prévoit de tomber doucement sur un trampoline. Mais quand un test de sécurité impliquant une pastèque, euh, échoue, Dwight demande à Andy de trouver un château gonflable à utiliser comme point d’atterrissage.

Naturellement, les collègues de Michael doivent finir par lui parler du toit. “Il va se suicider … faisant semblant de se suicider”, dit Jim à un moment donné. Finalement, c’est Darryl qui réussit à le faire descendre – avec le compliment ultime. “Mike, tu es un homme très courageux”, dit-il. «Je veux dire, il faut du courage juste pour être toi. Pour sortir du lit tous les jours, en sachant très bien, tu dois être toi. » —Siegel

23. «Au revoir, Michael»

Dites ce que vous voudrez de Michael Scott, mais au fond, l’homme est un amoureux. Il passe son dernier jour au bureau à essayer d’avoir un petit moment avec tout le monde sur sa liste; il donne à Phyllis une bouche de jouet pour lui rappeler de parler, dit à Kevin de ne pas être une caricature (tout en lui faisant horriblement honte), laisse Dwight parler de sa connaissance des ours («Vous en pantalon serré, Michael, êtes un salami à un ours noir »), et donne à Andy ses 10 clients les plus importants pour lui donner confiance (Andy commence immédiatement à les perdre).

Mais la véritable poussée émotionnelle de cet épisode vient des adieux de Michael à Jim et Pam. Jim comprend que c’est vraiment le dernier jour de Michael, et pour passer à travers les émotions de dire adieu, il prétend qu’ils le diront au déjeuner le lendemain. Pendant ce temps, Pam manque Michael au bureau et exécute une course réussie à l’aéroport pour lui faire un câlin – sans les micros documentaires habituels, à cause de la sécurité – sur son chemin vers le Colorado pour rejoindre Holly. J’espère qu’il a obtenu cette mise à niveau; de toute façon, il volait haut en sortant de Scranton. —McCluskey

22. «Jeux de plage»

Au collège, j’ai travaillé comme conseiller pour les étudiants de première année entrants pendant la semaine d’orientation. La veille de l’arrivée des étudiants de première année était la pire du calendrier: huit heures de vidéos pédagogiques boiteuses et des sessions horriblement ennuyeuses pour les conseillers, afin que nous puissions tous apprendre les moyens appropriés et inappropriés d’initier les nouveaux étudiants à la vie universitaire. Eh bien, tout était horriblement ennuyeux, sauf un point positif: pour un répit béni, nous avons regardé «Beach Games» comme exemple de ce qu’il ne fallait pas faire.

C’est l’héritage de Michael Scott de cet épisode – et bien plus d’épisodes que celui-ci, franchement. Mais au-delà de ses exercices de liaison généralement bâclés, Pam vole la vedette. Interdite de jouer à des jeux comme tout le monde, elle marche sur le feu et prononce un discours émotionnel pointu; elle torture également involontairement Toby, coincé dans le bureau alors que son béguin secret emprunte sa crème solaire. La fin de “Beach Games” mène parfaitement à la fin du tout prochain épisode, “The Job”, lorsque la relation de Jim et Pam entrerait dans une toute nouvelle phase. —Kram

21. «Un Noël Benihana»

Le deuxième spectaculaire de Noël de Dunder Mifflin, un double épisode réalisé par Harold Ramis, a deux intrigues hilarantes. Le premier implique un Michael sad triste – qui vient de rompre avec sa petite amie Carol – emmener les frères de bureau à Benihana, où lui et Andy viennent chercher des serveuses. Le deuxième complot implique Pam et Karen faisant équipe contre Angela dans une bataille pour la suprématie des fêtes.

