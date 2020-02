Les 6 meilleures destinations de la NFL pour l’agent libre Tom Brady

Tom Brady est patriote de la Nouvelle-Angleterre depuis 20 ans. Il ne peut pas rester un 21e.

Le double MVP et six fois champion du Super Bowl devrait frapper l’agence libre pour la première fois de sa carrière. Cela signifie qu’il pourrait être le joueur le plus recherché de la ligue, même si les Patriots sont prêts à dépenser plus de 30 millions de dollars par an pour le garder à Foxborough.

Si 2019 est une indication, 2020 Brady sera un passeur légèrement supérieur à la moyenne qui évite principalement les risques, bat les équipes qu’il est censé remporter et remporte des matchs avec une passe décisive de sa défense. Il y a une chance qui pourrait changer avec un meilleur casting de soutien. Il y a une chance similaire qu’à 43 ans, son déclin inévitable soit enfin sur lui.

Il a cependant précisé qu’il restait du gaz dans son réservoir. Et il est possible qu’il passe 2020 ailleurs qu’en Nouvelle-Angleterre. Les Raiders auraient planifié une poursuite acharnée, et ils ne sont peut-être même pas une des sept premières destinations pour ses services.

Alors, quelles équipes pourraient fournir le point d’atterrissage le plus doux? Voyons les premiers résultats, ventilés par meilleur ajustement pour Touchdown Tom.

Le meilleur ajustement pour le jeu de passes de Brady (et la vengeance de Chris Ballard): les Colts d’Indianapolis



Ce n’est pas un ajustement parfait, mais cela a du sens.

Les Colts pourraient donner à Brady une ligne offensive. Pro Football Focus s’est classé troisième en NFL. Jack Doyle ne sera pas confondu avec Rob Gronkowski, mais il est un côté serré du Pro Bowl avec un pourcentage de capture de 73,4 en carrière. Nyheim Hines, électrique en tant que retourneur de botté de dégagement, a 107 prises en deux saisons en tant que dos situationnel. Lorsque Brady cherchera à l’aérer, il aura T.Y. Hilton comme sa meilleure option.

Ce serait tout un tour des événements délicieux pour le directeur général d’Indianapolis Chris Ballard. En février 2018, le coordinateur offensif des Patriots, Josh McDaniels, a accepté de devenir entraîneur-chef des Colts. Mais avant qu’il ne puisse signer cet accord – et, célèbre, après que les Colts l’aient tweeté – McDaniels est revenu sur son accord et a décidé de garder son ancien emploi en Nouvelle-Angleterre.

Convaincre Brady de terminer sa carrière en portant les vieilles rayures d’épaule de Peyton Manning serait un très bon chahut pour la Nouvelle-Angleterre. Ce n’est pas complètement hors du domaine des possibilités non plus.

Indianapolis pourrait être sur le marché pour un quart-arrière. Jacoby Brissett a connu des difficultés à la fin de la saison après s’être blessé au genou lors de la semaine 8. Cela a transformé un départ de 5-2 en 7-9 et une place en dehors des séries éliminatoires.

Amener Brady dans le sud de l’AFC le réunirait également avec ses anciens remplaçants à Brissett et Brian Hoyer. Les Colts ont un corps d’accueil limité, mais ont également plus de 86 millions de dollars d’espace de plafond salarial pour passer cette intersaison. Ils pourraient jeter de l’argent sur A.J. Vert pour rejoindre Hilton dans un corps recevant toutes les initiales ou utiliser leur solide position de repêchage pour prendre une fissure à l’un des afflux les plus profonds de talents élargis depuis des années.

Si Ballard veut faire de Brady une priorité, il a beaucoup à offrir.

Chance que ça arrive: 1/10

Indianapolis Colts QB Brady semble être le moyen le plus rapide de faire chier deux fans différents. Cela ressemble également à une menace crédible pour forcer les Patriots à investir massivement dans leur quart-arrière vétéran et ses larges récepteurs et extrémités serrées ce printemps.

La meilleure équipe qui puisse lui offrir des matchs à grande échelle: les Buccaneers de Tampa Bay



Brady veut toujours lancer des balles profondes. La question est, devrait-il? Il n’a effectué que 37% des passes d’au moins 20 verges au cours des trois dernières saisons. Bien que certaines de ces incomplétions puissent être expliquées par un corps de réception décevant, la vérité est que Brady manque beaucoup de lancers profonds.

