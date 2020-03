Les 50 meilleurs joueurs de basketball universitaire pour la saison 2019-2020

Il y avait tellement de belles histoires dans le basket-ball universitaire cette saison qui n’obtiendront jamais la fin qu’elles méritent. Le tournoi NCAA a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, une décision absolument nécessaire mais néanmoins triste. Nous pouvons faire des prédictions sur ce qui se serait passé en mars Madness, mais la réalité est qu’aucun de nous ne saura jamais qui aurait finalement coupé les filets lors du Final Four à Atlanta.

Alors que nous pleurons la perte du tournoi NCAA, il est important de se souvenir des joueurs qui ont fait de la saison de basket-ball universitaire 2019-20 ce qu’elle était. Il y avait des vétérans comme Markus Howard et Udoka Azuibuike qui se sont encore améliorés en tant qu’aînés. Il y avait des joueurs comme Luka Garza et Immanuel Quickley qui sont apparemment sortis de nulle part pour devenir des stars. Il y avait des étudiants de première année comme Onyeka Okongwu qui ont eu un impact immédiat.

Ce sont les 50 meilleurs joueurs de basket-ball universitaire cette saison, classés.

La garde principale de 6’6 a couronné une carrière productive de quatre ans en menant TCU au pointage (16,6 points par match), aux passes décisives (quatre par match) et aux interceptions. Il a tiré 43,9% de la plage de trois points tout en doublant son taux d’aide de la saison dernière à près de 26%. Il a été nommé première équipe All-Big 12 pour ses efforts.

Mooney a mené la nation en double-double, affichant au moins 10 points et 10 rebonds en 25 des 31 matchs de Notre Dame. Le grand homme senior n’était pas le marqueur le plus efficace (51% de tir réel) en raison d’un penchant à prendre et à rater trois points (31 sur 105 cette saison), mais son travail constant sur le verre et à l’intérieur a aidé porter Notre Dame à un record de 20-12 sur l’année.

Tshiebwe était l’un des joueurs les plus intimidants physiquement du pays à partir du moment où il a posé le pied pour la Virginie-Occidentale. Le centre de première année de 6’9, 260 livres a mené le pays au taux de rebond offensif (19%). Tshiebwe était également un rouage essentiel protégeant la peinture dans la défense globale n ° 3 des alpinistes tout en dirigeant l’équipe en marquant, en rebondissant et en bloquant les tirs.

Obi Toppin aurait pu être la star de l’émission à Dayton, mais l’offensive de grande puissance des Flyers n’aurait pas été aussi prolifique sans les contributions de son fidèle acolyte Jalen Crutcher. Le gardien junior 6’1 s’est considérablement amélioré en tant que tireur à partir de la portée de trois points (42%) et de la ligne de faute (86%). Il a terminé la saison avec une moyenne de 15 points et cinq passes décisives par match.

La saison de rêve de Memphis a explosé lorsque le centre de première année James Wiseman a été suspendu et a finalement quitté l’équipe au milieu d’un scandale de la NCAA après seulement trois matchs. Les Tigers ont tout de même réussi à gagner 21 matchs et ont une chance de jouer eux-mêmes dans la Big Dance au tournoi AAC grâce aux contributions d’Achiuwa, leur autre étudiant de première année McDonald’s. Long et solide attaquant de 6’9, Achiuwa a récolté en moyenne 15,8 points, 10,8 rebonds et 1,9 bloc par match pour mener les Tigers dans les trois catégories.

Photo de Justin Casterline / .

Il fut un temps où Wesson ressemblait au meilleur joueur du pays au début de la saison alors que l’Ohio State atteignait le deuxième rang dans le sondage AP. Wesson et son équipe finiront par revenir sur Terre avant de rebondir en fin de saison pour remporter quatre de leurs cinq derniers matchs. Le gros joueur de 6’9, 270 livres a terminé la saison avec une moyenne de 14 points et 9,8 rebonds tout en réalisant 45 tirs à trois points avec un clip de 42%.

