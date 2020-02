Les 6 meilleures comparaisons de la NFL que vous entendrez lors de la réunion du scoutisme 2020

Comme nous le savons, la NFL est une ligue de copie, à la fois en termes de playcalling et de profilage des joueurs. Cela signifie que vous devriez vous attendre à entendre des comparaisons lors de la NFL Scouting Combine 2020 entre les prospects et les joueurs professionnels actuels.

En voici six qui pourraient se révéler à la moissonneuse-batteuse:

Devin Duvernay, WR, Texas: Le Deebo Samuel

Le receveur des 49ers de San Francisco a connu une bonne saison de recrue, en partie grâce à sa combinaison de puissance et de vitesse à 5’11 et 214 livres. Dans le copycat NFL, certaines équipes chercheront des récepteurs de largeur inférieure à 6’0 construits comme un porteur de ballon, comme Samuel.

Duvernay pourrait être ce joueur. Ses chiffres ont atteint un sommet chez les seniors (106 attrapés, 1 386 verges, neuf touchés), et à 5’10 et 200 livres, Duvernay s’adapte parfaitement au moule. Il devrait aussi bien chronométrer lors des exercices. Bien qu’il ne soit peut-être pas l’un des 50 meilleurs joueurs, il devrait être productif au début de sa carrière.

Leki Fotu, DT, Utah: La Vita Vea

Il y a quelque chose d’amusant à l’ancienne avec un joueur comme Fotu. Bien sûr, dans la NFL, il pourrait n’être qu’un tacle défensif à deux coups d’arrêt. Mais il peut toujours y avoir un marché pour ce type de joueur. Demandez simplement aux Buccaneers de Tampa Bay, qui ont mené la NFL en défense contre la course la saison dernière avec Vea comblant plusieurs lacunes.

Fotu peut être le même type de joueur. Il pourrait également montrer à la moissonneuse-batteuse qu’il est le joueur le plus fort du repêchage.

UN J. Epenesa, DE, Iowa: Le Cameron Jordan

Epenesa a toujours atterri dans le top 20 des fausses ébauches de 2020 depuis la même période l’an dernier, en grande partie pour sa capacité à atteindre le quart-arrière et à mettre l’avantage contre la course. Même si Epenesa a une semaine de moissonneuse-batteuse ordinaire, rappelez-vous que tout dépend de sa taille.

Epenesa fonctionnant dans le milieu de 4,7 secondes dans le tableau de bord de 40 verges signifie beaucoup plus à 275 livres qu’à 250. Jordan était dans cette plage et a mis en place 25 représentants au développé couché en 2011. Si Epenesa peut enregistrer des résultats similaires chiffres, regardez les comparaisons se développer. Préparez vos cartes d’araignées.

Les Titans, le demi offensif Derrick Henry, ont conquis le cœur de la nation du football la saison dernière, transportant son équipe au match de championnat de l’AFC. Il est impossible de trouver un dos construit comme Henry étant donné qu’il mesure 6’3 et 250 livres. Le porteur de ballon le plus proche dans ce projet qui allie taille et explosivité est Dillon.

Dillon a de la vitesse et de la puissance malgré ses 250 livres, et a terminé sa carrière universitaire avec 4 382 verges et 38 touchés au sol.

Adam Trautman, TE, Dayton: Le George Kittle



Celui-ci était difficile, mais s’il y a un clone Kittle dans ce projet, Trautman a la meilleure chance de l’être. Trautman, qui a joué le quart-arrière jusqu’à ce qu’il arrive à l’université, est un bon athlète et son expérience de basket-ball apparaît dans son jeu. Il est à l’aise pour monter et faire des prises difficiles, et il est difficile à abattre après la prise. Son blocage est meilleur que la plupart des perspectives de fin serrée cette année, et il se profile comme un fin serré en tête comme Kittle.

Mais peut-il égaler les performances incroyables de Kittle en 2017? Kittle a couru le 40 mètres en 4,52 secondes et a fait un saut large de 123 pouces au Lucas Oil Stadium, affichant son explosivité impressionnante. Si Trautman se rapproche de ces chiffres, il ira beaucoup plus haut que le 146e, où Kittle a été choisi par les 49ers.

Oubliez J.J. – T.J. Watt est maintenant le meilleur joueur de football de son arbre généalogique. Il a eu une saison 2019 en petits groupes que nous aurions dû voir venir. À la moissonneuse-batteuse en 2017, Watt a terminé deuxième parmi les secondeurs dans les exercices de saut vertical et à trois cônes, et à égalité au premier rang dans le saut en longueur et la navette courte.

C’est également une comparaison difficile à trouver, mais Gross-Matos pourrait être le plus proche. Il est grand et mince comme Watt et aurait atteint le bas de 4,5 secondes dans les 40.