Les 50 plus grandes chansons de rupture de tous les temps

Qu’est-ce qui fait qu’une chanson est une «chanson de rupture»? Doit-il être stimulant, à la “I Will Survive” ou la plupart des chansons de Lemonade? Est-ce que ça devrait être pour les solitaires, comme «Il est trop tard» de Carole King ou «Si vous la voyez, dites bonjour» de Bob Dylan? Doit-il aborder la rupture des paroles? (Taylor Swift a de nombreux participants dans cette catégorie, et Marvin Gaye a écrit un album entier sur son divorce.) Qu’en est-il des chansons avec une trame de fond célèbre, comme “Cry Me a River” ou tout autre morceau de Rumors?

Chez The Ringer, nous pensons que, puisque le chagrin d’amour prend de nombreuses formes, la chanson de séparation devrait l’être également. Et en l’honneur de la Saint-Valentin, nous avons décidé de creuser profondément dans le genre. Ci-dessous, vous trouverez notre classement des 50 plus grandes chansons de rupture de tous les temps, tel que voté par notre personnel. La liste s’étend sur plusieurs décennies et de nombreuses humeurs différentes, mais toutes sont enracinées dans un certain type de douleur. Il n’y avait qu’une seule règle pour le classement final: une seule chanson par artiste était incluse pour éviter que Dolly Parton ou même Drake ne dominent.

Donc, si vous êtes seul, lancez notre liste de lecture et pleurez en lisant nos réflexions sur chaque participant. Si vous êtes joyeusement attaché, vous pouvez toujours plonger – ce sont quelques-unes des plus grandes chansons jamais enregistrées, et c’est vrai que vous soyez dans vos sentiments ou non. Vous pourrez peut-être mieux apprécier votre relation actuelle. Après tout, les chansons de rupture ne résonnent que lorsque vous savez ce que c’est que de perdre en amour. —Justin Sayles



50. «Nous ne nous remettrons jamais ensemble», Taylor Swift

Ligne la plus déchirante: “Vous vous cacheriez et trouveriez votre tranquillité d’esprit / Avec un disque indépendant qui est tellement plus cool que le mien”

L’une des chansons de séparation les plus sauvages de l’histoire, “We Are Never Never Get Back Together” résume l’énergie sévère de “fuck that guy!” Qui suit une séparation des voies attendue depuis longtemps. Nous avons tous eu cette diatribe d’après-combat avec nos amis: “Ugh … alors il m’appelle et il me dit: ‘Je t’aime toujours’, et je suis comme … ‘Je veux juste … Je veux dire, c’est épuisant, vous savoir, comme, on ne se remet jamais ensemble. Comme toujours. »» Flippant, triomphant et entièrement épuisé par All Men, Taylor Swift nous a donné la bande originale parfaite pour la récupération de rupture. —Kate Halliwell

49. «Tu me manques», Blink-182

Ligne la plus déchirante: “J’ai besoin de quelqu’un et toujours / Cette étrange obscurité malade / Vient rampant donc à chaque fois”

“I Miss You” est comme une version minimaliste / emo de Meat Loaf. Il gouverne. Les deux meilleures choses à propos de ce numéro sont le battement de tambour simple mais persistant de Travis Barker et l’entrée de Tom DeLonge au deuxième couplet. Cela fait partie de la grande tradition pop punk de vous montrer des affaires moyennes en montant une octave, dont “I Miss You” (ainsi que “The Best of Me” de la ligne de départ) en est l’exemple.

Mais ne me croyez pas sur parole. Pensez au producteur Finneas, lauréat d’un Grammy Award: “Tom entre dans cette chanson comme s’il était sur un balcon et il a sauté du balcon sur la chanson.” – Michael Baumann

48. «Il est trop tard», Carole King

Ligne la plus déchirante: “Mais nous ne pouvons tout simplement pas rester ensemble, ne le ressentez-vous pas aussi? / Je suis quand même content de ce que nous avions et de la façon dont je vous aimais “

“Il est trop tard” est une ode écrasante au type de rupture le plus courant. Le processus naturel de deux personnes qui se séparent est aussi déchirant que banal, et King chante sur un ton parfaitement situé entre sa douleur et l’admission haussant les épaules «que nous avons vraiment essayé de le faire». Son discours conversationnel au début de la chanson apporte nous dans le salon, le dîner ou le trottoir où «la conversation» entre elle et son futur ex-se passe: «L’un de nous change, ou peut-être nous avons juste arrêté d’essayer», chante-t-elle, exposant clairement les raisons centrales et irréprochables pour lesquelles la plupart des gens finissent par se séparer. La chanson est définie par sa maturité et son attitude conciliante, mais comme pour les conversations de rupture réelles, cela ne facilite pas l’écoute. —Cory McConnell

47. «Un-Break My Heart», Toni Braxton

Ligne la plus déchirante: “Je ne peux pas oublier le jour où tu es parti / Le temps est si méchant”

Ceci est un parfait exemple du genre de chanson de rupture que vous entendez à la radio (ou, à la fin des années 90, peut-être le club – le remix de Frankie Knuckles house continue) et, un jour normal, écoutez simplement une autre chanson pop, mais lorsque vous éprouvez du chagrin, ce qui ressemblait à l’origine à des clichés de composition devient les mots les plus vrais que vous ayez jamais entendus. «J’ai pleuré beaucoup de nuits», pensez-vous, sortant du lit pour la première fois depuis des jours pour attraper un rouleau de papier hygiénique depuis que vous n’avez plus de Kleenex. «La vie est cruelle sans toi ici à côté de moi», murmurez-vous, regardant dans le gouffre sombre de la solitude que vous connaissez maintenant comme la vie. “Je ferais littéralement n’importe quoi sur la terre verte de Dieu pour vous entendre dire que vous m’aimez à nouveau”, vous vous rendez compte avec la plus grande clarté que vous ayez jamais connue. De toute façon, où sont mes altos? Ceci est notre chanson karaoké. —Kjerstin Johnson

46. ​​«M. Brightside », les tueurs

Ligne la plus déchirante: “Maintenant, ils vont se coucher et mon estomac est malade / Et tout est dans ma tête”

Ce n’est peut-être pas tout à fait exact d’appeler «M. Brightside »une chanson de rupture; il est peut-être plus juste de l’appeler une chanson juste avant la rupture, une chanson que j’imaginais que ma copine trichait sur moi si intensément qu’elle a réellement commencé à tricher sur moi chanson. Mais tout cela est vraiment maladroit, alors acceptons d’être légèrement incorrect pour des raisons de propreté. De toute façon, “M. Brightside “est une chanson emblématique de mi-chanson qui est parfaite pour crier-karaoké et qui réussit l’astuce difficile de simplement répéter un verset encore et encore. Également, Eric Roberts dans la vidéo. —Andrew Gruttadaro