Nico Mannion et Josh Green étaient les étudiants de première année de l’Arizona avec le plus de battage médiatique cette saison, mais Nnaji a fini par devenir le meilleur joueur des Wildcats. Le grand homme de 6’11 a mené son équipe en marquant (16,1) et en rebondissant (8,6) tout en terminant avec un tir réel de 63%. Une partie sous-estimée de l’attaque de Nnaji était sa capacité à atteindre la ligne de faute et à effectuer des lancers francs. Il a terminé avec 6,1 fautes tirées par 40 minutes et a renversé 76% de ses tentatives de la bande de charité.

La CAA a eu beaucoup de grands joueurs cette année – Grant Riller de Charleston et Desure Buie de Hofstra étaient également considérés pour cette liste – mais Knight était le gars qui a remporté le prix du joueur de l’année de la conférence après avoir terminé deuxième au pays en double-double. L’attaquant senior de 6’10 et 250 livres a été une bête à l’intérieur pour les adversaires de la conférence toute la saison, avec une moyenne de 20,7 points et 10,5 rebonds par match sur un tir réel de 61%. Il quitte l’école en tant que deuxième meilleur marqueur de tous les temps du programme.

Grand joueur junior de 6’9, Reed est devenu un marqueur fiable et l’un des meilleurs centres défensifs du pays cette saison à DePaul. Il a affiché des taux de bloc monstrueux (9,4%) et de vol (3,4%) tout en obtenant une moyenne de 15,1 points et 10,7 rebonds par match pour les Blue Demons. Il a terminé n ° 13 en Amérique dans le score de la boîte plus-moins.

Le senior de 6’8 était à nouveau l’un des grands hommes les plus productifs d’Amérique lorsqu’il était sur le terrain pour BYU cette saison. Childs a mené son équipe en marquant (22,2 points par match), en rebondissant (neuf par match) et en bloquant tout en terminant avec un pourcentage de tir réel de 60,3. Sa dernière année de basket-ball collégial a malheureusement démarré tardivement après avoir été suspendu les neuf premiers matchs de la saison pour une erreur administrative liée à sa décision de se retirer du repêchage de la NBA 2019.

Photo de Wesley Hitt / .

40. Kira Lewis, PG, Alabama

Lewis est entré au basket-ball universitaire en tant que recrue de 17 ans à l’Alabama et a franchi une nouvelle étape dans son développement cette année. Un meneur ultrarapide de 6’3 avec une capacité de score émergente, Lewis a mené le Crimson Tide avec une moyenne de 18,5 points, 5,2 passes décisives et 1,8 interceptions par match. Il devrait être un choix de première ronde dans le repêchage de la NBA.

La Floride n’a pas été à la hauteur des attentes de la pré-saison, mais ce n’était pas la faute de Johnson. Le deuxième homme swing a mené les Gators en marquant (14 points par match) tout en étant le meilleur défenseur de son équipe. Joueur actif et athlétique aux deux extrémités du terrain, Johnson a été nommé sélection All-SEC de la première équipe en augmentant son efficacité de score (62,4% de tir réel) et en terminant avec le score de boîte le plus élevé plus-moins de son équipe.

Stewart a été béni avec une force de niveau adulte dès ses premières années au lycée, il n’était donc pas surprenant de le voir passer une année de première année aussi productive à Washington. Le grand homme de 6’9 et 250 livres a mené les Huskies en marquant (17,7 points par match) et en rebondissant (8,8 par match) tout en terminant avec 63% de tirs réels qui se classaient parmi les 50 meilleurs au pays.

Attaquant de 6’6 long et polyvalent, Hughes a connu une année junior en petits groupes en devenant l’option de notation principale de Syracuse. Il a mené l’ACC en marquant 19 points par match tout en obtenant en moyenne cinq rebonds et 3,4 passes décisives par nuit. Le coup de poing de Hughes a été aidé par une augmentation du volume de tirs à trois points, où il a frappé 34,1% de ses 7,2 tentatives par match depuis le centre-ville.