Finalement, les deux célébrations fusionnent, mais pas avant que tout le monde doive faire un choix dramatique. «J’entends que la fête d’Angela aura des brownies à double fondant», dit Kevin à un moment donné. “Il y aura aussi Angela.” —Siegel

20. «Finale»

Un an après la diffusion du documentaire, nous apprenons que certaines choses ont changé. Dwight est responsable de la succursale Scranton. Andy is a humiliated and failed reality TV star. Stanley is retired. Kevin bought a bar (after Dwight fired him for being terrible at his job, which both men later agree makes sense). Oscar is running for state senate (against his ex and Angela’s). Creed has faked his own death. And Pam and Jim are…still Pam and Jim. Jim agrees to be Dwight’s best man for his wedding to Angela, then steps aside for Michael to fill the role as a special surprise. Jim finally takes the sports agent job and joins Daryl at Athleap (previously Athlead), and Pam snags the drawing she made of the office off the wall as they head out to start their new lives together. Reunions are hard; finales, harder. This one reminds us one last time about what made the show so special: when it comes to spending time with a dysfunctional family, The Office was our bestest mensch. —Gonzalez

19. “Scott’s Tots”

Is this one of The Office’s best episodes? Or one of its worst?

There’s an entire corner of the internet devoted to the extreme levels of cringe in this episode. When Michael forgets about his promise to pay the college tuition of a bunch of kids who are now graduating high school, it takes the show’s trademark awkward humor and cranks it up to 11. Instead of tuition, which Michael can’t afford, he offers the kids laptop batteries. It’s stomach-churning, but the highlights of the episode—from Stanley’s cackling to Dwight impersonating his officemates in the episode’s B plot—make it more than worth the watch. This is one of the best episodes of the series—if you can stomach it. —McAtee

18. “The Convict”

In “The Convict,” Michael Scott acts particularly David Brent-ian, which makes perfect sense: It’s only one of two American Office episodes written by British Office co-creators Ricky Gervais and Stephen Merchant. In one of the most cringe-worthy scenes in the entire series—which truly is saying something—Michael dons a purple bandana and becomes “Prison Mike.” The regional manager adopts the Scared Straight-style character to give his jaded underlings, who think that life in jail is better than working at Dunder Mifflin, a taste of life in lockup.

What makes Steve Carell’s performance-within-a-performance so uncomfortably funny is that it’s all over the place. As the ill-conceived bit progresses, Prison Mike’s affect and accent change. When asked why he’s behind bars, he says: “I stole, and I robbed, and I kidnapped the president’s son, and held him for ransom.” At one point he references the Dementors from Harry Potter. But no moment tops him getting in Phyllis’s face and screaming, “I am here to scare you straighhhtttt!” Phyllis Smith deserved an Emmy for not laughing there. —Siegel

17. “Basketball”

Everyone has played basketball with a Michael Scott before. He hogs the ball and calls cheap fouls; he takes bad shots and protests, loudly, that he’s not usually this inaccurate from the field. In an uneven first season, “Basketball” is a highlight, embodying a show-don’t-tell approach to Michael’s mannerisms as a manager. “Basketball” also stands out due to its physical comedy, particularly in the faster-paced montage of the titular game. Dwight steals the ball from Ryan, his teammate; Michael clears the backboard with a long-range attempt; and of course, Stanley produces the GIF of all basketball GIFs with his very first touch.

—Kram

16. “Niagara”

A hot take: There’s no better TV wedding than Jim and Pam’s on The Office. The aisle procession scored to Chris Brown’s “Forever” and interspersed with Jim and Pam actually saying their vows on the Maid of the Mist? I might just start crying right now.

But this two-parter also has: Andy tearing his scrotum; Dwight in a wolf shirt; Meemaw; Michael sleeping in an ice machine room; Kevin’s shoes being incinerated; Michael hooking up with Pam’s mom; Jim cutting his tie in half. It’s a classic. —Gruttadaro

15. “Gay Witch Hunt”

You probably could’ve surmised this from the episode’s title, but let’s just say that a lot of (delightfully) questionable things happen in this one. The first episode of the third season features Michael using a gay slur toward Oscar, finding out he is gay, and reacting to this newfound knowledge by trying to apologize and holding a disastrous homosexuality seminar in which Michael not only outs but kisses Oscar. It’s a lot, and that’s only about half of it. Personally, I like this episode for the things it sets up rather than the main storyline. We find out that Pam broke off her engagement with Roy and is now living by herself (though Roy is still bringing her frozen wedding food for lunch), which inevitably begins the long journey toward Jim and Pam’s relationship. Jim, meanwhile, begins working out of the Stamford branch, where we meet two new, crucial characters: Ed Helms’ corny Cornell grad, Andy, and Rashida Jones’ Karen. —Uggetti