45. «She Gone», Hall & Oates

Ligne la plus déchirante: “Levez-vous le matin, regardez dans le miroir / Une brosse à dents de moins accrochée au stand”

Le duo dynamique de Daryl Hall et John Oates est devenu des superstars à la plume et à la MTV dans les années 80, mais leur ascension vers la grandeur commence ici, avec le succès de leur deuxième album, le nom étrange / déchirant de 1973 de Abandoned Luncheonette. “She’s Gone” est pulpeuse et soyeuse et trompeusement légère, toute la grandeur Motown par le biais de l’âme Philly aux yeux bleus, mais cette légèreté ne fait que souligner la lourdeur exquise des vers murmurés comme “Levez-vous le matin, regardez-vous dans le miroir / Porté comme la brosse à dents suspendue dans le support. »(Ou probablement« une brosse à dents en moins », ce qui est bien sûr encore plus lourd.) Le chœur, en revanche, est gigantesque et majestueux et écrasant, ponctué de lamentations éclatantes de« Elle est partie! / Oh pourquoi? / Oh pourquoi? »Les garçons ne sont devenus plus gros d’ici, mais ils ne sont certainement jamais devenus plus tristes. —Rob Harvilla

44. «Tyrone», Erykah Badu

Ligne la plus déchirante: “Je veux juste que ce soit toi et moi, comme avant, bébé / Mais tu ne sais pas comment agir “

Le deuxième meilleur moment de ce slow jam vicieusement sensuel, le joyau de la couronne de l’album Live d’Erykah Badu de 1997, est la formidable première ligne: “Je suis fatigué de votre merde / Vous ne m’achetez jamais rien.” Le premier meilleur moment est toutes les femmes de la foule qui crient immédiatement de joie et, on le craint, de reconnaissance. “Tyrone” doit son nom à l’un des nombreux amis de Deadbeat d’un amoureux sans nom: “Chaque fois que nous allons quelque part”, ronronne Badu avec une autorité mortelle, “Je dois tendre la main dans mon sac / Pour payer votre chemin et celui de votre homeboy et parfois votre C’est la riposte de genre à «Bye, Felicia» de vendredi et, en fait, est apparue comme une blague dans le vendredi suivant de 2000; il “m’a suivi tout au long de ma carrière comme un petit ami X obsédé”, comme Badu l’a dit sur Instagram en 2017, tout en criant ses chanteurs de sauvegarde, dont le chant sardonique et sublime “Appelez-le!” est le troisième meilleur moment. —Harvilla

43. «L’amour est un champ de bataille», Pat Benatar

Ligne la plus déchirante: “Est-ce que je me tiens sur votre chemin / ou suis-je la meilleure chose que vous ayez eu?”

Pat Benatar, la reine de la pop des années 80 à voix de lance-flammes, déplore la signature agonisante et propulsive, pas tant une rupture qu’une quasi-rupture en cours, une reconnaissance que le véritable amour signifie presque la rupture à peu près tout le temps: «Croyez-moi / croyez-moi / Je ne peux pas vous dire pourquoi / Mais je suis piégé par votre amour / Et je suis enchaîné à vos côtés. “C’est un classique du karaoké que vous n’avez aucune affaire à essayer, un smash de profondeur éternelle de l’ère Reagan de cheeseball, et un déclaration frappante selon laquelle parfois la seule chose pire que la séparation n’est pas la séparation: “Est-ce que je me tiens sur votre chemin / ou suis-je la meilleure chose que vous ayez eu?” gémit-elle avec un véritable désespoir, et la réponse, bien sûr, est tous les deux. —Harvilla

42. «Diable dans une nouvelle robe», Kanye West

Ligne la plus déchirante: “Jeter de la merde, tout l’endroit foutu / Je devrais peut-être appeler Mase pour qu’il puisse prier pour nous”

Nous ne parlons même pas de toute la chanson – nous parlons d’environ 20 secondes de production de Bink après le deuxième couplet de Kanye, mais avant le seul couplet de Rick Ross, sans doute l’un des meilleurs de sa carrière. Dans ce document, il décrit l’accident de voiture presque fatal de West en 2002 comme une montée avortée «jusqu’à l’échelle du Seigneur», et honnêtement, c’est exactement ce à quoi ressemble la collection de cordes électriques sur ce pont. Une montée sur l’échelle du Seigneur, un départ de la Terre, un aller simple vers n’importe où mais ici. —Micah Peters

41. «Esprits suspects», Elvis Presley

Ligne la plus déchirante: “Nous ne pouvons pas continuer ensemble / Avec des esprits suspects / Et nous ne pouvons pas construire nos rêves / Sur des esprits suspects”

Vous pouvez voir les ondulations de “Suspicious Minds” tout au long de l’histoire de la chanson de rupture, de “Train in Vain” à “Dancing on My Own”, qui, vous le savez, c’est Elvis. Mais au-delà de la juxtaposition de sa musique relativement optimiste et de ses paroles déprimantes, j’aime la structure de cette chanson, avec une intro de guitare énergique et des vers qui se transforment en un choeur qui va du sol majeur au très, très mi mineur et juste ne se résout jamais vraiment. Ce n’est peut-être pas la seule raison pour laquelle la chanson s’estompe, mais il n’y a pas de véritable point de fin approprié pour les dernières notes du chœur, donc elle retombe toujours dans un couplet ou un pont ou un autre chœur. «John Jacob Jingleheimer Schmidt» se résout plus facilement. Tout comme une relation brisée. —Baumann

40. «Les traces de mes larmes», Smokey Robinson & the Miracles

Lignes les plus déchirantes: “Même si elle est mignonne, elle est juste une remplaçante / Parce que tu es la permanente”

Sur ce tearjerker classique de Motown, Smokey incarne l’idée du clown triste mieux que n’importe quelle chanson. Il est la vie de la fête – en utilisant des blagues comme un clown utilise du maquillage – mais à l’intérieur, il est blessé, se languissant d’un ancien amant. Il sort avec quelqu’un de nouveau, mais il ne pense pas à elle. (Note: je ne sais pas pour qui je suis plus triste ici, Smokey ou le rebond avec lequel il se promène en ville.) Il a peut-être essuyé les larmes, mais ils ont laissé leur marque. Et le maquillage ne fait que rendre les traces de larmes beaucoup plus apparentes. —Justin Sayles

39. «Les larmes sèchent par elles-mêmes», Amy Winehouse

Ligne la plus déchirante: “Donc, c’est un retrait inévitable / Même si j’arrête de te vouloir / Et la perspective passe à travers / Je serai bientôt la prochaine femme d’un autre homme.”