Stevens a conclu une carrière phénoménale de quatre ans à Penn State en menant les Nittany Lions à leur premier classement dans le sondage AP depuis la saison 1995-96, où ils ont culminé au n ° 9. Penn State allait faire son premier tournoi NCAA apparition depuis 2010-11 avec Stevens en tête de l’équipe pour la deuxième saison consécutive. Il quitte l’école à six points seulement de devenir le meilleur marqueur de tous les temps du programme, ce qu’il aurait été un verrou à obtenir si la saison s’était poursuivie comme prévu.

Photo de Michael Hickey / .

La plupart des All-Americans de McDonald’s ne passent pas leurs deux premières années au basket-ball universitaire en moyenne moins de 15 minutes par match. C’était la réalité pour Richards alors qu’il participait à une cour avant du Kentucky alors que ses compétences mettaient du temps à rattraper son talent physique. Tout a cliqué pour lui en tant que junior, donnant aux Wildcats un centre sportif qui a tout fini à l’intérieur et est devenu l’un des meilleurs défenseurs de la SEC. Richards a terminé son année junior avec une moyenne de 14 points et 7,8 rebonds par match, avec un énorme taux de blocage de 8% et un pourcentage de tir réel de 67,8 qui se classait n ° 8 en Amérique.

Virginia a perdu Kyle Guy, Ty Jerome et De’Andre Hunter de son équipe de championnat national en titre, mais le jeu bidirectionnel de Diakite a aidé les ‘Hoos à maintenir leur excellence. Après un démarrage lent, Virginia devait entrer dans le tournoi ACC à 23-7 au total et 15-5 à la conférence. Diakite était leur meilleur buteur et sans doute aussi le meilleur joueur défensif de la défense n ° 1 en Amérique. Il ne devrait plus jamais avoir à payer pour un repas à Charlottesville.

À sa cinquième saison en jouant pour son père à l’Oregon State, Tinkle a mené son équipe au pointage (18,5 points par match), au rebond et aux interceptions, et a terminé deuxième aux passes décisives et aux blocs. L’attaquant de 6’7 a dépassé Gary Payton le 6 mars pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du programme.

32. Reggie Perry, C, État du Mississippi

Après une course de MVP avec USA Basketball lors de la Coupe du monde FIBA ​​U19, Perry a bâti sur une année de première année prometteuse dans l’État du Mississippi en augmentant ses chiffres à tous les niveaux. Il a réussi en moyenne un double-double (17,4 points et 10,1 rebonds) tout en tirant à 50% sur le terrain. Le grand homme de 6’10 a également progressé en tant que tireur, à la fois sur la plage de trois points (où il a doublé sa marque de l’année dernière en atteignant 23) et sur la ligne de faute (76,8%).

Ford a été l’un des marqueurs les plus fiables d’Amérique pour la deuxième saison consécutive. Il a dupliqué les 21 points par match qu’il avait en moyenne enregistré il y a un an, et cette fois-ci, il l’a fait un peu plus efficacement. Ford est apparu dans les 33 matchs de St. Mary’s cette saison et a joué 93,5% des minutes disponibles de l’équipe. Le meneur a fait un travail formidable en prenant soin du ballon, affichant un taux de roulement de seulement 9%, ce qui le classait parmi les 30 premiers du pays.

Photo de Sam Wasson / .

Le gardien de 6’5 est devenu l’un des meilleurs marqueurs de backcourt du pays lors de sa première saison au Nevada après son transfert de Louisiana State. Harris a récolté 21,7 points par match avec près de quatre passes décisives par nuit. Il était l’un des marqueurs les plus efficaces à usage élevé en Amérique, terminant l’année au 83e centile de points par possession.