14. “Booze Cruise”

Michael, looking to let the Dunder Mifflin crew blow off some steam, invites them on a booze cruise. In Pennsylvania. In January. The ship’s captain, played by Rob Riggle, dunks on Michael’s attempts to show leadership, puts Dwight behind a fake wheel (not that Dwight can tell), detains the branch manager for causing a panic by saying the ship was sinking, and inspires Roy to finally set a date for his wedding with Pam. Perhaps still thinking about their kiss after the Dundies, a visibly shaken Jim breaks off his relationship with Katy (Amy Adams) and confesses his love for Pam to Michael, who tells him not to give up. —Samman

13. “Drug Testing”

As recurring bits go, it’s hard to beat Dwight Schrute as an earnest, would-be law enforcement officer. When Dwight finds a half-smoked joint in the parking lot, he vows to get to the bottom of it and interrogates the office—much to Michael’s dismay, since he recently smoked a clove cigarette at an Alicia Keys concert. Michael freaks out so much that he begs Dwight to give him some clean urine so he can beat the test, which is one of the most relatable gags the show has ever pulled. A good friend of mine once convinced his dad to pee into a fake bladder attached to a fake penis — I swear this is true—because he knew he couldn’t pass the piss test and neither could any of our buddies. That led to a super awkward conversation between father and son, during which my friend’s dad understandably asked, “Uh, why are you having me pee into a fake bladder?” Anyway, the lesson here is to obviously watch your clove cigarette intake at Alicia Keys shows. —Gonzalez

12. “The Deposition”

“The Deposition” centers on Jan and her wrongful termination lawsuit, but the spotlight shines on Michael in the emotionally charged yet ridiculously funny episode. It’s one of Michael’s most hilarious moments on the show, watching him attempt to navigate the deposition through “that’s what she said” jokes. He truly can’t help himself when lines like “and you were directly under her the whole time” and “come again?” are said during questioning. We also find out that Michael signs off his diary with “xoxo,” considers Ryan to be as hot as Jan, and is extremely loyal to Dunder Mifflin. Michael is flawed, but you love him in these moments when he stands up for what he thinks is right, regardless of who he hurts in the process. —Yoo

11. “Fun Run”

Time to carbo-load.

“Fun Run” starts on a high—Michael hitting Meredith with his car—and only goes higher from there. When Meredith’s car-related hospital visit reveals that she also has rabies, Michael—as a way to accept and deflect blame—organizes a charity run that is, as expected, very poorly thought-out. Purchasing a big check and a stripper nurse—who Michael recognizes from “Ben Franklin” and says “very cool, you went back and got your degree”—to present it basically negates all the money raised, while Darryl feeds a squirrel a peanut, Andy’s nipples bleed, and Pam sees Michael’s penis. Bringing things full circle, the episode ends with Michael in the hospital alongside Meredith. He really shouldn’t have eaten all that alfredo, and probably should’ve drank some water. —Gruttadaro

10. “Sexual Harassment”

This episode is a wild ride and, along with “Diversity Day,” helps set an early precedent for how hilariously offensive this show could truly get. Michael is asked to curb his email forwards—which almost always contain some sort of sexual humor—and he responds … poorly. Rather than following Toby’s instructions, or Jan’s, or those of the company lawyer who comes in explicitly to have a word with Michael, he hits Jan with a “That’s what she said,” brings in a blowup sex doll as a gag, and announces to the entire office that Daryl slept with the woman in corporate’s anti-sexual harassment video. Michael may learn and evolve at other points in this series, but “Sexual Harassment” is certainly not one of those times. —Schuster

9. “Moroccan Christmas”