Sur «Les larmes sèchent par elles-mêmes», Amy Winehouse a demandé à Amy Winehouse de suivre ses propres conseils. «Je ne peux plus jouer moi-même, je devrais simplement être ma meilleure amie», prévient-elle. «Ne pas me baiser dans la tête avec des hommes stupides.» Ces répliques qui ont ouvert la chanson étaient l’une des caractéristiques de Winehouse en tant qu’écrivain – «Des larmes» commencent dans les décharges, après. Mais à chaque découplage émotionnel arrive le point où vous regardez dans le miroir, enfoncez votre doigt dans la poitrine de votre reflet et dites-leur de cesser d’être un bébé si stupide et pleurnichard. —Peters

38. «J’avais besoin de moi», Rihanna

Lignes les plus déchirantes: “Fuck ton cheval blanc et une voiture / Je parie que tu ne pourrais jamais imaginer / Je ne t’ai jamais dit que tu pouvais l’avoir / Tu avais besoin de moi”

Cette chanson est tellement mesquine et je l’adore. Rihanna a fondamentalement réussi le mème «Sike, vous pensiez!» Et DJ Mustard a ajouté un rythme inoubliable derrière. C’est l’un de ces pétards que vous et vos filles explosez après la rupture, avant la sortie. Puis, après avoir tous chanté à l’unisson: «Ne vous tordez pas / Vous étiez juste un autre négro sur la liste des succès / Tryna corrige vos problèmes intérieurs avec une mauvaise chienne», vous avez tous éclaté de rire en pensant à l’homme qui est maintenant à peine un souvenir. La confiance et la sauvagerie de Rihanna sont vraiment à un niveau intouchable. (Rappelez-vous, cette chanson est sur le même album où elle chante «le sexe avec moi est tellement incroyable» encore et encore.) Puisse-t-elle régner longtemps. —Jordan Ligons

37. «So Sick», Ne-Yo

Ligne la plus déchirante: “Je dois changer mon répondeur, maintenant que je suis seul / parce que maintenant, il est dit que nous ne pouvons pas venir au téléphone”

Le ver d’oreille d’une génération! Ne-Yo a dit non aux ballades sappy à plus d’un titre avec “So Sick”, ce qui nous a donné un hit R&B pour tous ceux qui en ont assez des chansons d’amour régulières et schmegular. Fixé au rythme le plus accrocheur du monde, Ne-Yo pleure une relation passée et tous les changements quotidiens qui accompagnent le passage. “Je dois changer mon répondeur, maintenant que je suis seul / Parce qu’en ce moment ça dit que nous ne pouvons pas venir au téléphone … Je dois réparer ce calendrier que j’ai marqué le 15 juillet / Parce que comme il n’y a plus toi, il n’y a pas plus d’anniversaire. »Quinze ans plus tard, nous ne pouvons toujours pas éteindre la radio. —Halliwell

36. «Nous appartenons ensemble», Mariah Carey

Ligne la plus déchirante: “Quand tu es partie, j’ai perdu une partie de moi / C’est toujours si difficile à croire / Reviens bébé, s’il te plaît / ‘Parce que nous sommes ensemble »

* Soupirs. * C’est de loin la chanson de rupture la plus jouée et la plus triste du début des années 2000. Tout le monde a pensé à quelqu’un qui aurait pu / aurait dû être son âme soeur lorsque cela a chuté en 2005. Mais maintenant, si cela arrive à la radio et que vous êtes soit célibataire ou dans une relation solide, vos yeux vont se givrer, c’est garanti . Lorsque les deux premières secondes du rythme infâme traversent mes haut-parleurs, je change déjà de station. C’est tellement ennuyeux, et donc Mariah.

Vous pensez peut-être que vous ne trouverez personne d’autre sur qui s’appuyer lorsque les temps sont difficiles ou quelqu’un pour vous parler au téléphone jusqu’à ce que le soleil se lève, mais laissez-moi vous dire que vous le ferez et que tout ira bien. Les ruptures sont nulles, mais ne torture pas ton cœur brisé (ou tes oreilles) en écoutant cette chanson en boucle. —Ligons

35. «Si vous la voyez, dites bonjour», Bob Dylan

Ligne la plus déchirante: “Dites-moi que je vais bien, bien que les choses deviennent un peu lentes / Elle pourrait penser que je l’ai oubliée, ne lui dites pas que ce n’est pas le cas.”

L’inspiration du sanglant magistral de Bob Dylan sur les pistes a toujours été débattue. Les critiques ont longtemps supposé que l’album parlait de la séparation de Dylan de sa femme, Sara. Le fils du couple, Jakob, aurait cru que Blood concernait ses parents. Mais Dylan lui-même a constamment nié que son chef-d’œuvre est autobiographique, affirmant même à la place qu’il est basé sur… les nouvelles de Tchekhov. “Je n’écris pas de chansons confessionnelles”, a déclaré Dylan à Cameron Crowe lors de la sortie du biographe immersif (et, dans le contexte de cette citation, ironiquement nommé). La vérité est que cela n’a pas d’importance. Le sang frappe un tel accord parce que le chagrin qu’il mine semble à la fois profondément personnel et universel.

C’est très palpable sur «Si vous la voyez, dites bonjour», ce qui nous amène dans une relation fracturée d’une manière qui est à la fois facilement identifiable («Nous avons eu une chute, comme le feront souvent les amoureux») et hyper-spécifique («Et à pensez à la façon dont elle est partie ce soir-là, ça me donne encore un frisson »). Ce n’est pas la chanson la plus flashy, la plus lourde ou la meilleure de Dylan, mais c’est ma préférée, un portrait doux et intime de l’amour perdu et de l’angoisse durable. Comme tant de ses meilleures œuvres, il est propulsé par sa poésie, ses idées brutes sur la façon dont il se sent vivant. La chanson passe par les mêmes phases que beaucoup d’entre nous font lors du traitement du chagrin: déni, désespoir, colère, désir. Elle flotte sur un courant de remords («Coucher de soleil, lune jaune, je rejoue le passé / je connais chaque scène par cœur, elles sont toutes passées si vite») parvient pourtant à transmettre le genre de désir qui ramène, prudemment, vers l’espoir (“Si elle revient de cette façon, je ne suis pas si difficile à trouver / Dis-lui qu’elle peut me chercher, si elle a le temps”). Après avoir écouté suffisamment et suffisamment de chagrin, vous vous rendez compte que “Si vous la voyez, dites bonjour” n’est pas vraiment une chanson de rupture. C’est une lettre d’amour. —Mallory Rubin