Bey a éclaté dans un espoir de repêchage NBA légitime au premier tour au cours de sa saison junior au Colorado. L’attaquant 6’7 était l’un des meilleurs joueurs défensifs du pays, affichant des taux de blocage et de vol impressionnants tout en ayant la polyvalence nécessaire pour passer aux attaquants, aux gros hommes et même à certains gardes. Il a également été le deuxième meilleur marqueur de l’équipe avec 13,8 points par match tout en réussissant neuf rebonds par équipe. Il a été nommé Joueur défensif Pac-12 de l’année pour ses efforts.

Merrill possède officiellement le moment le plus mémorable du basket-ball universitaire de mars 2020 avec son batteur pour choquer l’État de San Diego et frapper les Aggies de l’État d’Utah au tournoi de la NCAA. Merrill a terminé son année senior à seulement un dixième de point de sa deuxième saison consécutive avec une moyenne de 20 points par match. Les équipes de Mountain West devraient être ravies de le voir diplômé. Il quitte l’école en tant que deuxième meilleur marqueur de tous les temps du programme.

27. Filip Petrušev, C, Gonzaga

Petrusev est passé d’une réserve dans une cour avant Gonzaga profonde et talentueuse en première année à l’un des meilleurs centres offensifs du pays en deuxième année. Il a dirigé Gonzaga en marquant (17,5 points par match) et en rebondissant (7,9 par match) tout en affichant près de 60% de tirs réels. Il a été nommé Joueur de l’année du COE pour ses efforts.

Dosunmu a pris une décision surprenante de revenir pour sa deuxième année sans même tester les eaux de NBA Draft. C’est un choix qui lui a permis de devenir l’un des grands joueurs de l’histoire récente du basket-ball de l’Illinois. Le gardien de 6’5 a mené l’équipe en marquant (16,6 points par match) et en passes décisives (3,3 par match), mais cela ne rend pas pleinement compte de l’impact qu’il a eu en menant les Illini à ce qui aurait été leur première place dans le tournoi de la NCAA depuis 2013. Ce sont les moments d’embrayage pour Dosunmu qui résisteront à l’épreuve du temps, clôturant les victoires contre le Wisconsin, Purdue, Rutgers et Northwestern avant de frapper ce vainqueur du match contre le Michigan:

Florida State a remporté la couronne de la saison régulière de l’ACC et était sur le point d’être un choix tendance pour atteindre le Final Four. Vassell a dirigé l’équipe en marquant et en rebondissant tout en étant le meilleur défenseur de l’équipe et le meilleur tireur à trois points. Il y a une raison pour laquelle l’aile 6’7 de deuxième année est projetée comme un choix de loterie NBA possible malgré des statistiques relativement piétonnes par match (12,7 points, 5,1 rebonds par match). Il a eu un impact notable sur la victoire à chaque fois que FSU a pris la parole.

Swingman athlétique de 6’4, Mays a couronné sa carrière de quatre ans au LSU en devenant l’un des meilleurs joueurs de la SEC. Meilleur marqueur (16,7 points par match) de l’offensive n ° 4 en Amérique, Mays s’est amélioré en tant que tireur – atteignant plus de 39% de ses trois – et a fait de grands progrès en tant que créateur offensif. Selon Synergy Sports, il a terminé au 98e centile en tant que manipulateur de balle pick-and-roll. Il était également sans doute le meilleur défenseur des Tigers, terminant avec un taux de vol d’environ trois pour cent pour la quatrième année consécutive.

Zagaroawski était le meneur de jeu de deuxième année qui a servi de moteur à l’offensive n ° 3 dans le pays. Tireur dangereux à longue distance (42% sur trois) et meneur de jeu qualifié (cinq passes décisives par match), il a mené Creighton au classement général n ° 7 lors du dernier sondage AP de l’année. Les Bluejays étaient une menace majeure pour atteindre le deuxième week-end du tournoi pour la première fois depuis 1973.

