Les 6 étapes du deuil de Liverpool

1. Confiance

“Et vous ne l’avez jamais vu auparavant?”, S’écria Guardiola, saluant les hommes perchés tout autour de lui.

“Je l’ai vu presque le même instant, monsieur, que le capitaine Guardiola a fait, et j’ai crié”, a déclaré Solskjaer.

«Pas le même instant; pas la même chose – non, le doublon est à moi, le destin m’a réservé le doublon. Moi seulement; aucun de vous n’aurait pu élever la baleine blanche en premier. Là, elle souffle! – Là, elle souffle! – Là, elle souffle! Là encore! – là encore! »Cria-t-il, dans des tons longs et méthodiques, en phase avec les prolongements progressifs des jets visibles de la baleine. “Il va sonner! À couper le souffle! Des voiles galantes! Tenez-vous près de trois bateaux. Pochettino, souvenez-vous, restez à bord et gardez le navire. Barre là! Luff, lof un point! Donc; stable, mec, stable! Voilà les douves! Non non; seulement de l’eau noire! Tous prêts les bateaux là-bas? Stand by, stand by! Abaissez-moi, M. Pochettino; plus bas, plus bas, – plus vite, plus vite! »et il a glissé dans les airs jusqu’au pont.

– de Moby-Dick (Herman Melville)

2. Refus

GUARDIOLA

En les apaisant, nous nourrissons le Sénat

Le coq de rébellion, d’insolence, de sédition,

Que nous avons nous-mêmes labourés, semés et dispersés,

En les mélangeant avec nous, le nombre honoré,

Qui ne manque ni de vertu, ni de pouvoir, mais

Qu’ils ont donné aux mendiants.

FARKE

Eh bien, pas plus.

NUNO

Plus de mots, nous vous en supplions.

GUARDIOLA

Comment, plus?

Quant à mon pays, j’ai versé mon sang,

Ne craignant pas la force extérieure, mes poumons aussi

Inventer des mots jusqu’à leur décomposition contre la rougeole

Ce que nous dédaignons devrait nous empoisonner, pourtant recherché

La façon même de les attraper.

SOLSKJAER

Vous parlez des gens comme si vous étiez un dieu,

Pour punir, pas un homme de leur infirmité.

– de Coriolanus (William Shakespeare)

3. Colère

L’un est au milieu d’un match lorsque certaines personnes interviennent et essaient de montrer qu’elles sont la seule bonne équipe de football dans la salle. Un tel groupe est haineux, et il en est de même de toute personne, enfant ou adulte, qui essaie de se pousser en avant.

…

Certaines personnes ont appelé dans son stade. On en fait beaucoup d’histoires et leur donne un accueil chaleureux et de nombreux points. Les visiteurs s’habituent à ce traitement et commencent à venir régulièrement, se frayant un chemin dans les chambres intérieures et éparpillant son mobilier et ses biens. Odieux!

…

Parfois, on n’aime pas beaucoup une équipe de football sans raison particulière – puis cette équipe s’en va et fait quelque chose de haineux.

– extrait de The Pillow Book (Sei Shōnagon)

4. Négociation

De temps en temps

Je joue mon 4-3-3

vent clair, lune brillante

Je suis cette scène, j’ai

pas de formulaire séparé

parfois un homme peut rire

questions de gagner un match

et dériver à travers la détresse de la vie

comme la lentille d’eau

quand j’ai fini de boire

Je vais m’endormir

– Des objections? –

et même si j’ai des oreilles, je n’entendrai pas

les ennuis de ce monde

le vent de la rivière sera paisible

le soleil sera haut, je dormirai

et me réveille encore un peu ivre

sentir le vin comme un oreiller supplémentaire

– à partir de fleurs de poivre d’eau rouge (Qin Guan)

5. Dépression

Pourquoi cet âge est-il pire que les âges antérieurs?

Dans une stupeur de chagrin et d’effroi

n’avons-nous pas touché les blessures les plus grossières

et les a laissés non guéris par nos mains?

À l’ouest, la lumière qui tombe brille toujours,

et les toits en cluster scintillent au soleil,

mais ici Robertson craie déjà la boîte avec des croix,

et appeler Firmino, et les coups de feu volent.

– de Pourquoi cet âge est-il pire …? (Anna Akhmatova)

6. Acceptation

Il leva les yeux vers le visage souriant. Quatre ans, il lui avait fallu apprendre quel type de sourire était caché par l’œil sombre et malvoyant de la caméra. O malentendu cruel et inutile! O exilé obstiné et volontaire de la poitrine aimante! Deux larmes parfumées au gin coulaient sur les côtés de son nez. Mais tout allait bien, tout allait bien, la lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Jurgen Klopp.

– de Nineteen Eighty-Four (George Orwell)