34. «Ne te retourne pas dans la colère», Oasis

Ligne la plus déchirante: “Lève-toi près de la cheminée / Prends ce regard de ton visage / Parce que tu ne vas jamais brûler mon cœur”

Le plus proche que j’ai jamais vécu dans un épisode de Glee a été lorsque ma classe de français du secondaire a spontanément éclaté en chantant «Don’t Look Back in Anger». Je ne me souviens pas pourquoi, mais cela a cimenté cette chanson (au moins pour moi) comme une ballade de weltschmerz communaux, plutôt que de tristesse ou de regret personnels, comme une fin de siècle “Vous ne marcherez jamais seul”. (Par exemple: “Ne regardez pas en arrière dans la colère” est devenu une sorte de hymne officieux après l’attentat de Manchester en 2017.) Oasis sait une chose ou deux sur l’écriture pour le chant commun, l’importance de la mélodie langoureuse et mémorable et le changement d’accord propulsif – cette chanson aurait le même poids émotionnel si elle n’étaient qu’un titre et un refrain. —Baumann

33. «Chaque souffle que vous prenez», la police

Ligne la plus déchirante: “Depuis que tu es partie, je me suis perdue sans laisser de trace / je rêve la nuit, je ne vois que ton visage “

Cette ballade New Wave spectaculairement larmoyante, qui a ancré la goliath Synchronicity de la police en 1983 et a régné comme l’un des plus grands succès radiophoniques de la décennie, est effrayante comme l’enfer, beaucoup par conception: un manifeste de harceleur impénitent qui ne décrit pas tant le rejeté l’amour en termes de surveillance, car il décrit la surveillance totale de l’État en termes d’amour repoussé: “Chaque geste que vous faites / Chaque vœu que vous brisez / Chaque sourire que vous simulez / Chaque revendication que vous jouez.” Et ainsi de suite. «Je vais vous regarder», conclut Sting une douzaine de fois, mais c’est le pont à la poitrine où le chanteur effrayant et soul du trio fait certaines de ses meilleures ceintures, ses meilleures plaidoiries, ses meilleures émoticônes et énonciations super effrayantes. : “Je me sens si froid et j’aspire à votre em-brace.” Fait amusant: Il a commencé à écrire la chanson au bureau de Ian Fleming sur le luxueux domaine jamaïcain de l’auteur de James Bond, qui n’est peut-être pas effrayant, mais c’est certainement bizarre. —Harvilla

32. “Ne parlez pas”, pas de doute

Ligne la plus déchirante: “Alors que nous mourons, vous et moi / Avec ma tête dans mes mains, je m’assois et je pleure”

Je veux dire, honnêtement, il faut beaucoup de courage pour déposer un solo de guitare classique espagnole au milieu d’une chanson alt-rock des années 90. Il faut aussi beaucoup de courage pour écrire une chanson sur la rupture avec le bassiste de votre groupe, puis faire un clip pour la chanson qui contient des plans comme celui-ci:

Ne parle pas, littéralement.

Le premier succès de No Doubt est une œuvre d’art, pleine d’émotion brute et juvénile et d’arrangements complexes. C’est beau, brutal, douloureux et incendiaire, à la fois. —Gruttadaro

31. «Thinkin Bout You», Frank Ocean

Lignes les plus déchirantes: «Ne pensez-vous pas si loin? / «Parce que je pense depuis toujours»

Parfois, vous devez vous mentir pour surmonter le chagrin. Ils n’étaient pas assez bons pour moi. Je peux faire mieux. Je ne les aimais pas, je pensais juste qu’ils étaient mignons. «Thinkin Bout You» de Frank Ocean expose ce genre de posture pour ce qu’elle est: une façade. Non, je ne pleurais pas pour vous et, soit dit en passant, je possède également une propriété au bord de l’eau en Idaho. Frank est clairement toujours accroché au passé, même si sa vieille flamme ne l’est pas. Et la seule façon de surmonter la douleur est de laisser tomber le mensonge et de se nettoyer avec lui-même. C’est tendre, c’est doux, mais surtout, c’est honnête. —Sayles

30. «Je vais en bas», Mary J. Blige

Lignes les plus déchirantes: “Pourquoi devrais-tu te dire au revoir? / Regardez ce que vous m’avez fait / je ne peux pas empêcher ces larmes de couler de mes yeux “

Peu importe l’état actuel de votre relation, vous chanterez à coup sûr votre cœur lorsque cette chanson commencera. Je m’en fiche, je suis Mary J. quand le refrain frappe. À la fin de la chanson – une reprise du single de Rose Royce en 1976 – vous avez tellement «baissé» que vous êtes sur le sol, les yeux fermés, des boucles d’oreilles et ceintures, «Mon monde tout entier -[dramatic pause]à l’envers! “Je ne peux pas être le seul, non?

Aussi, rappelez-vous quand Tamera a chanté cette chanson pour le spectacle de talents sur Sister, Sister? Iconique. —Ligons

29. «Rien ne compare 2 U», Sinéad O’Connor

Lignes les plus déchirantes: “Je pourrais mettre mes bras autour de chaque garçon que je vois / Mais ils ne feraient que me rappeler”

Les ruptures se libèrent; les ruptures sont en prison. Lorsque vous sortez d’une relation qui dure depuis des années, vous devez réapprendre à vivre sans cette personne dans votre vie. Certaines parties de ce processus sont magnifiques: renouer avec de vieux amis, trouver un nouveau passe-temps, se débarrasser des chaînes. Mais la rupture reste avec vous. Vous rencontrez le meilleur ami de votre ex au bar ou vous entendez une chanson que vous avez aimée. Parfois, c’est une gêne mineure. D’autres fois, c’est un événement bouleversant. Vous réapprenez à vivre, mais vivre est difficile.