On dirait que Tillie est dans le basket-ball universitaire depuis toujours. En tant que recrue, il était l’attaquant français sur le banc pour une équipe qui s’est rendue au match de championnat national. Il est devenu une star en deuxième année en devenant un tireur à trois points qui a réussi plus de 47% de ses tentatives derrière l’arc. Sa saison junior a été douloureusement interrompue par des blessures à la cheville et au pied. Gonzaga n’avait pas besoin de lui pour être son principal homme en tant que senior avec un casting de soutien aussi talentueux autour de lui, mais Tillie était sans doute le joueur offensif le plus constant de l’équipe. Il va avoir une carrière professionnelle longue et prospère si les problèmes de blessures sont derrière lui.

21. Immanuel Quickley, G, Kentucky

D’un gardien peu utilisé au joueur SEC de l’année: c’est l’histoire de la deuxième saison de Quickley au Kentucky. Le gardien de 6’3 a joué plus d’un rôle hors-balle cette saison à côté de Tyrese Maxey et Ashton Hagans, où il s’est épanoui en tant que tireur à trois points (41,6 pour cent de la profondeur) et est finalement devenu la principale option de score pour les Wildcats par la fin de l’année. Cela va descendre comme l’un des grands sauts de deuxième année dans le mandat de John Calipari au Kentucky.

Photo de Mitchell Layton / .

20. Saddiq Bey, F, Villanova

Les améliorations apportées par Bey en deuxième année à Villanova sont sur le point de faire de lui un homme très riche. L’attaquant 6’8 a été au centre de tout ce que Villanova a fait cette année, menant l’équipe au score (16,1 points par match) et a presque doublé son taux d’assistance depuis sa première année. Ses plus grandes avancées sont venues en tant que tireur extérieur. Bey a touché 45,1% de ses trois coups sur 5,6 tentatives par match. Pendant une ère obsédée par les tirs de la NBA, la portée profonde de Bey devrait faire de lui un choix de première ronde.

Jones a été projeté comme un choix possible au premier tour l’année dernière après avoir joué avec Zion Williamson, R.J. Barrett et Cam Reddish en première année. Il a décidé de retourner à Duke pour sa deuxième année à la place, devenant le cœur et l’âme de l’équipe dès le début de la saison. Jones a augmenté ses chiffres dans tous les domaines pour devenir le joueur ACC de l’année. Passer d’un rôle à un homme de premier plan tout en augmentant votre efficacité n’est pas une tâche facile, mais Jones a parfaitement réussi. La NBA attend toujours.

Y avait-il un meilleur joueur de basket-ball universitaire cette année qui a reçu moins de battage médiatique que Mason Jones? La garde junior de l’Arkansas a récolté en moyenne 22 points, 5,5 rebonds et 3,4 passes décisives par nuit sur des temps de tir de 45,3 / 35,1 / 82,6. Sa capacité à frapper en arrière et à tirer des sauteurs a rythmé l’attaque de l’Arkansas tout au long de l’année alors qu’il a également affiché un solide taux de vol de 2,7% en défense.

Avant la fin de la deuxième saison de Haliburton au début du mois de février grâce à une blessure au poignet, le meneur de l’Etat de l’Iowa devenait l’un des joueurs les plus étranges mais les plus efficaces d’Amérique. Après avoir mis en place des chiffres incroyablement efficaces dans un petit rôle de recrue, Haliburton a plus que doublé son utilisation tout en continuant d’être hyper-efficace offensivement. Alors que le garde 6’5 n’était pas vraiment un attaquant au dribble, il était une menace dynamique sur les prises et tirs (42 pour cent) et a terminé avec un taux d’aide de 35 pour cent qui se classait n ° 26 en Amérique. Il devrait être un choix de loterie lors du repêchage de la NBA en juin.

Oturu était considéré comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du basket-ball du Minnesota lorsqu’il s’est engagé – 247 Sports n’a que Kris Humphries et Royce White devant lui. Il a passé sa deuxième saison à montrer à quel point cette prophétie était toujours correcte. Le centre 6’10 a affiché des chiffres gigantesques toute la saison, terminant avec des moyennes de 20,1 points, 11,3 rebonds et 2,5 blocs par match. Il était l’un des meilleurs grands hommes à double sens du basket-ball universitaire cette saison, quelle que soit sa définition.