Sometimes, The Office could be so surgical with its storytelling. What appears to be just another chaotic Christmas episode (and it is also that, to be clear; Meredith’s hair catches on fire) turns into a page-turner that propels the show’s overall plot forward, as Angela and Phyllis’ leverage game finally bubbles over when Phyllis calls Angela’s bluff and announces to the office what only she knew at the time: that Dwight and Angela were having an affair under Andy’s nose. Andy, of course, is the only one who doesn’t hear the news, since he and his sitar have been relegated to the break room. That leaves an air of immense, awkward tension that by episode’s end has never resolved itself. It’s proof that, while sprinkling in tiny jokes like Dwight making a killing selling Princess Unicorn dolls and Michael creating a new drink, the “Orange-Vod-Juice-Ka,” The Office could dial up plot and stakes with the best of any drama or soap opera. —Gruttadaro

8. “Product Recall”

“Bears, beets, Battlestar Galactica.” Jim brilliantly impersonates Dwight in this episode’s opening scene, down to the mustard shirt and glasses, only for Dwight to return the favor and encapsulate Jim with a smirk and muttering “Yuhhll…llittle comment” to the camera. The main plot point of the episode involves an obscene watermark—involving a “beloved cartoon duck and a certain mouse”—being printed onto reams of paper, including prom invitations (but don’t forget about Andy realizing he’s dating a high schooler). Michael goes into damage control mode, his press conference goes horribly awry, and Creed ends up making some shadowy calls and moves to shift the blame, save the day, and pocket some change along the way. To cap an all-time classic, Andy nails a rendition of “The Lion Sleeps Tonight.” —Dollinger

7. “Stress Relief”

The truly greatest episodes of The Office are the one that mix sweet and sour; that hammer home the idea that, despite all the dysfunction, what we’re watching here is a group of people who have genuinely become family. In “Stress Relief,” Michael’s idea to host his own roast (as a way to reduce stress after he causes Stanley to have a heart attack) backfires tremendously; the jokes are just too brutal for him to take. (A quick ranking of the best/meanest ones: 3. Pam’s joke about Michael’s small “thing;” 2. Kelly saying she’d make out with Voldemort before Michael; 1. Dwight telling Michael that he doesn’t have any land.)

But the episode really comes together when Michael—after taking a sick day to go to the park and feed birds full slices of bread—triumphantly returns to the office to get his vengeance. As he unleashes bars (“Creed, your teeth called—your breath stinks. Boom roasted;” “Stanley, you crush your wife during sex and your heart sucks”), his employees accept their burns, and accept him. By the time Stanley is bursting out in laughter, any leftover animosity has given way to cathartic warmth. It’s my favorite moment in the entire series. —Gruttadaro

6. “Threat Level Midnight”

After years in production, Michael’s action movie/spy thriller is finally ready for its conference room premiere, and it does not disappoint. Starring in the production: a villain named Goldenface (played by Jim), a robot butler that Michael only later remembers is a robot (played by Dwight), a president and secret villain (played by Daryl, who says he took the role only because he wanted his daughter to see a black president) and a hero secret agent named Michael Scarn (played, of course, by Michael). Oh, and a narrator (played by Stanley) who knows everything about Michael Scarn—because he is Michael Scarn. At various points, there’s a Karate Kid knock-off training montage on ice, countless explosions and, best of all, a musical dance interlude in a bar. (If you’re wondering, here’s how to do “The Scarn.”) The film has everything—TNT should add it to the rotation along with The Accountant and the catalogue of interchangeable Jason Statham movies. —Gonzalez

5. “Diversity Day”

Season 1 Michael Scott, with his slicked back hair and aggressive demeanor, makes the first six episodes of The Office a bizarre viewing experience. They changed his entire character after that first season, and the softer Michael we know and love came in Season 2—and as a result, the show hit its stride.