Je ne peux pas penser à une chanson qui capture mieux cette dualité que “Nothing Compares 2 U”, le hit O’Connor de 1990 écrit à l’origine par Prince en 1985. Vous pouvez faire ce que vous voulez: vous pouvez faire la fête toute la nuit, vous pouvez manger dans un restaurant chic, vous pouvez mettre vos bras autour de tous les garçons et les filles que vous souhaitez, mais cela n’a pas d’importance. Ce n’est pas eux et rien ne le sera. Votre meilleur espoir est simplement de céder et de vivre pour vous-même. —Sayles

28. «Marvin’s Room», Drake

Ligne la plus déchirante: “La femme que j’essaierais / est heureuse avec un bon gars”

Drake est à son meilleur quand il est destructeur, car il masque l’éclairage au gaz avec une tristesse plus douce. «La femme que j’essaierais / est heureuse avec un bon gars», chante-t-il. Est-il content pour elle? Les lignes suggèrent qu’il y a au moins une chance. Drake fait une pause, puis devient plein Drizzy Deleterious: “Mais j’ai tellement bu / que je vais l’appeler de toute façon.” Il continue de lui dire que l’homme avec qui elle est n’est pas assez bon pour remplacer ce qu’ils avaient. C’est le dépassement classique d’un ex, mais plus il continue, nous réalisons qu’il s’agit de sa fierté et des émotions contradictoires sur ses choix de vie qu’elle. Drake tourne en spirale, lui disant qu’il “a couché quatre fois cette semaine / je peux l’expliquer”, qu’il parraine des femmes, qu’il ne peut pas arrêter de faire la fête et demander des photos nues. Exactement ce que votre ex-petite amie veut entendre, j’en suis sûr. Il y a au moins un interlude sur la messagerie vocale. —Haley O’Shaughnessy

27. «Juste un ami», Biz Markie

Ligne la plus déchirante: «Oh, claque! Devinez ce que j’ai vu? / Un gars qui embrasse ma langue dans sa bouche »

Il s’avère que cette femme n’avait pas ce dont Biz Markie avait besoin. En chantant dans les plaines, il est devenu chaton frappé par une femme lors d’un de ses spectacles. Vous penseriez que cela lui serait arrivé tout le temps, mais ce n’est pas le cas. C’était «la première fille à qui j’ai jamais parlé», a déclaré Biz à EW l’année dernière. «Chaque fois que j’appelais en Californie, un mec décrochait et lui tendait le téléphone. Je dirais, “Yo, quoi de neuf [with him]? “Elle dirait:” Oh, c’est juste un ami. Il n’est personne. ». Ne prenant pas la mesure, Biz est parti en Californie pour la surprendre une semaine plus tôt que prévu. Quand il est arrivé, il y avait un gars qui «embrassait ma fille dans la bouche».

Biz. Mon gars. Asseyez-vous. Parlons. Tout d’abord, elle n’était pas ta fille. Tu l’as rencontrée une fois. Deuxièmement, vous ne l’avez pas surprise en train d’embrasser la langue d’un mec. Vous l’avez traquée. Troisièmement, il était extrêmement évident que cet ami n’était pas seulement son ami. Biz Markie avait besoin de quelqu’un pour écouter son histoire et lui donner des commentaires honnêtes sur sa situation. Tu sais, un ami. —Danny Heifetz

26. «Burn», huissier

Ligne la plus déchirante: “Mais vous savez, je dois le laisser partir / Parce que la fête ne saute pas comme avant / Même si cela peut vous blesser / Laissez-la brûler”

Je ne pouvais pas imaginer que quelqu’un rompe avec moi avec les paroles de cette chanson. Usher est partout. Il dit qu’il m’aime, mais notre relation doit prendre fin; il dit qu’il souffre et qu’il n’est pas content, mais il s’effondre et pleure. Au fond, il sait que c’est mieux, mais il déteste l’idée que je sois avec quelqu’un d’autre. Obtenez votre merde ensemble, Usher!

Pourtant, pour tous ses va-et-vient déroutants, il s’agit d’un classique de la rupture. Il prêche l’idéologie de vous forcer à vous laisser aller même lorsque vous ne savez pas ce que vous allez faire sans votre huée. Après un chagrin, tout le monde s’est retrouvé à vaciller dans la ligne du regret et de la liberté. “Burn” de Usher vous permet de tirer parti de cela tout en criant simultanément: “Cela fait cinquante-onze jours, dix-neuf heures, et Imma brûle jusqu’à votre retour!” —Ligons

25. «Morceau de mon cœur», Big Brother & the Holding Company

Ligne la plus déchirante: “Mais chaque fois que je me dis que moi, je ne supporte pas la douleur / Mais quand tu me tiens dans tes bras, je chante encore une fois”

Si jamais vous êtes à bout de nerfs, tragiquement obsédé par quelqu’un qui vous traite comme de la merde, vous pouvez trouver de la catharsis dans le chaos contrôlé de la performance vocale de Janis Joplin sur “Piece of My Heart”. Allez-y et criez. Vous ne sonnerez pas aussi bien que Janis, mais vous vous sentirez certainement beaucoup mieux après.

Une fois que votre colère s’estompe un peu, vous pouvez passer à l’enregistrement original de cette chanson, sorti un an plus tôt en 1967 et chanté par Erma Franklin (oui, c’est la sœur aînée d’Aretha). Ou si vous avez besoin de plus de twang accompagnant votre désespoir, vous pouvez essayer la version de Faith Hill. Je ne vous jugerai pas non plus si la seule personne qui peut soulager votre douleur est Shaggy (ou Beverley Knight, Melissa Etheridge, Steven Tyler, Kelly Clarkson ou l’un des innombrables autres artistes).

Écrit par Jerry Ragovoy et Bert Berns, “Piece of My Heart” est l’une des chansons les plus pertinentes et les plus durables de Some Fuckboi dans l’histoire du fuckbois. La structure d’appel et de réponse du chœur construit ces ressentiments qui mijotent et les libère avec un cri aigu et primaire. Sans aucun doute, il y aura de nouvelles versions de cette chanson jusqu’à la fin des temps – parce que c’est un banger absolu – mais aussi parce que … les hommes. —Matt James

24. «Skinny Love», Bon Iver

Ligne la plus déchirante: “Et je vous ai dit d’être patient / Et je vous ai dit d’être bien”

Une bonne règle pour les chansons de rupture est qu’il doit y avoir une partie que vous pouvez crier, sans être gênée par des choses idiotes comme la contrainte et la conscience de soi. Le refrain de “Skinny Love” de Bon Iver en a un formidable, surtout pour ceux qui viennent juste de sortir d’une relation et se sentent obligés d’entasser tout le blâme sur l’autre partie.