Photo de Grant Halverson / .

Il n’y avait aucun point dans lequel Carey ressemblait ou se sentait comme un étudiant de première année au cours de sa première et probablement seule saison à Duke. Le centre de 6’10, 270 livres était considéré comme un des trois meilleurs espoirs de sa classe de recrutement et respectait le battage médiatique pour chaque seconde où il était au sol. Carey a terminé l’année en tête de Duke en marquant (17,8 points par match), en rebondissant (8,8 par match) et en tirs bloqués (1,6 par match) tout en terminant avec un pourcentage de tir réel efficace de 61,5. Il était également un monstre à tirer des fautes et a touché un respectable 67 pour cent de ses lancers francs. Aurait-il pu avoir la même fin parfaite à sa première année que Jahlil Okafor avait autrefois apprécié chez Duke? Nous ne le saurons jamais.

Depuis que Tillman a hérité de la place de Nick Ward dans la formation de Michigan State au milieu de la saison dernière, le grand homme des Spartans a été l’un des joueurs les plus percutants d’Amérique. Il a prouvé sa valeur dans un rôle à temps plein cette saison, menant le pays dans le score de boxe plus-moins sur la force de la défense d’élite et de l’attaque solide. Les statistiques par match de Tillman de 13,7 points et 10,3 rebonds par match ne sautent pas de la page, mais MSU était simplement une équipe différente avec lui sur le sol. Tillman n’avait pas besoin d’athlétisme d’élite ou de capacité de tir pour être une force; il l’a fait avec force et intelligence à la place. Son jeu est un excellent exemple de ce que les nombres par match ne capturent pas en ce qui concerne les contributions à la victoire.

Butler est devenu le meilleur joueur de l’une des meilleures équipes du pays cette saison en tant que leader de deuxième année de Baylor. Alors que les Bears entamaient l’année 24-1 au total et 13-0 en conférence, Butler s’est imposé comme leur meilleur buteur et un défenseur clé dans une unité défensive parmi les cinq premiers. Le meneur de 6’3 a marqué à deux chiffres dans 25 de ses 30 matchs, dont 22 points lors d’une victoire décisive contre le Kansas le 11 janvier.

12. Onyeka Okongwu, C, USC

Okongwu était la meilleure recrue de basket-ball universitaire toute l’année, même si la plupart des gens ne s’en rendaient pas compte. Il a terminé troisième au pays avec un score positif et négatif et est devenu un choix de loterie au cours de sa première année à l’USC en devenant l’un des meilleurs gros joueurs à double sens en Amérique. Okongwu était un finisseur habile des deux mains qui avait l’habitude de tremper dans la circulation. Il aurait pu être encore mieux sur la défensive, où il a affiché un taux de blocage de près de 10% et a découragé tant de tentatives de tir supplémentaires avec sa longueur et sa verticalité. Il y avait des étudiants de première année qui gagnaient plus d’attention à l’échelle nationale, mais aucun n’était aussi bon qu’Okongwu.

Nwora est le type de joueur que chaque équipe de basket-ball universitaire veut, mais peu en ont: une grande aile qui peut marquer aux trois niveaux du sol. Il a porté la charge de pointage pour une puissante équipe de Louisville toute l’année, agissant comme l’option principale sur l’infraction n ° 12 dans le pays. Nwora a récolté en moyenne 18 points par match et a réussi un record de carrière de 40% en trois à six tentatives par match en tant que junior. Il s’est classé dans le 82e centile de points par possession dans le pays.