But “Diversity Day” shines despite the unpolished version of Michael. From Michael’s Chris Rock routine to his saying he “won’t call” Larry Wilmore’s character “Mr. Brown,” this episode hit some of the same notes that would return in later Michael bits (like Prison Mike, for example). Michael tries to justify his deeply inappropriate humor by … sticking postcards with a different race written on them on each employee’s head, to get them to act out the stereotypes. It’s wild. This was also the first “real” episode of the American version of The Office—the pilot took most of its script from the British series—and despite some rough edges, it showed the enormous potential this group of characters had. —McAtee

4. “The Dundies”

Do you feel God in this Chili’s tonight? You should. After a fight with Roy in the chain restaurant’s parking lot, Pam returns to Michael’s award show and does the only thing anyone can do when faced with a bad time: she drinks. Beaucoup. As the host’s jokes continue to fall flat and other patrons urge him to cut the Dundies short, Pam leaps in, encouraging him to keep going. It pays off, as a drunken Pam wins the prize for “Whitest Sneakers.” But it’s only after the crew leaves that we learn that Ms. Beesley has been banned from the establishment for sneaking drinks off other people’s tables—a sentence that was reversed by Chili’s CEO in 2017.

Oh, and Pam finally kisses Jim. —Samman

3. “The Return”

“You, me, bar, beers—buzzed… wings, shots—drunk—waitresses hot. Football: Cornell/Hofstra—slaughter! Then quick nap at my place and then we hit the tizzown.”

So goes one of the greatest monologues in The Office history. Andy is so tremendous in this era as an ass-kisser with a life’s worth of anger boiling inside him (and Ed Helms is great portraying it all), and this episode is all about him. He’s forced Dwight out, he’s immediately gotten on Michael’s nerves, and he’s had his phone stolen and thrown into the ceiling. All of that comes to a head as Michael heads out to bring Dwight back from his new job at Staples (a beautiful moment tucked in here). “No. I don’t wanna do any of that,” Michael responds to Andy’s Saturday gameplan.

“Sorry I annoyed you with my friendship,” Andy replies, as his ringtone—an acapella version of “Rockin’ Robin” he recorded—goes off for the bajillionth time. And that’s when he puts his fist through a wall.

“That… was an overreaction,” he simply says, capping off one of the best moments of The Office—in one of the best episodes of The Office. —Gruttadaro

2. “The Injury”

It’s called “The Injury,” but really it’s about two injuries. There’s the hilarious one, when Michael accidentally burns his foot on a George Foreman grill because he’s trying to make himself bacon in bed. And there’s the serious one, when Dwight is concussed after he crashes his car on the way to save Michael from a small kitchen appliance. Steve Carell is in fine form, packaging his foot in bubble wrap, demanding everyone’s attention, pouting profusely when they rightly roast him, and yammering about yams.

But Rainn Wilson is the star of the episode, which was written by Mindy Kaling. Dwight’s concussion makes him sort of spacey and sweet, tickling Angela (“You’re cute as a button!”) and joking around with Pam (“Pan?”) to the point that she realizes that the two are kind of becoming friends. (“Oh my God, Dwight’s kind of my friend!”) After he passes out at his desk, Jim and Michael take him to the hospital. That leads to Jim, while driving, using a spray bottle of water to try to keep Dwight from drinking Meredith’s vodka and to get Michael to stop yelling from the passenger seat. And, of course, there’s Michael asking the doctor what’s more serious, a head injury or a foot injury, and then trying to stick his foot in the MRI machine along with Dwight. It’s A-plus Michael nonsense. —McCluskey

1. “Dinner Party”

”Dinner Party” provides the most laughs per minute of any Office episode, and it’s not particularly close. It checks all the comedic boxes: From Michael’s plasma TV to his tiny bed, from Jan’s scented candles to her assistant Hunter’s music, this episode is a barrel of sight gags and one-liners, awkward misunderstandings and slapstick.

Outside the very beginning and very end, “Dinner Party” is a bottle episode—only it forces the characters inside the most uncomfortable bottle imaginable. And trapped in this environment, every character’s essence seeps through: Jim nearly abandons his love and friends, Angela refuses a hug, Dwight brings his own dinner to a dinner party. Yet one final factor elevates this episode beyond being merely the funniest in The Office’s run. The last bit of its magic is empathy: At the end, improbably after her hosting debacle, the audience still feels for Jan. She sits on the couch, mouth curled in concentration, as she tries to glue Michael’s shattered Dundie back together. It falls apart in her hands, and she slumps in defeat. “Dinner Party,” winner of this list, cannot say the same. —Kram