Vous connaissez l’histoire maintenant: en 2006, Justin Vernon a rompu avec sa petite amie, emballé sa voiture et conduit dans le désert du Wisconsin, émergeant seulement après avoir enregistré un album de chansons de rupture pleureuses. Ce conte d’origine a été répété si souvent qu’il est devenu une bouillie molle, obscurcissant la vérité: That For Emma, ​​Forever Ago – et en particulier “Skinny Love” – ​​sont des documents profondément réfléchis, intelligents et émouvants sur la rupture d’une relation. —Gruttadaro

23. «Tiens bon», Beyoncé

Ligne la plus déchirante: “Ne voyez-vous pas qu’aucun autre homme au-dessus de vous? / Quelle façon méchante de traiter la fille qui vous aime ”

Il est difficile d’exprimer une réelle souffrance à cause d’un rythme élevé et de rendre le chagrin convaincant. Pourtant, Beyoncé est crédible dans «Hold Up», un compte rendu douloureux des émotions qui surviennent après avoir découvert que votre partenaire a triché. La limonade a été inspirée par de vrais événements, c’est-à-dire que Beyoncé accepte que Jay-Z soit infidèle. L’infidélité entraîne un type de dévastation très spécifique: vous êtes fou; tu es misérable; vous êtes humilié. Vous passez d’une émotion à une autre en quelques minutes. Elle ouvre la chanson avec confiance: aucune autre femme ne peut donner ce qu’elle peut. “Tiens bon, ils ne t’aiment pas comme je t’aime.” Dans un souffle, elle est moins sûre d’elle-même: “Qu’est-ce qui est pire, l’air jaloux ou fou?” Beyoncé se déchaîne, puis retourne à la colère. “Vous avez laissé ce bon amour se perdre.” —O’Shaughnessy

22. «Cry Me a River», Justin Timberlake

Paroles les plus cassantes: “Vous ne saviez pas toutes les façons dont je vous aimais, non / Alors vous avez pris une chance / Et vous avez fait d’autres plans”

En entrant en 2002, Justin Timberlake n’était pas considéré comme bien plus qu’un adepte de l’adolescence. NSync, son groupe, était l’un des groupes déterminants de l’ère des boys band, et il en était le visage charismatique. (La mignonne, si vous voulez.) Il avait même la petite amie parfaite pour ce type de célébrité: Britney Spears, avec qui il a retiré cette coupe emblématique en denim. Puis le couple a rompu, JT s’est séparé de ‘NSync et “Cry Me a River” est arrivé.

Dans son premier mégahit en solo, Justin insinue que son amour l’a trompé («Tu n’as pas à dire ce que tu as fait / je le sais déjà, je l’ai découvert») et l’écrive pour de bon. Il en a déjà pleuré, et maintenant c’est son tour. Mais aucune quantité de ses larmes ne peut réparer les dégâts; il est parti. Vous n’avez pas eu à faire beaucoup de recherches pour comprendre qu’il chantait à propos de Britney. Cette intrigue de célébrités, la production pointue de Timbaland et un clip musical mémorable se sont combinés pour faire de “Cry Me a River” la chanson de rupture la plus emblématique du début des années 2000, le catapultant à un autre niveau de célébrité. Il s’était séparé non seulement de Britney, mais aussi de son passé, et il était prêt pour le monde. —Sayles

21. «Avec ou sans toi», U2

Ligne la plus déchirante: “Elle ne m’a rien à gagner / Et rien à perdre”

Rien ne change si rien ne change, comme on dit, et «With or Without You» existe dans cet espace désespérément récursif «Je déteste que je t’aime». Cette chanson était le premier non de U2. 1 hit aux États-Unis, même si Bono a dit: “c’est une chanson très étrange … elle sorte de chuchotements dans le monde.” Mais ce ne sont pas les chuchotements qui résonnent le plus, cependant, ce sont tous ces gémissements, comme le crescendo de la douleur de Bono, ahhh-ahhh-ahh-ahhhhhs douloureux et éminemment singulier, ou les notes douloureuses et éternelles de la «guitare infinie» du Edge, conçues pour garder un ton comme si c’était une rancune. «Contrainte psychotique» est la façon dont Bono a caractérisé le travail de rechange d’Edge sur cette piste, une description qui pourrait servir de conseil de rupture. —Katie Baker

20. «Jolene», Dolly Parton

Ligne la plus déchirante: “Et je peux facilement comprendre / Comment vous pourriez facilement prendre mon homme / Mais vous ne savez pas ce qu’il signifie pour moi, Jolene”

While other female country singers might’ve handled their man’s newfound fascination with a beautiful redhead by, say, digging a key into the side of his pretty little souped-up four-wheel drive, or—just spitballing here—threatening to send her to Fist City, Parton simply pleads for mercy. The desperate pitch of her appeal, set against a frantic Dorian-mode guitar riff, sets the stakes far higher than those you might find in generally stern country songs about cheatin’, lyin’, and being untrue. Any armchair scholar of Parton’s work can tell you she cloaks feminist manifestos within marketable diddies about everyday experiences. I’ve always taken the song’s urgency to imply something that every woman learns eventually: Relationships can be both romantically fulfilling, and, too often, an economic lifeboat to a better life. In “Jolene,” our narrator isn’t just grasping onto her man, she’s grasping for survival. —Alyssa Bereznak

19. “I Heard It Through the Grapevine,” Marvin Gaye

Most heartbreaking line: “Do you plan to let me go / For the other guy you loved before?”

This song was first released by Gladys Knight and the Pips in 1967. A year later Marvin Gaye released a slower version of it on his album In the Groove. Perhaps the song resonated with Gaye because he married a 41-year-old woman when he was 24, and their marriage was full of infidelities. “I was in love with the idea of love,” Gaye once said. Or at least that’s what I heard through the grapevine. —Heifetz

18. “Ex-Factor,” Lauryn Hill

Most heartbreaking line: “Where were you when I needed you?”

“Ex-Factor” is more than a breakup song, it’s about recognizing a toxic relationship before you have the words to call it a toxic relationship. Each line, so honest it hurts, is about the fruitless search for reason in a scenario devoid of it. Hill’s lyrics capture the worst of the worst of a relationship on the rocks: the pain, the complicity, and the unwillingness to give up on a love you think is still there, buried beneath the bullshit.

When it hit airwaves again in 2018 on Drake’s pandering yet irresistible “Nice for What,” it was almost like recognizing and reclaiming a past self—one who might have cried along to the original. Now, as wiser, more Empowered™ listeners, we heard the remixed, catchy hook devoid of its devastating verses and bopped our heads as Drake reminded us of how short life is. Still, no one can capture the raw, uncomfortable emotion that Lauryn originally did—and no one ever will. —Johnson

17. “You’re So Vain,” Carly Simon

Most heartbreaking line: “Well, you said that we made such a pretty pair / And that you would never leave/ But you gave away the things you loved / And one of them was me”

Far before Taylor Swift sent her fans on subtweet scavenger hunts, Carly Simon penned a ballsy kissoff that, thanks to its self-referential chorus, left the world wondering whom it was about and what they could’ve possibly done to anger her. More than 40 years of speculation later, we now know that the singer was describing the actor Warren Beatty. (She added in a recent, withering interview that, although the song describes three separate men, Beatty “thinks the whole thing is about him.”) We may never know what company he kept (cough: Mick Jagger?), but the lasting power of Simon’s clear-eyed takedown stands as a referendum on the unchecked male ego, whether its contained in the body of a dashing actor or a moody fuckboy. —Bereznak