Il n’aurait probablement personne comme Randy Moss ou Gronkowski s’il revenait chez les Patriots, mais il y a une équipe nécessiteuse de QB qui peut le renforcer avec un tandem de haut niveau. Les Buccaneers sont actuellement sur le marché pour un quart-arrière avec Jameis Winston prêt à frapper l’agence libre. Un déménagement à Tampa associerait Brady au brancard Mike Evans et à la star en herbe Chris Godwin, dont 1333 verges de réception étaient les troisièmes en NFL en 2019.

Ces dynamos pourraient aider à combler l’écart entre toute précision décroissante et les nombres traditionnellement solides de Brady. Au lieu de mettre une balle dans une fenêtre serrée pour que Gronkowski arrache naturellement, il pourrait se tourner vers le 6’5 Evans, qui est également habile à utiliser sa taille et sa longueur pour protéger la balle des arrières défensifs. S’il a besoin d’une cible sûre aux bâtons au troisième tiers, il aurait Godwin, qui a lâché une seule des 88 passes capturables.

Les Buccaneers opèrent derrière un jeu de passes explosif et un entraîneur-chef (Bruce Arians) connu pour tirer le meilleur parti de ses quarts. Brady fournirait à Tampa Bay un passeur prolifique, quoique diminué, qui pourrait montrer ce que les Bucs sont capables de faire derrière un quart-arrière qui ne retourne pas le ballon deux fois par match.

Chance que ça arrive: 2/10

Brady obtiendrait deux bons receveurs et un entraîneur qui pourraient aider à restaurer son éclat à Tampa. Il aurait également une défense qui se classerait au 29e rang des points autorisés grâce à un écart de chiffre d’affaires terrible, mais au cinquième rang dans la métrique d’efficacité défensive de Football Outsiders. Prenez en compte près de 85 millions de dollars d’espace de plafond cette intersaison et il y a beaucoup à aimer du point de vue de Brady. En ce qui concerne les prétendants, cependant, les Bucs peuvent ne pas être à la hauteur.

La meilleure équipe pour lui offrir quelque chose qu’il n’a vraiment pas eu: Carolina Panthers



David Tepper a assumé la propriété des Panthers en 2018 et a supervisé une transition silencieuse … jusqu’en 2019. C’est alors qu’il a licencié l’entraîneur-chef de longue date Ron Rivera, libéré le vétéran de la formation Greg Olsen et jeté des tonnes d’argent à Matt Rhule et Joe. Brady.

La prochaine éclaboussure de Tepper pourrait être d’engager un homme dont il connaît bien le travail. En tant que natif de Pittsburgh et ancien propriétaire minoritaire des Steelers, Tepper a vu les Patriots mettre fin aux espoirs de son équipe natale en séries éliminatoires dans le match pour le titre de l’AFC à trois reprises. Transplanter Brady de la Nouvelle-Angleterre à la Caroline serait sa plus grande décision à ce jour.

Christian McCaffrey serait le principal facteur qui pourrait faire basculer Brady vers le sud – en plus d’une grosse somme d’argent rendue possible par les 20 millions de dollars d’économies salariales que les Panthers gagneraient en libérant Cam Newton -. Le coureur / récepteur All-Pro serait le hayon le plus complet jamais joué par Brady au cours de ses 20 ans et plus dans la NFL.

McCaffrey est James White et un Sony Michel recrue amélioré tout en un. L’avoir sur le terrain pour les trois essais créerait un nouveau niveau de flexibilité pour le manuel de jeu du QB, et son passage en action se ramifierait en plus d’options que jamais auparavant.

Chance que ça arrive: 2/10

La ligne offensive des Panthers et son taux de sacs de 8,4% ne sont pas exactement propices à un quart-arrière de 43 ans. Carolina devrait effectuer d’autres mises à niveau pour faire de Charlotte l’une des destinations préférées de Brady.

Le meilleur endroit pour faire un autre coup sur l’héritage de Philip Rivers: Los Angeles Chargers



Rivers a vu sa saison se terminer grâce aux Patriots de Brady à trois reprises en 16 saisons. Lui et les Chargers se sont séparés avant le 17.

Brady pourrait prendre les rênes d’une équipe à un an seulement d’une saison de 12 victoires. Il aurait l’un des meilleurs joueurs de la ligue si le club conservait l’agent libre restreint Austin Ekeler, ainsi qu’une menace profonde de dynamite à Keenan Allen. Les Chargers pourraient également utiliser l’étiquette de franchise pour garder le bout serré Hunter Henry en ville pour être Gronk Lite pour le quadragénaire QB. Bien que la ligne offensive de Los Angeles n’ait pas gagné beaucoup de battage médiatique, elle a permis à Rivers – un joueur à peu près aussi mobile que Brady – d’être limogé sur seulement 5,4% de ses baisses en 2019.