Tommy Gilligan-USA TODAY Sports

Smith a fait un bond de superstar en deuxième année après avoir flirté avec le repêchage de la NBA à la fin de sa première année. Il a augmenté ses chiffres à tous les niveaux et est devenu le meilleur joueur d’une équipe du Maryland qui a culminé à la troisième place dans les sondages. Le grand homme de 6’10 avait en moyenne 15,5 points, 10,5 rebonds et 2,4 blocs par match, tout en étendant son champ de tir au-delà de la ligne des trois points (36,8% sur 87 tentatives). Il a terminé l’année avec un pourcentage de tir réel de 62,6 après avoir marqué avec une efficacité moyenne (55% de tir réel) l’année dernière.

Dotson a fait le saut de superstar dans sa deuxième saison que beaucoup attendaient. Le meneur a été excellent aux deux extrémités du terrain, menant les Jayhawks au score (18,1 points par match) tout en affichant un taux de vol de 3,6%. Sans doute le joueur le plus rapide du pays, Dotson a réussi à créer de l’offensive pour lui-même et pour les autres, montrant une touche finale rare et la capacité d’absorber le contact au panier. Il a terminé n ° 2 au classement général derrière Luka Garza dans la course aux récompenses du joueur de l’année de KenPom.

Tom Izzo l’a dit le mieux lors d’une interview d’après-match après que Powell a perdu 37 points en 34 minutes sur les Spartans lors d’un match de novembre qu’il devait à l’origine manquer avec une blessure: «Myles est l’un des grands joueurs que j’ai jamais vus dans le basket-ball universitaire . ” Powell était un étalon pour Seton Hall cette saison en tant qu’aîné sur le point d’être nommé pour la première fois AP All-American. Il a terminé la saison en moyenne 21 points et 4,3 rebonds par match, bien que son efficacité de score ait chuté au fil de la saison (il a terminé l’année en tirant à moins de 40% du terrain). Les Pirates étaient prêts à faire du bruit en mars.

7. Luka Garza, C, Iowa

Garza est passé d’un solide centre de départ dans le Big Ten en tant qu’étudiant en deuxième année à la finition n ° 1 de KenPom dans la course du joueur de l’année en tant que junior. Il était imparable à la fois offensivement et sur le verre, élevant sa moyenne de score de 13,1 à 23,9 points par match tout en doublant presque ses efforts en tant que rebondeur (4,5 à 9,8 par match). Il a même ajouté une balle de trois balles cohérente au mélange cette année, faisant tomber 39 tirs sur 109 en profondeur, bon pour 35,8% de l’arrière de l’arc. Garza n’a pas apporté grand-chose sur la défensive, mais il a des arguments en faveur du meilleur grand homme offensif d’Amérique cette année.

Après une saison de chemises rouges après son transfert de l’État de Washington, Flynn a explosé sur la scène du basket-ball universitaire en tant que deuxième équipe AP All-American. Il était le leader d’une puissante équipe de l’État de San Diego qui a commencé l’année 26-0 et aurait probablement été une tête de série n ° 2 dans le tournoi NCAA. Il a dirigé les Aztèques en marquant et en aidant tout en jouant un rôle essentiel dans l’unité défensive n ° 10 du pays.

Pritchard était l’un des meilleurs gardiens du pays toute l’année en tant que senior pour l’Oregon, et il terminait la saison sur une larme absolue. Il a perdu 38 points contre l’Arizona, 23 contre l’Oregon State, 20 contre Cal et 29 contre Stanford lors de ses quatre derniers matchs avant le tournoi Pac-12, toutes victoires. Il a également fourni l’un des moments les plus mémorables de la saison avec sa prise de contrôle dans le tronçon contre Washington en janvier, couronné par ce vainqueur du match:

4. Markus Howard, PG, Marquette

Howard a réussi un exploit presque impossible en tant qu’aîné: diriger le pays en termes de score (27,8 points par match) et de taux d’utilisation tout en terminant avec près de 60% de tir réel, bien qu’il soit le plus petit gars au sol à chaque match qu’il a joué. Howard a mis un terme à une brillante carrière de quatre ans en étant à nouveau sans doute le tireur le plus meurtrier du sport, cette saison drainant 121 threes avec un clip de 41%. Marquette devait être sur la bulle pour le tournoi de la NCAA, mais s’ils sont entrés, vous pouvez parier que Howard ne serait pas tombé sans un barrage de trois coups.