16. “Dancing on My Own,” Robyn

Most heartbreaking line: “Yeah, I know it’s stupid, I just gotta see it for myself”

Last year, following a Robyn show at Madison Square Garden, elated concertgoers continued the party on the A/C/E train subway platform, breaking into a giddy public performance of “Dancing on My Own”:

You wouldn’t typically expect a breakup song to be the one that leads New Yorkers to such displays of collective joy, but most breakup songs aren’t like this one: a song you can strut to, a club anthem, a scene-stealer, a story of lonesomeness that still finds its solace in a crowd. It’s a song about moving on—I just came to say goodbye—but also about, just, moving. The singer might be alone in the corner, and she might know it’s stupid, but she’s out there dancing, at least. —Baker

15. “Thank U, Next,” Ariana Grande

Most heartbreaking line: “Wish I could say, ‘Thank you’ to Malcolm / ‘Cause he was an angel”

This song is a decision to be done with suffering, to recommit to oneself, to focus on healing and establishing new patterns. To not rehearse past losses but to envision future victories, but also to live in the moment, to be here now, to do the actual, day-in, day-out work of being happy. —Peters

14. “End of the Road,” Boyz II Men

Most heartbreaking line: “It’s unnatural”

Both the joyous genesis and abject death knell for billions of ’90s junior-high-gymnasium-dance relationships that only lasted the length of the song itself, “End of the Road,” which rose to power on 1992’s Boomerang soundtrack, is one of the biggest hits in pop-music history. Like, “13 straight weeks atop the Hot 100” big. Like, “The ‘Old Town Road’ of Its Day” big, a tearjerking shout-along anthem for lovelorn belters too devastated to even take their horses and leave the house. The final a capella chorus is a signature moment in American cultural history, at once exhilarating and devastating: “It’s unnatural / You belong to me / I belong to you.” The word unnatural has never sounded so natural, and so miserable. —Harvilla

13. “Dreams,” Fleetwood Mac

Most heartbreaking line: “Now here you go again, you say you want your freedom / Well, who am I to keep you down?”

Even 40-plus years on, to hear Stevie Nicks softly moaning, “What you had … and what you lost / And what you had … and what you lost” to the guy playing guitar is to live forever, and to imagine that guitar player dropping dead from remorse on the spot. (Lindsey Buckingham, of course, has been known to belt out a sweetly caustic breakup anthem or two himself.) As the second (and best!) track on 1977’s zillions-selling Rumours, “Dreams” is both radically overexposed and still somehow criminally underrated, fixed to its iconic place, time, and circumstances but also shockingly timeless. (Zoë Kravitz rhapsodizes it in the pilot of Hulu’s new High Fidelity remake series to prove her rock-nerd bona fides.) Pair it with “Silver Springs” for maximum effect. —Harvilla

12. “How Can You Mend a Broken Heart,” Al Green

Most heartbreaking line: “Let me live again”

There’s heartbreak, and then there’s Al Green heartbreak. (Not to slight the original Bee Gees version—Green is all I know when I’m going through it.) He’s exasperated from the beginning, wondering whether he’ll ever recover from the love that went away. The agony is enough to contemplate nature itself in the chorus: “How can you mend a broken heart? / How can you stop the rain from falling down? / How can you stop the sun from shining? / What makes the world go round?” Green is begging for answers, for “somebody, please” to come fix him. He pleads, “Let me live again.” Life as he knew it is over without this person, and as long as the song is on, it feels over for us, too. —O’Shaughnessy

11. “Torn,” Natalie Imbruglia

Most heartbreaking line: “I’m all out of faith/ This is how I feel, I’m cold and I am shamed/ Lying naked on the floor”

There’s a bad breakup, there’s rock bottom, and then there’s being “cold and shamed, lying naked on the floor.” Natalie Imbruglia’s 1997 one-hit wonder (and sneaky cover) doesn’t mince words in describing exactly how shitty it feels to put your faith in the wrong man. (Or any man, depending on how hard you vibe with this song.) “Torn” has taken a turn for the over-covered and over-memed these days, but you’re lying if you say you don’t still hit that chorus every time. —Halliwell

10. “I Will Survive,” Gloria Gaynor

Most heartbreaking line: “And so you felt like dropping in and just expect me to be free / Well now I’m saving all my lovin’ for someone who’s lovin’ me”

This 1978 disco colossus is so singular, so monolithic, so wedding-dancefloor-ingrained that it hardly scans as a breakup song at all: As ecstatic and empowering fuck-you anthems go, it is the glamorous grandmother to Lizzo’s “Truth Hurts” and Ariana Grande’s “Thank U, Next” and Beyoncé’s “Irreplaceable” and roughly 50,000 other self-affirming pop hits. What truly elevates New Jersey diva Gloria Gaynor’s all-timer, though, is its sociopolitical import: “I Will Survive” has long been a stirring battle hymn for the LGBTQ community, for survivors of domestic violence, for anyone who can relate in any way, frivolously or otherwise, to the bluntly iconic line “I’m saving all my lovin’ for someone who’s lovin’ me,” which of course is everybody. She knows you’re afraid; she knows you’re petrified. But she also knows you won’t stay that way for long. —Harvilla

9. “Ain’t No Sunshine,” Bill Withers

Most heartbreaking line: “Wonder this time where she’s gone / Wonder if she’s gone to stay”

To make a song from 1971 about a video game from 2010: Dante’s Inferno is an RPG based loosely on the first canticle of the Divine Comedy. I say loosely because EA Dante has rippling muscles and a massive scythe, his only protections against the legions of the night, who’ve stolen his beloved Beatrice. I never played it, but a friend who did described his frustration with the game: It’s as if its conclusion got further away the more time he devoted to it. A Super Bowl commercial showed Dante sprinting toward Hell’s gaping mouth determined but, you know, definitely doomed. As he descends you hear the low croak of Bill Withers’s voice, pining after a lost lover: “Ain’t no sunshine when she’s gone, only darkness everyday.” My last breakup didn’t involve a giant flaming devil monster, but it did feel like a similarly hopeless uphill battle. —Peters

8. “Someone Like You,” Adele

Most heartbreaking line: “Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead”

The queen of heartbreak has never been better than on sophomore album 21, and 21 doesn’t get much better than “Someone Like You.” Adele’s ode to the one who got away is perhaps the most universally adored tearjerker of the last decade; starting with that simple piano line and ending in that crushing hook: “Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.” And of course, that voice! Watching the simple black and white music video now, it’s striking how baby-faced Adele was at 21, despite her delivery of a song that displays so much emotional maturity. She wishes the best for her ex (“Old friend, why are you so shy?”), but damn, she’s still hurting. Aren’t we all! —Halliwell