Un mouvement à travers l’AFC ne donnerait pas seulement aux Chargers une tête d’affiche pour ouvrir leur nouveau stade partagé à Los Angeles. Cela ramènerait également Brady à ses racines californiennes. Il a grandi à San Mateo, à environ 360 miles au nord de Los Angeles, mais Hollywood pourrait avoir beaucoup de sens pour le joueur de football le plus reconnaissable du monde, son épouse de mannequin et les enfants qu’il a jetés dans une émission de téléréalité Facebook en 2018.

En fait, tu sais quoi? Maintenez cette pensée.

Chance que ça arrive: 3/10

Cela semble moins sale que de voir Brady dans un casque Colts, mais la défense limitée des Chargers et les échecs récents pourraient être un problème.

La meilleure option de ville natale: les 49ers de San Francisco



Si le directeur général John Lynch pense déjà avoir vu le meilleur de Jimmy Garoppolo, il peut échanger son quart-arrière tout en ne mangeant que 4,2 millions de dollars en espace mort cette saison. Cela dégagerait plus de 22 millions de dollars pour amener Brady à la franchise pour laquelle il a grandi. Vous voulez devenir bizarre? Ce serait bizarre.

Et probablement assez stupide de la part des Niners.

Chance que ça arrive: 0,25 / 10

Garoppolo était à 10 minutes d’un MVP du Super Bowl. Brady n’a pas de mise à niveau garantie à 43 ans. Ce serait un sacré coup de balai de Lynch, qui a surtout fait les bons choix après avoir obtenu son diplôme au front office des Niners en 2017. Il n’y a presque aucun moyen que cela se produise, mais cher dieu, imaginez si c’était le cas.

Le meilleur ajustement parce que, allez, que faisons-nous même ici?: New England Patriots

La fin du livre d’histoires est pour Bill Belichick et Brady de sortir ensemble, se tenant la main (métaphoriquement) et se transformant en coucher de soleil. Ça a toujours été le plan.

Si la Nouvelle-Angleterre est prête à payer, la libre agence ne devrait être qu’une formalité pour Brady – un bref Rumspringa avant de revenir à ses racines travailleuses et sans fraise. Voici ce que les Patriots peuvent lui offrir:

son meilleur coup à gagner un Super Bowl en 2021

le meilleur entraîneur-chef du jeu

une ligne offensive qui lui a permis d’être limogé seulement 49 fois au cours des deux dernières saisons (36 matchs, y compris les séries éliminatoires) – et une qui devrait ramener le centre David Andrews dans l’alignement après avoir raté tout 2019 en raison de caillots de sang

la meilleure défense de la ligue, même si plusieurs éléments clés (Kyle Van Noy, Devin McCourty, etc.) devraient être des agents libres

la chance de terminer sa carrière après avoir joué pour une seule franchise de la NFL.

La nouvelle signature de Brady peut compliquer la tâche de trouver la pièce nécessaire pour obtenir l’aide du récepteur et du côté serré, mais ce groupe pourrait être amélioré avec la croissance du choix de premier tour 2019 N’Keal Harry et l’addition de mi-saison de Mohamed Sanu à la familiarité accrue de Infraction de patriote. Mais le retour de Brady en Nouvelle-Angleterre n’est peut-être pas si sûr après tout. Un couple de rapports du 27 février a suggéré qu’il allait ailleurs semble un peu plus probable. Via Pats Pulpit:

Tout d’abord, Jeff Darlington d’ESPN a déclaré qu’il “serait stupéfait si Tom Brady retournait en Nouvelle-Angleterre” lors d’une apparition dans l’émission Get Up de son réseau. Peu de temps après, Karen Guregian du Boston Herald a ajouté que les Patriots et le camp de Brady n’étaient pas encore en contact et que les chances d’une prolongation de contrat se matérialisant ne “ semblent pas bonnes ”, selon une personne connaissant la situation. “

Pourtant, il y a un long chemin à parcourir avec ces négociations, il est donc probablement préférable de prendre cela avec un grain de sel. Même s’il reste encore beaucoup de questions à répondre en Nouvelle-Angleterre, il y a beaucoup de choses que les Pats ont pour eux que les autres équipes n’ont pas.

Chance que ça arrive: 8/10

Il n’y a qu’un seul endroit où Brady appartient, et c’est dans le sein chaleureux et au parfum de thé tordu des fans de Boston qui hurlent.