Photo de Gregory Shamus / .

Winston a dû jouer sa dernière année dans une douleur insupportable lorsque son jeune frère Zachary a été retrouvé mort quelques jours seulement après le début de la saison. Une tragédie personnelle à ce niveau pourrait faire couler n’importe qui, mais Winston a continué à être le meilleur meneur du sport. Il a mené les Spartans en marquant et a terminé parmi les 20 premiers aux États-Unis pour le nombre de passes décisives tout en réussissant mieux que 43% de ses trois points. Les Spartans ont eu du mal à conserver leur classement de pré-saison n ° 1 dans les sondages, mais ils étaient sur le point d’entrer dans le tournoi des Big Ten sur une séquence de cinq victoires consécutives et semblaient culminer à temps. Winston était le leader de tout ce que MSU a fait, tout comme il l’avait été au cours des quatre dernières années. Tout au long de son séjour à East Lansing, Winston a personnifié tout ce que vous voulez qu’un meneur de basket-ball universitaire soit.

2. Udoka Azuibuike, C, Kansas

C’était l’année où Udoka Azuibuike a tout rassemblé. Après qu’un ligament déchiré dans sa main droite ait mis fin à sa saison junior après seulement neuf matchs, Azuibuike est revenu pour sa dernière année et est devenu la force physique la plus dominante de l’équipe la plus effrayante du pays. Azuibuike était automatique à l’intérieur, réalisant 74,4% de ses tirs à deux points. Il a fait de grands progrès en tant que défenseur et rebondisseur, augmentant son taux de blocage à près de 11% et affichant les meilleurs taux de carrière sur le verre aux deux extrémités du plancher. Il a également joué à chaque match et a ancré l’unité qui a terminé dans le top 10 de l’efficacité offensive et défensive.

Quand Azuibuike a été enfermé, il se sentait comme le propre Shaquille O’Neal du basket-ball universitaire, les défenses opposées semblant complètement impuissantes à moins qu’elles ne recourent à le mettre sur la ligne de faute. Des joueurs aussi grands et forts et toujours dotés d’un toucher intérieur et d’un moteur défensif de plus en plus persistant ne se présentent pas très souvent dans les cerceaux des collèges. Azuibuike était si spécial.

1. Obi Toppin, F / C, Dayton

On n’attendait pas grand-chose d’Obi Toppin et Dayton au début de la saison. Les Flyers n’ont pas été classés dans les sondages de pré-saison et n’ont même pas été choisis pour remporter le A-10. Toppin s’est classé n ° 43 dans notre compte à rebours de pré-saison des meilleurs joueurs de basket-ball universitaire, et était bien en dehors des projections du premier tour de la NBA Draft. Quatre mois plus tard, Toppin et Dayton étaient sans doute la plus grande histoire du sport, un futur choix de loterie menant une graine n ° 1 en mars sur une séquence de 20 victoires avec des conceptions de gagner le tout.

Bien sûr, nous ne saurons jamais jusqu’où les Flyers seraient réellement allés. Ce que nous savons, c’est que Toppin était le meilleur joueur américain cette saison. L’attaquant de deuxième année des chemises rouges de 6’9 a récolté en moyenne 20 points par match sur un tir réel à 68,4%. Il a terminé dans le 99e centile de points par possession en DI. Il a ponctué sa grandeur à chaque dunk, passant sous les jambes dans un match contre George Washington et jetant trop de moulins à vent pour compter. Le basket-ball universitaire fera de Toppin un homme riche au-delà de ses rêves les plus fous au moment où le repêchage se déroulera. Il n’y a pas de meilleure preuve de ce que ce sport peut faire pour un joueur que l’ascension de Toppin cette année.