7. “I Want You Back,” The Jackson 5

Most heartbreaking lyrics: “Someone picked you from the bunch, one glance was all it took / Now it’s much too late for me to take a second look”

Perhaps the most outwardly joyous song in this entire ranking, “I Want You Back” spins a tale that anyone who’s ever taken someone for granted will understand. An 11-year-old Michael Jackson is at his most precocious here, singing about the girl whom he didn’t fully appreciate until someone else stole her heart. Now he just wants another chance to prove that he knows how to treat her right. Michael, of course, didn’t write the song—it was penned by Berry Gordy and Co.—but he sells it in a way that someone two or three times his age never could. A leopard can’t change its spots, but if it sounds this good trying to convince you it can, why not give it one more chance? —Sayles

6. “Since U Been Gone,” Kelly Clarkson

Most heartbreaking line: “How come I’d never hear you say/ ‘I just wanna be with you’ (be with you) / I guess you never felt that way”

There is a moment in every breakup where, after a few weeks of self-pity, you shed your sweatpant cocoon, step outside, and, with the instantaneity of a rubber band snap, suddenly know deep within your heart that your ex was an insufferable blowhard. Kelly Clarkson’s mosh-adjacent power pop ballad embodies the newfound self-assurance that comes with that realization. It also happens to be enshrined in a pop culture moment that I will forever associate with being a melodramatic 16-year-old millennial: “Since U Been Gone” was written by pop lords Max Martin and Dr. Luke, who ripped its entire musical structure on the far more poetic Yeah Yeah Yeahs hit, “Maps,” and then—after being passed up by both Pink and Hilary Duff—was sung by the very first winner of the then-fledgling reality TV show, American Idol. The AIM-friendly “U” in the title is just the icing on the cake. —Bereznak

5. “Ms. Jackson,” Outkast

Most heartbreaking lyric: “Forever never seems that long until you’re grown / And notice that the day-by-day ruler can’t be too wrong”

Sometimes breaking up with your significant other’s family is just as hard as breaking up with them. Big Boi and André 3000 understood that on “Ms. Jackson,” a song dedicated to Kolleen Maria Wright, the mother of Erykah Badu, with whom André had a child with. Three Stacks’s verse is especially poignant—his intentions were good, but things took a turn for the worse. It’s a harsh reality: Most relationships are born with an expiration date, no matter how bright the flame burned at the beginning. As far as apology songs go, it’s pretty nuanced and sincere. And Wright seems to have bought it: Erykah said in 2016 that her mother even has a “MSJACKSON” license plate. —Sayles

4. “I Will Always Love You,” Whitney Houston

Most heartbreaking line: “Please don’t cry / We both know I’m not what you, you need”

Dolly Parton wrote one of the most dynamic love songs ever with “I Will Always Love You.” Whitney Houston, who sang a cover for the movie The Bodyguard, made a worldwide hit with her astounding range. Both versions are wonderful for different reasons, though Parton’s honeyed, wobbly original is best for heartbreak. For one, it’s authentic: She wrote the song for her former manager and professional partner, Porter Wagoner, after she decided to leave him. Parton is sympathetic, yet determined to go. As she sings in the bridge, it’s bittersweet. They are both better off this way, she argues, but wishes him nothing but “joy and happiness.” One of the hardest relationship lessons is that two people can love each other and it still not be right for either—thanks to Dolly and Whitney, it was one learned early on. —O’Shaughnessy

3. “I Can’t Make You Love Me,” Bonnie Raitt

Most heartbreaking line: “I’ll close my eyes / Then I won’t see / The love you don’t feel when you’re holding me”

You might be a girlfriend, a husband, a partner, or even a friend with benefits. Whatever role you play in service of love, it comes with a label that sets expectations. There is clarity and comfort in knowing where you stand with someone. But despite all of our semantics and promises, the terrifying reality of our love lives is that love itself can be a ruthlessly nonbinding agreement, an at-will arrangement. Even more frightening is that it’s often our hearts—not us—calling the shots.

What sets “I Can’t Make You Love Me” apart from most breakup songs is that it takes place at the most painful point of a breakup: acceptance. It’s not a post-breakup anthem of empowerment or a desperate plea to stay together. It’s the full force of the disorienting one-two punch of loss and loneliness. It’s the world-shattering moment when you give up the fight.

Bonnie Raitt’s arresting performance of this song (written by Mike Reid and Allen Shamblin) carries the weight of a lifetime in and out of love. She sets down her slide guitar, sits Bruce Hornsby down at the piano, and sings the absolute fuck out of this song with confidence and grace. The vocal used on the Luck of the Draw album recording was Bonnie’s first take. “I Can’t Make You Love Me” has been covered by countless artists, included on several Greatest Songs Of All Time lists, and inducted into the Grammy Hall of Fame.

The songs that touch us most deeply are the ones that unite us through the most human of shared experiences. Eventually, we all learn that you can’t make someone’s heart feel “something it won’t.” But should you one day find yourself at rock bottom, suddenly alone in darkness—whether it’s your first time or your 14th—you can feel a little bit less alone knowing that Bonnie’s been there, too. —James

2. “You Oughta Know,” Alanis Morissette

Most heartbreaking line: “Does she know how you told me you’d hold me until you died, till you died / But you’re still alive”

Alanis Morrisette was 19 years old when she recorded that ballad of bitterness “You Oughta Know” in one take at 11 p.m. “All those vocals are just her at the end of the night,” said her cowriter Glen Ballard in an oral history of the album Jagged Little Pill, “singing something she just wrote.” The result was a revelation in its ragged emotion, all fingernail scratches and fellatio, a work of art centering the seething spirals of rage. (That it was possibly inspired by Uncle Joey remains both iconic and deeply weird, but also makes sick sense: You haven’t truly been jilted until you’ve been jilted by someone who’s not even that cool, you know?) “You Oughta Know” totally scandalized my mom every time it came on the radio in the ’90s, and what’s more, it features both Flea on bass and Dave Navarro on the guitar. What more could you want—other than sweet, sweet vengeance? —Baker

1. “Purple Rain,” Prince

Most heartbreaking line: “I never meant to cause you any sorrow / I never meant to cause you any pain”

Purple rain, according to an unsourced quote that’s widely attributed to Prince Rogers Nelson, is the result of blood mixing with the sky, which is a sort of apocalyptic drama that only Prince could conjure. But you don’t even need to understand what purple rain is to feel “Purple Rain,” a power ballad to end all power ballads.

Some breakup songs are hateful, some are mournful, others are empowering. Only “Purple Rain” has the ability to feel like everything all at once, a near-religious experience of a song that has the ability to heal like no other. In times of trouble, put “Purple Rain” on, and let him guide you. —Gruttadaro